Przegląd prasy (25.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 25.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa.

📢 Toruń. Skończył im się alkohol i pijani pojechali na stację paliw. Finał w sądzie! Młodzieniec z gminy Zławieś Wielka na długo zapamięta tamtą imprezę alkoholową. Skończyła się ona dla niego przed Sądem Rejonowym w Toruniu, który skazał go na rok prac społecznych i 3-letni zakaz kierowania pojazdami. Dlaczego?

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [25.12.2023] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule.

Prasówka 25.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kawa z kardamonem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kardamonem [25.12.2023] Picie kawy z dodatkiem kardamonu jest korzystne dla naszego organizmu z kilku powodów. Kardamon jest bowiem bogatym źródłem przeciwutleniaczy i może wspomagać trawienie oraz zapewniać dodatkowy aromat i smak temu napojowi. Sprawdź, jakie są skutki picia kawy z kardamonem i co dzieje się z organizmem, gdy pijemy taki napój.

📢 Te trzy znaki zodiaku mogą się wzbogacić jeszcze w grudniu - nowy horoskop. Wróżka Azalia przepowiada [25.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większe szczęście, niż inni i jeszcze w grudniu mogą się wzbogacić o niezłą sumkę! Wróżka Azalia odczytuje zapisane w gwiazdach tajemnice i przepowiada, kto ma szansę na pieniądze. Zobacz, czy i ty możesz liczyć na dodatkową kasę. 📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka [25.12.2023] Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [25.12.2023] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [25.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [25.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [25.12.2023] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [25.12.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Masz taką chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Trzeba zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego. 📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź.

📢 Te stare zabawki z PRL osiągają rekordowe ceny w portalach aukcyjnych. Tyle można na nich zarobić! Czy pamiętacie czasy, gdy zabawki z PRL były naszym największym skarbem? Okazuje się, że te stare pamiątki z dzieciństwa mogą teraz przynieść nie tylko sentymentalne wspomnienia, ale także całkiem pokaźną gotówkę. Odkryjcie, jakie rekordowe ceny osiągają niektóre z tych kultowych gadżetów sprzed lat.

📢 Waloryzacja emerytur w grudniu 2023. Te kwoty seniorzy dostaną na Boże Narodzenie! Oto tabela wyliczeń netto i brutto Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia. 📢 Abonament za media w 2024. Co, jeśli używasz radia w aucie? Tyle za nie zapłacisz! Radio w samochodzie posiada większość osób z pojazdami. Również dla większości kierowców zaskakujące się wydaje to, że abonament za radio w samochodzie również trzeba opłacać. Jednak nie powinniśmy się wymigiwać od tego obowiązku, bo brak opłaty za abonament radiowy może skutkować naliczeniem kary. Ile zapłacimy za abonament radiowy w samochodzie w przyszłym roku?

📢 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska. 📢 TOP stylizacje paznokci w sezonie zimowym 2023/2024. Co króluje wśród topowych stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 Nadchodzą zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 roku. Jakie? Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne?

📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowa benzyna? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska. 📢 O jaką kwotę wzrośnie emerytura po waloryzacji w 2024 roku? Oto wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd.

📢 W toruńskim schronisku psy do adopcji czekają na nowy dom na święta W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu 2024! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? 📢 Nie każdy emeryt dostanie emeryturę w styczniu 2024. Dlaczego? Przełom roku jest bardzo ważny dla wszystkich. Bardzo nietypowa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku niektórych emerytów. Okazuje się bowiem, że nie każdy senior dostanie emeryturę w styczniu? Dlaczego? Przepisy są jasne i sprawiają, że część seniorów otrzyma świadczenie jeszcze w grudniu!

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Najlepsze wierszyki, teksty na Messengera, Facebooka, SMS. Wybierz i wyślij Boże Narodzenie przez wielu z nas uważane jest za najpiękniejsze i najbardziej rodzinne święto. W Wigilię Bożego Narodzenia spotykamy się przy rodzinnym stole. Składamy sobie również życzenia. Tym, których nie spotkamy osobiście składamy życzenia na odległość. Kiedyś wysyłaliśmy kartki. Teraz najczęściej przesyłamy życzenia SMS-em lub messengerem. Co napisać? Wielu wybiera gotowe wierszyki, inni tworzą sami. Tym, którzy mają z tym kłopot, podsuwamy kilka pomysłów na bożonarodzeniowe życzenia. 📢 25 lat stażu pracy i aż tak wysoka emerytura?! Niektórzy dostaną prawie o 50 proc. więcej niż obecnie W Polsce system emerytalny przewiduje, że aby cieszyć się emeryturą, trzeba spełnić nie tylko wymóg wieku, ale także zdobyć imponujący staż pracy. Ostatnie zmiany w przepisach wprowadzają ciekawe perspektywy dla tych, którzy poświęcą 25 lat swojego życia na pracę zawodową. Czy możliwa jest emerytura o 50% wyższa niż obecnie? Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć ten imponujący wynik.

📢 Dodatkowe 300 złotych dla emerytów, ale tylko niektórych. Kto może liczyć na wsparcie? Część emerytów będzie mogła liczyć na dodatek 300 złotych. Jednak już teraz wiadomo, że wsparcie nie obejmie wszystkich. Tylko osoby z prawem do dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać z ekstra 300 złotych. Ten zaś jest przyznawany wyłącznie w dwóch przypadkach. Co mówią o tym przepisy prawa? O jakich przypadkach mowa? 📢 Piękne wille i pałace w powiecie toruńskim. Zobacz, jak mieszkają milionerzy z regionu! W tych pięknych willach i rezydencjach mieszkają milionerzy w powiecie toruńskim. Co ciekawe, prezentowane w galerii nieruchomości są obecnie do kupienia. Ile trzeba na nie wydać? Wszystkie szczegóły znajdziesz w naszym artykule. 📢 Wypadek na DK10. Dachowanie samochodu osobowego Samochód osobowy dachował na 295 kilometrze Drogi Krajowej nr 10. Utrudnienia na drodze! Wprowadzono ruch wahadłowy.

📢 W pierwszy dzień świąt telewizja pokaże świetny film o Helenie Grossównie 25 grudnia o godz. 16.40 na kanale TVP Historia będzie miał premierę film "Królowa Tańca", doskonały dokument Andrzeja Ciecierskiego z TVP3 Gdańsk poświęcony Helenie Grossównie. O zaletach tego dzieła mieliśmy okazję przekonać się na własne oczy i uszy, ponieważ prapremierę film miał w Toruniu. 📢 Pożar stodoły w Gostkowie. Na miejscu działały służby W sobotę, 23 grudnia w Gostkowie (gm. Łysomice) doszło do pożaru stodoły. Na miejscu działały służby. 📢 Na lewobrzeżu przybędzie 10 kamer. Zobacz, gdzie będzie bezpieczniej Miasto ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla dziesięciu obrotowych kamer, które mają zostać zamontowane na lewobrzeżu.

📢 Ile kalorii ma Wigilia? Podajemy liczbę kcal we wszystkich wersjach świątecznych potraw. Zorientujesz się także, które z nich są lżejsze Potrawy wigilijne są pyszne i najczęściej przyrządzane raz w roku. Uroczysta kolacja sprzyja jedzeniu dużych porcji i może dostarczyć tysięcy kalorii. Warto więc wiedzieć, na co można sobie pozwolić i w jakiej ilości. A także, co lepiej wybrać ze świątecznego stołu, by się nie przejeść. Podajemy, ile kalorii dostarczają tradycyjne dania na Wigilię w różnych wersjach. Podpowiadamy też, jak wybierać i przyrządzać ryby, dania z kapusty, pierogi czy świąteczne desery, by czuć się po nich dobrze i lekko.

📢 Oto niecodzienne sytuacje sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo ciekawych sprawach. Co można przeczytać na klatkach schodowych? 24.12.2023 Coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, w których sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. Treść tych korespondenci wielokrotnie budzi kontrowersje i wiele emocji. A co można poczytać na tablicach w blokach, wieżowcach, kamienicach? Zobaczcie poniżej ZDJĘCIA takich ogłoszeń. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Bonus pieniężny dla emerytów. Kto musi składać wniosek, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Większość emerytów z niecierpliwością co miesiąc oczekuje na pieniądze. Wielu z nich może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Nie wszyscy jednak muszą składać wniosek, by dostać to świadczenie. Kto jest uprawniony do otrzymania wraz z emeryturą dodatkowych pieniędzy?

📢 ZUS obiecuje gigantyczne zwroty dla seniorów! Odkryj, ile rząd ma zamiar oddać emerytom! Czy wiesz, że przez wiele lat czerwiec był najsłabszym miesiącem na przechodzenie na emeryturę? Kto składał wniosek w ZUS w tym okresie, często mógł liczyć na znaczące obniżki w swoim świadczeniu. To była pułapka, z której wielu seniorów nie zdawało sobie sprawy. Ale teraz niespodziewane zmiany stawiają przed nami nową perspektywę. 📢 Które roczniki emerytów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku.

📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Szczeniaki, ale nie tylko. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają one wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie 📢 Gdzie i czy torunianie wyjeżdżają na zbliżające się święta Bożego Narodzenia? Święta Bożego Narodzenia to czas, który kojarzy się przede wszystkim z rodzinną atmosferą, spokojem i wspólną radością. I choć większość wybiera pozostanie w domowym zaciszu, niektórzy zdecydowanie wolą wyruszyć w niecodzienną podróż, dając sobie przy tym możliwość przeżycia przygody. Jakie kierunki obierają torunianie w tym okresie? 📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 24.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 24.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 24.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 24.12.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 24.12.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 24.12.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 24.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 24.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 24.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 24.12.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 24.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Wieczorny pożar domu w Toruniu i kolizja w Chełmży W sobotę wieczorem strażacy ugasili pożar, który wybuchł w domu jednorodzinnym przy ul. Kolejowej w Toruniu. Ich koledzy z Chełmży interweniowali natomiast na chełmżyńskim Trakcie, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. 📢 Msze wigilijne i pasterka na Barbarce i w kościołach w Toruniu. O której godzinie? W tym roku Wigilia przypada w niedzielę. Gdzie i kiedy w Toruniu w ten dzień i w święto Bożego Narodzenia zostaną odprawione msze święte wigilijne i pasterki? 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Toruń. Na ulicy Broniewskiego spłonął samochód W sobotę wieczorem zapalił się samochód jadący ulicą Broniewskiego w Toruniu. Gdy na miejsce dotarli strażacy spod maski buchały płomienie.

📢 Toruń. Kolędy w szopce na Rynku Nowomiejskim Szopka na Rynku Nowomiejskim to jedna z największych tego typu instalacji w Polsce. Ma 180 metrów kwadratowych powierzchni. Do 7 stycznia można słuchać występów młodych artystów. 📢 Toruński Azyl dla Królików od dziesięciu lat ratuje zwierzęta i znajduje im kochające domy Fundacja Azyl dla Królików działa w Toruniu od 2013 roku, ale jej założycielki od zawsze działały na rzecz zwierząt. Przez mury króliczego schroniska przeszło już tysiące zwierząt, ale niestety wciąż ich też przybywa. Przyjrzeliśmy się bliżej działaniom Azylu, by dowiedzieć się więcej o tym, z czym wiąże się opieka nad tym popularnym wśród polskich rodzin zwierzęciem.

📢 Wypadek pod Toruniem. Na DK 10 czołowo zderzyły się dwa samochody W sobotę 23 grudnia na DK10 pod Dybowem czoło zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowca jednego z nich, oraz podróżujące tym autem dziecko, trafili do szpitala. 📢 Arriva Polski Cukier Toruń szokuje ligę! Mistrz Polski na łopatkach Piąte z rzędu zwycięstwo Arrivy Twardych Pierników i niespodziewanie przedsezonowy kandydat do spadku wylądował na fotelu wicelidera Orlen Basket Ligi. Derby z Anwilem Włocławek w Toruniu 1 stycznia zapowiadają się wybornie. 📢 Staniole i wydmuszki, czyli o dawnej, szlachetnej sztuce samodzielnego zdobienia choinek W przedwojennym domu państwa Magierów kupowało się tylko choinkę. Wszystkie ozdoby były rodzinnej produkcji, łącznie z elektrycznymi lampkami zaopatrzonymi w lampiony z kolorowej bibułki, która po natłuszczeniu pięknie przepuszczała światło. Część tych arcydzieł sztuki choinkowej przetrwała wojnę i hołubiona przez potomków zdobi choinki do dziś.

📢 Wypadki na drogach w Kujawsko-Pomorskiem! Karambole, auta w rowach, spore utrudnienia Po nocnym i porannym ataku zimy na drogach zrobiło się ślisko. Na DK 10 w okolicach Solca Kujawskiego zderzyły się dwa auta, a dwa kolejne wylądowały w rowie. W powiecie grudziądzkim kierowca ciężarówki wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Rano ślisko było nawet na drodze S5. 📢 Parkrun Toruń 380. Tak biegacze ćwiczyli formę przed Wigilią - zobacz zdjęcia Parkrun Toruń odbył się już po raz 380. Tak biegaliście na Skarpie tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. 📢 Pamięć wiecznie żywa. Spotkanie opłatkowe toruńskiej Rodziny Katyńskiej Podczas tegorocznego spotkania opłatkowego, członkowie toruńskiej Rodziny Katyńskiej otrzymali urny z ziemią pochodzącą z cmentarzy ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na tej ziemi, w sąsiedztwie posadzonych w tym roku dębów, ma w przyszłości wyrosnąć pomnik pomordowanych.

📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Synowe - takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz! 📢 Tak się ubiera Małgorzata Tusk - zdjęcia. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera.

📢 Świąteczne i noworoczne atrakcje w Toruniu. Na jakie wydarzenia warto się wybrać? Zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok to świetna okazja do organizacji najróżniejszych wydarzeń. Na co warto się wybrać? Przygotowaliśmy informator zawierający najciekawsze koncerty i wystawy, obok których nie można przejść obojętnie. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 22.12.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 22.12.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Tyle wynoszą alimenty wypłacane na dziecko w 2023 roku. Mamy przykłady wypłat na konto Alimenty są najczęściej wypłacane przez jednego z rodziców na dziecko. W ten sposób drugi rodzić dokłada się finansowo do wychowania swojego dziecka. O wysokości alimentów przyznawanych na dziecko decyduje wiele czynników. Udało nam się uzyskać informacje o kwotach, jakie w 2023 roku otrzymują rodzice na dziecko. 📢 Piękna dekoracja nakryć na świąteczny stół. Wigilijne talerze i sztućce mogą być wyjątkowe. Ten pomysł na świąteczne stroiki zachwyci gości Pięknie nakryty stół to istotny element świątecznego wystroju domu. Boże Narodzenie to magiczne chwile, kiedy zapraszamy do domu gości i zasiadamy przy świątecznym stole. Podpowiadamy, jak udekorować talerze i sztućce, Żeby bożonarodzeniowe nakrycie prezentowało się zjawiskowo i zachwyciło rodzinę. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

📢 „Last Christmas”, „All I Want For Christmas Is You”, a może inny świąteczny przebój? Te muzyczne hity uczyniły z ich twórców bogaczy Można je kochać albo nienawidzić. Ale świąteczne przeboje są z nami już niemal sto lat, od początku grudnia aż do sylwestra, bez względu na to, czy sobie tego ktoś życzy, czy nie. Największe z nich już przyniosły twórcom fortunę, część wciąż zapewnia ogromne zyski.

📢 Policja ostrzega przed takimi SMS-ami w okresie świątecznym. Jak nie dać się nabrać? Zobacz, jak wyglądają próby oszustwa Oszuści internetowi w okresie świątecznym mają doskonałą okazję do wzmożonej aktywności. Polacy masowo zamawiają prezenty przez internet i czekają na swoje paczki. Wykorzystują to cyberprzestępcy, wysyłając fałszywe SMSy od przewoźników, które mają na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd i kradzież jego pieniędzy lub danych. Policja oraz CBZC ostrzegają przed atakami. Zobacz, jak nie dać się oszukać.

📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie. 📢 Tak się bawią torunianie w Bajce! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez Co działo się ostatnio w toruńskiej Bajce? Było jak zwykle bardzo gorąco! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce. 📢 Kłęby dymu nad Toruniem. Pożar, który wybuchł w drogerii pochłonął kamienicę przy ulicy Szerokiej To niesamowite uczucie. W gazecie z początku XX wieku człowiek znajduje reklamę założonej właśnie fabryki pierników, później spieszy pod wskazany w ogłoszeniu adres i na spękanym tynku zrujnowanej kamienicy (w tym przypadku przy ulicy Łaziennej) odnajduje litery z nazwiska właściciela firmy sprzed 120 lat. Jak miło, że Toruń wciąż jeszcze w taki sposób potrafi zaskakiwać!

📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 11.12.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 14. emerytura - kiedy będzie wypłata? Senat przyjął poprawki. Ile pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku? Wyliczenia brutto i netto 27.09 Emeryci znowu dostaną dodatkowe pieniądze. Sprawdź, jakie stawki netto i brutto wpłyną na ich konta. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Sprawdź szczegóły!

📢 14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach 27.09.2023 r. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Sprawdź szczegóły w galerii! 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy, ile pieniędzy dostaną emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 25.07.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Dawny Toruń z lat 60. i 70. na kolorowanych zdjęciach z archiwum "Nowości" Kolorowania wspomnień ciąg dalszy. Tym razem sięgnęliśmy do fotograficznego archiwum "Nowości" i wydobyliśmy z niego zdjęcia z lat 60. i 70. Najciekawiej prezentują się chyba pokolorowane zdjęcia z Bydgoskiego Przedmieścia, chociaż kolorowe Rubinkowo w budowie również robi wrażenie, podobnie jak ujęcia z Mokrego czy starówki. Przekonajcie się sami! 📢 25 pomysłów na prezenty na ostatnią chwilę. Co kupić? Karty podarunkowe, vouchery i inne Szukacie prezentu na ostatnią chwilę? Wasze paczki nie dotarły przed świętami? Przychodzimy z pomocą! W jednym miejscu zebraliśmy dla Was aż 25 pomysłów na prezenty na ostatnią chwilę. Karty podarunkowe, vouchery, bony... Część z nich przygotujecie od ręki, inne możecie zakupić przez Internet i wydrukować.

