Przegląd prasy 27.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Horoskop na sierpień 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 27.07.2023.

📢 Oto TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic - zobaczcie zdjęcia Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie!

Prasówka 27.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? [27.07.23] Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska?

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [27.07.23] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [27.07.23] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 Uwaga! Masz telefon z systemem Android? Wyinstaluj te aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz telefon z systemem Android? Okazuje się, że użytkownicy takich smartfonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tańszy wypoczynek i podróże - jak z nich skorzystać? Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów? 📢 Jest praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo szukają przedsiębiorcy i ile płacą Czy w Toruniu i okolicy można dostać dobrze płatną pracę? Okazuje się, że tak. Wysokość wynagrodzenia jest jednak tym wyższa im większa fachowość i zapotrzebowanie na danego pracownika. Na szczęście bezrobocie jest dość niskie, więc o dobrą pracę jest łatwiej. Również firmy z Torunia i okolicy szukają fachowców. Zobacz jakich.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu w regionie wyłączą prąd! Sprawdź, czy Twoja miejscowość jest na tej liście Spółka Energa Operator regularnie publikuje informacje na temat bieżących, planowanych wyłączeń energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy! Warto się do tego wcześniej przygotować. 📢 Kupujesz nowy telewizor? Wszystko, co robisz i mówisz, jest rejestrowane Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie. 📢 Pieniądze w ZUS i OFE czekają. Musisz się po nie zgłosić! Jak złożyć wniosek? Wszyscy pracujący na umowie o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składki do ZUS. Na ich bazie są ustalane później świadczenia emerytalne. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że dany ubezpieczony umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak nie oznacza, że odłożone środki przepadają. Okazuje się, że są dziedziczone. Na jakich warunkach? Jak uzyskać pieniądze z OFE po zmarłym?

📢 Zmienią się zasady waloryzacji? Nad tym pracuje rząd. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej! Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

📢 Mały udar mózgu. Co to jest i jakie są jego objawy. Czy można nie wiedzieć, że miało się mały udar Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować.

📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Ich rezydencje można kupić! Oto zdjęcia i szczegóły Wille i rezydencje milionerów z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Nowe limity zużycia prądu. Kiedy zapłacimy więcej za energię? Jest decyzja rządu 10 lipca Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy regulującej ceny energii elektrycznej w 2023 roku. Celem tej nowelizacji było podwyższenie rocznego limitu zużycia prądu. Inaczej mówiąc, teraz dłużej poczekamy do tego, aż zaczniemy więcej płacić za prąd. Jakie teraz obowiązują limity? Kogo dotyczą? 📢 O tym z pewnością nie wiesz! Tajne kody na telefon komórkowy. Android uruchomił ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Takie auta mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź! 📢 Masz zbyt wysoki rachunek za prąd? Wiemy, jaki częsty błąd popełniasz! Poznaj przyczyny! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły!

📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Nowe zasady emerytury po mężu! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Tak wyglądają ich wille i rezydencje. Są też na sprzedaż! Ty też możesz je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie!

📢 Atakują kleszcze? Co z grupą krwi? Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

Oto szczegóły! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Takie pieniądze ZUS oddaje ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [27.07.2023] 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejne transze są przygotowywane poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki. 📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach [27.07.2023] Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 [27.07.2023] Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień [27.07.2023] Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [27.07.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [27.07.2023] Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki.

📢 Tyle pieniędzy można zarobić, jako żołnierz WOT. Mamy stawki według stopnia [27.07.2023] Takie wypłaty mają żołnierze WOT. Rząd zapowiedział podwyżki uposażeń wojskowych od marca 2023. Na lepsze pieniądze mogą też liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie są stawki? Oto wyliczenia najnowszych uposażeń. 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Oto szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 Świadectwo energetyczne 2023 - kto musi mieć? Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Pluskowęsy. Wypadek w gminie Chełmża. Jedna osoba trafiła do szpitala W środę (26.07.) we wsi Pluskowęsy w gminie Chełmża doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego.

