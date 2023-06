Przegląd prasy (25.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów”?

Prasówka 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Tyle zarabia się w polskim wojsku od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

Prasówka 25.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkie emocje, kiełbaska z grilla i złoty medal. Pomorzanin jest najlepszy w Polsce! [zdjęcia dekoracji i kibiców] Hokeiści na trawie Pomorzanina Toruń po raz trzeci w historii mistrzami Polski na trawie. W meczu finałowym wygrali po wielkich emocjach 2:1 z Grunwaldem Poznań.

📢 Działo się w Kamionkach! Tak na podtoruńskim kąpielisku zainaugurowano sezon letni Podczas Festiwalu Smaku na plaży nad jeziorem w Kamionkach powitano tegoroczne wakacje i otwarto sezon letni w powiecie toruńskim.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Te 10-letnie samochody najmniej się psują i są godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tak się bawią torunianie w Bajce! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez na starówce Co działo się na ostatnich imprezach w toruńskiej Bajce? Zobaczcie sami! Było gorąco! W galerii prezentujemy fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów w Toruniu. 📢 Toruń. Horror na Bydgoskiej! Z chorej miłości do Klaudii chciał zabić i groził podpaleniem zakładu Jeszcze w czerwcu stanie przed sądem w Toruniu 29-letni Damian Z. oskarżony o usiłowanie zabójstwa, znęcanie się i inne przestępstwa. W tle tej sprawy jest piekło, jakie zgotował swojej ukochanej Klaudii i zazdrość o jej nowego partnera. Bo udręczona przez niego kobieta odeszła...

📢 Trwają Dni Torunia. W Piernikowej Alei Gwiazd odsłonięto kolejną Katarzynkę Jeszcze do niedzieli, 25 czerwca, mieszkańcy będą mieli okazję skorzystać z atrakcji przygotowanych z okazji tegorocznej edycji Święta Miasta Torunia. W sobotę, 24 czerwca, w Piernikowej Alei Gwiazd miało miejsce uroczyste odsłonięcie mosiężnej Katarzynki, będącej wyrazem podziękowania dla osób zaangażowanych w pomoc Ukrainie.

📢 Taka ma być czternasta emerytura 2023 - oto wyliczenia netto. Ile ZUS wypłaci na konto emerytom? W 2023 r. zostanie wypłacona 14. emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastej emerytury trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 Praca w MOPR-ze Toruń jak koszmar? "Zwolniłam się i walczę o odszkodowanie" Pani Joanna rzuciła pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Twierdzi, że doświadczyła tam mobbingu i działań naruszających jej godność. Odszkodowania domaga się w sądzie. Dyrekcja ośrodka zaprzecza i zapewnia, że nic takiego nie miało miejsca. Proces ma ruszyć w sierpniu.

📢 Tanie domy już od 69 tys. zł od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w czerwcu 2023 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Zobacz konkrety i zdjęcia.

📢 Świadczenia i dodatki dla ubogich. Takie finansowe wsparcie dla rodziny można otrzymać Wiele rodzin w Polsce ma bardzo niskie lub niskie dochody. Często jest to sytuacja absolutnie przez nie niezawiniona. Mając to na względzie państwo stara się ulżyć tym rodzinom w trudnej sytuacji. Dlatego też dostępne są rozmaite formy wsparcia oraz liczne dodatki. Co dokładnie mogą otrzymać najubożsi? Kiedy przysługują im świadczenia i zasiłki? Zobaczcie! 📢 Psy do adopcji. Zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom Małe, duże, rasowe i kundelki. Często smutne, wystraszone, zaniedbane. Takie psy trafiają do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne na nowych właścicieli czekają tygodniami. Są również takie, które adopcji nie doczekają nigdy. Zobaczcie jakie psy ostatnio trafiły do toruńskiej placówki.

📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Oto TOP 15. Poznaj ranking najlepszych pizzerii w mieście Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii. 📢 Toruń. Pierwsza pomoc w Galerii Copernicus. Tak można pomagać szybko i skutecznie W sobotę część toruńskiego Centrum Copernicus zamieniła się w wielki punkt reanimacyjny. Swoje stosika rozłożyły tu różne służby i instytucje zajmujące się udzielaniem pierwszej pomocy, bądź szkolące tych, którzy taką pomoc niosą. Na podłodze pojawiły się fantomy, przy nich zaś ćwiczący pod okiem specjalistów uczestnicy operacji.

