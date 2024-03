Przegląd prasy 27.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 26.03.2024”?

Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 26.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 26.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 400 złotych i więcej otrzymasz w kwietniu. Na to liczą emeryci w kwietniowych świadczeniach W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu! 📢 Salmonella, wirus w truskawach! GIS ostrzega przed ryzykiem związanym z truskawkami, zapaleniem wątroby oraz zakażeniem salmonellą Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed truskawkami z Maroka oraz sałatką jarzynową z Salmonellą! Wcześniej ostrzegali: w popularnym soku kupowanym w Lidlu znalazła się niezwykle niebezpieczna toksyna w stężeniu dalekim od dopuszczalnego. Wcześniej w pewnych partiach ciastek pojawił się metal oraz wykryto w jedzeniu Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli?

📢 W kwietniu 2024 prognozowane są znaczące wzrosty cen, w kategorii artykułów spożywczych oraz paliw, nie tylko te sektory zostaną dotknięte Najprawdopodobniej już 1 kwietnia czeka nas wzrost VAT na żywność. Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, jasne deklaracje premiera wskazują na to, że jest to wielce prawdopodobny scenariusz. Jednak wraz ze wzrostem cen żywności nie zakończy się podwyższanie opłat. W ciągu roku wzrosną również inne - w tym te, które dotkną nas wszystkich bez wyjątku. Czego możemy spodziewać się w kwietniu. 📢 Już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych?

📢 Czy masz którąś z tych chorób, które mogą być podstawą do ubiegania się o rentę od ZUS-u? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? 📢 To są najlepsze modele SUV-ów według najnowszego raportu ADAC dotyczącego najmniej awaryjnych pojazdów SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Kiedy będzie wypłacona trzynasta emerytura dla emerytów i rencistów? Zapoznaj się z szczegółami emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Oto, ile w 2024 roku wyniesie 13. emerytura. 📢 Wiosenne trendy paznokci w 2024: Jakie wzory i kolory będą modne w nadchodzących miesiącach? Podobają wam się? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy! 📢 Planowane zwiększenie wynagrodzeń w sektorze budżetowym dla nauczycieli i żołnierzy. Na jaką kwotę? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej.

📢 To SUV-y o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które używane auta warto kupić SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Kto spełnia warunki planowanej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 13. emerytura w 2024 roku: Jakie będą wypłaty dla seniorów w kwietniu? Mamy ustalone kwoty Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? Sprawdź wyliczenia! 📢 Modele samochodów, które często potrzebują napraw i nie uzyskują dobrych wyników w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Te długi przedawniają się w marcu 2024 roku nie wymagają spłaty. Jakie dokładnie opłaty nas ominą? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [27.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się wysokim uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Córka Natalia i synek Christian kibicują tacie [27.03.2024] Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy świata, ale także czuły maż Małgorzaty, oddany ojciec dwójki dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Siatkarz zmienia teraz włoską Perugię na polski Lublin, święta zwykle spędza w Polsce, a na Wielkanoc zajada się żurkiem.

📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [27.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie [27.03.2024] Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann. 📢 Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa [27.03.2024] Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa!

📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [27.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Pamiątki z PRL-u mogą być bardzo cenne - zdjęcia. Tego dziś szukają kolekcjonerzy starych rzeczy [27.03.2024] W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby. 📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok [27.03.2024] Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [27.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [27.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [27.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę [27.03.2024] Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, skończyła 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [27.03.2024] Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Lokatorzy kontra TBS. We Wrocławiu ostatnio przegrali w sądzie, a w Toruniu? Spór dotyczy wysokich podwyżek czynszów 22 marca sąd we Wrocławiu oddalił w całości powództwo 593 lokatorów TBS, którzy domagali się uznania podwyżek czynszów za bezzasadne. W Toruniu lokatorzy z Jaru od roku walczą w to samo w sądzie. Na jakim etapie jest proces? Ich podwyżki były 37-procentowe.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Tak mieszka Cleo. Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA 26.03.2024 Znanej artystki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii!