📢 Rafał Trzaskowski oraz Sławomir Nitras promowali w Toruniu akcję "Przypilnuj wyborów" Na toruńskim Rynku Staromiejskim gościł w środę Rafał Trzaskowski. Oprócz niego pojawił się również Sławomir Nitras, polityk PO oddelegowany przez Donalda Tuska do obywatelskiej akcji "Pilnujmy wyborów". Towarzyszyli im lokalni liderzy Platformy Obywatelskiej. Mamy zdjęcia ze spotkania. 📢 Śląski warszawiak z Wąbrzeźna jedynką z Torunia. Konfederacja odkrywa listy wyborcze Paweł Rudnicki, Dariusz Kubicki i Jakub Dziadosz będą towarzyszyć Przemysławowi Wiplerowi w walce o sejmowe mandaty z Torunia i okolicy. Lider toruńskiej listy uniknął zastawionej na niego przez dziennikarzy pułapki. 📢 Na lewobrzeżu w Toruniu powstanie "Dom chroniony"? W czwartek decyzja radnych Na czwartkowej sesji radni Torunia będą głosowali nad projektem uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie Fundacji Erbud Wspólne Wyzwania im. Eryka Grzeszczaka w trybie bezprzetargowym na 12 lat działki przy ul. Andersa/Okólnej 106.

📢 Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Na jeziorze Chełmżyńskim policjant z Torunia pomógł żeglarzom wrócić na brzeg. Ich łódka wywróciła się i tonęła Toruński policjant patrolujący wody jeziora Chełmżyńskiego zareagował na wezwanie pomocy, której potrzebowało dwóch żeglarzy. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne doszło do przewrócenia łodzi, którą płynęli.

📢 Szkoła w Obrowie świętuje w tym roku 100-lecie powstania Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie to dostojna jubilatka. W tym roku skończyła 100 lat, co uczciła na wiele sposobów.

📢 Torunianie w latach 90. Tak kiedyś wyglądał Toruń! [ZDJĘCIA Z ARCHIWUM "NOWOŚCI"] Zapraszamy Państwa na kolejny spacer po Toruniu z lat 90. Przejdziemy się ulicami pełnej ludzi i sklepów starówki, zajrzymy na podwórka, place zabaw. Złożymy też wizytę na targowisku, gdzie królowały "Szczęki", chociaż Steven Spielberg raczej o tym nie wiedział. Jak zresztą wielu innych twórców, gorączka zakupowa z początku lat 90. wyprzedziła przecież polskich prawodawców, a kreatywność przedsiębiorców z targowiska zamieniła to miejsce w wielkie centrum handlowe. 📢 Najlepszy burger w Toruniu. Lista najchętniej odwiedzanych burgerowni w mieście. Sprawdź TOP 10 Burger jest szybkim i sytym daniem, które lubi większość Polek i Polaków. W Toruniu nie brakuje miejsc serwujących ten absolutny przysmak. Które amerykańskie specjały w grodzie Kopernika cieszą się największym powodzeniem? Oto TOP 10 najlepszych burgerowni w Toruniu według użytkowników Google!

📢 Kolejny grób antywampiryczny pod Bydgoszczą? Pochowali dziecko z zamkniętą kłódką „Wampirkę z Pnia”, by nie powstała z grobu, pochowano z sierpem na szyi i z kłódką na palcu stopy. Teraz odkryto grób dziecka, które także pochowano z kłódką, i to twarzą do ziemi. 📢 Te produkty powodują największe wzdęcia i gazy. Uważaj! One mają działanie gazotwórcze i wzdymające Po jakich produktach są największe gazy i wzdęcia? Produkty spożywcze mogą być całkowicie zdrowe, ale równocześnie są gazotwórcze, powodują wzdęcia i wiatry. Co ciekawe, na liście są nie tylko warzywa strączkowe i kapusta. Zobacz teraz, jakie produkty wywołują gazy - możesz być zaskoczony!

📢 Nawiedzone miejsca na Pomorzu i Kujawach. Tu lepiej się nie zapuszczać po zmroku! Duchy na Pomorzu i Kujawach? W naszym regionie są miejsca, które miejscowi opuszczają szerokim łukiem. Tajemnicze hałasy, zamglone postaci, niepokojące trzaski, a czasami i widma - oto dziesięć miejsc na Pomorzu i Kujawach, w których straszy. Tak przynajmniej twierdzą świadkowie niezwykłych zdarzeń.

