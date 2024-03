Przegląd prasy 25.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Toruń. Dwie firmy chcą kupić tereny po Polchemie! Ale potrzebne są nowe badania czystości gruntu - jedna z firm za nie zapłaci”?

📢 Sprawdź, czy masz banknoty i monety PRL z roku 2024 w domu! Oto aktualne ceny na aukcjach Na platformach aukcyjnych można znaleźć wiele ofert kupna i sprzedaży banknotów i monet z okresu PRL. Niektóre z nich są niezwykle cenne i na aukcjach chodzą po kilka tysięcy złotych. Za inne dostaniemy np. kilkadziesiąt złotych, wciąż jednak jest to gra warta świeczki! Jak wyglądają styczniowe aukcje internetowe? Po ile są licytowane banknoty i monety z PRL-u? Zobacz!

📢 Jakie przewidywania dotyczą przyszłości emerytur w ZUS? Określono takie prognozy Komunikaty dotyczące przyszłych emerytur przedstawiane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie napawają optymizmem. Już sama tylko prognoza najbliższych czterech lat zakłada, że przybędzie w Polsce emerytów i to w gwałtownym tempie. To jednak dopiero cisza przed burzą, a wiele wskazuje na to, że za kilkanaście lat sytuacja emerytów nie będzie tak dobra. Tak, sytuacja tych przyszłych emerytów, którzy obecnie pracują i są np. w wieku 40 lat. Będą oni otrzymywać niskie świadczenia.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pamiątki z PRL-u mogą być bardzo cenne - zdjęcia. Tego dziś szukają kolekcjonerzy starych rzeczy [25.03.2024] W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby.

📢 Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa [25.03.2024] Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa! 📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok [25.03.2024] Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [25.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [25.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie [25.03.2024] Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann.

📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [25.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć. 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [25.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [25.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Wielki Piątek ma być dniem wolnym od pracy. Mamy opinie pracowników i pracodawców z Kujawsko-Pomorskiego [25.03.2024] Niedługo Wielkanoc, więc to nie jest przypadek, że akurat teraz związkowcy występują z postulatem, aby wprowadzić dzień wolny w Wielki Piątek. Lokalni pracodawcy: - To nie jest dobry moment na takie zmiany! 📢 Wypadek z udziałem ciężarówki niedaleko Brodnicy. Mamy komentarz policji Do groźnego zdarzenia na drodze wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Gutowo doszło w niedzielę, 24 marca, o godz. 17.31. Policja wyjaśnia szczegóły wypadku.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [25.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, kończy 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Wkrótce skończy 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Takie słowa usłyszysz tylko w naszym regionie. Znasz ich znaczenie? Język ma to do siebie, że nieustannie się zmienia. Słowa, które kiedyś używali nasi przodkowie, dzisiaj często znaczą coś innego. Są jednak wyrażenia, które od lat towarzyszą mieszkańcom różnych części Polski. Specyficzne słowa zwane gwarą są charakterystyczne również dla mieszkańców Torunia i okolic oraz tych części Polski, która znajdowała się w zaborze pruskim. Tu wpływ na wyrażenia miał język niemiecki. W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie!

📢 UWAGA! GIS ostrzega przed ryzykiem związanym z truskawkami, zapaleniem wątroby oraz zakażeniem salmonellą Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed truskawkami z Maroka oraz sałatką jarzynową z Salmonellą! Wcześniej ostrzegali: w popularnym soku kupowanym w Lidlu znalazła się niezwykle niebezpieczna toksyna w stężeniu dalekim od dopuszczalnego. Wcześniej w pewnych partiach ciastek pojawił się metal oraz wykryto w jedzeniu Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli?

📢 400 złotych i więcej otrzymasz w kwietniu. Na to mogą liczyć emeryci w kwietniowych świadczeniach! W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu! 📢 Czy masz którąś z tych chorób, które mogą być podstawą do ubiegania się o rentę od ZUS-u? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

📢 Justyna Steczkowska. Tak żyje polska piosenkarka. Zobaczcie zdjęcia Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Od lat zainteresowanie jej osobą oraz twórczością nie słabnie. Tysiące osób śledzi zarówno jej życie artystyczne jak i prywatne. Artystka aktywnie działa na instagramie. Jej konto obserwuje ponad 200 tysięcy osób.

📢 Druga waloryzacja emerytur 2024. Co czeka seniorów? Seniorzy nie będą zadowoleni z najnowszymi zapowiedziami rządu. Niestety, istnieje coraz większe ryzyko, że jednak w tym roku nie otrzymamy drugiej waloryzacji rent i emerytur. Dlaczego? Głównym "winowajcą" są wolno rosnące ceny, czyli za niska inflacja. Jednak nie jest to całkiem wykluczone, że jednak pojawi się kolejna waloryzacja świadczeń! 📢 Zasady wypłat 500 plus dla seniora: Te warunki musi spełnić 75-latek, żeby dostać 500+ [PROGI DOCHODOWE] 500 plus dla seniora to wsparcie finansowe dla osób powyżej 75 roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jednak, aby otrzymać to świadczenie, istnieją określone warunki, w tym progi dochodowe. Dowiedzmy się, jakie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora i jakie warunki trzeba spełnić.

📢 Spora liczba seniorów będzie kwalifikować się do otrzymywania dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz. 📢 W Toruniu są psy do adopcji - te zwierzęta oczekują na nowy dom w schronisku! Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Masz taki telefon? Te aparaty najbardziej promieniują. Sprawdź czy jest to szkodliwe Telefon komórkowy posiadają praktycznie wszyscy. Od kilkuletnich dzieci po najstarszych mieszkańców. Okazuje się, że korzystający z aparatów narażeni są na promieniowanie. Zobacz listę telefonów, które najbardziej promieniują. 📢 Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2024 w Aleksandrowie Kujawskim. W paradzie z Ciechocinka jechało 200 pojazdów. Zdjęcia, wideo Klub Boruta MC Poland oddział w Ciechocinku ponownie zaprosił miłośników motocykli na pożegnanie zimy. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2024 odbyło się w Aleksandrowie Kujawskim i przyciągnęło fanów dwóch kółek z całego województwa. 📢 Tak wyglądał pierwszy sparing Apatora Toruń. Tłumy kibiców na Motoarenie! Apator Toruń w pierwszym sparingu pokonał Falubaz Zielona Góra 47:43, a niepokonani na torze byli Emil Sajfutdinow i Robert Lambert. Na Motoarenie pojawiło się wielu stęsknionych za żużlem fanów "Aniołów". Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w niedzielę!

📢 Emeryci mogą spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku! Oto prognozowane kwoty zwrotów Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz szczegóły! 📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic znów w akcji! Gdzie stawiają auta? Zobacz zdjęcia! Mówi się na nich potocznie "mistrzowie parkowania" lub "Janusze parkowania". Takie osoby są także w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim. Zostawiają swoje samochody w miejscach niedozwolonych i utrudniają życie innym uczestnikom ruchu. Zobacz kolejne przykłady takich zachowań! 📢 Sanah nie zwalania tempa. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele przebojów. Zobacz jak żyje Sanah, czyli Zuzanna Irena Grabowska to jedna z najbardziej znanych polskich piosenkarek młodego pokolenia. Od kilku lat jej piosenki staja się przebojami. Sanah jest w stanie zapełnić w Polsce największe sale koncertowe. Ma liczną rzeszę fanów. Sanah jest również obecna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 900 tysięcy osób.

📢 Monety z okresu PRL-u, takie jak słynny "rybak" i inne, osiągają nawet 5-6 tysięcy złotych na aukcjach! Nawet kilka tysięcy złotych jest warta moneta pięciozłotowa z PRL-u. Słynny Rybak w licytacji przekracza 5 tysięcy złotych, a Statek Waryński nawet przebija jego wartość! Po ile chodzą teraz monety z PRL-u? Sprawdź! 📢 Bądź uważny na te symptomy! Mogą sugerować obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź! 📢 Zapomniane uzdrowiska z czasów PRL-u, poza Ciechocinkiem! Czy pamiętacie je? Mamy dla Was kolejną porcję unikalnych zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. W naszej galerii prezentujemy znane uzdrowiska z czasów PRL-u. Zobaczycie tam m.in. kadry z uzdrowisk w Ciechocinku, Krynicy czy Połczyna Zdroju.

📢 Czy renta wdowia będzie miała niższe limity? Czy sytuacja będzie gorsza niż pierwotnie przewidywano? Przeanalizujmy wyliczenia Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 W 2024 roku emeryci mogą oczekiwać wzrostu świadczeń dzięki waloryzacji Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? Sprawdź!

📢 Emerytura nieopodatkowana w 2024 roku. Kto będzie uprawniony do tego świadczenia? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Renta alkoholowa w 2024 roku: Zasady przyznawania oraz o ile procent wzrośnie wskaźnik Powszechnie stosowane określenie tzw. renta alkoholowa jest potoczną nazwą świadczenia przyznawanego osobom, które z powodu naruszenia sprawności organizmu straciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Kiedy dokładnie przysługuje prawo do pobierania świadczenia? Ile wynosi renta alkoholowa w 2024 roku i czy podlega waloryzacji?

📢 Następna seria mistrzów parkowania z Torunia i okolic! Sprawdź, gdzie parkują te asy Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się wysokim uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Tak żyje i mieszka Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero. Zamieszkuje w domu usytuowanym w samym sercu lasu Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski. 📢 Najważniejsze zniżki dla seniorów w 2024 roku! Oto informacje, które zdecydowanie warto mieć na uwadze! Seniorze, pamiętasz o tym, że możesz korzystać z ulg i zniżek, które zostały przygotowane tylko i wyłącznie dla Ciebie?! Nie powinieneś o tym zapominać, gdyż dzięki temu możesz skorzystać m.in. z darmowych leków... Ale i ze zniżek na przejazdy nawet pociągami! Ale to nie wszystko. Są również mniej znane ulgi i zniżki, które realnie ułatwią Ci życie!

📢 Te długi przedawniają się w marcu 2024 roku nie wymagają spłaty. Jakie dokładnie opłaty nas ominą? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Kto spełnia warunki planowanej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 13. emerytura w 2024 roku: Jakie będą wypłaty dla seniorów w kwietniu? Mamy ustalone kwoty Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? Sprawdź wyliczenia! 📢 SUV-y o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które używane auta warto kupić SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 24.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 Już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych? 📢 Planowane zwiększenie wynagrodzeń w sektorze budżetowym dla nauczycieli i żołnierzy. Na jaką kwotę? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 24.03.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Według nowego raportu, te hybrydowe samochody są znane z rzadkich awarii oraz wyjątkowo niskiego zużycia paliwa Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Najlepsze modele SUV-ów według najnowszego raportu ADAC dotyczącego najmniej awaryjnych pojazdów SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Kiedy będzie wypłacona trzynasta emerytura dla emerytów i rencistów? Zapoznaj się z szczegółami emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Oto, ile w 2024 roku wyniesie 13. emerytura.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 24.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 24.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Weekend pod Opolem: jakie atrakcje czekają na odkrycie? Sprawdź 7 propozycji wycieczek idealnych na wiosnę Odkryjcie zamki jak z bajki, zoo pełne uroczych stworzeń, czy też niezwykłą fabrykę robotów. Opolskie kryje w sobie te i inne niespodzianki, które warto zobaczyć. Planując wiosenne eskapady, rozważcie Opolszczyznę jako cel podróży. Oto 7 niezwykłych miejsc, które warto odwiedzić podczas weekendu.

📢 Statyści do filmu w Toruniu znowu potrzebni! Kogo tym razem szukają? O powstającym w Toruniu serialu historycznym pisaliśmy niedawno. Pierwsze zdjęcia odbyły się 18 i 19 marca. Agencja Aktorska „Sceneria” ogłosiła jednak kolejny casting. Tym razem poszukiwani są chłopcy w wieku 9-13 lat. 📢 Wrzody żołądka i dwunastnicy. Masz te objawy? Nie lekceważ ich i lepiej udaj się do lekarza Wrzody żołądka i dwunastnicy to problem, z którym boryka się bardzo wielu Polaków. Objawy bardzo często są bagatelizowane, co sprawia, że pełna diagnostyka przeprowadzana jet późno, kiedy choroba mocno daje o sobie znać. Wrzody żołądka i dwunastnicy opisać można jako ograniczony ubytek tkankowy, który sięga w głąb wyściełającej przewód pokarmowy błony śluzowej i towarzyszą mu stan zapalny i skrzepowa martwica w bezpośrednim otoczeniu. Jakie objawy powinny zwrócić naszą uwagę? Sprawdź

📢 Toruń. Noc sów na Barbarce. Prelekcje, pokazy i zajęcia w lesie To było wyjątkowe spotkanie w Szkole Leśnej na Barbarce. Poświęcone w całości sowom i ich zwyczajom. 📢 Wielkanocne kiermasze 2024 w Inowrocławiu i Kruszwicy. Zobaczcie zdjęcia Na Rynku w Inowrocławiu oraz na parkingu pod Mysią Wieża w Kruszwicy odbyły się w sobotę, 23 marca, wielkanocne kiermasze. Zorganizowano je z okazji zbliżających się świąt. Towarzyszyły też Wiosennemu Rajdowi Rowerowemu na trasie Inowrocław - Kruszwica - Inowrocław, który zorganizował Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 24.03.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 24.03.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 24.03.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 7 niezwykłych plaż Krety. Czym wyróżniają się te wspaniałe zakątki największej wyspy Grecji? Wybierasz się na Kretę przed sezonem wakacyjnym? To najlepszy czas na podziwianie piękna tamtejszych plaż w ciszy i spokoju. Odkryj miejsca otoczone majestatycznymi klifami, kameralne zakątki i lokalizacje, gdzie piasek tworzy niesamowite kształty – oto 7 wspaniałych plaż największej wyspy Grecji. Co je wyróżnia? 📢 Toruń. Co dalej z browarem? Hotel Hilton miał tu powstawać od 2020 roku, ale jest pat! Satoria Group nawet nie zaczęła prac 4-gwiazdkowy Hotel Hilton ze 132 pokojami miała stworzyć w starym browarze na starówce w Toruniu Satoria Group. Start prac w zabytku zapowiadała na wiosnę 2020 roku. Pierwsi goście przyjęci mieli być w 2022 roku. Do dziś nawet nie rozpoczęto prac...

📢 Toruń. Deszczowa Wiosenna Rowerowa Masa Krytyczna. Sezon na dwa kółka otwarty Pogoda w sobotę nie rozpieszczała rowerzystów. Padający deszcz nie odstraszył jednak najwierniejszych miłośników dwóch kółek, którzy pojawili się na Wiosennej Rowerowej Masie Krytycznej. 📢 Przeszli samych siebie! Kolejni "mistrzowie parkowania" z Torunia w akcji! Zobacz nowe zdjęcia! Toruńskie służby nie mogą narzekać na nudę jeśli chodzi o nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Kolejna porcja zdjęć "mistrzów parkowania" z Torunia przed Wami. Zobaczcie, jak zostawiają swoje samochody!

📢 Mistrzostwa Europy w Maratonie Masters w Toruniu. Mamy zdjęcia z zawodów Kilkuset biegaczy zmierzyło się w sobotę na królewskim dystansie. 📢 Elana Toruń grała w paszczy lidera. Świt Szczecin okazał się trudnym przeciwnikiem W 22. kolejce III ligi piłki nożnej Elana Toruń grała na wyjeździe z liderem. Świt Szczecin na wiosnę wygrał wszystkie mecze i nie stracił gola. Żółto-niebiescy mieli na koncie zwycięstwo i dwie porażki.

📢 Cesarz odsłonięty, czyli mordobiciem na statku sezon żeglugowy w Toruniu się zaczyna Wspominaliśmy już o tym, że Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest wspaniała? Owszem, ale zrobimy to jeszcze raz. I w ogóle będziemy wznosić peany na jej cześć, bo dzięki zgromadzonej w nich archiwalnym skarbom nasz obraz Torunia z końca XIX i początków XX wieku bardzo się poszerzył. Ciekawe jest nie tylko to, o czym wtedy pisały gazety, ale również to, o czym i w jaki sposób milczały. 📢 Kolizja na moście w Toruniu. Zderzyły się dwa samochody osobowe Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w piątek, 22 marca, przed godz. 19. Na moście im. J. Piłsudskiego zderzyły się dwa samochody osobowe. 📢 Takie tanie działki budowlane można kupić obecnie w powiecie toruńskim. Czy jest drogo? Sprawdziliśmy! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym prezentujemy tanie działki budowlane, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Apator Toruń zaczyna ściganie w sezonie 2024. W takim składzie zmierzy się z Falubazem Zielona Góra W niedzielę na Motoarenie Apator Toruń odjedzie pierwszy sparingi przed sezonem. Rywalem Falubaz Zielona Góra, beniaminek PGE Ekstraligi. Podajemy składu na to spotkanie.

📢 Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu szykuje się do wiosny Renowacja ławki Schillera i generalny remont schodów prowadzących na błonia nad Martwą Wisłą to obecnie dwie najważniejsze inwestycje w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. 📢 26-letnia córka Izabelli Scorupco zniewala urodą. Oto Julia Scorupco - fani: "Śliczna dziewczyna" Izabella Scorupco wiele lat temu zniknęła z polskich mediów i wyjechała do Stanów Zjednoczonych rozwijać swoją karierę. Z pierwszego małżeństwa z hokeistą Mariuszem Czerkawskim ma córkę Julię. Dziewczyna ma obecnie 26 lat i śmiało można uznać, że odziedziczyła urodę po matce. Oto Julia Scorupco. 📢 Gorący weekend w Largo Club Toruń. Zobaczcie, co się działo! To były imprezy! W ostatni weekend na parkiecie Largo Club Toruń było bardzo gorąco! Zobaczcie, co się działo na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii.

📢 37 martwych zwierząt w "schronisku" w Toruniu! Żywe udało się odebrać właścicielce Ponad dobę (w poniedziałek i wtorek 18 i 19 marca) trwało wielkie zamieszanie wokół zwierząt będących podopiecznymi fundacji "Toruńska Kocia Straż". Po wejściu do jej siedziby okazało się, że większość była martwych, żywe trafiły do schroniska przy ulicy Przybyszewskiego.

📢 Moda na te samochody nie mija. Choć mają swoje lata trzymają się świetnie. One są najmniej awaryjne Starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Niektóre modele mają 10 i więcej lat i trzymają się świetnie. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 "Samochodówka" świętuje. Szkołę w Toruniu odwiedziła Akademia Młodego Mechanika Święto szkoły obchodzono w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu w poniedziałek 18 marca. Nie obyło się bez prezentu. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Takiego Torunia już nie ma. Oto kamienice, stadiony i dawne zakłady przemysłowe. Te zdjęcia obudzą Wasze wspomnienia Czy wiecie, jakie piękne wille stały przy ul. Kościuszki czy Grudziądzkiej? Widzieliście słynny budynek, w miejscu którego budowana jest właśnie linia tramwajowa? Pamiętacie, jak wyglądał toruński Dworzec Zachodni? Jeśli nie, to macie właśnie okazję się tego dowiedzieć. A jeśli tak, to możecie te miejsca powspominać. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Trybuny znów pełne! Tak kibicowaliście na Kryterium Asów w Bydgoszczy [zdjęcia] Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych w Bydgoszczy rozpoczęło sezon! 📢 Wypadek pod Brodnicą na DK 15. Ciężarówka i osobówki zderzyły się w miejscu, gdzie zapada sie jezdnia W Tamie Brodzkiej pod Brodnicą na krajowej "15" doszło do groźnie wyglądającej kolizji. W zderzeniu uczestniczyły dwa auta osobowe i cysterna. Do zdarzenia doszło w miejscu, w którym zapada się jezdnia. Jej poziom znacznie się obniżył, a w nawierzchni wokół rozpadliska pojawiła się kilkucentymetrowa szczelina.

