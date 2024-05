Przegląd prasy 24.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia”?

Prasówka 24.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

Prasówka 24.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Mamy horoskop na weekend 24-26 maja 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 24-26 maja 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej! 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście! 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Ewa Zając, torunianka, która pozowała do tysięcy zdjęć. Teraz będzie mieć jubileuszową wystawę Na co dzień zwyczajna kobieta, pracownica jednej z toruńskich firm. W wolnym czasie modelka, muza wirtuozów fotografii i tancerka. Ewa Zając, bo to o niej mowa, pierwsze swoje zdjęcia publikowała m.in. w "Nowościach" 29 lat temu.

📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Siatkarze CUK Aniołów Toruń spotkali się z kibicami. Padły pewne obietnice. Zobaczcie zdjęcia! Siatkarze CUK Aniołów spotkali się z kibicami w CH Plaza. Była okazja do zebrania autografów, zrobienia pamiątkowych fotek czy porozmawiania z ulubionymi zawodnikami.

📢 Legendarna karczma "Pod Kotwicą" została zniszczona. Z jej wystroju, dzieła wybitnych artystów, nic nie zostało Ignorując wytyczne konserwatora zabytków, nowy właściciel karczmy "Pod Kotwicą", w miejscu witraża od strony ul. Łaziennej wstawił plastikowe okno i takie same drzwi. Z wnętrza zniknęły również pochodzące z lat 70. ubiegłego wieku płaskorzeźby. W tej chwili nie wiadomo jednak, kiedy i przez kogo zostały zniszczone. 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Tak zaczyna się rak jelita grubego. Zobacz pierwsze objawy. Lepiej ich nie lekceważ Rak jelita grubego to bardzo poważna choroba. Przez wiele lat może rozwijać się nie dając zbyt wyrazistych objawów. Te które się pojawiają powinny nas zaniepokoić. Kiedy rak jelita grubego zostanie wykryty zbyt późno na ratunek dla pacjenta może być już za późno. Dlatego ważne są badania profilaktyczne. Chorobę można wcześnie wykryć i wyleczyć. Ważne, by wykonywać regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, kolonoskopię.

📢 Czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - oto kwoty! Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat. 📢 Dostaniesz 1000 zł dodatku do pensji. Kto i na jakich zasadach dostanie pieniądze? Specjalny projekt ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony przez Sejm. Poinformowała o tym ministra resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodatek 1000 złotych do pensji otrzymają m.in. pracownicy pomocy społecznej. Kto jeszcze?

📢 Ruszają masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej. 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 Taka będzie emerytura po 20 latach pracy. Na jakie pieniądze można teraz liczyć? Wyliczenia kwot, które trafią na konta Wypłacenie emerytury jest możliwe po spełnieniu określonych kryteriów. Najważniejsze z nich to ukończenie wieku emerytalnego (kolejno dla kobiet i mężczyzn 60 oraz 65 lat), a także staż pracy. Dla kobiet wymagane jest 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Co jeśli oboje tyle przepracują? Kto będzie mógł liczyć na najniższą krajową z 20-letnim stażem pracy? 📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy jak kto wygląda w Toruniu!

📢 Tysiące na wczasy pod gruszą 2024! Dodatek wakacyjny nawet na kilka tysięcy złotych Pracownicy na umowie o prace mogą starać się o specjalny dodatek wakacyjny 2024. Mowa tu o wczasach pod gruszą. One nie są przeznaczone dla wszystkich, ale pewna bardzo szczególna i spora grupa pracowników może liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Co więcej, niektórzy dostaną nawet kilak tysięcy złotych! Kto i ile dokładnie? Wyjaśniamy! 📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu? Te piękne rezydencje i wille można kupić! 📢 Toruń. Horror w pustostanie na Kanałowej! Pobili, podpalili, seksualnie wykorzystali bezdomnych! Aktem zwyrodnialstwa nazwać tylko można czyny, których troje torunian, w tym 30-letnia Natalia G., dopuścili się w pustostanie przy ul. Kanałowej w Toruniu. Swoim ofiarom - osobom bezdomnym - zgotowali tutaj prawdziwy koszmar.