📢 Zbyt wielka potliwość? Jest na to sposób! Jak pokonać nadmiar potu? Nadpotliwość jest powaznym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak spsoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem! 📢 Ogromne wille i pełen przepychu rezydencje do kupienia w powiecie toruńskim. Tak mieszkają milionerzy! Przeglądając ogłoszenia na portalu OtoDom.pl możemy na trafić na oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Chodzi m.in. o piękne wille i rezydencje z dużymi posiadłościami, które są aktualnie dostępne do kupienia na tym portalu. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszym materiale. 📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Czeka Cię kontrola skarbówki W tym roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontoroli będą poddawani przede wszystkim ic, którzy skorzystali z pulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać!

📢 Te SUV-y warto kupić. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Sprawdź najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Zmiany w emeryturze po mężu? Będzie podwójne świadczenie po śmierci najbliższego Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Tych produktów nie powinno się jeść na noc. Unikaj jedzenia tego przed snem Według naukowców z Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu, sen tuż obok diety i aktywności fizycznej, jest podstawowym czynnikiem, pozwalającym zachować dobre zdrowie. Dieta ma znaczący wpływ na jakość snu. Czego nie jeść na noc, by dobrze się wyspać? Zobacz. 📢 Kasety magnetofonowe z lat 90. Ile są warte? Gdzie je sprzedawać! Najdroższe kosztują nawet kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci? 📢 Zmiany dla kierowców! Od lipca wchodzą nowe przepisy. Za co zapłacisz kilka tysięcy złotych? Zmiany od 1 lipca dotyczą nie tylko kwoty minimalnej. Wzrastają również niektóre kary, które są uzależnione właśnie od minimalnego wynagrodzenia. Ile teraz zapłacimy za OC? Ile za wykroczenia płaci kierowca w 2023 roku? Taki może być mandat. To również więcej punktów karnych!

📢 Bonus zamiast podwyżki dla nauczycieli w 2023 roku? Dotknie to też służby. Ile zyskają od 1 lipca? W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek?

📢 Pożar domu w Rozgartach. Z żywiołem walczyło pięć zastępów strażackich W nocy z piątku na sobotę (23-24 czerwca) toruńscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu rodzinnego w miejscowości Rozgarty (gm. Załwieś Wielka). Przyczyną była usterka urządzenia grzewczego w kotłowni. 📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z Biedronki, Lidla i innych marketów Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Tak wygląda Andrzej Gołota junior. Podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza? Zobacz zdjęcia Andrzeja Gołoty nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tę legendę polskiego sportu znają wszyscy. Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Były sportowiec mieszka z rodziną w USA, a dzięki aktywności w sieci jego żony, możemy zobaczyć, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 24.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 24.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 24.06.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Natychmiast je usuń! 24.06.2023 Oto najnowsza lista wycofanych leków! Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Uwaga! Leki wycofane z aptek w całej Polsce. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju.

📢 Kurs na stewardessę w Toruniu. Tak toruńskiej szkole uczyli się o pracy w chmurach W toruńskim Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w piątek, 23 czerwca, ruszył kurs dla przyszłych stewardess i stewardów. Uczniowie poznawali tajniki pracy na wysokości 10 tysięcy metrów nad ziemią, a także przygotowywali się do przyszłej rekrutacji do zawodu. 📢 Takich rzeczy i świadczeń nie zabierze komornik w 2023 roku. Nawet przy bardzo dużych długach Co może zająć komornik? Między innymi konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, czy nieruchomości. Jest jednak całkiem długa lista tego, czego komornik nam nie zabierze, nawet jeśli będziemy mieć bardzo duże długi. Oto lista rzeczy ale i świadczeń finansowych, których komornik nie ma prawa nam zająć bez względu na wysokość naszych długów. 📢 Apator Toruń kontra Włókniarz Częstochowa. Duże zmiany u Patryka Dudka. "To wreszcie eksploduje" For Nature Solutions Apator chce pokonać kandydata do podium. Uda się? To zależy w największej mierze od zawodzących ostatnio Patryka Dudka i juniorów. - Wierzę, że ten mecz będzie dla nas przełamaniem - mówi Robert Sawina.