📢 Oto długi których nie trzeba spłacać. Te długi są już przedawnione - także w sierpniu 2023 Przedawnienie długu to termin, którym powinni zainteresować się dłużnicy. Jednak muszą wiedzieć, że przedawnienie długu zdarza się tylko w określonych sytuacjach, do których dochodzi bardzo rzadko. Mimo to warto znać ten termin. żeby doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby nie upominać się o swój dług, a do takich sytuacji nie dochodzi często. Musi też upłynąć określony czas. Zobaczcie, których długów nie trzeba spłacać. 📢 Alarm w wielu sklepach. Te produkty zostały wycofane po decyzjach GIS - także w Biedronce i Lidlu Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów Trzynasta Emerytura w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek. Niektórzy mogą liczyć jednak na zwroty tej kwoty - w naszej galerii zobacz tabelę wyliczeń zwrotu podatku z "trzynastki".

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 26.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 26.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Toruń. Śmierć pana Macieja po wypadku na przystanku. Prokuratura umorzyła śledztwo. "Wykop był zabezpieczony" 10 lutego pan Maciej wysiadł z tramwaju na tymczasowym przystanku "Warneńczyka" i wpadł do wykopu. Zmarł w szpitalu. Czy wykop był prawidłowo zabezpieczony, skoro puściła barierka? Tak - stwierdził biegły. Prokuratura właśnie umorzyła śledztwo.

📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Sprawdź, ile trzeba wydać! Szukasz mieszkania na wynajem w Toruniu? Zastanawiasz się, ile to będzie kosztowało? Spieszymy z pomocą! W artykule prezentujemy przegląd aktualnych ogłoszeń, dotyczących tanich mieszkań do wynajęcia, które znajdują się na portalu OtoDom.pl. Szczegóły w galerii. 📢 Konflikty sąsiedzkie w Toruniu? Najczęściej winna muzyka i zwierzęta. Są też „oryginalne” zgłoszenia Konflikty sąsiedzkie były, są i będą... O co obecnie kłócą się między sobą mieszkańcy Torunia i okolic?

📢 Tak się bawi Toruń nocą! Oto kolejna fotorelacja z imprezy w Labie Laba - Przystań Towarzyska to stosunkowo nowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Od momentu otwarcia, Laba szybko przypadła do gustu torunianom. Wszystko za sprawą wyjątkowego otoczenia, w którym się znajduje. Zobaczcie, co się tam działo na ostatniej imprezie. Oto fotorelacja! 📢 Znowu iskrzy między Jackiem Frątczakiem i Pawłem Przedpełskim. "Bzdury na lewo i prawo" Były menedżer "Aniołów" Jacek Frątczak mocno zaatakował team Pawła Przedpełskiego. Żużlowiec For Nature Solutions Apatora szybko rozprawił się z zarzutami. Poszło o dodatkowy wyścig w meczu Apator Toruń - Wilki Krosno. 📢 Toruń. Dramat 13-letniej Majki. Życie jej uratowano, ale nie zdrowie. Pomóżmy! Ruszyła zbiórka na rehabilitację 13-letnia Maja kolejny tydzień przebywa na OIOM-ie szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Trafiła tutaj po próbie samobójczej. Lekarze uratowali jej życie, ale niedotlenienie mózgu spowodowało spustoszenie w organizmie dziewczynki. Konieczna będzie długa rehabilitacja. Rodzina prosi o pomoc - ruszyła zbiórka na ten cel.

📢 Osiedle TTBS-u przy ulicy Poznańskiej w Toruniu znów zyskało nowych lokatorów W poniedziałek (24.07) pierwsi mieszkańcy bloku przy ul. Poznańskiej 294 I w Toruniu odebrali swoje klucze. W uroczystości wzięli udział m. in. prezydent Torunia Michał Zaleski i Juliusz Tetzlaff, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju o Technologii. 📢 Śmiertelny wypadek w Chełmży. Motocyklista wjechał w ogrodzenie - mamy zdjęcia To już dziewiąty śmiertelny wypadek w na drogach województwa kujawsko - pomorskiego podczas tegorocznych wakacji. Pierwszy z udziałem motocyklisty. W całym kraju jest to zaś już 28 ofiara śmiertelna wśród zmotoryzowanych wielbicieli dwóch kółek. Do tego należy dodać pięć wypadków z udziałem motorowerzystów (zero w Kujawsko - Pomorskiem).

📢 Tramwaj na Jar w Toruniu. Trasa jest już gotowa na całej długości. Nie parkujmy na niej aut! Tramwaj może już na całej długości przejechać nową trasą na północ Torunia. Jest gotowa do próbnych kursów, dlatego MZK apeluje do kierowców, by nie parkowali samochodów na torowisku.