📢 Dwie panie na czele Prokuratury Okręgowej w Toruniu! Rewolucja kadrowa dokonana Rewolucja personalna we władzach Prokuratury Okręgowej w Toruniu zakończona! Na jej czele stanęły dwie kobiety. Nową prokurator okręgową została Ewa Janczur, a jej zastępczynią - prokurator Anna Markuszewska-Wolfram. Obie bardzo doświadczone. 📢 Międzynarodowy Kongres Azjatycki sprowadził do Torunia ponad 600 gości Międzynarodowy Kongres Azjatycki to najważniejsze w Europie Środkowej wydarzenie naukowe, kulturalne i biznesowe poświęcone Azji. Odbywa się już po raz 11. 📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Rekordowa waloryzacja emerytury 2024! Te liczby robią wrażenie! Wyjątkowo wysoka waloryzacja emerytur w marcu wyniosła aż 12,12 procent! W skali całego kraju oznaczało to gigantyczne wzrosty emerytur - co odczuli w szczególności seniorzy, którzy i bez tego mieli bardzo wysokie świadczenia! Rekordzista otrzymał podwyżkę wynoszącą ponad 5 tysięcy złotych! 📢 Bulwar Filadelfijski w Toruniu po remoncie: czego brakuje? Postulaty przekazujemy prezydentowi miasta Wspólny chodnik dla pieszych i rowerzystów to błąd; brak cienia, ławki bez oparć, brak zejścia nad Wisłę od strony ul. Warszawskiej - to część postulatów dotyczących Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. "Nowości" przekazały je - poprzez rzeczniczkę - prezydentowi miasta.

📢 Jak się ubrać na Komunię Św. 2024? Taka moda panuje w Toruniu. Zobaczcie tegoroczne trendy Chcesz mieć eleganckie ubranie, aby gustownie i modnie wyglądać podczas Komunii Św.? Biel, beż oraz róż nadal są dominującymi kolorami, na które stawiają panie w swoich kreacjach. Ale to nie koniec. Co odważniejsze kobiety decydują się na nawet na bardzo wyrazistą czerwień lub zieleń, które pozwalają się im nieco bardziej wyróżnić z tłumu. Tak to wygląda w Toruniu.

📢 Nowoczesne pracownie w toruńskich szkołach. Zobacz jak wyglądają 2,3 mln zł kosztowały modernizacje i wyposażenie pracowni zawodowych w czterech toruńskich szkołach. Celem tych inwestycji było dostosowanie kształcenia do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy. 📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 Takie objawy ma cichy zawał serca. Powikłania są koszmarne! Nie przegap tych wczesnych oznak Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Połamane drzewa, zniszczony cmentarz, zalane drogi. Ulewy wyrządziły sporo szkód w Kujawsko-Pomorskiem Silny wiatr i ulewny deszcz spowodowały sporo zniszczeń w Kujawsko-Pomorskiem. W całym województwie strażacy interweniowali łącznie 44 razy. Do najbardziej spektakularnego zdarzenia doszło w Gniewkowie, gdzie na skutek intensywnego deszczu powstało duże rozlewisko. 📢 Pandemiczna moda na działki ROD już minęła? Być może, ale ceny wciąż są wysokie... Jeszcze kilkanaście lat temu można było w Toruniu kupić działkę ROD na przykład przy Skłodowskiej-Curie za osiem-dziewięć tysięcy złotych. Ci, którzy to zrobili, ubili świetny interes.