📢 To nie tylko minimalna krajowa! Jakie jeszcze zmiany od 1 lipca dotkną każdego z nas? Nie ma wątpliwości, że 1 lipca jest datą niezwykle ważną w Polsce, niemal tak ważna jak 1 stycznia. Dlaczego? Właśnie wtedy wchodzi w życie kolejna podwyżka minimalnych wynagrodzeń, a także szereg innych zmian w kwestii dodatków, refundacji oraz ulg. Wymienić można wiele istotnych zmian. Co dokładnie się zmienia? 📢 Marta Iwicka: "Tapicerowanie daje większą satysfakcję niż praca w biurze" Warsztaty tapicerskie organizowane przez Szkołę Leśną na Barbarce biją rekordy popularności. Prowadzi je Marta Iwicka. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 24.06.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Wycofane produkty przez GIS w całej Polsce. Sprawdź czy masz je w swojej kuchni. Oto lista z Lidla, Biedronki, Netto i Żabki 24.06.2023 Najnowsza wycofana lista przez GIS w całej Polsce. Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto Zostały wycofane z obrotu w całej Polsce, ponieważ inspektorzy GIS znaleźli nieścisłości w oznaczeniu tych produktów lub co gorsza w ich składzie. Sprawdzamy najnowszą listę wycofań GIS w całej Polsce, oraz wypisujemy jakie były przyczyny wycofania danej partii produktu ze sklepu w całej Polsce. Zobacz czemu już tego nie kupisz w swoim ulubionym sklepie.

📢 14. emerytura na stałe. Zmiany w wypłatach czternastki. Jest odpowiedź rządu. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku 24.06.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Co to oznacza? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku Sprawdź szczegóły!

📢 Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023? 24.06.2023 Dodatkowe pieniądze na wakacje są przeznaczone dla osób pracujących. Pracownicy otrzymują je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak je uzyskać? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kto może Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023 netto? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 24.06.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Parkrun Toruń 354. Tak wyglądała rywalizacja na Skarpie 24 czerwca. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! Parkrun Toruń już po raz 354! Dla wielu torunian nie ma weekendu bez biegania w lesie na Skarpie. Kto wziął udział w Parkrunie 24 czerwca? Pogoda dopisała, humory jeszcze bardziej - poszukajcie siebie i znajomych! Mamy dla Was zdjęcia ze startu i mety.

📢 Premiera w Horzycy. Na koniec sezonu toruński teatr proponuje groteskową komedię drogi "Dropie" to ostatnia propozycja Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu w sezonie artystycznym 2022/2023. Premierę spektaklu zaplanowano na sobotę 24 czerwca. 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle musisz wydać! Zobacz ogłoszenia [czerwiec 2023] Jakie tanie domy do remontu można kupić obecnie w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdźcie sami! W naszym materiale prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą tego typu nieruchomości.

📢 Ranking samochodów najmniej i najbardziej awaryjnych. Które auta doceniono? Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz! 📢 Cichy zawał serca? Nie przegap jego pierwszych objawów! Od razu zgłoś się do lekarza Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

📢 Zasiłek pogrzebowy 2023 KRUS wypłacany przez ZUS? Poważne zmiany od 1 czerwca! Komu przysługuje i ile wynosi? Już od 1 czerwca 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania zasiłku pogrzebowego w ramach KRUS. Po osobach uprawnionych do rent pracowniczych lub emerytur zbiegających się z ich rolniczymi odpowiednikami wypłatę przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na jakich zasadach? Kiedy rodzina będzie się ubiegać o środki po zmarłym rolniku ubezpieczonym w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Zobacz! 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i dlaczego jest potrzebna dla organizmu? Zobacz jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź! 📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 To nie tylko pojazdy od AMW. Kupisz też kołdry, buty, czapki i koszule! Za grosze od wojska! Co ciekawego jest obecnie dostępne w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia wojskowego? Można kupić tam różne ciekawego akcesoria i gadżety, które spodobają się każdemu miłośnikowi militariów. Zobaczcie w galerii nasz przegląd wybranych rzeczy, które są aktualnie w sprzedaży! 📢 Służba zdrowia z wyższymi pensjami już od lipca. Większe pieniądze także dla lekarzy. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto aż tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach!

📢 Seks na murach obronnych w Opolu. Policja złapała kochanków i surowo ich ukarała, ponieważ seks w miejscu publicznym jest karalny 34-letnia kobieta i jej 39-letni kochanek zostali zatrzymani przez opolską policję. To oni są bohaterami filmu, który trafił do internetu. Na filmie nagrano ich, jak uprawiają seks w miejscu publicznym: na murach obronnych, tuż obok opolskiej katedry. 📢 Karambol w Toruniu. Na ulicy Polnej zderzyły się 4 samochody. Aktualizacja W piątek po godzinie 17 na ulicy Polnej w Toruniu zderzyło się cztery auta. Jak wstępnie ustalili policjanci, do zderzenia doprowadziła kierująca BMW 69-letnia kobieta. Dwie osoby, kobieta z BMW oraz kierowca uderzonej przez jej auto skody trafiły do szpitala. 📢 To jest najlepsza klasa w Toruniu! Świadectwa wręczył im prezydent miasta VIII a ze Szkoły Podstawowej nr 23 okazała się najlepszą w Toruniu w roku szkolnym 2022/2023 - ma najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas w mieście.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje auta w atrakcyjnych cenach. Duży wybór unikatowych egzemplarzy w każdym segmencie Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi na auta, które już są nieprzydatne w armii. Znowu można znaleźć ciekawe egzemplarze i to praktycznie w każdym segmencie. W przetargach można więc kupić auta typowo wojskowe, ale także ciekawe osobówki, busy, czy terenówki. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut w aktualnych ofertach Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Toruń. Od soboty Tydzień Kultury Ukraińskiej. W planie darmowe warsztaty, gra miejska, wystawy i wiele więcej Od 24 czerwca do 2 lipca w Toruniu będzie trwać Tydzień Kultury Ukraińskiej. - Mieszkamy ze sobą już od dawna i wydaje nam się, że się dobrze znamy, a często się okazuje, że jednak nie do końca - wyjaśniają pomysłodawcy.

📢 Tata Anno Domini 2023. Jakimi ojcami są radni z Torunia? "Ojcostwo to przygoda życia" Model ojca nieobecnego i głównie zarabiającego pieniądze odszedł w zapomnienie. Współczesny tata angażuje się w wychowanie dziecka i coraz częściej ojcostwo traktuje jako przygodę życia. Jeśli na coś narzeka, to na zmęczenie i brak czasu. 📢 Toruń. Oskarżony o seksualne wykorzystywanie chłopca ksiądz Jacek W. stanął przed sądem! Ale proces nie ruszył Ksiądz Jacek W. przez cztery lata seksualnie wykorzystywał chłopca, a także znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie - dowodzi prokuratura. W piątek (23.06) oskarżony duchowny stanął przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Doprowadzono go tutaj z toruńskiego aresztu. Formalnie proces jednak jeszcze nie ruszył. 📢 Wielkie otwarcie jarmarku hanzeatyckiego w Toruniu! Na Rynku Nowomiejskim deszcz okazał się niestraszny! Oficjalnie rozpoczął się już 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy. Tym razem odbywa się on właśnie w Toruniu. Z tej okazji w ten weekend możemy korzystać z uroków niezwykłego jarmarku. Choć zaczęło się deszczowo, jest co oglądać!

