Przegląd prasy 27.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [27.08.2023]”?

Prasówka 27.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [27.08.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [27.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Tak się bawią torunianie nocą w Bajce! Zobaczcie najnowsze, gorące zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie fotorelację z ostatniej imprezy w Bajka Disco Club Toruń.

Prasówka 27.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Grębocinie (gm. Lubicz) doszło do zdarzenia drogowego z dwoma autami. Poszkodowane również dzieci W gm. Lubicz doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia aż 4 osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala. Wśród nich znalazły się też dzieci!

📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood [zobacz zdjęcia - 27.08.23 r.] Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek.

📢 To możesz teraz kupić od wojska w Bydgoszczy - zobacz zdjęcia i ceny. Sprzęt sportowy, drewno, auta... [27.08.23 r.] Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału. 📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te piękne wille i rezydencje są do kupienia w powiecie toruńskim Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobacz, ile trzeba wydać!

📢 Łatwiej kupisz mieszkanie lub dom! Korzystne zmiany w podatku od końca sierpnia. Kto na nich skorzysta? Zmieniają się przepisy dotyczące podatku za zakup nieruchomości na rynku wtórnym. Od 31 sierpnia 2023 wchodzą nowe przepisy, dzięki którym zakup pierwszego mieszkania będzie tańszy, o wiele korzystniejszy. Szacuje się, że oszczędność będzie wynosiła co najmniej kilka tysięcy złotych. 📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku [27.08.23 r.] Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku.

📢 Kujawsko-Pomorskie: na sprzedaż tanie domy do remontu. Poznaj aktualne ceny nieruchomości Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim.

📢 Kujawsko-Pomorskie: tych słów używają tylko tutaj. Rozpoznasz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy. 📢 Co daje jedzenie pomidorów? Sprawdź jak ich jedzenie wpływa na nasz organizm! Pomidory to jedno z najpopularniejszych warzyw na świecie, jeśli nie najbardziej popularne. Spożywane są praktycznie w każdym zakątku globu w różnej postaci. Całych warzyw jak również jego przetworów. Jedno jest pewne. Pomidory zawierają wiele składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Poznaj powody, dla których warto sięgać po pomidory.

📢 Na to pomaga kurkuma. Kto powinien ją jeść, a kto musi zdecydowanie unikać? Kurkuma, roślina pochodząca z Azji Południowej, zawiera kurkuminę, związek któremu przypisuje się liczne korzyści zdrowotne. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, na co dokładnie pomaga kurkuma, kto powinien cieszyć się jej smakiem i korzyściami, a kto musi jej zdecydowanie unikać. 📢 Idą zmiany od nowego roku szkolnego. Czego nowego możemy się spodziewać się od 1 września 2023? Nowy rok szkolny 2023/2024 przyniesie zmiany w oświacie. Będzie dodatek dla nauczycieli i nowy przedmiot w programie nauczania. Czego konkretnie mogą spodziewać się uczniowie i nauczyciele od września?

📢 Czym skutkują niedobory witaminy A? Sprawdź czy masz te objawy! Witamina A pełni ważne funkcje w organizmie. Należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i często nazywana jest także retinolem, beta-karotenem, prowitaminą A oraz akseroftolem. W organizmie witamina A magazynowana jest jako retinol w wątrobie i tkance tłuszczowej. Niedobór witaminy A może powodować wiele niedogodności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Jakich dokładnie? Zobacz!

📢 Pijesz wodę w upalne dni? To duży błąd! Co nawadnia organizm lepiej niż woda? Letnie upały zdają się atakować znienacka i utrzymują się przez wiele dni. W tym czasie przypominamy sobie o tym, aby pić wodę... Co nie zawsze jest dobre. Dlaczego? Jeśli sięgamy po zwykłą wodę, nie zadbamy o dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych. Jest to i tak lepsze niż próba nawodnienia się alkoholem. Co najlepiej pić w czasie upałów? Czego z kolei powinniśmy unikać? 📢 Te SUV-y warto kupić. Pięknie wyglądają i rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tak kiedyś było! Sklepy, targi, kramy i markety z PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach.

📢 Wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz, co i za ile można kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Jakie samochody kradną najczęściej? Zobacz które modele aut znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt [27.08.23 r.] Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety? 📢 Gwara Toruńska. Tak niegdyś mówiono w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie!