📢 Najlepszy kebab w Toruniu. Oto lista najlepszych kebabowni w mieście. Sprawdź TOP 10 Kebab jest szybkim i smacznym daniem, które cieszy się bardzo dużą popularnością w całej Polsce. Miejsc serwujących kebaby nie brakuje również w Toruniu. Jedna z ulic w centrum miasta otrzymała nawet przydomek "Kebabowej". Które orientalne specjały w grodzie Kopernika są zatem najsmaczniejsze i cieszą się największym powodzeniem? Oto TOP 10 najlepszych kebabów według użytkowników Google! 📢 Cuda na pchlim targu w Toruniu. Takie niesamowite rzeczy można było kupić koło CH "Kometa"! [zdjęcia] Ta impreza to praw­dzi­wa ko­pal­nia skar­bów, a przede wszystkim miej­sce, w któ­rym spo­ty­ka­ją się lu­dzie po­szu­ku­ją­cy i han­dlu­ją­cy sta­ry­mi przedmio­ta­mi. Pchli Targ przy CH "Kometa" od­by­wa się w każ­dą nie­han­dlo­wą nie­dzie­lę w godz. 6 – 14. Zobaczcie co można tam kupić!

📢 Wakacje na kempingu w czasach PRL. Tak się kiedyś wypoczywało! Kultowa przyczepa, namiot, domek typu Brda. Zobaczcie zdjęcia Przyczepa - kultowy model N126 - uchodziła za luksus, o kamperach nikt nawet nie śnił. Namioty były ciężkie, a ich rozkładanie przypominało zajęcia w szkole przetrwania. Domki były wielkości znaczka pocztowego. A jednak nikt nie narzekał na wakacje na kempingach, ba, wiele osób te zdjęcia obejrzy z łezką wzruszenia w oku. Przenosimy Was w czasie, do lat 60. i 70. XX wieku. Głęboki PRL. Jak Polacy spędzali wtedy wakacje? Trochę jak w czasach pandemii - w kraju, bo o urlopie zagranicznym, choć z nieco innych niż dziś powodów, mało kto myślał. Teraz wraca boom na kempingi i pola namiotowe. 📢 Tak się bawi Toruń w Labie. Zobaczcie zdjęcia z piątku! Co działo się w ostatni piątek w jednym z najpopularniejszych miejsc na muzycznej mapie Torunia? Sprawdźcie sami! Oto kolejna fotorelacja z Laby.

📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Wilki Krosno. Mamy dla Was nowe zdjęcia! Doping wiernych kibiców pomógł, Apator Toruń rozgromił Wilki Krosno 58:32. To oznacza, że nikt i nic nie zabierze "Aniołom" play off w tym sezonie. Tak bawiliście się na Motoarenie, zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju.

📢 Apator Toruń w play off! Tak kibicowaliście "Aniołom" na Motoarenie w wygranym meczu z Wilkami Krosno For Nature Solutions Apator Toruń pokonał Wilki Krosno i zapewnił sobie miejsce w najlepsze szóstce PGE Ekstraligi. Najwierniejsi kibiców poklaskiwali najwyższe zwycięstwo "Aniołów" w tym sezonie. Mamy dla was dużo zdjęć z trybun, poszukajcie siebie i znajomych! 📢 10 najpopularniejszych imion dla psów. Skąd ludzie biorą inspirację? To stąd biorą się "Simby", "Whisky" i "Ozzy" American Kennel Club czyli AKC, to największy autorytet dla hodowców psów rasowych. Prowadzi rejestr rodowodów, organizuje wystawy psów rasowych z najbardziej prestiżową coroczną Westminster Kennel Club Dog Show. Publikuje także porady dla właścicieli czworonogów. Właśnie przygotowała listę najbardziej popularnych psich imion w ubiegłym roku. Ciekawe, czy znajdziecie na niej imiona swoich pupili?

📢 Wzruszający pogrzeb Alojzego Kowalskiego. Tłumy żegnały go na cmentarzu w Toruniu [zdjęcia] Na Cmentarzu Komunalnym nr 2 im. Ofiar II Wojny Światowej w Toruniu spoczął w czwartek Alojzy Kowalski, nauczyciel, społecznik, wybitnie zasłużony dla oświaty. Zmarł 16 lipca w wieku 90-ciu lat. Żegnały go tłumy. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Wypadek pod Ciechocinkiem. Odolion: droga zablokowana. Policja organizuje objazdy Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło po południu na drodze krajowej nr 91 pod Ciechocinkiem. Dostawczy opel uderzył tam z dużym impetem w tył osobowej skody.

