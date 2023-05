Przegląd prasy 25.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ile trzeźwiejemy po wódce? Kiedy po wypiciu wina lub wódki można wsiąść za kierownicę? Jak obliczyć promile bez alkomatu?”?

📢 Ile trzeźwiejemy po wódce? Kiedy po wypiciu wina lub wódki można wsiąść za kierownicę? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Maj to miesiąc pierwszych ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi na przykład na grillu lub plenerowej imprezie. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Oto najlepsze żarty z naszych szefów. Memy o pracy, wyzysku i lenistwie pracowników 24.05.2023. Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 24.05.2023.

📢 Tak się bawi Toruń w "Labie". Mamy kolejne zdjęcia z imprezy! Co działo się ostatnio na imprezach w jednym z najpopularniejszych miejsc na klubowej mapie Torunia? Przekonajcie się sami! W galerii prezentujemy najnowszą fotorelację z ostatnich wydarzeń w Labie.

📢 7600 złotych dla wdowy bądź wdowca. Co zrobić, by otrzymać pieniądze? Nowe dodatkowe świadczenie. Projekt ustawy jest już w Sejmie Oto zmiany w ustawie. 7600 złotych dla wdowca lub wdowcy. Ile wynosi renta rodzinna? Kto może ją uzyskać? Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowy lub wdowca chcą, aby osoby starsze miały wybór i większe możliwości. Zmiana ustawy ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób, którym ciężko żyć w pojedynkę w czasach wysokiej inflacji. Projekt ustawy jest już w Sejmie. Sprawdź szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Znamy kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Zwrot podatku 2023 - kiedy? Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze.

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii! 📢 Odczuwasz to podczas snu - co to znaczy?? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy tak a kości?

📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Oto szczegóły! Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne.

📢 Uważaj! Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź! 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce 2023? Zmiany w przepisach i deklaracje w sprawie wieku emerytalnego w Polsce. Prognozy na 2024 rok Na specjalnie zwołanej komisji minister rodziny oraz prezes ZUS odpowiadały na pytania dotyczące m.in. wieku emerytalnego. Dotyczyło ono tego, czy konieczne będzie podniesienie tego wieku w związku z niezwykle niekorzystnymi czynnikami demograficznymi. Tego typu rekomendację przedstawiła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD. Jaka była odpowiedź? Sprawdź!

📢 Świadectwo energetyczne 2023 - kto musi mieć? Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie!

📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale! 📢 Poszukiwane banknoty przez kolekcjonerów. Masz w domu te monet z PRL-u? Sprawdź, bo możesz być bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły!

📢 Dlaczego masz problemy ze skórą lub wypadają ci włosy? Zweryfikuj poziom witaminy F w organizmie. Te objawy świadczą o jej braku Witamina F jest kluczowa dla naszego organizmu. Została odkryta na początku XX wieku. Choć jest dość mało znana, jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jest bardzo ważne. Witamina F wpływa m.in. na skórę, a także pracę mózgu i serca. Jak poznać, że jest jej zbyt mało? Oto szczegóły! 📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW.

📢 Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły!

📢 To prawda. Są to 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Dostaniesz duże pieniądze! Jak zdobyć dodatkowe 500 złotych? Sprawdź! Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Najbardziej poszukiwane monety PRL przez kolekcjonerów? Masz je w domu? Kolekcjonerzy zapłacą za nie krocie. Poszukaj ich! Kolekcjonerskie tworzenie bogatych, wyjątkowych kolekcji monet to pasja piękna i mająca już niezwykle długą tradycję. Zależnie od zainteresowań może dotyczyć naprawdę zróżnicowanych linii tematycznych. Wśród nich niezwykle popularny jest PRL... Ale nie tylko! Jakie monety interesują kolekcjonerów. Co warto sprzedawać? Jakie są rekordy monet kolekcjonerskich? Jak monety wybierają kolekcjonerzy? Sprawdź!

📢 Renta wdowia 2023. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Emerytury 2024. 5 000 złotych do świadczenia dla emerytów! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły! 📢 Nowe pensje dla pielęgniarek od lipca. Również dla lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Emerytura 2023. Od lipca seniorzy dostaną nawet o 500 złotych więcej! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać tak duże pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 Nawet 9000 plus dla emerytów. To możliwe! Tak otrzymasz wyższą emeryturę 2023 9000 plus dla pracujących emerytów 2023. Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć seniorzy? PIT-0 dla seniorów jest premią wyłącznie dla seniorów, którzy uzyskują oskładkowane ZUS dochody: umowa o pracę, umowa zlecenie. Sprawdź szczegóły, jak uzyskać dodatkowe pieniądze na emeryturze! 📢 Takie tanie działki budowlane kujawsko Pomorskie. W Toruniu i okolicach! Gdzie i za ile są najlepsze oferty? Sprawdźcie! Planujesz budowę domu pod Toruniem? Może zastanawiasz się nad zakupem działki budowlanej w powiecie toruńskim? Ten artykuł jest dla Ciebie! Zobacz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. W galerii prezentujemy zdjęcia i szczegóły ofert sprzedaży tanich działek budowlanych z okolicy.

📢 Najlepiej płatne zawody w Polsce. Kto oprócz lekarza i informatyka? Będziesz bardzo zaskoczony! Na rynku wiele czynników wpływa na wysokość wynagrodzenia. Wskazuje się tu doświadczenie, rodzaj stanowiska oraz ogólną sytuację na rynku. Nie ma jednak wątpliwości, że jest istotna również branża, w której pracujemy. Pewne zawody z góry mają przewidziane wyższe stawki wynagrodzenia, znacząco przekraczając średnią krajową. 📢 Masz te objawy? To znak, że masz niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Zobacz!

📢 Takie są stawki za prąd gdy przekroczymy limit 2000 kWh. Oto kalkulator zużycia prądu w 2023 roku [25.05.2023] Koszt 1 kWh może być różny, w zależności od tego czy został przekroczony limit 2000 kWh. Osoby, które zmieszczą się w limicie, nie unikną dwóch podwyżek dla wszystkich - opłaty mocowej i stawki VAT, która w 2023 roku wróciła do dawnego poziomu 23%. Zobaczcie, jak zmienią się ceny prądu po przekroczeniu limitu. 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne [25.05.2023] Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto [25.05.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [25.05.2023 r] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [25.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 Toruń. Już w najbliższą sobotę Michayland 2023. Sprawdź, co się będzie działo! Fantastyczne miasto dzieciaków wyrośnie w najbliższą sobotę w Parku na Bydgoskim Przedmieściu. Wszystko za sprawą toruńskiego Oratorium, które - z okazji Dnia Dziecka - zabierze mniejszych i większych do zaczarowanej krainy zabawy.

📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem alarmowym Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić Twoje zdrowie i życie. Co powinno Cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę?

📢 Pamiętasz jeszcze kuchnie z PRL-u? Zobacz zdjęcia i sprawdź, czy kojarzysz sprzęty z lat 60. 70 i 80. Wróciła moda na kredensy i prodiże W PRL-u wnętrza kuchni Polaków często były bardzo do siebie podobne, bo meble i akcesoria produkowano na masową skalę. Nawet upolowanie w sklepie podstawowych sprzętów było dużym wyzwaniem i często rodacy załatwiali je po znajomości, czyli „spod lady”. Nie przeszkadzało to jednak, żeby wyczarowywać w kuchni PRL-owskie smakołyki – blok czekoladowy, szyszki z ryżu, flaki czy zimne nóżki w galarecie. Zobacz, jakie meble i sprzęty królowały w kuchniach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz kultowy prodiż, młynek do kawy i makutrę z PRL-u. 📢 Tak mieszka Kayah nad Adriatykiem. Zobacz jej wymarzony dom w sercu Wenecji. Szklana podłoga i wyjątkowe wnętrza – tak się urządziła Kayah Kayah kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Polska gwiazda piosenki od czasu do czasu inwestuje zarobione pieniądze w nieruchomości. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. W maju 2023 roku doszło do kolejnych akcji Jak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść? Warto to wiedzieć, zwłaszcza że w ostatnich latach w Polsce liczba włamań do do domów i mieszkań stale wzrasta. Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Często zostawiają znaki i zaszyfrowane wiadomości przy nieruchomościach, które planują odwiedzić. Mają również specjalne sposoby, by sprawdzić, czy lokatorzy wyjechali na dłużej. Poznaj teraz sekretne znaki złodziei - tak oznaczają mieszkania, które chcą okraść. 📢 Ósmoklasiści piszą dziś test z matematyki. Czy królowa nauk jest dla nich łaskawa? 100 minut na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu z matematyki mają uczniowie klas ósmych, którzy w środę zdają egzamin z tego przedmiotu. Wyniki majowych zmagań młodzież pozna dopiero 3 lipca.

📢 Tak wygląda w środku dom Małgorzaty Kożuchowskiej - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję gwiazdy seriali Małgorzata Kożuchowska to znana polska aktorka. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Natalii Boskiej w serialu "Rodzinka.pl". Ale znana jest także z innych ról, między innymi dziennikarki z "Killera", a już na zawsze zapadła w pamięć Polaków jako Hanka Mostowiak z serialu "M jak miłość". Tak, to ta, co zginęła w kartonach... Zobaczcie, jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska! 📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę. To tzw. "uśmiechnięta depresja" Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby.