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - zobacz wyliczenia [27.08.23 r.] Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Planujesz zakup auta hybrydowego? Sprawdzamy najmniej awaryjne samochody tego typu! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Tak żyją milionerzy z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Te objawy daje mały udar. Czy można nie wiedzieć, że przeszło się udar? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować.

📢 Kupiłeś nowy telewizor SMART? Uważaj, bo wszystko, co mówisz i robisz jest rejestrowane! Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie. 📢 Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Mieszkania od PKP za 30 tys. w Kujawsko-Pomorskiem. To ułamek ceny rynkowej! Jak je kupić? PKP Nieruchomości wystawia w lipcu na sprzedaż mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem w naprawdę niskiej cenie. Np. kawalerkę z ceną 30 tys. zł lub trzypokojowe mieszkanie z ceną 50 tys. zł. Jak można kupić te lokale?

📢 To tajne kody na telefon z Androidem! Które z nich warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Zwykłe 5 groszy może być warte nawet tysiące złotych! Po czym poznać wartościowe monety i banknoty? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Te SUV-y niezwykle rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Dokucza Ci nadpotliwość? Jest na to skuteczny sposób! Tak pokonasz nadpotliwość Nadpotliwość jest poważnym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem!

📢 10-letnie auta osobowe, które mają najmniej usterek. Samochody najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Niewiarygodne! 33 tysiące za jedną monetę z PRL-u! Które są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka.

📢 Joga w parku, malowanie w parku, podwórkowe koncerty... Tak Święto Bydgoskiego Przedmieścia spędzali mieszkańcy Trwa pierwszy dzień 14. Święta Bydgoskiego Przedmieścia. Z tej okazji odbyła się m.in. joga w parku, a także szereg wyjątkowych koncertów. Więcej prezentujemy w galerii!

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli.

📢 Wakacje kredytowe - oto nowe zasady! Rząd planuje wydłużyć na 2024 rok Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym mają być dostępne dla "przytłaczającej większości" kredytobiorców. Decyzja zapadnie po wakacjach. Rząd planuje wydłużyć ustawowe wakacje kredytowe jeszcze o 2024 rok. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Za kradzież ogórka wartego 4 zł pod sąd! Oszukała na kasie samoobsługowej - zamiast ogórka nabiła 3 bułki Klientka "Biedronki" w Chełmnie wpadła na oszustwie przy kasie samoobsługowej. Zamiast ogórka nabiła trzy bułki, a zamiast kilku krówek - lizaka. Oskarżona stanęła przed sądem. Wyrok: winna kradzieży i kara nagany, po nadzwyczajnym złagodzeniu kary.

📢 Jak podwyższyć emeryturę w ZUS? Poznaj najważniejsze zasady i praktyczne porady Wyższa emerytura jest możliwa do uzyskania. Nie każdy emeryt wie, że już w trakcie pobierania świadczenia można do tego doprowadzić. Jednak emerytura sama z siebie się nie podniesie. Musimy jej pomóc! ZUS analizuje, czy możemy mieć wyższe świadczenie... Jeśli o to poprosimy. Wniosek ZUS o podwyższenie emerytury, inaczej mówiąc, o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego rządzi się swoimi prawami.

📢 Piękne, młode, niebezpieczne. To tych kobiet szuka policja. Za nimi wystosowano listy gończe. Aktualna lista poszukiwanych kobiet z Polski To te kobiety są poszukiwane listami gończymi przez policję. Widziałeś którąś z nich? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Rozboje, kradzieże, pobicia, włamania, a nawet i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zobacz, za jakie przestępstwa i wykroczenia sąd wystosował za tymi kobietami listy gończe. 📢 Zawody strzeleckie w Toruniu z okazji stulecia Polskiego Związku Łowieckiego. Zobaczcie zdjęcia! Stulecie zjednoczenia polskiego łowiectwa jest świętowane przez toruńskich myśliwych, a także myśliwych z całego kraju. W ramach obchodów zorganizowali oni zawody strzeleckie. Dzisiaj (sobota 26 sierpnia) odbyły się one na strzelnicy myśliwskiej im. Andrzeja Przeworskiego na ul. Poznańskiej. Jak było? Uwieczniliśmy to na zdjęciach w naszej galerii!