📢 Pojawianie się siniaków na ciele - co to oznacza? Takie sińce mogą być objawem poważnej choroby Siniaki pojawiające się bez przyczyny na ciele - o czym to świadczy? Siniaki pojawiają się często samoistnie, nawet bez wcześniejszego urazu czy innego powodu. Siniaki mogą być ważnym znakiem ostrzegawczym wysyłanym przez organizm i objawem poważnych chorób. O czym może świadczyć skłonność do siniaków? Kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Co oznacza pojawianie się siniaków na ciele? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 23.05.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Dworzec Północy w Toruniu. Społecznicy sprzątają i apelują do marszałka Całbeckiego i prezydenta Gulewskiego W sobotę społecznicy z Chełmińskiego Przedmieścia i Wrzosów po raz kolejny posprzątali otoczenie toruńskiego Dworca Północnego. Puste donice obsadzili roślinami. Poza tym jednak wokół zabytku nic się nie dzieje. Ile to już lat czeka na obiecaną reanimację?

📢 Która ulica w Toruniu najdłuższa? A który autobus ma najdłuższą trasę? Oto toruńskiej rekordy Przedstawiamy zbiór liczbowych ciekawostek na temat Torunia. Sprawdziliśmy, która ulica jest najdłuższa, która najszersza i czy Ciasna faktycznie jest najwęższą uliczką w naszym mieście... W naszym zestawieniu znajdziecie też informacje o najdłuższych i najkrótszych liniach tramwajowych oraz autobusowych. Będziecie zaskoczeni! 📢 UWAGA. Nowe zasady renty wdowiej i socjalnej. Zmiana kwoty i warunków przyznawania świadczenia! Komu należy się świadczenie zwane "rentą wdowią" i kto będzie mógł otrzymywać te pieniądze w 2024? Czy renta wdowia zostanie przyznana na nowych zasadach? Jest już projekt nowelizacji ustawy. A co z rentą socjalną? Czytajcie dalej! 📢 Nieoczekiwana zmiana miejsc, czyli prezydenckie gabinety w Urzędzie Miasta już przydzielone Wiemy już, w których miejscach w głównym budynku Urzędu Miasta Torunia mają prezydent Paweł Gulewski i jego troje zastępców.

📢 Gorący weekend w Largo Club Toruń. Działo się na parkiecie! Za nami kolejny gorący weekend w Largo Club Toruń. Mamy dla Was zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej w naszej galerii. 📢 Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił. 📢 Inwestycje w lokale biurowe w Toruniu rozkręcają się coraz bardziej Trwa budowa kilku dużych biurowców w różnych częściach Torunia. Niektóre z nich dopiero się zaczynają, ale są i takie, które już finiszują.

📢 Toruń. Ten handlarz samochodami to oszust! Wyrok: 4 lata więzienia i milion zł do zwrotu Handlujący samochodami i maszynami rolniczymi Tomasz T. to oszust - uznał Sąd Okręgowy w Toruniu. Za oszustwa na dużą skalę usłyszał wyrok 4 lat więzienia. Oddać ma też pokrzywdzonym ponad milion złotych!

📢 Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu odwołany! Po skardze większości sędziów m.in. na personalne nękanie i chaos Minister sprawiedliwości w oficjalnym komunikacie informuje, że wszczął procedurę odwołania sędziego Krzysztofa Dąbkiewicza ze stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. Wpływ na to miał także apel większości sędziów, skarżących się m.in. na nękanie tych, którzy stawali w obronie praworządności. 📢 To będzie rewolucja w języku polskim. Sprawdź, które słowa napiszemy inaczej po decyzji Rady Języka Polskiego Rada Języka Polskiego w komunikacie z 10 maja 2024 roku przedstawiła długą listę zmian zasad ortografii. Niektóre zmiany są wręcz rewolucyjne, jak na przykład wprowadzenie łącznej pisowni "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Dużą literą napiszemy również "Bydgoszczanin". Jakie dokładnie zmiany nas czekają, od kiedy zaczną obowiązywać nowe reguły i jak Rada Języka Polskiego uzasadnia ich wprowadzenie?

📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Czytelnicy alarmują: ptaki zderzają się ze szklanymi barierkami na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu! Szklane barierki na nowych pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim są śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków. Pojawiają się już pierwsze ofiary. Czy można jakoś temu zaradzić? 📢 Takie rzeczy może zająć komornik w 2024 roku. Nowe limity - zobaczcie listę! Wiele osób zadłużonych, gdy słyszy słowo komornik, boi się utraty mieszkania czy majątku osobistego. Egzekucja komornicza nie wygląda tak w praktyce. Co może zająć komornik, a czego zająć nie może? Wyjaśniamy wątpliwości.

📢 Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Te osoby nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024.

📢 Takie rzeczy w stylu vintage można dostać na OLX - ceny, zdjęcia. Design PRL jest teraz w modzie Meble, elektronika, biżuteria, aparaty fotograficzne, lustra, kryształowe i porcelanowe ozdoby do domu w stylu PRL to obecnie najbardziej pożądane przedmioty dla miłośników rzeczy vintage i retro. Boom na designe sprzed lat trwa nieprzerwanie od kilku sezonów. Takie perełki klasyki można dostać na portalu OLX - niektóre za symboliczne kwoty, za inne trzeba wyłożyć fortunę. Zobacz ceny i zdjęcia klimatycznych rzeczy vintage.

📢 Prezes CUK Aniołów Toruń Karol Lejman o wzmocnieniach po awansie, nowej hali i roli Wilfredo Leona w klubie Jeden sezon musieliśmy ostatecznie dołożyć w II lidze, ale mam nadzieję, że uda się to odjąć w I lidze - mówi Karol Lejman. Prezes CUK Aniołów Toruń opowiada o planach klubu po awansie do Tauron I Ligi.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo Imprezy w Hex Club Toruń przyciągają tłumy torunian! Zobaczcie, co się ostatnio działo w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce! Więcej zdjęć w galerii.

📢 Tak można rozpoznać ugryzienie przez kleszcza. Oto pierwsze objawy na skórze i nie tylko Kleszcze to bardzo niebezpieczne pajęczaki. Są poważnym zagrożeniem - mogą przenosić groźne choroby, jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce w warunkach naturalnych występuje aż 19 gatunków kleszczy. Jak rozpoznać ugryzienie przez kleszcza? Co powinno niepokoić? Objawy ugryzienia przez zarażonego kleszcza pojawiają się nie tylko na skórze. Zobacz koniecznie pewne oznaki ugryzienia przez kleszcza. 📢 Śmiertelny wypadek na DW551 w powiecie toruńskim Jedna osoba zginęła, a inne zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w Kończewicach w powiecie toruńskim. Na drodze wojewódzkiej 551 samochód osobowy zderzył się z busem. 📢 Skarb odkryty na placu budowy toruńskiej fabryki pierników i inne ciekawe historie sprzed 120 lat Wygląda na to, że w pierwszych latach XX w Toruniu było wiele pieniędzy. Jedne leżały pod ziemią, inne nad Wisłą. W tym drugim przypadku chodziło o małą fortunę, którą uczciwy znalazca otrzymał na własność.