📢 Trzy auta zderzyły się pod Brodnicą. Na miejscu policja, pogotowie i straż We wtorek 26 marca około godz. 8.45 zderzyły się trzy auta w Małkach w powiecie brodnickim. Było to klasyczne najechanie na tył poprzedzającego auta. 📢 Mitralieza, kugleśpryca, czyli kolejna ognista bestia w Muzeum Twierdzy Toruń Panie i Panowie, miłośnicy fortyfikacji oraz historii Torunia. Odłóżcie przybory do mycia okien (i tak próżny to wysiłek, bo codziennie pada), odstawcie na chwilę malowane jajka i pójdźcie w środę do Muzeum Twierdzy Toruń na spotkanie poświęcone kolejnemu niezwykłemu wynalazkowi z XIX-wiecznego pola walki. 📢 Takie tanie domy do remontu możesz kupić w regionie kujawsko-pomorskim Zobaczcie nasz najnowszy przegląd lokalnych ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem pod lupę bierzemy najtańsze domy, które dostępne są do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Natychmiast je odinstaluj – lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS. Mogą być na twoim telefonie, a ryzykujesz dużo. Uważaj Aplikacje mobilne na smartfony cieszą się dużą popularnością, ale niestety również cyberprzestępcy wykorzystują we własnych celach. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 26.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Biznesowe plajty. Kolejne biznesy pod młotek komornika: Toruń, Bydgoszcz, Brodnica, Świecie To nie jest wesoła wiosna dla wielu biznesów w Kujawsko-Pomorskiem. Komornicy licytować będą zarówno małe interesy, jak pawilon na targu w Toruniu, jak i warty kilka milionów zł majątki firm - np. "Szalunki-Stemple" w Brodnicy. 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 26.03.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 26.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 26.03.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Rok po aresztowaniu księdza Jacka W., oskarżonego o gwałcenie chłopca w Unisławiu. Jak wygląda proces? Rok temu aresztowano księdza Jacka W., którego następnie oskarżono o gwałcenie latami chłopca w Unisławiu. Jak wygląda jego proces przed Sądem Okręgowym w Toruniu? Czy uchylono mu areszt? Sprawdzamy.

📢 Od października tego roku ruszą w Polsce ligi akademickie. Będzie jak w Ameryce Goszczący w poniedziałek (25 marca) w Toruniu minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapowiedział utworzenie od nowego roku akademickiego tak zwanych lig akademickich. 📢 Toruń. Śmietnik i melina na starówce! Kto posprząta adres Prosta numer 5? "Obrzydliwy widok w samym centrum miasta" Schody do dawnego klubu go-go przy ul. Prostej 5 w Toruniu zamieniają się w śmietnisko, a chwilami wręcz w melinę. Amatorzy tanich trunków nie tylko tu brudzą, ale i załatwiają się - alarmują mieszkańcy starówki.

📢 Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2024 w Aleksandrowie Kujawskim. W paradzie z Ciechocinka jechało 200 pojazdów. Zdjęcia, wideo Klub Boruta MC Poland oddział w Ciechocinku ponownie zaprosił miłośników motocykli na pożegnanie zimy. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2024 odbyło się w Aleksandrowie Kujawskim i przyciągnęło fanów dwóch kółek z całego województwa.

📢 Pustki na parkingach park&ride w Toruniu. Jest szansa na ich zapełnienie? Po czterech miesiącach od otwarcia dwóch parkingów park&ride na wschodnim obrzeżu Torunia nadal jest problem z ich zapełnieniem. Widać to było także w ostatnią niedzielę marca. Miasto ma pomysł na zmianę tej sytuacji. 📢 Serce po lewej stronie i lewicowa krew – Piotr Wielgus, kandydat toruńskiej Lewicy z poparciem minister równości Minister do spraw równości, Katarzyna Kotula, przyjechała do Torunia, aby wesprzeć kampanię wyborczą Piotra Wielgusa, kandydata Lewicy, a jednocześnie męża swojej koleżanki z rządu - Joanny Scheuring-Wielgus. Podziękowała obojgu za akcję protest wspierającego aborcję w katedrze. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Toruń znów plenerem serialu. Zdjęcia będą kręcone na starówce w połowie tego tygodnia W środę i czwartek 27 i 28 marca na starówce w Toruniu będą kręcone sceny do serialu fabularnego "Niepospolici". Serialowa ekipa pojawi się w kilku punktach zabytkowego centrum miasta.

📢 Nadchodzą znaczące zmiany w wynagrodzeniach, co ma duże znaczenie dla pracowników Nadchodzą poważne zmiany! Choć do nich jeszcze trochę minie, bo aż 2,5 roku, już teraz firmy się przygotowują do tego, aby przygotować się na wejście przepisów. Czego dotyczą? Przede wszystkim, pracownicy dowiedzą się szczegółów o zarobkach innych współpracowników. Oto szczegóły. 📢 PraPracodawca ma prawo ustalić pensję niższą od minimalnej krajowej, co jest zgodne z przepisami! Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia niekoniecznie musi oznaczać, że rzeczywiście wzrośnie zapis dotyczący naszej minimalnej pensji. Pracodawca może zaoferować pensję niższą od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Co istotne, może zrobić to wyłącznie w określonej sytuacji. Jakiej? Sprawdź! 📢 Brawo dla osób, które adoptowały psy z toruńskiego schroniska! To wspaniała decyzja Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 Toruńskie wojsko poszukuje pracowników o różnych specjalizacjach. Jakie są oferowane zarobki? Wojskowa baza przy ul. Okólnej w Toruniu ma braki kadrowe. Poszukuje pracowników technicznych, ale i np. referentów. Chętni muszą zgłosić się jeszcze w styczniu. A ile zarobią? W naszym materiale prezentujemy najważniejsze szczegóły. Zobaczcie sami!

📢 W 2024 roku emeryci mogą oczekiwać wzrostu świadczeń dzięki waloryzacji Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? Sprawdź!

📢 Renta wdowia będzie miała niższe limity? Czy sytuacja będzie gorsza niż pierwotnie przewidywano? Przeanalizujmy wyliczenia Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe! 📢 Bądź uważny na te symptomy! Mogą sugerować obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Toruń. W niedzielę w "Oknie życia" przy Caritasie znaleziono dziewczynkę Tuż po godzinie 18 w niedzielę 24 marca zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, pracujące w Toruńskim Centrum Caritas, znalazły w "Oknie życia" przy Szosie Bydgoskiej 1 dziesięciodniową dziewczynkę.

📢 Robert Lewandowski wreszcie doczekał się "Złotej Piłki". Wykonał ją Przemysław Kozłowski Przemysław Kozłowski ze Słupowa w gminie Sicienko znowu zaskoczył. Autor pięknych rzeźb z zapałek tym razem obdarował swoją pracą kapitana reprezentacji Polski i piłkarza Barcelony Roberta Lewandowskiego. 📢 Zakaz jednorazowych e-papierosów od maja 2024 r? MZ pracuje nad ustawą Mają kolorowe opakowania i bajeczne smaki, są tanie i leżą obok słodyczy. Używa ich co drugi uczeń, często więcej niż nałogowy palacz. „Jednorazówki” sieją spustoszenie w zdrowiu dzieci i młodzieży i znikną ze sklepów przed wakacjami, możliwe, że już od maja.

📢 Remonty toruńskich dróg posuwają się do przodu W Toruniu trwa przebudowa kilku kluczowych odcinków dróg. Inwestycje są realizowane w różnych częściach miasta. 📢 Bramkarz KH Energi Mateusz Studziński: - Toruń? Tak, ale jeśli klub mi zaufa To był bez wątpienia największy wygrany przegranego ćwierćfinału KH Energi Toruń z JKH GKS Jastrzębie. Z ławki rezerwowych toruńskiej drużyny Mateusz Studziński w miesiąc awansował do reprezentacji Polski! - W kolejnym sezonie chcę być numerem jeden w bramce - zapowiada jeden z najlepszych polskich bramkarzy. 📢 Klienci jednego z największych banków w Polsce muszą się przygotować na spore utrudnienia. „To odpowiedź na potrzeby rozwojowe pracowników" Alior Bank wprowadza inicjatywę „Czwartki z Rozwojem”. Od kwietnia 2024 r., w każdy czwartek w godzinach 9-11, bankierzy i dyrektorzy oddziałów będą mieli czas na podnoszenie swoich kompetencji. Co oznacza, że w tym czasie placówki będą zamknięte dla klientów.

📢 SZOK! Ponad 2000 złotych bonu dla seniora w nadchodzącej transzy. Ministerstwo podało szczegóły Ministerstwo ds. polityki senioralnej ogłosiło plany wprowadzenia nowego wsparcia dla osób starszych - bonu senioralnego. Program ten przewiduje przyznanie emerytom, których miesięczny dochód nie przekracza 5 tys. złotych, kwoty w wysokości imponujących 2150 złotych. Szczegóły tego innowacyjnego programu zostały podane do publicznej wiadomości przez ministra Marzenę Okła-Drewnowicz.

📢 Takie słowa usłyszysz tylko w naszym regionie. Znasz ich znaczenie? Język ma to do siebie, że nieustannie się zmienia. Słowa, które kiedyś używali nasi przodkowie, dzisiaj często znaczą coś innego. Są jednak wyrażenia, które od lat towarzyszą mieszkańcom różnych części Polski. Specyficzne słowa zwane gwarą są charakterystyczne również dla mieszkańców Torunia i okolic oraz tych części Polski, która znajdowała się w zaborze pruskim. Tu wpływ na wyrażenia miał język niemiecki. W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie!

📢 Tak wyglądał pierwszy sparing Apatora Toruń. Tłumy kibiców na Motoarenie! Apator Toruń w pierwszym sparingu pokonał NovyHotel Falubaz Zielona Góra 47:43, a niepokonani na torze byli Emil Sajfutdinow i Robert Lambert. Na Motoarenie pojawiło się wielu stęsknionych za żużlem fanów "Aniołów". Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w niedzielę! 📢 Statyści do filmu w Toruniu znowu potrzebni! Kogo tym razem szukają? O powstającym w Toruniu serialu historycznym pisaliśmy niedawno. Pierwsze zdjęcia odbyły się 18 i 19 marca. Agencja Aktorska „Sceneria” ogłosiła jednak kolejny casting. Tym razem poszukiwani są chłopcy w wieku 9-13 lat. 📢 To podstępna choroba. Gdy pojawia się ból może być już za późno. Spójrz w lustro, a zobaczysz ją na twarzy. Takie objawy dają chore nerki Gdy zaczynają boleć może być już za późno, aby je uratować. Wtedy pozostaje dializa lub przeszczep. Dlatego lepiej rozpoznać chorobę zawczasu, a wystarczy spojrzeć w lustro. Choroby nerek mogą być widoczne na twarzy. Te objawy świadczą o tym, że nerki nie dają sobie rady i potrzebują pomocy.

📢 Gorący weekend w Largo Club Toruń. Zobaczcie, co się działo! To były imprezy! W ostatni weekend na parkiecie Largo Club Toruń było bardzo gorąco! Zobaczcie, co się działo na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii. 📢 Sensacja w toruńskim zoo! Na świat przyszły taraje, gatunek zagrożony wyginięciem. Mamy wideo Taraje, czyli koty cętkowane wyginęły m.in. w Wietnamie. Ich hodowla w ogrodach zoologicznych jest wyjątkowo trudna. W ciągu ostatniego roku udało się je rozmnożyć w niewoli tylko dwa razy: parka przyszła na świat w zoo w Tajlandii, a czwórka tarajów urodziła się w Toruniu!

📢 37 martwych zwierząt w "schronisku" w Toruniu! Żywe udało się odebrać właścicielce Ponad dobę (w poniedziałek i wtorek 18 i 19 marca) trwało wielkie zamieszanie wokół zwierząt będących podopiecznymi fundacji "Toruńska Kocia Straż". Po wejściu do jej siedziby okazało się, że większość była martwych, żywe trafiły do schroniska przy ulicy Przybyszewskiego.

📢 Takiego Torunia już nie ma. Oto kamienice, stadiony i dawne zakłady przemysłowe. Te zdjęcia obudzą Wasze wspomnienia Czy wiecie, jakie piękne wille stały przy ul. Kościuszki czy Grudziądzkiej? Widzieliście słynny budynek, w miejscu którego budowana jest właśnie linia tramwajowa? Pamiętacie, jak wyglądał toruński Dworzec Zachodni? Jeśli nie, to macie właśnie okazję się tego dowiedzieć. A jeśli tak, to możecie te miejsca powspominać. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