📢 Emerytury stażowe coraz bliżej! Od kiedy wejdą w życie i jakie będą zasady? Sprawdź, jak przejść na wcześniejszą emeryturę 24.05.2023 W Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Podpowiadamy, jakie trzeba spełnić warunki, aby przejść na "stażówkę" i od kiedy pomysł ten wejdzie w życie. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 24.05.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Nie żyje Wanda Dyrda, znana toruńska trenerka personalna. Miała 39 lat We wtorek (23 maja) nad ranem odeszła Wanda Dyrda. Znana toruńska trenerka fitness od dwóch lat walczyła z chorobą nowotworową.

📢 Taka na co dzień jest Sanah, która ma sześcioro rodzeństwa. Mamy zdjęcia wnętrz jej mieszkania Sanah to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Bardzo szybko zdobyła rozgłos i sympatię wśród swoich fanów. Jest uwielbiana zarówno za swoją muzykę i tworzone do nich teledyski, jak i swój styl bycia. Jaka jednak jest na co dzień, poza koncertami? Przedstawiamy prywatne zdjęcia wokalistki! Koniecznie sprawdź naszą galerię! 📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 24.05.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy.

📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 24.05.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Święto Wojsk Specjalnych. Jakie są najsłynniejsze operacje polskich jednostek specjalnych? Wojska specjalne zostały oddzielną częścią polskich sił zbrojnych 24 maja 2007 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia, corocznie tego dnia obchodzone jest Święto Wojsk Specjalnych. Jak wygląda struktura tych wojsk w Polsce? I jakie były najsłynniejsze operacje z udziałem polskich „specjalsów”?

📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Jak wyglądają obecne ceny? Planujesz wynająć mieszkanie w Toruniu? Może zastanawiasz się czy obecne ceny są niższe niż ostatnio? Oto przegląd tanich mieszkań do wynajęcia, które są zlokalizowane w Toruniu. Więcej szczegółów, cen i zdjęć znajdziesz w naszej galerii. 📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa. 📢 Rozkręca się sezon na toruńskich targowiskach. Jakie ceny przy Szosie Chełmińskiej? Zeszłej wiosny klienci żartowali, że czereśnie będą kupować na sztuki. Do góry szybowały ceny wszystkiego: od pomidorów, przez szparagi i truskawki po borówki. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja na targowisku na starcie tegorocznego sezonu.

📢 Rewolucja komunikacyjna w Toruniu. "Nowości" wywołały gorącą dyskusję Propozycje zmian w komunikacji miejskiej w Toruniu, które mają zacząć obowiązywać od 1 września wraz z uruchomieniem trasy tramwajowej między centrum miasta a Jarem wywołały gorącą dyskusję wśród pasażerów.

📢 Cenne banknoty w Twoim portfelu! Współczesny banknot 10 zł może być warty tysiące złotych! Masz tylko 10 złotych w portfelu? To może być fortuna! Sprawdź, czy Twój banknot nie jest przypadkiem wyjątkowo cenny. Okazuje się, że w niektórych przypadkach kolekcjonerzy są gotowi zapłacić nawet kilkaset razy więcej, aniżeli wynosi jego nominalna wartość! Tu wiele zależy od szczegółów... Jakich dokładnie? Wyjaśniamy to w naszym artykule. Sprawdź! 📢 Prestiżowa nagroda dla torunianki. Za odbudowanie tradycji i podbicie serc Polaków Iga Sarzyńska-Komorowska, twórczyni marki Iga Sarzyńska Wzrusza Toruń zwyciężyła w prestiżowym konkursie Bizneswoman Roku Sukces Pisany Szminką.

📢 Tego nie jedz, gdy masz kłopoty ze wzrokiem. Seniorzy powinni tego szczególnie unikać Wzrok, czyli zdolność do odbierania bodźców wywołanych przez pewien zakres promieniowania elektromagnetycznego (u człowieka ta część widma nazywa się światłem widzialnym). O oczy powinniśmy zadbać nie tylko ograniczając ekrany, ważna jest także dieta odpowiednia dla naszego wzroku. Zobaczcie jakich produktów unikać w diecie dla dobra naszych oczu. 📢 Senność, rozdrażnienie, drżenie mięśni – masz te objawy? To mogą być niedobory elektrolitów! Na co jeszcze zwrócić uwagę? Niedobory elektrolitów łatwo pomylić z innych schorzeniami. Aby do nich nie dopuścić, należy dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu i urozmaiconą dietę. Doraźnie można uzupełniać je przez picie domowych izotoników i wysoko mineralizowanej wody. Zobacz, jak rozpoznać te zaburzenia i kto jest na nie narażony?

📢 Tak lokatorzy dewastują mieszkania na wynajem. Te zdjęcia mrożą krew w żyłach. Zobacz, czym ryzykuje właściciel nieruchomości Lokatorzy dewastujący mieszkania na wynajem to na szczęście margines, ale biada właścicielowi nieruchomości, który na takich „wspaniałych” najemców trafi. Prezentujemy zdjęcia, które dobitnie pokazują, jak bardzo niektórzy najemcy nie potrafią uszanować cudzej własności. Zobacz efekty działania niszczycieli i złodziei wynajmujących mieszkania.

📢 Tych aut nie chcą nawet złodzieje! Oto marki samochodów, których nie kradną. Mamy listę Chociaż liczba kradzieży samochodów w Polsce spada, nadal są modele szczególnie lubiane przez złodziei. Audi, Volkswagen, Mercedes czy BMW znikają sprzed posesji w Wielkopolsce bardzo często. Którymi markami przestępcy nie są zainteresowani? Niektóre z aut mimo że są luksusowe, złodzieje omijają. W galerii przedstawiamy marki, które nie zostały skradzione w 2022 roku. Sprawdź policyjne statystyki.

📢 Wyższe składki zdrowotne dla palaczy i pijących alkohol? Takie są propozycje Polskiej Akademii Nauk Osoby palące papierosy i pijące alkohol powinny płacić wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne? Palenie i picie jest wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia. Zwiększa ryzyko zachorowania na konkretne choroby oraz może obciążać system ochrony zdrowia. Eksperci z Polskiej Akademii Nauk są zdania, że obywatele powinni wziąć współodpowiedzialność za zdrowie swoje i swoich dzieci. Także tę finansową. 📢 Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić oszczędności. Jak działają cyberprzestępcy? ZUS ostrzega przed nową metodą oszustów Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny ostrzega przed kampanią oszustów internetowych, rozsyłających fałszywe wiadomości. W SMS-ie bądź mailu wysłanym rzekomo przez tę instytucję znajdują się fałszywe linki lub pliki, których pobranie grozi utratą danych oraz oszczędności. Na jakie oszustwa internetowe powinniśmy zwrócić uwagę?

📢 Śmiertelny wypadek w Kruszynku pod Włocławkiem. Nie żyje motocyklista [zdjęcia] W nocy (23 maja) w Kruszynku (gmina Włocławek) doszło do wypadku, w którym zginął 42-letni motocyklista. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii. 📢 Nad granicą lecą balony i padają strzały. Balon uszkodzony przez żołnierzy z Rypina spadł pod Brodnicą Mamy drugą połowę maja 2023 roku. Trwa nalot niezidentyfikowanych obiektów latających na kujawsko-pomorskie. W lesie pod Bydgoszczą znaleziono rakietę, zaś w okolicach Rypina zgubiło się coś, co przypominało obserwacyjny balon. Nie wiemy, o czym jeszcze nie wiemy, ale wiemy dobrze, że tego typu wypadki można w naszym regionie uznać za swego rodzaju tradycję.

📢 Toruń. Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Psów, które przebywają w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Rząd kończy program "Mieszkanie Plus". Co to oznacza dla Torunia i najemców? Jak będzie można wykupić mieszkanie? Rząd zapowiedział zakończenie programu "Mieszkanie Plus". Co to oznacza dla najemców 320 mieszkań na osiedlu przy ul. Okólnej w Toruniu? Aktualna pozostaje oferta dojścia do własności mieszkania na przestrzeni lat, ale ma pojawić się nowa oferta wykupu lokalu "na preferencyjnych warunkach".

📢 Toruń. Na Starym Mieście bez aut. Jak wypadł pierwszy weekend z nową organizacją ruchu? W weekend po raz pierwszy obowiązywała nowa organizacja ruchu na Starym Mieście - do ścisłego centrum mogli wjechać niemal wyłącznie mieszkańcy. Zmiany znacząco zmniejszyły liczbę aut wokół najważniejszych zabytków Torunia, ale oprócz dużych plusów było widać, że z niektóre z nowych reguł wymagają jeszcze dopracowania. 📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Takie są zarobki w centrum handlowym w 2023 roku. Mamy przykłady wypłat z sieciówek Na jakie zarobki można liczyć pracując w handlu? Ile zarabiają pracownicy sieciówek? Praca w handlu różni się w zależności od miejsca pracy, miejscowości, stanowiska a nawet stażu pracy. Sieci handlowe od lat prześcigają się w zabieganiu o klienta i pracownika. Zobaczcie, ile zarabiają osoby zatrudnione w popularnych sieciach handlowych. 📢 Toruń z lat 70. Takiego miasta już nie ma. Wyjątkowe fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego Zobaczcie kolejne, unikalne zdjęcia starego Torunia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tym razem prezentujemy zdjęcia z lat 70. Więcej w naszej galerii! 📢 Tak kibicowaliście "Aniołom"! Mamy nowe zdjęcia trybun z meczu z Apator - Motor Niesamowite emocje na torze, ogromne emocje na trybunach. Apator Toruń w ostatnim biegu zapewnił sobie zwycięstwo z mistrzem Polski z Lublina. Tysiące kibiców "Aniołów" kompletnie oszalało z radości. Byliście na meczu? Mamy dla Was kolejną paczkę zdjęć z trybun toruńskiego stadionu!

📢 Warszawski sąd zdecydował. Ogród toruńskiej willi uratowany. Kto zabiegał o wykreślenie zabytku? Cóż za kuriozalna sytuacja! Przedstawiciele Gminy Miasta Toruń zabiegali o wykreślenie z rejestru zabytków willi inżyniera Edmunda Płockiego na rogu ul. Grunwaldzkiej i św. Józefa. Najpierw w całości, a później w części. Najpierw wystąpili do wojewódzkiego konserwatora zabytków, a gdy ten odmówił, zaczęli odwoływać się coraz wyżej. Sprawa skończyła się w warszawskim sądzie. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. błogosławionej Marii Karłowskiej. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia! Pierwsza Komunia Święta to niezwykle istotne wydarzenie majowe, które dla dzieci wiąże się zarówno z radością, jak i stresem towarzyszącym podczas przygotowań. Zwieńczenie tego odbywa się na uroczystej Mszy Świętej. W sobotę 20 maja dotyczyło to również dzieci w parafii pw. błogosławionej Marii Karłowskiej na toruńskiej Skarpie.

📢 Kibice na meczu Apator - Motor. Szaleństwo i euforia w finałowych biegach! Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach Szczęściarze na Motoarenie obejrzeli zdecydowanie najlepszy mecz w tegorocznego PGE Ekstralidze. Apator Toruń pokonał Motor Lublin 46:44, a o wszystkim decydował ostatni łuk ostatniego wyścigu. Kto był na trybunach? Mamy dla Was zdjęcia kibiców z Torunia i Lublina na Motoarenie. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Wypadek pod Chełmżą. Lądował śmigłowiec LPR Zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na drodze krajowej nr 91 wpłynęło do strażaków z KM PSP Toruń w niedzielę, 21 maja, o godz. 15.29. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba. 📢 A to złodzieje! Kradli w Kamionkach, Mirakowie, Ostaszewie... Teraz pójdą za kraty Historia tych dwóch złodziei i okradzionych przez nich ludzi w Kamionkach Małych czy Mirakowie może być przestrogą przed letnim sezonem - wyprawy nad jeziora mogą skończyć się utratą roweru, opon z samochodu czy narzędzi. Pilnować trzeba też dobytku zostawianego w domkach letniskowych i domach w budowie.

📢 To wskazuje na obecność pasożytów. Zakażenie pasożytami jest groźne dla zdrowia. Te objawy wskazują na pasożyty w ciele 21.05.2023 Pasożyty w organizmie - objawy, badanie i leczenie! Sprawdź listę dolegliwości i symptomów towarzyszących pasożytom w naszym ciele. Warto je poznać, ponieważ nieleczone doprowadzą do ciężkich powikłań. Sprawdź, co może wskazywać na obecność pasożytów w organizmie człowieka. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. św. Antoniego w Toruniu na Wrzosach! W sobotę 20 maja odbyła się również Pierwsza Komunia dzieci z parafii pw. św. Antoniego na Wrzosach. Przy wspaniałej pogodzie dzieci mogły przystąpić do tego ważnego dla nich wydarzenia. Na miejscu była nasza fotoreporterka. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Najśmieszniejsze absurdy drogowe w Polsce. Kto to wymyślił? Nie uwierzysz! [zdjęcia] Jak się okazuje absurdów drogowych w Polsce jest bardzo wiele... Kto mógł wpaść na takie pomysły? Sprawdź, bo nie uwierzysz, co wymyślili niektórzy drogowcy! Sprawdź zdjęcia niecodziennych sytuacji na drogach, ścieżkach rowerowych i nie tylko! 📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje?