📢 Zapowiada się groźna pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. W sobotę burze, grad i wiatr wiejący do 80 km/h Meteorolodzy zapowiadają gwałtowną pogodę na początek weekendu w Kujawsko-Pomorskiem. Mają być ulewne opady deszczu, burze i porywisty wiatr. Lepiej zabezpieczyć domy i ogrody. 📢 Park Run Toruń 363. Tak biegaliście w lesie na Skarpie w sobotę 26 sierpnia 26 sierpnia 2023 roku odbyła się 363. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. Nie mogło zabraknąć naszego fotoreportera, a jego pracę możecie podziwiać w naszej galerii.

📢 Były menedżer nie skreśla Apatora w półfinale. Jacek Gajewski widzi jeden kluczowy warunek W niedzielę pierwszy mecz półfinałowy PGE Ekstraligi For Nature Solutions Apator - Betard Wrocław. - Dla torunian kluczowy będzie pierwszy mecz, a nawet pierwsze wyścigi na Motoarenie. Nie może się powtórzyć sytuacja, że to goście są lepiej spasowani i szybsi - mówi Jacek Gajewski, były menedżer "Aniołów".

📢 Co z połączeniem stacji Toruń Katarzynka z osiedlem Jar? Miasto chce zbudować rondo Pierwsze pociągi mają zatrzymać się na nowej stacji na północy Torunia 3 września. Przystanek nadal jednak nie jest połączony z osiedlem Jar po drugiej stronie drogi krajowej nr 91. Ma to umożliwić budowa ronda, na którą środki miasto chce pozyskać z rządowego programu Polski Ład. 📢 Te samochody z drugiej ręki są najmniej awaryjne. Można je śmiało kupować. Oto ranking ADAC Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 Shazza - metamorfoza gwiazdy na zdjęciach. Królowa disco polo ma 56 lat i wciąż zachwyca Shazza, a właściwie Marlena Magdalena Pańkowska, to jedna z największych gwiazd muzyki disco polo. Uznawana jest za królową tego gatunku muzyki. Teraz ma 56 lat. Legenda i ikona disco polo największą popularność zdobyła w latach 90. Wylansowała szereg przebojów, takich jak "Baiao Bongo", "Bierz, co chcesz" czy "Egipskie noce". Tak teraz wygląda Shazza, zobacz jak zmieniała się królowa disco polo.

📢 Toruń. 1 września rusza nabór na stypendia szkolne! MOPR czeka na wnioski. Oto adresy i zasady 1 września rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej na rok szkolny 2023/2024. Gdzie i jak wnioskować w Toruniu? Komu należy się stypendium, a komu zasiłek szkolny? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie objaśnia.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [26.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Żyją jak w więzieniach, chociaż wydali majątki na mieszkania. Oto największe współczesne absurdy budowlane 26.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 26.08.2023.

📢 Oszustwa finansowe, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby być bezpiecznym i nie stracić pieniędzy Oszustwa finansowe są coraz bardziej wyrafinowane i powszechne. W dzisiejszym świecie ważne jest, aby być czujnym i świadomym, żeby uniknąć utraty oszczędności. Oto oszustwa finansowe, na które warto zwrócić uwagę, by chronić swoje pieniądze i bezpieczeństwo.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 26.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 26.08.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 26.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 26.08.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Top 9 rzeczy, których nikt nigdy nie powinien szukać w wyszukiwarce Google [lista] Dziwaczne rzeczy, których nikt nigdy nie powinien szukać w Google. Poznaj TOP 9 rzeczy, których lepiej, żebyś nigdy nie Google'ował! 📢 To warto robić przed wypiciem porannej kawy. Te zasady stosuj, by mieć więcej energii Każdy dzień zaczynasz od porannej kawy? Okazuje się, że czasem może to przynieść odwrotne skutki od pożądanych. Sprawdź, co warto robić, zanim sięgniemy po filiżankę kawy. 📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Które znaki zodiaku będą miały kłopoty finansowe? Wrzesień zbliża się nieuchronnie. To miesiąc zmian dla uczniów ale i ich rodziców. Dlatego sprawdzamy co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze a które mogą wpaść w tarapaty? Co czeka ogniste Barany i Lwy? Czy rozrzutny Skorpion musi uważać na swój portfel? Przygotowaliśmy dla Was horoskop.

📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa.

📢 Tłumy na festynie na Jarze. Tak uczczono otwarcie nowej trasy tramwajowej w Toruniu Festyn na Jarze był jedną z atrakcji otwarcia linii tramwajowej miedzy centrum Torunia a tym osiedlem. Przybyli tu nie tylko mieszkańcy tego osiedla. 📢 Tramwaje ruszyły na Jar! Tłumy chętnych na pierwsze kursy na północ Torunia Wielkie zainteresowanie towarzyszyło otwarciu nowej trasy tramwajowej w Toruniu. Regularne kursy między centrum miasta a Jarem rozpoczną się po tygodniu.

📢 Toruń. Już w ten weekend 14. Święto Bydgoskiego Przedmieścia! Oto program wydarzeń Święto Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę (26-27.08). Program wydarzeń jest wyjątkowo atrakcyjny. Zaproszeni czuć mogą się wszyscy torunianie i turyści. Oto szczegóły.

📢 Kraksa na DK 91 w Łysomicach pod Toruniem. Droga na czas akcji była zablokowana [zdjęcia] Do wypadku doszło w piątek, 25 sierpnia po godz. 11. Na Drodze Krajowej nr 91 w miejscowości Łysomice w powiecie toruńskim. Zderzyły się trzy pojazdy. Droga - jak informował sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z zespołu komunikacji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu - była podczas akcji trwającej kilka godzin całkowicie zablokowana. Jest już przejezdna. 📢 Urzędnicy zmienili zdanie. Lewoskręty nie znikną z ważnego skrzyżowania w Toruniu Nie będzie zmiany na jednym z najważniejszych skrzyżowań na Chełmińskim Przedmieściu w Toruniu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, kierowcy nadal będą mogli skręcać z Szosy Chełmińskiej w lewo w ulicę Żwirki i Wigury.

📢 Bohater ćwierćfinału cierpi po meczach, ale już czeka na Betard. Przedpełski: - Półfinał to czysta karta Pięć lat temu For Nature Solutions Apator po raz ostatni pokonał Betard Wrocław. Teraz musi być lepszy w dwumeczu, aby awansować do finału PGE Ekstraligi. Pierwszy meczu w niedzielę na Motoarenie o godz. 19.15. 📢 Nie chowajcie historii Torunia pod ziemią. Nie zasypujcie świętego Ducha! Wykopaliska archeologiczne na terenie średniowiecznego kompleksu klasztorno-szpitalnego świętego Ducha w Toruniu idą pełną parą. Przyszedł już czas, aby zaapelować do władz miasta i służb konserwatorskich o zmianę planów - przebadanie całości i wyeksponowanie większości odsłanianych fundamentów, które sięgają do samych początków Torunia. 📢 Oliwia Bieniuk - tak mieszka i żyje na co dzień na zdjęciach. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie.

📢 UWAGA! Groźna bakteria atakuje! Czym jest "Legionella" i jak uchronić się przed zakażeniem? W ostatnim czasie pojawiła się alarmująca informacja o wzroście przypadków zakażeń Legionellą w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Dotychczas w Polsce w wyniku zakażenia zmarło pięć osób. Zwołano sztab kryzysowy na szczeblu wojewódzkim. Dowiedz się, czym jest ta groźna bakteria, skąd się bierze i jak możesz uchronić się przed jej działaniem. 📢 Okinawą nie jesteśmy, ale stulatków nam przybywa. Jak żyją w Kujawsko-Pomorskiem? W Kujawsko-Pomorskiem mieszka już ponad 400 stulatków i osób jeszcze starszych. Co roku ich przybywa - to efekt starzenia się społeczeństwa. Według prognoz statystyków, w roku 2050 stulatków w regionie będzie już ponad 3 tysiące. Czy mają receptę na długowieczność?

📢 Wydarzenia ostatniego wakacyjnego weekendu. Co czeka na torunian? Wakacje dobiegają ku końcowi. Przed nami ostatni sierpniowy weekend z masą atrakcji. Co czeka na torunian? W planie Święto Bydgoskiego Przedmieścia, koncerty, spektakle czy spacer ze schroniskowym psem. Dzieje się naprawdę dużo!

📢 W Toruniu otwiera się "Szkoła Magii". To kawiarnia inspirowana Harrym Potterem Na gości będą tu czekać magiczne eliksiry i ciasta inspirowane słynną serią J.K. Rowling. Każdy zakamarek piwnicy przy Strumykowej kryje niespodzianki, które sprawią, że fani Harrego Pottera poczują się jak w Hogwarcie. 📢 Niezdrowe emocje po ćwierćfinałach PGE Ekstraligi. "Nie rozumiem pretensji do Torunia". Będą zmiany w regulaminie? W Gorzowie i Lesznie niedosyt po półfinałach i narzekania, ze o awansie "Aniołów" zdecydowały kontuzje czołowych zawodników innych drużyn. PGE Ekstraliga reaguje: szykuje zmiany w regulaminie i powrót do szerszego zastępowania zawodników. 📢 Zderzenie aut osobowych w Toruniu. Kierująca mercedesem dostała wysoki mandat Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w czwartek (24 sierpnia) o poranku na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Batorego w Toruniu. Nikomu nic się nie stało, ale kolizja zakończyła się wysokim mandatem w kwocie 1500 zł dla kierującej jednym z aut.

📢 Zarobki kontrolerów biletów - mamy stawki i komentarze. Zobaczcie jakie dostają przelewy z wypłatami Kontroler biletów czyli potocznie kanar to zwykle osoba która nie cieszy się sympatią społeczną. Zdecydowanie niewdzięczna praca sprawia że zainteresowanie tym zajęciem zarobkowym nie należy do najpopularniejszych. A jak wynagradzani są kontrolerzy biletów? Sprawdzamy ile zarabiają kanarzy w różnych miastach w kraju.

📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobacz kolejne zdjęcia z Hex Club Toruń Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Tramwaj na Jar. W piątek otwarcie nowej trasy: darmowe przejażdżki i inne atrakcje Kończą się próbne przejazdy nową trasą tramwajową w Toruniu, między centrum miasta a Jarem. W piątek 25 sierpnia zostanie ona oficjalnie otwarta. Na pasażerów i nie tylko czeka z tej okazji wiele atrakcji.

📢 Toruń. 1 września rusza tramwaj na Jar, będą zmiany w rozkładach jazdy Uruchomienie nowej linii oznacza sporo zmian w komunikacji miejskiej w mieście, nie tylko na północy Torunia. Trasy zmieni kilka linii autobusowych i jedna tramwajowa. 📢 Takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz! 📢 Toruń. Lekarka walczy o życie i zdrowie. Pokonała glejaka, ale wymaga rehabilitacji. Córka: "Proszę o wsparcie". Urszula Kozyra to znany w Toruniu lekarz pediatra. 71-letnia torunianka pokonała raka - wycięto jej glejaka mózgu, nie ma wznowy choroby. Potrzebuje jednak rehabilitacji, a to kosztuje. Córka założyła zbiórkę pieniędzy i prosi o wsparcie.

📢 Koszmar budowlańca. Zobacz największe wpadki, buble i fuszerki fachowców bez talentu. Zbiór śmiesznych zdjęć polskiego internetu Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, czyli największe wpadki, buble i fuszerki fachowców polskiego internetu. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne. 📢 Darmowe leki w 2023. Dla kogo? Kto skorzysta z nowej zmiany? Zobacz szczegóły! Coraz więcej osób otrzymuje bezpłatne leki. Są one dostępne nie tylko dla wybranych, jak miało to miejsce dotychczas. Jeszcze do niedawna jedynie seniorzy 75+ otrzymywali darmowe leki. Według najnowszych doniesień dolna granica miałaby zostać obniżona. Kto skorzysta z bezpłatnych leków? Przeczytaj więcej w naszym materiale!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii! 📢 Tak wygląda jacht Kulczyka, który został wystawiony na sprzedaż! Cena jachtu Phoenix 2, który odziedziczył Sebastian Kulczyk, oszałamia! Ten jacht należy do najbardziej ekskluzywnych na świecie. Należał wcześniej do Jana Kluczyka, jednego z najbogatszych Polaków. Po jego śmierci odziedziczył go syn miliardera - Sebastian, który wystawił go na sprzedaż za 129 mln euro! Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda jednostka, która tyle kosztuje.

📢 Ewa Swoboda - jaka jest prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia! Ewa Swoboda, polska sprinterka, która nie tak dawno pobiła w Arenie Toruń halowy rekord Polski na 60 m (6:99) to barwna postać. Wyróżnia się nie tylko szybkim bieganiem, ale licznymi tatuażami. A jaka jest prywatnie zawodniczka urodzona 20 lipca 1997 roku w Żorach? Zobaczcie na zdjęciach (klikając a galerię), które zamieściła na Instagramie:

Co Polacy uważają o imigrantach?