📢 Miłośnicy marki Mercedes-Benz spotkali się na zlocie w Toruniu [GALERIA] W niedzielę 19 maja odbyła się kolejna odsłona Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu. To prawdopodobnie największe na świecie tegoroczne spotkanie fanów tej prestiżowej marki. 📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski. 📢 Te stare samochody są najmniej awaryjne. Dobrze znoszą upływ czasu i są godne polecenia Samochody, które mają ponad 10 lat wcale nie muszą stanowić zagrożenia na drodze. Nowoczesne samochody dość dobrze znoszą upływa czasu i można znaleźć wiele egzemplarzy w świetnym stanie technicznym. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczą chociażby o tym publikowane co jakiś czas raporty niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Chleb pełnoziarnisty i razowy - skutki jedzenia. Te osoby nie powinny jeść chleba pełnoziarnistego Czy chleb pełnoziarnisty jest zdrowy? Kto nie powinien jeść chleba razowego? Chleb cieszy się złą sławą - niesłusznie. Chociaż w wielu dietach unika się chleba, tak naprawdę może on pomóc w osiągnięciu celów związanych z utratą wagi w zdrowy sposób. Zarówno pieczywo razowe, jak i pełnoziarniste znane są ze swoich właściwości zdrowotnych i są bardzo pożywne. Co się dzieje z organizmem, gdy jemy chleb pełnoziarnisty i razowy? Jakie są możliwe korzyści i skutki uboczne jedzenia chleba pełnoziarnistego? Sprawdź, co mówią eksperci.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość na Rubinkowie I W sobotę 18 maja uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie w Toruniu.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła.

📢 Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz! [archiwalne zdjęcia] Toruń z okresu dwudziestolecia międzywojennego na wyjątkowych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jak wyglądało życie w tamtym czasie? 📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Te rasy psów pasują do starszych osób. Są łagodne, lubią spokojne spacery Przyglądamy się rasom psów, które najlepiej nadadzą się dla seniorów. Które psy będą świetnymi towarzyszami dla osób starszych? W galerii znajdziesz dziesięć ras, które charakteryzują się między innymi przyjaznym usposobieniem, nie wymagają nadmiernej aktywności fizycznej od swoich właścicieli i są dość łatwe w pielęgnacji. 📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka.

📢 Toruń w latach 70. Tak prezentowało się miasto 50 lat temu! Unikalne zdjęcia archiwalne Przedstawiamy kolejną porcję archiwalnych zdjęć Torunia z fotograficznego skarbca Tadeusza Zakrzewskiego. Znów dominują widoki z lat 70., chociaż na końcu galerii umieściliśmy dwa zdjęcia starsze. 📢 Toruń. Tłum nad Wisłą. Torunianie pokochali nowy Bulwar Filadelfijski. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek 29 kwietnia Bulwar Filadelfijski został udostępniony dla ruchu. W środę zastaliśmy na nim tysiące osób. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Toruń. Tak prezentuje się osiedle Mokre z drona. Niesamowite zdjęcia! Pod względem liczby mieszkańców Mokre jest szóstym co do wielkości osiedlem w Toruniu. Zobaczcie jak imponująco prezenetuje się z lotu ptaka. Mamy najnowsze zdjęcia z drona. 📢 Oni tworzyli historię GKM-u Grudziądz, dziś żużlowego ekstraligowca [ZDJĘCIA] Początki żużla w Grudziądzu sięgają 1924 roku, gdy powstała sekcja motocyklowa w Olimpii. Na poważnie jednak speedway odrodził się tu dopiero w 1976 roku, gdy Stal Toruń zaczęła jeździć w I lidze (dziś ekstraliga) i dała jeździć swoim rezerwom w klubie za miedzą, który nazywał się Grudziądzką Sekcją Żużlową. Dopiero po dwóch latach klub z Grudziądza usamodzielnił się jako Grudziądzki Klub Motorowy. Miewał w historii lata lepsze i gorsze. Pierwszy raz awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej po sezonie 1995, gdy do klubu trafili rybniczanie - Adam Pawliczek i Henryk Bem. Od tego czasu drużyna balansowała na granicy lig, popadła w kryzys (w pewnym momencie drużyna zaczęła nazywać się Grudziądzkim Towarzystwem Żużlowym, co trwało... ponad 10 lat!), ale ostatnio, od 2015 roku zespół jeździ nieprzerwanie w ekstralidze i w tym sezonie ma duże nadzieje na awans do fazy play off, czego podopiecznym Roberta Kempińskiego szczerze życzymy! A oto kilka wspominek zdjęciowych z naszego przepastnego archiwum:

