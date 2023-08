Przegląd prasy 26.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni ”?

📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Które znaki zodiaku będą miały kłopoty finansowe? Wrzesień zbliża się nieuchronnie. To miesiąc zmian dla uczniów ale i ich rodziców. Dlatego sprawdzamy co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze a które mogą wpaść w tarapaty? Co czeka ogniste Barany i Lwy? Czy rozrzutny Skorpion musi uważać na swój portfel? Przygotowaliśmy dla Was horoskop. 📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa.

📢 Żyją jak w więzieniach, chociaż wydali majątki na mieszkania. Oto największe współczesne absurdy budowlane 26.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 26.08.2023. 📢 Kujawsko-Pomorskie: tych słów używają tylko tutaj. Rozpoznasz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Pijesz wodę w upalne dni? To duży błąd! Co nawadnia organizm lepiej niż woda? Letnie upały zdają się atakować znienacka i utrzymują się przez wiele dni. W tym czasie przypominamy sobie o tym, aby pić wodę... Co nie zawsze jest dobre. Dlaczego? Jeśli sięgamy po zwykłą wodę, nie zadbamy o dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych. Jest to i tak lepsze niż próba nawodnienia się alkoholem. Co najlepiej pić w czasie upałów? Czego z kolei powinniśmy unikać?

📢 To możesz teraz kupić od wojska w Bydgoszczy - zobacz zdjęcia i ceny. Sprzęt sportowy, drewno, auta... [26.08.2023] Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - zobacz wyliczenia [26.08.2023] Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt [26.08.2023] Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Najstarsza córka Artura Żmijewskiego - tak wygląda. Ewa Żmijewska to uzdolniona wokalistka Artur Żmijewski jest ojcem trójki dorosłych już dzieci: Ewy, Karola i Wiktora. Najstarsza córka - Ewa - kończy w tym roku 30 lat. To uzdolniona wokalistka i artystka, która unika blasku fleszy i chroni swoje życie prywatne. W ostatnim czasie pojawiła się jednak na ściance, publikuje też więcej zdjęć na Instagramie. Zobacz, jak wygląda córka Artura Żmijewskiego.

📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku [26.08.2023] Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te piękne wille i rezydencje są do kupienia w powiecie toruńskim Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobacz, ile trzeba wydać!

📢 Toruń. Już w ten weekend 14. Święto Bydgoskiego Przedmieścia! Oto program wydarzeń Święto Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę (26-27.08). Program wydarzeń jest wyjątkowo atrakcyjny. Zaproszeni czuć mogą się wszyscy torunianie i turyści. Oto szczegóły. 📢 Kraksa na DK 91 w Łysomicach pod Toruniem. Droga na czas akcji była zablokowana [zdjęcia] Do wypadku doszło w piątek, 25 sierpnia po godz. 11. Na Drodze Krajowej nr 91 w miejscowości Łysomice w powiecie toruńskim. Zderzyły się trzy pojazdy. Droga - jak informował sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z zespołu komunikacji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu - była podczas akcji trwającej kilka godzin całkowicie zablokowana. Jest już przejezdna.

📢 Urzędnicy zmienili zdanie. Lewoskręty nie znikną z ważnego skrzyżowania w Toruniu Nie będzie zmiany na jednym z najważniejszych skrzyżowań na Chełmińskim Przedmieściu w Toruniu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, kierowcy nadal będą mogli skręcać z Szosy Chełmińskiej w lewo w ulicę Żwirki i Wigury.

📢 Nie chowajcie historii Torunia pod ziemią. Nie zasypujcie świętego Ducha! Wykopaliska archeologiczne na terenie średniowiecznego kompleksu klasztorno-szpitalnego świętego Ducha w Toruniu idą pełną parą. Przyszedł już czas, aby zaapelować do władz miasta i służb konserwatorskich o zmianę planów - przebadanie całości i wyeksponowanie większości odsłanianych fundamentów, które sięgają do samych początków Torunia. 📢 Wczasy pod gruszą 2023. Takie pieniądze wpłyną teraz na konto - zobacz, ile trzeba wziąć urlopu "Wczasy pod gruszą" to dofinansowanie wypoczynku dla pracowników. Reguluje je ustawa o ZFŚS, ale firmy stosują również własne zasady, dlatego różnie to wygląda, m.in. w naszym regionie. 📢 Zenon Martyniuk - tak zmienił się na zdjęciach. Metamorfoza gwiazdy disco-polo po latach w branży Zenek Martyniuk, niepodważalny król muzyki disco polo, którego piosenki zna dosłownie każdy, choć nie wszyscy się do tego przyznają. Początki jego kariery były skromne, a charakterystyczna fryzura "na czeskiego piłkarza" stanowiła jego znak rozpoznawczy. Obecnie prezentuje się jak model z luksusowego katalogu! Zauważalną transformację przeszła także jego żona, Danuta, która stała się inspiracją do wprowadzenia zmian w wyglądzie męża. Przedstawiamy, jak Zenon Martyniuk przechodził przez proces metamorfozy!

📢 Oliwia Bieniuk - tak mieszka i żyje na co dzień na zdjęciach. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Takie samochody kradną najczęściej. Zobacz które modele aut znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Gwara Toruńska. Tak niegdyś mówiono w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie! 📢 Planujesz zakup auta hybrydowego? Sprawdzamy najmniej awaryjne samochody tego typu! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Abonament RTV. Kto nie musi uiszczać opłaty abonamentowej w 2023? Sprawdziliśmy Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Udostępniamy listę osób zwolnionych z opłaty i podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy krok po kroku. 📢 Kujawsko-Pomorskie: na sprzedaż tanie domy do remontu. Poznaj aktualne ceny nieruchomości Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Takie SUV-y warto kupić. Pięknie wyglądają i rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Sklepy, targi, kramy i markety z PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Tak żyją milionerzy z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Te objawy daje mały udar. Czy można nie wiedzieć, że przeszło się udar? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować.

📢 Kupiłeś nowy telewizor SMART? Uważaj, bo wszystko, co mówisz i robisz jest rejestrowane! Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie. 📢 Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Zwykłe 5 groszy może być warte nawet tysiące złotych! Po czym poznać wartościowe monety i banknoty? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Dokucza Ci nadpotliwość? Jest na to skuteczny sposób! Tak pokonasz nadpotliwość Nadpotliwość jest poważnym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem! 📢 Ile można dostać za kasety magnetofonowe z lat 90.? Najdroższe sprzedasz nawet za kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci?

📢 Nowe zasady emerytury po zmarłym małżonku! Świadczenie po śmierci będzie podwójne. Ile procent dla wdowy? Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Te SUV-y niezwykle rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 10-letnie auta osobowe, które mają najmniej usterek. Samochody najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Niewiarygodne! 33 tysiące za jedną monetę z PRL-u! Które są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka.

📢 W Toruniu powstało 12 nowych mieszkań chronionych, pomogą się usamodzielnić i wyjść na prostą Mieszkania powstały w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74. Są przeznaczone dla wychowanków pieczy zastępczej i osób wychodzących z kryzysu bezdomności. - Mam nadzieję, że uda mi się nauczyć tu samodzielnego życia i przygotować na to, co mnie czeka w przyszłości - mówi nastoletni Stanisław, który odebrał klucze swojego nowego mieszkania. 📢 Tak mieszka Michał Koterski. Koniecznie zajrzyj do modnego apartamentu aktora. Zobacz, jak się urządził z modelką Adaś Miauczyński Michał Koterski urządził rodzinne gniazdko w sercu stolicy. Aktor, który zyskał rozpoznawalność dzięki roli Adasia Miauczyńskiego w „Dniu świra” wraz z wieloletnią partnerką – Marcelą Leszczak i synkiem mieszka w modnej dzielnicy. Koniecznie zajrzyj do nowoczesnego mieszkania aktora i gwiazdy „Top Model”. Zobacz, jak się urządzili celebryci w modnym apartamencie w Warszawie.

📢 Jest decyzja w Apatorze Toruń. Wiktor Lampart rozczarował w tym sezonie, ale dostanie kolejną szansę Wiktor Lampart uzgodnił warunki nowego kontraktu z For Nature Solutions Apatorem. Torunianie wierzą, że drugi seniorski sezon w karierze będzie dla niego zdecydowanie lepszy. W składzie na sezon 2024 zostało jedno pytanie: kto pojedzie na pozycjach juniorskich. 📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 25.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 25.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 UWAGA! Groźna bakteria atakuje! Czym jest "Legionella" i jak uchronić się przed zakażeniem? W ostatnim czasie pojawiła się alarmująca informacja o wzroście przypadków zakażeń Legionellą w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Dotychczas w Polsce w wyniku zakażenia zmarło pięć osób. Zwołano sztab kryzysowy na szczeblu wojewódzkim. Dowiedz się, czym jest ta groźna bakteria, skąd się bierze i jak możesz uchronić się przed jej działaniem. 📢 Łatwiejsze budowanie domów bez pozwolenia? Będą nowe bezpłatne projekty! Skończono prace nad deregulacją prawa budowlanego. Już wkrótce mają zacząć obowiązywać przepisy upraszczające budowę domów o zabudowie większej niż 70 metrów kwadratowych. W ramach nowych przepisów Polakom zostaną udostępnione bezpłatne projekty domów nawet na 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Czego dokładnie dotyczą zmiany? 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 25.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 25.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 25.08.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 25.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 25.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Podziemne przejścia pod Szosą Lubicką wciąż straszą mieszkańców. Będzie w końcu remont? Zobaczcie zdjęcia Istniejące od czterech dekad podziemne przejścia pod Szosą Lubicką wciąż budzą niesmak i strach wśród mieszkańców. Graffiti na ścianach, wulgarne napisy, zwisające pajęczyny i walające się śmieci są codziennym widokiem. Czy jest szansa na zmianę? 📢 Okinawą nie jesteśmy, ale stulatków nam przybywa. Jak żyją w Kujawsko-Pomorskiem? W Kujawsko-Pomorskiem mieszka już ponad 400 stulatków i osób jeszcze starszych. Co roku ich przybywa - to efekt starzenia się społeczeństwa. Według prognoz statystyków, w roku 2050 stulatków w regionie będzie już ponad 3 tysiące. Czy mają receptę na długowieczność? 📢 To oni są poszukiwani za zabójstwo. Zobacz, kogo aktualnie szuka policja. Lista osób poszukiwanych listem gończym z art. 148 Kodeksu karnego Kilkadziesiąt osób w całej Polsce poszukuje obecnie policja, za którymi wystosowano list gończy z artykułu 148 Kodeksu karnego. Ile grozi lat za zabójstwo? Z jakich części Polski poszukuje się sprawców przestępstwa? Zobacz aktualną listę osób, którym grozi kara nie krótsza od 8 lat, kara 25 lat, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności!

📢 Polska 2050 w Toruniu zaprezentowała swoich kandydatów. Gospodarka, aborcja i prawa sołtysów Polska 2050 w Toruniu zaprezentowała swoich kandydatów. "Żółta" drużyna nie chce pokazywać się w towarzystwie koalicjantów z PSL. Osią sporu jest jedno nazwisko. 📢 Toruń. Na Rynku Staromiejskim zamanifestowali z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia, z okazji Dnia Niepodległości, Ukraińcy manifestowali w Toruniu przy pomniku Mikołaja Kopernika. - Jest to dla nas dzień nadziei na wolne życie, ponieważ, tak jak sto lat temu, kontynuujemy walkę o niepodległość - mówią manifestujący. 📢 W Toruniu otwiera się "Szkoła Magii". To kawiarnia inspirowana Harrym Potterem Na gości będą tu czekać magiczne eliksiry i ciasta inspirowane słynną serią J.K. Rowling. Każdy zakamarek piwnicy przy Strumykowej kryje niespodzianki, które sprawią, że fani Harrego Pottera poczują się jak w Hogwarcie.

📢 Niezdrowe emocje po ćwierćfinałach PGE Ekstraligi. "Nie rozumiem pretensji do Torunia". Będą zmiany w regulaminie? W Gorzowie i Lesznie niedosyt po półfinałach i narzekania, ze o awansie "Aniołów" zdecydowały kontuzje czołowych zawodników innych drużyn. PGE Ekstraliga reaguje: szykuje zmiany w regulaminie i powrót do szerszego zastępowania zawodników. 📢 Toruń zlikwiduje jedyną klasę sportową dla koszykarek? "Plany i marzenia dziewczynek legną w gruzach" Wydział Edukacji UM w Toruniu może skreślić jedyną klasę sportową dla młodych koszykarek w mieście. Młode sportsmenki i ich rodzice szukają ratunku u prezydenta Michała Zaleskiego. - Koszykówka to całe życie tych dziewczynek - mówi nam mama jednej z koszykarki. 📢 Takie symptomy daje niedobór kwasów omega 3 w organizmie. Jakie są przyczyny jego braku? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 Ten jesienny przepis na ciasto drożdżowe ze śliwkami sprawi, że będziecie chcieli jeść je codziennie! Ciepłe, puszyste, i rozpływające się w ustach - takie właśnie jest idealne ciasto drożdżowe ze śliwkami. To połączenie miękkiego, drożdżowego placka z soczystymi, słodkimi owocami tworzy kompozycję smakową, która zachwyci każde podniebienie. Nie ma się co dziwić, że po jednym kęsie tego wspaniałego wypieku, będziecie pragnęli go codziennie. Dlaczego warto spróbować tego przepisu i jak go przygotować? 📢 Zderzenie aut osobowych w Toruniu. Kierująca mercedesem dostała wysoki mandat Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w czwartek (24 sierpnia) o poranku na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Batorego w Toruniu. Nikomu nic się nie stało, ale kolizja zakończyła się wysokim mandatem w kwocie 1500 zł dla kierującej jednym z aut.

📢 Tak rozpoznać osoby wysoko wrażliwe. Takie oznaki świadczą o WWO WWO, czyli wysoko wrażliwa osoba jest dużo bardziej czuła na różne bodźce zewnętrzne oraz wewnętrzne, wszystko odczuwa silniej i mocniej przeżywa emocje. Osoby wysoko wrażliwe charakteryzuje wysoki poziom empatii, zwracanie uwagi na szczegóły, sumienność i ostrożność ale też trudność radzenia sobie ze stresem. Szacuje się, że około 15-20 proc. populacji to osoby wysoko wrażliwe. Jak rozpoznać WWO? Sprawdź teraz w naszej galerii oznaki, które świadczą, że jesteś osobą wysoko wrażliwą. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest!

📢 Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Utalentowana sprinterka, miłośniczka zwierząt, fanka tatuaż Ewa Swoboda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich lekkoatletek. Nie tylko z powodu wyników sportowych. Jaka jest na co dzień? 📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 24.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobacz kolejne zdjęcia z Hex Club Toruń Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Oszustwa w klubach "Cocomo". Kolejne zatrzymania CBŚP. Co z klubem w Toruniu? Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało w poniedziałek (21 sierpnia) o zatrzymaniu kolejnych 20 osób podejrzanych o udział w rozbojach na klientach klubów nocnych. To m.in. tancerki i kelnerki. Łącznie w kraju jest już 129 podejrzanych. Toruński klub został zamknięty i "pozostaje w zainteresowaniu śledczych". 📢 Tramwaj na Jar. W piątek otwarcie nowej trasy: darmowe przejażdżki i inne atrakcje Kończą się próbne przejazdy nową trasą tramwajową w Toruniu, między centrum miasta a Jarem. W piątek 25 sierpnia zostanie ona oficjalnie otwarta. Na pasażerów i nie tylko czeka z tej okazji wiele atrakcji.

📢 Toruń. 1 września rusza tramwaj na Jar, będą zmiany w rozkładach jazdy Uruchomienie nowej linii oznacza sporo zmian w komunikacji miejskiej w mieście, nie tylko na północy Torunia. Trasy zmieni kilka linii autobusowych i jedna tramwajowa. 📢 Przegląd cen owoców i warzyw na Targowisku Manhattan w Toruniu. Jak dużo zapłacimy? Wybraliśmy się na Targowisko Manhattan, by sprawdzić, jak dużo trzeba zapłacić za podstawowe i sezonowe produkty. Jak bardzo różnią się względem zeszłego roku? Czy jest taniej niż w supermarketach? Ceny zostały podane w galerii. 📢 Takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tak wygląda w domu Roberta i Anny Lewandowskich. Tak mieszka małżeństwo wraz z dziećmi Nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury. 📢 Toruń. Miasto sprzedaje mieszkania na Bydgoskim Przedmieściu! Ceny niskie, ale standard też...Przetargi w sierpniu i wrześniu Urząd Miasta Torunia zapowiada, że wystawia na przetarg miejskie mieszkania i lokale użytkowe na Bydgoskim Przedmieściu. Ceny wywoławcze są niskie, bo np. lokal o powierzchni 90 mkw. ma ją na poziomie 163 tysięcy zł. Jednak standard tych nieruchomości też jest niski - czasem do kapitalnego remontu.

📢 Taka będzie rewolucja w bankomatach. Będą farbować wypłacane banknoty. Na to warto uważać Z bankomatów najczęściej korzystają starsze osoby i stroniące od płatności kartą czy BLIK-iem, ale pozostali też czasem potrzebują gotówki. Wkrótce trzeba będzie uważać wypłacając pieniądze. 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Ewa Swoboda - jaka jest prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia! Ewa Swoboda, polska sprinterka, która nie tak dawno pobiła w Arenie Toruń halowy rekord Polski na 60 m (6:99) to barwna postać. Wyróżnia się nie tylko szybkim bieganiem, ale licznymi tatuażami. A jaka jest prywatnie zawodniczka urodzona 20 lipca 1997 roku w Żorach? Zobaczcie na zdjęciach (klikając a galerię), które zamieściła na Instagramie:

