Przegląd prasy (24.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te auta są niezwykle niezawodne! ADAC ocenił je jako najmniej awaryjne samochody używane dostępne na rynku”?

Prasówka 24.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te auta są niezwykle niezawodne! ADAC ocenił je jako najmniej awaryjne samochody używane dostępne na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii!

📢 Modne paznokcie na jesień 2023 - Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku. Oto inspiracje i pomysły Modne paznokcie na jesień 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - odważny, kojarzony z bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na jesień - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

📢 Emerytury stażowe 2024 - wyliczenia. Sprawdzamy, ile mogą wynosić emerytury stażowe Wiceminister wiceminister rodziny i polityki społecznej Sławomir Szwed podkreślił, że - jeśli PiS wygra wybory - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. Zaznaczył przy tym, że o tym, czy skorzystać z tego rozwiązania, zdecydują sami pracownicy.

Prasówka 24.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan - tutaj gotuje gwiazda. Mamy zdjęcia jej nowego domu Małgorzata Rozenek-Majdan już nie raz pokazała, że ceni sobie klasyczny i luksusowy styl. W taki też sposób urządziła swój dom pod Warszawą. Jego sercem jest kuchnia, w której gwiazda gotuje i przyrządza zdrowe przekąski dla męża i dzieci. Sprawdź, jak tam jest!

📢 Adam Małysz - tak mieszka. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Ciche rasy psów - te psy prawie nigdy nie szczekają. To są rasy idealne, gdy lubisz ciszę Szczekanie psa potrafi być bardzo uciążliwe. Ktoś przechodzi koło twoich drzwi - pies zaczyna szczekać, ptak przeleci obok - pies szczeka, rzucisz mu piłkę - pies szczeka. Jednak na szczęście istnieją rasy psów, które są ciche i nie szczekają zbyt wiele. Dużo zależy oczywiście od charakteru psa, jednak niektóre rasy zwyczajnie prawie w ogóle nie szczekają. Zobacz, jakie to rasy.

📢 Święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zobacz zdjęcia z defilady i pikniku w Bydgoszczy Ponad pół tysiąca żołnierzy oraz sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego zaprezentowano w sobotę (23 września) podczas defilady w Bydgoszczy z okazji Święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po uroczystości bydgoszczan zaproszono na piknik wojskowy połączony z pokazem sprzętu wojskowego na polanie Różopole.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - oto wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Natalia Siwiec - długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna gwiazda [zdjęcia] Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. W mediach społecznościowych regularnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje zgrabne ciało. Od samego patrzenia robi się gorąco. Zobaczcie odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Tak wypoczywa Miss Euro 2012! 📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Gorąca noc w toruńskiej Labie. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy! Laba - Przystań Towarzyska to obecnie jeden z najpopularniejszych klubów w Toruniu. To miejsce, które łączy imprezowy klimat ze świeżym powietrzem. Jasne jest, że torunianie chętnie się tam wybierają. Zobaczcie, co działo się tam ostatnio. Oto fotorelacja!

📢 Nowy dodatek za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Te używane samochody powyżej 10 lat charakteryzują się niską awaryjnością. Przeczytaj ten raport ADAC Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź! 📢 Projekt tej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców, oferując nawet 7600 zł po zmarłym małżonku Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Ukryte kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Cię zaciekawić Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 Nadchodzi duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Większa pomoc finansowa dostępna dla wielu osób, w tym emerytów, którzy otrzymają dodatkowe 4200 złotych Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Oto wyliczenia! 📢 Emeryci skorzystają na nowych ulgach finansowych i atrakcyjnych ofertach podróży. To zdecydowanie warto rozważyć Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Zapoznaj się z tymi niezawodnymi samochodami typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zrozumiesz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Elana Toruń - Sokół Kleczew. Kapitalna seria trwa w najlepsze! Mamy zdjęcia z boiska i trybun W 9. kolejce III ligi piłki nożnej Elana Toruń podejmowała Sokoła Kleczew. Kibice, którzy wybrali się na stadion nie żałowali. Oglądali ciekawe spotkanie. 📢 Toruń. Mariusz Milewski po wyroku: "Wybaczam. Zamykam ten etap w życiu" -Z głębi serca wszystkim wybaczam. Pragnę zakończyć ten etap w życiu i iść do przodu - podsumowuje Mariusz Milewski, ofiara księdza pedofila. 18 września zapadł prawomocny wyrok w sprawie zadośćuczynienia dla niego. Kuria diecezjalna w Toruniu go akceptuje, część pieniędzy już wypłaciła. Innym pokrzywdzonym od maja oferuje pomoc w "Betanii".

📢 Takie objawy mogą świadczyć o niedoborze kwasów Omega-3 w Twoim organizmie Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało?

📢 Od września emeryci mogą spodziewać się dodatkowej trzynastej emerytury. Mamy wyliczenia zarówno kwoty netto, jak i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Masz prawo jazdy bez terminu ważności? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki?

📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci otrzymają dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. O czym warto pamiętać?

📢 TOP 5 samochodów odpornych na korozję. Te auta opierają się działaniu rdzy jak żadne inne Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Praktyczne narzędzie dla przyszłych emerytów. Tak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur? 📢 Zanim przejdziesz na emeryturę, odbierz 1600 zł świadczenia dodatkowego co miesiąc. Jak je uzyskać? Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia?

📢 Zwiększone świadczenia dla seniorów! Emerytury w 2024 roku wzrosną o co najmniej 178 zł. Szczegóły w tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 Jak wybrać najmodniejsze kolory paznokci na jesień 2023? Postaw na ciepłe i stonowane odcienie Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie.

📢 Yazemeenah Rossi - najpiękniejsza babcia na świecie przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia. 📢 Masz dziwnie wysokie rachunki za prąd? Koszty rosną z powodu włączonych do prądu nieużywanych urządzeń Niektóre urządzenia elektryczne w naszych domach zużywają zdecydowanie więcej prądu niż inne. W dobie rosnących cen za wszystko, gdy coraz częściej musimy liczyć każdą złotówkę, warto zwrócić uwagę na to, ile pochłaniają niektóre urządzenia. Przede wszystkim dzięki bardziej przemyślanemu ich używaniu możemy aktywnie zadbać o większą oszczędność! Co zatem warto wiedzieć o oszczędzaniu energii elektrycznej?

📢 Małe samochody doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim i charakteryzują się rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Te trzyletnie samochody cechują się bardzo małą ilością usterek według oficjalnego rankingu ADAC. To prawdziwe cacka Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie!

📢 Masz te stare zabawki z PRL. Te egzemplarze osiągają zawrotne kwoty na Allegro. Jakie konkretnie? Czasy PRL-u już dawno minęły, ale pozostały z nami wspomnienia i dawne przedmioty, które jej przywołują. Najbardziej lubimy stare zabawki z tego okresu, ponieważ przypominają nam czasy dzieciństwa i beztroskiej zabawy. Wybraliśmy dla Was te, które możecie dzisiaj kupić (albo sprzedać) w dobrej cenie na Allegro! 📢 Te samochody są bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów. Mamy listę najlepszych modeli Producenci samochodów od wielu lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Ma to kluczowe znaczenie przy sprzedaży nowych samochodów. Oprócz osiągów jakimi dysponuje dany samochód, kierowcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo pasażerów. Im lepiej samochody wypadają w różnego rodzaju testach, tym bardziej producenci mogą się tym chwalić.

📢 Popadłeś w długi? Możesz otrzymać pomoc od specjalnej fundacji, która pomaga dłużnikom wyjść z długów Rosnące zadłużenie dla wielu osób stanowi poważny problem. Obciążenie dotyczy zarówno dłużników, jak i ich rodzin. Najlepiej jest znaleźć sposób na jak najszybsze wyjście z długów. Jak skutecznie wyjść z długów? Można znaleźć pomoc rozmaitych instytucji finansowych.

📢 Zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Poznaj najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Nowe prawo waloryzacji emerytur? Będzie kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Takie dodatkowe pieniądze możesz teraz dostać od ZUS. Co trzeba zrobić, aby je uzyskać? Bycie seniorem nie jest łatwe. Przejście na emeryturę wiąże się bowiem często z niewykonywaniem pracy zarobkowej, a kwota emerytury nie zadowala w pełni każdego. Potrzeby wcale nie maleją, a codzienne wydatki rosną. Seniorzy wydają nie tylko na bieżące sprawunki, ale muszą opłacić również swoje rachunki, za media i energię. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw tym potrzebom, dając możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy. Na co konkretnie? 📢 Znaki zodiaku - te znaki czekają duże zmiany w życiu na jesień 2023. To czeka cię w miłości i pieniądzach Niektóre znaki zodiaku mogą być pozytywnie zaskoczone tej jesieni. Karta się bowiem odwróci i przyniesie wiele zmian w różnych dziedzinach życia. Miłość? Romans? Pieniądze? Awans w pracy? Sprawdź co mówią gwiazdy! Oto horoskop na jesień 2023.

📢 Sanatorium w 2024 roku - za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Autobusy i tramwaje, czyli czym się kiedyś jeździło po Toruniu? [archiwalne zdjęcia] Wielkimi krokami zbliża się 132 rocznica debiutu komunikacji miejskiej w Toruniu. W przypadku transportu szynowego i autobusowego te kroki może nie są właściwym określeniem, "Dni pieszego pasażera", jak to było u Stanisława Barei, raczej się już nie trafiają. A jednak pamiętać trzeba, że ten początek, chociaż był wielkim krokiem w historii miasta, w rzeczywistości był niewielkim krokiem ciągnącego pierwszy tramwaj konia.

📢 Za to też dostaniesz mandat. Nie wiedziałeś? Lepiej sprawdź, bo możesz słono zapłacić. Ile? Najbardziej powszechne są mandaty drogowe za nadmierną prędkość i parkowanie w miejscu niedozwolonym. Istnieje jeszcze szereg znanych przewinień, za które można być ukaranym. Są jednak i takie, o jakich istnieniu nawet nie zdajemy sobie sprawy. Za to jednak też można dostać mandat! Sprawdziliśmy najbardziej nietypowe mandaty. 📢 Jesienny Kociołek – warsztaty gotowania w plenerze na Martówce w Toruniu. Tak było w sobotę! Jesienny Kociołek – tak nazywa się pierwszy warsztat z jesiennymi smakami i dymem z ogniska. Na inaugurację imprezy w Toruniu wybrano nieprzypadkową datę, bo 23 września. To przecież pierwszy dzień kalendarzowej jesieni.

📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Dziś tak się już mówi bardzo rzadko. Znasz te zapomniane słowa z regionu? Taka jest gwara Zmieniają się miasta, inaczej wyglądają wioski. Zmienia się rzeczywistość wokół nas. Nie inaczej sytuacja wygląda z językiem. Ten też cały czas ewoluuje. Słowa, które jeszcze niedawno były w powszechnym użyciu powoli odchodzą w zapomnienie. Dotyczy to zwłaszcza regionalizmów. Gwarą charakterystyczną dla danego regionu mówi coraz mniej osób. Podobnie jest w Toruniu i miejscach, gdzie dominował zabór Pruski. 📢 Tak 5. "urodziny" świętowali biegacze z parkrun Grudziądz. Każdy może z nimi biegać. Zobaczcie zdjęcia Wyjątkowy bieg parkrun odbył się w Grudziądzu w sobotę (23 września). Wyjątkowy, bo urodzinowy, z okazji 5-lecia parkrun w Grudziądzu. Udział w nim wzięło około 400 biegaczy. 📢 Tak żyje Sylwia Grzeszczak. Zobacz prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Lucy z serialu Ranczo - tak teraz wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska [23.09.23] Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"!

📢 Tak się bawiliście na Podgórskim Pikniku imienia Agnieszki Dąbrowskiej na pożegnanie lata! 23 września odbył się w Toruniu podgórski piknik na pożegnanie lata. Pogoda dopisała, więc i humory były przednie. Wydarzenie organizowane jest przez filię toruńskiego Domu Muz, która znajduje się na lewobrzeżnym Podgórzu. Byliśmy tam i mamy fotorelację z tego wydarzenia.

📢 Drzwi otwarte w Zajezdni Tramwajowej MZK w Toruniu. Fotorelacja z Ekopikniku 16 września rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu pod hasłem "Oszczędzaj energię". Z tej okazji, 23 września, w godzinach od 11:00 do 14:00, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń serdecznie zaprasza na Drzwi Otwarte w Zajezdni Tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza. 📢 Toruń. Te psy w schronisku czekają na adopcję. Może któremuś zapewnisz nowy dom? Zobacz zwierzęta, które ostatnio trafiły do schroniska Posiadanie psa to marzenie wielu ludzi. Zwłaszcza dzieci chętnie wzięłyby do domu czworonożnego przyjaciela. Okazuje sie, że nie trzeba daleko szukać. W Schronisku dla Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które czekają na adopcję. Jedne nowego właściciela wypatrują od miesięcy, inne niedawno przyszły na świat. Może któryś wam się szczególnie spodoba? Zobaczcie psy, które w schronisku czekają na nowy dom.

📢 Studenci ochotnicy z Legii Akademickiej złożyli w Toruniu przysięgę wojskową. Galeria W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu w sobotę 23 września przysięgę złożyli studenci ochotnicy. To uczestnicy szóstej odsłony Legii Akademickiej realizowanej w tej placówce. 📢 Toruń Główny jakiego nie znacie! Przez dworzec rocznie przewija się półtora miliona osób Hostel czy Kolejowa Izba Pamięci - to miejsca na dworcu Toruń Główny, które nie wszyscy znają. Stacja robi się coraz nowocześniejsza dzięki nowym urządzeniom.

📢 Tak szare myszki zmieniają się w księżniczki! Zobacz zdjęcia kobiet przed i po... Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Klaudia El Dursi - tak się urządziła. Celebrytka w końcu wprowadziła się do apartamentu w Bydgoszczy Stało się! Klaudia El Dursi nareszcie wprowadziła się do ekskluzywnego apartamentu w sercu Bydgoszczy. Gwiazda "Hotelu Paradise" od lat remontowała wymarzone gniazdko. Teraz nareszcie może się nim nacieszyć. Kaszmir, złote dodatki, marmurowa kuchnia, widok na operę - tak właśnie teraz mieszka Klaudia El Dursi. 📢 Ponowne przeliczenie emerytury. ZUS odrzuci wniosek tych seniorów. O które osoby chodzi? Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podejmuje decyzje dotyczące przeliczenia emerytur. Wniosek wielu seniorów zostanie odrzucony, co rodzi wiele pytań. Których osób dotyczy ta decyzja? Oto, co warto wiedzieć o ostatnich zmianach związanych z emeryturami i ich wpływie na życie polskich seniorów.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 23.09.2023 r. Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 23.09.2023 r. Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 23.09.2023 r. Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 23.09.2023 r. Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto lista rzeczy, których nie zabierze Ci komornik w 2023 roku. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? 23.09.2023 Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie: nieruchomości, ruchomości np. samochód, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych. Jest jednak lista tego, czego komornik nie może nam zabrać. Lista dotyczy nawet ogromnego długu. O te rzeczy możesz być spokojny. Sprawdź listę w galerii! 📢 Kiepski początek sezonu w wykonaniu Arrivy Twarde Pierniki Toruń Jeśli mielibyśmy wyciągać wnioski z pierwszego meczu, to kibiców Arrivy Twarde Pierniki znowu czeka nerwowy sezon. Torunianie dostali lanie od osłabionego Startu Lublin.

📢 Zabawa trwa! Tak kibice świętowali kolejne zwycięstwo KH Energa Toruń Dwanaście goli na Tor-Torze, kolejne emocje i kolejne zwycięstwo toruńskich hokeistów. Kibice znowu bawili się świetnie na trybunach toruńskiego lodowiska.

📢 Rok po śmierci Mariki Dzioby. Jak radzą sobie jej dzieci? Opowiada babcia, Marzena Suska ze Służewa 21 września 2022 roku Marika Dzioba zmarła w szpitalu w Toruniu. Ponad rok walczono o jej życie po tym, jak nożem zaatakował ją własny mąż. Osierociła dwoje dzieci. Jak po roku wygląda ich sytuacja? Opowiada "Nowościom" ich babcia ze Służewa, która opiekuje się Mateuszkiem i Zuzią. 📢 Zniżki dla seniorów w supermarkecie. Gdzie jeszcze dostaniesz zniżkę? Seniorzy mają prawo wyrobić sobie Kartę Seniora, dzieki której otrzymują specjalne zniżki i ulgi w przypadku rozmaitych zakupów, korzystania z usług, chodzenia do muzeów oraz przy przemieszczaniu się po mieście oraz całym kraju. Co jakiś czas również i supermarkety wychodzą naprzeciw potrzebom najstarszych obywateli naszego kraju i oferują im rozmaite zniżki. tak jest i w tym przypadku. Carrefour rozszerzył swoją ofertę promocyjną na posiadaczy Karty Seniora. Kiedy i ile zyskają seniorzy? Jakie jeszcze zniżki mogą otrzymywać?

📢 Małżeństwami są od co najmniej 50 lat. Dziś odebrali za to medale 10 par odebrało w piątek, 22 września Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. 📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej.

📢 Znaki zodiaku - według horoskopu te najczęściej kłamią. Oto wykaz największych kłamczuszków Od kłamania rośnie im nos! Te znaki zodiaku mają zapisane w gwiazdach krętactwo. Kłamią na potęgę, nawet w najprostszych sytuacjach. Lepiej nie wierz im w żadne słowo. Oto ranking znaków zodiaku, które najczęściej kłamią. Przygotowała go Wróżka Roma! 📢 Policjant zastrzelił pitbulla. Pies zaatakował pijanego mężczyznę, gryzł go i szarpał W środę 20 września 2023 roku w jednym z domów jednorodzinnych we Włocławku interweniowała policja. Otrzymała zgłoszenie o ataku pitbulla na mężczyznę. Właścicielka czworonoga nie była w stanie nad nim zapanować i odciągnąć go od mężczyzny. Pies został zastrzelony przez interweniującego policjanta. Pogryziony mężczyzna trafił do szpitala. 📢 Klientów jednego z największych banków w Polsce czekają ogromne utrudnienia! „Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę" Jeden z największych banków w Polsce poinformował o planach modernizacyjnych systemu, co będzie się wiązało z utrudnieniami dla klientów instytucji. – Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę – czytamy w komunikacie na stronie banku.

📢 Trzecia Droga zaprezentowała swoich kandydatów do sejmu w okręgu toruńsko - włocławskim W czwartek na Rynku Staromiejskim odbyła się oficjalna prezentacja kandydatów KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu nr 5. 📢 Tak się bawią torunianie w Labie. Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy nad Wisłą Co działo się na ostatniej imprezie w toruńskiej Labie? Zobaczcie sami! Oto najnowsze zdjęcia z jednego z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie Torunia.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Socjal na Olsztyńskiej w Toruniu. Dewastacje, nałogi starszych i walka o los dzieci Bloki socjalne przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu od środka przerażają. Straszą szczególnie dewastowane klatki schodowe, ale ZGM nie planuje ich remontu. W takiej przestrzeni dorastają dzieci. Piękniejszy świat znajdują w świetlicy. 📢 Przedawnione długi. Co robić, gdy męczy nas firma windykacyjna? Radzi adwokat Edyta Bocianiak -Firma windykacyjna męczy mnie wezwaniami do zapłaty rzekomego mandatu za jazdę bez biletu sprzed 10 lat. Nawet nie pamiętam, czy taki miałam - skarży się pani Marta z Podgórza. Co robić w takiej sytuacji? Radzi adwokat Edyta Bocianiak z Torunia. 📢 Toruń. Gej szykanowany w pracy. "Podwyżka? Nie masz dzieci!". Wygrał odszkodowanie w Sądzie Rejonowym To sprawa w Toruniu bez precedensu. Szykanowany z uwagi na swoją orientację seksualną pan Rafał rozwiązał umowę o pracę z winy pracodawcy. Sąd Rejonowy uznał jego racje i przyznał mu należne odszkodowanie. Szykany mężczyzna przypłacił też zdrowiem psychicznym...

📢 Praca w Toruniu. A jakie pensje jesienią? Pracowników szuka szpital, ZGM, ZUS, firmy produkcyjne... Braki kadrowe mają w Toruniu zarówno zakłady produkcyjne, jak i urzędy. Poszukiwani są pracownicy fizyczni, ale i administracyjni. Czy oferowane zarobki zachęcają kandydatów? "Za mniej niż 4 tys. zł na rękę nie wstaję z łóżka" - mówi młodzież. Oto aktualne oferty z płacami w Toruniu (wrzesień 2023).

📢 Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo] Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję.

📢 Wdowa z Torunia pozwała synów o alimenty i wygrała. Takich spraw od dekady przybywa Rodzice, którzy nie ze swojej winy popadli w niedostatek, mogą żądać, aby sąd nałożył na ich dzieci obowiązek alimentacyjny. Tak postąpiła pani Bożena, wdowa z Torunia i sprawę w Sądzie Rejonowym w Toruniu wygrała. Takich spraw w ostatnich latach przybyło w całym kraju. 📢 Joanna Krupa. Tak żyje znana modelka, jurorka Top Model. Zobaczcie zdjęcia Joanna Krupa, światowej sławy modelka wiedzie życie między Warszawą a Los Angeles. Po raz kolejny jest przewodniczącą jury w programie Top Model, w którym wyłaniany jest najlepszy model lub modelka. Modelka jest bardzo aktywna w social mediach. Za ich pośrednictwem publikuje swoje zdjęcia, ale także w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Zobaczcie jak żyje Joanna Krupa.

📢 Toruń. To oni adoptowali psy ze schroniska dla zwierząt. Brawo! Zobacz zdjęcia! Toruńskie schronisko ma pod opieką kilkaset zwierząt. Przeważają psy i koty, ale nie brakuje również innych gatunków. Do placówki trafiają zwierzęta z różnych miejscowości całego powiatu. Na szczęście nie brakuje osób, które chcą zabrać psa do domu. Ostatnio zwierzęta trafiły w dobre ręce. Oto zdjęcia.

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Tak żyje na co dzień Magdalena Stysiak. Gwiazda polskiej siatkówki lubi włoską kuchnię i zna aż cztery języki [prywatne zdjęcia - 18.10] Magdalena Stysiak to idolka polskich kibiców siatkówki. Wraz ze swoimi koleżankami gwiazda naszej reprezentacji była o krok od awansu do półfinału mistrzostw świata. Nie udało się, ale Polki podbiły serca kibiców, zarówno meczem z Serbkami, jak i wcześniejszą postawą, w tym sensacyjnym pokonaniem mistrzyń olimpijskich - reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Na co dzień Stysiak przebywa we Włoszech, gdzie gra w barwach Vero Volley Monza. Sport zajmuje jej wiele czasu, ale atakująca znajduje też chwile na inne zainteresowania. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień żyje Magdalena Stysiak! 17.10

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?