📢 To się dzieje z organizmem, gdy jesz arbuza. Zobacz, jakie właściwości ma ten owoc Powoli zaczyna się sezon na arbuzy. W sklepach jest już coraz więcej tych wielkich i zdrowych owoców. Chociaż składa się w 90 procentach z wody, ma w swoim składzie wiele składników, które wspomagają pracę naszego organizmu. Arbuz jest też doskonałym wyborem na upalne dni. Przede wszystkim dlatego, że jest soczysty i niskokaloryczny. 📢 Ćwiczenia na Wiśle w Toruniu. Zakładników uratowali kontrterroryści z Bydgoszczy z udziałem śmigłowca Black Hawk z Warszawy Policjanci, którzy brali udział w niedawnych widowiskowych ćwiczeniach na Wiśle w Toruniu to funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy. Uczestniczący w nich śmigłowiec Black Hawk przyleciał z Warszawy. 📢 Taki jest horoskop miłosny i finansowy na wakacje 2023 roku. To wróżą Ci gwiazdy na lato Wakacje to szczególny czas dla wielu z nas uczniowie i studenci mają wolne a i pracujący często w tym okresie planują swoje urlopy. Co nas czeka w czasie wakacji w 2023 roku? Do kogo uśmiechnie się fortuna, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Który znak zodiaku odnajdzie miłość a kogo czeka rozstanie? Sprawdziliśmy horoskop na wakacje 2023. Zobacz co Cię czeka.

📢 Ważne ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły! 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Nagroda za złote gody? Dodatek do emerytury dla tych małżeństw. Kiedy stanie się faktem? Do Senatu trafiła już specjalna petycja mówiąca o przyznaniu jednorazowego świadczenia dla małżeństw mających szczególnie długi staż. Dla seniorów z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim powinno być przyznane co najmniej 5 tysięcy złotych specjalnego dodatku. Jakie zasady miałyby obowiązywać?

📢 Toruń obchodzi swoje święto! Tak było na paradzie na starówce i koncercie w fosie zamkowej Od środy w Toruniu trwa tegoroczne święto miasta. W czwartek z tej okazji na starówce odbyła się parada Miast Nowej Hanzy oraz koncert inaugurujący zjazd tychże miast. 📢 Toruń. Taksówkarz oszust spod Dworca Głównego nadal jeździ? Uwaga na srebrnego opla! Metoda działania Jacka K., taksówkarza zabierającego klientów m.in. spod Dworca Głównego w Toruniu, była banalnie prosta. Usłyszał już zarzuty, ale możliwe, że nadal jeździ po mieście. 📢 Dorotowo zaprasza do wyjątkowej szkoły dla wyjątkowych ludzi Nasza szkoła, kształcąca w Toruniu młodzież z niepełnosprawnością intelektualną jest odpowiedzią na potrzeby środowiska niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Zespołem Downa. Szkoła ta jest też pierwszą w województwie kujawsko-pomorskim, a może i w całej Polsce (bo o drugiej takiej szkole nie słyszeliśmy) społeczną placówką oświatową specjalizującą się w przygotowywaniu do pracy zawodowej osoby z Zespołem Downa.

📢 Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Aplikacje w Sklepie Google Play pochodzą od różnych deweloperów i nie wszystkie są bezpieczne. Jeśli Google zweryfikuje ją jako zagrożoną, zostaje usunięta. Niestety nie zostanie automatycznie usunięta z telefonów, na które zostały pobrane. Musimy to zrobić samodzielnie. Dlatego zobaczcie aktualną listę wycofanych aplikacji.

📢 Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Mając kody PIN z tej listy możesz stracić pieniądze. One są najbardziej niebezpieczne Bankowość elektroniczna to usługa, z której w obecnych czasach korzysta większość Polaków. Wypłacamy pieniądze z bankomatu, płacimy w sklepach internetowych za pomocą przelewów elektronicznych, opłacamy w ten sposób rachunki. To wygodne i bardzo ułatwia życie. Jednak jest to też łatwa okazja dla złodziei. Dlatego warto się zabezpieczyć. Niektóre numery PIN są banalnie proste do zhakowania dla złodziei i oszustów. Jakie to numery PIN? Oto lista tych najbardziej popularnych, a przez to najmniej bezpiecznych. 📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie zdjęcia Hex Club Toruń to jedno z najpopularniejszych miejsc z muzyką na toruńskiej starówce. Imprezy w tym miejscu cieszą się dużym zainteresowaniem torunian. Zobaczcie, co działo się tam podczas ostatniej imprezy! Oto fotorelacja.

📢 Na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu jak na egzotycznych wakacjach! Zobaczcie sami [zdjęcia] Do końca sierpnia na plaży miejskiej przy Przystani Toruń (ul. ks. J. Popiełuszki) działać będzie strefa relaksu z wesołym miasteczkiem. 📢 Toruń z lat 90. na zdjęciach Alicji Piotrowskiej. Na Jej imieniny i ku pamięci Toruńskie Spacery Fotograficzne zapraszają 21 czerwca do siedziby TNT przy ul. Wysokiej w Toruniu na spotkanie poświęcone zmarłej w marcu członkini TSF a także naszej wieloletniej fotoreporterce, Alicji Piotrowskiej. My również do tych wspominków się dołączamy, publikując na stronie internetowej „Nowości” obszerną galerię zdjęć jakie zrobiła Alicja.

📢 Najtańsze domy nad morzem. Te nieruchomości są w sprzedaży w województwie pomorskim. Dom na sprzedaż na Pomorzu [CZERWIEC] Dom nad morzem to marzenie wielu osób. Postanowiliśmy sprawdzić ile trzeba mieć pieniędzy, żeby je zrealizować. Przejrzeliśmy najtańsze oferty w serwisie Otodom.pl. Zobaczcie, czy stać was na to, by każdego dnia zasypiać słysząc szum morza. Zobaczcie najtańsze domy nad morzem w województwie pomorskim.

📢 Tak torunianie kibicowali "Aniołom" w derbach Pomorza z GKM. Interweniowała policja [zdjęcia] Tradycyjnie pełen sektor fanów dopingował For Nature Solutions Apator w wyjazdowych derbach Pomorza w Grudziądzu. Drużyna nie specjalnie spisała się na torze, a pod koniec meczu doszło do incydentu na trybunach i fanów obu drużyn musiała rozdzielić policja. Tak torunianie wspierali "Anioły" w derbach Pomorza - zobaczcie zdjęcia trybun! 📢 Gwara toruńska. Ktoś tak jeszcze mówi w Toruniu i okolicach? Sprawdź czy znasz znaczenie tych słów Każdy region w Polsce ma swój mniej lub bardziej specyficzny język. Podobnie sytuacja wygląda w Toruniu i okolicach, gdzie przez lata tworzyła się gwara toruńska. Na wiele słów, które przeniknęły do codziennego języka wpływ miał język niemiecki. Niektóre ze słów brzmią obecnie śmiesznie. Inne całkiem poważnie. Wszystkie jednak są charakterystyczne dla Torunia i okolic.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce. Takie mogą być zasady wcześniejszych emerytur Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Żużlowiec ma wspaniały dom z ogrodem [prywatne zdjęcia] 6.03 Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Trwa wspaniały czas w życiu najlepszego polskiego żużlowca. Bartosz Zmarzlik wywalczył w ubiegłym roku kolejne już mistrzostwo świata, a niewiele później ożenił się ze swoją partnerką Sandrą. Państwo Zmarzlikowie wraz z synkiem Antonim mieszkają w pięknym domu z wielkim ogrodem i stawem. Obejrzyj prywatne zdjęcia żużlowca - kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Tak się kiedyś bawiliście w Toruniu i okolicach. Może się rozpoznacie? Wiele archiwalnych zdjęć od lat 50. do lat 90. Przywołujemy wspomnienia z dzieciństwa. Kto dorastał w Toruniu i okolicach w drugiej połowie XX wieku ten być może znajdzie na archiwalnych zdjęciach z naszego archiwum swoje stare kąty, a może rozpozna też gdzieś siebie samego sprzed lat? 📢 Ewa Swoboda - jaka jest prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia! Ewa Swoboda, polska sprinterka, która nie tak dawno pobiła w Arenie Toruń halowy rekord Polski na 60 m (6:99) to barwna postać. Wyróżnia się nie tylko szybkim bieganiem, ale licznymi tatuażami. A jaka jest prywatnie zawodniczka urodzona 20 lipca 1997 roku w Żorach? Zobaczcie na zdjęciach (klikając a galerię), które zamieściła na Instagramie: