Przegląd prasy 28.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wdowia renta 2024 w nowych wyliczeniach. Ile dostanie wdowiec? Sprawdź przykładowe stawki”?

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wdowia renta 2024 w nowych wyliczeniach. Ile dostanie wdowiec? Sprawdź przykładowe stawki Wdowy i wdowcy mają bardzo poważny problem, gdy przychodzi do próby pogodzenia domowego budżetu z nagłą obniżką tego, ile faktycznie można wydać. Po śmierci współmałżonka problem jest ten bardzo bolesny. Od długiego czasu mówi się o zmianach w rencie wdowiej - jakie propozycje są przedstawiane? Na co będą mogli liczyć wdowcy i wdowy?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.05.24

📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu. Wyższe świadczenie nawet o kilkaset złotych. Sprawdź, o ile wzrosły świadczenia emerytalne Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. Więcej szczegółów i tabela wyliczeń w naszym materiale.

📢 Oni zyskali najwięcej! Rekordowa waloryzacja emerytury 2024! Te liczby robią wrażenie! Wyjątkowo wysoka waloryzacja emerytur w marcu wyniosła aż 12,12 procent! W skali całego kraju oznaczało to gigantyczne wzrosty emerytur - co odczuli w szczególności seniorzy, którzy i bez tego mieli bardzo wysokie świadczenia! Rekordzista otrzymał podwyżkę wynoszącą ponad 5 tysięcy złotych!

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i nietuzinkowe wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu! Te piękne rezydencje i wille można kupić! Więcej w naszej galerii.

📢 Tysiące złotych na wczasy pod gruszą w 2024 roku! Dodatek wakacyjny nawet na kilka tysięcy złotych Pracownicy na umowie o prace mogą starać się o specjalny dodatek wakacyjny 2024. Mowa tu o wczasach pod gruszą. One nie są przeznaczone dla wszystkich, ale pewna bardzo szczególna i spora grupa pracowników może liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Co więcej, niektórzy dostaną nawet kilak tysięcy złotych! Kto i ile dokładnie? Wyjaśniamy! 📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy, jak kto wygląda w Toruniu!

📢 Wyjątkowa 14. emerytura - termin już zaproponowany przez rząd. Kiedy będzie wypłata czternastej emerytury 2024 Nie dla wszystkich to samo Czternasta emerytura jest na stałe wpisana w kalendarz rocznych świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom. W przeciwieństwie do tzw. trzynsatki, nie ma odgórnie narzuconego miesiąca, w którym dokonywane są wypłaty. Wiele jednak wskazuje na to, że w tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, seniorzy to świadczenie otrzymają we wrześniu. Ile wyniosą wypłaty czternastej emerytury? Oto szczegóły! 📢 Pilne! Złe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę w tych latach! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie?

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 To tak choroba Hashimoto zmienia twoje ciało. Nigdy tego nie lekceważ! Zobacz, czy dokuczają Ci takie objawy Problemy z tarczycą ma bardzo dużo osób. Wiele z nich nawet o tym nie wie, gdyż w początkowym okresie choroba Hashimoto nie daje żadnych objawów. Dopiero potem łatwiej je rozpoznać. Choroba Hashimoto to stan, w którym układ odpornościowy atakuje tarczycę. Jest to choroba zapalna, znana również jako przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy, dlatego nazywa się ją często zapaleniem tarczycy Hashimoto. 📢 Będą masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają o te rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej.

📢 Dostaniesz 1000 zł dodatku do pensji. Kto i na jakich zasadach dostanie pieniądze? Sprawdź szczegóły Specjalny projekt ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony przez Sejm. Poinformowała o tym ministra resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodatek 1000 złotych do pensji otrzymają m.in. pracownicy pomocy społecznej. Kto jeszcze? 📢 Trudno w to uwierzyć. Tyle naprawdę zarabiają w Polsce Ukraińcy. Te stawki mogą zaskakiwać Zarobki Ukraińców pracujących w Polsce budzą coraz większe zainteresowanie. Benefity oferowane przez pracodawców, zwłaszcza zakwaterowanie, pozwalają im na oszczędzanie, pomimo skromnych miesięcznych dochodów. Najnowszy raport rynku pracy pokazuje, że liczba pracujących Ukraińców stale rośnie. Jakie są rzeczywiste zarobki oraz jak Ukraińcy wydają swoje pieniądze?

📢 Wyjątkowe czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Kto dziś jeszcze tak mówi? Gwara miejska nie brzmi znajomo. Czy znasz te słowa? Sprawdź! Gwara miejska to słowa, które na przestrzeni lat wrosły w miejscowy obieg miasta. Te zmienia się cały czas. Zmieniają się również słowa używane przez mieszkańców. Te, które popularne były jeszcze kilkadziesiąt lat temu teraz praktycznie wyszły już z użycia. W wielu częściach regionu cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla danego obszaru. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie! 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Wyprzedaż w armii. Tanie sprzęty można kupić od wojska! Zobacz, co AMW ma obecnie w swoim asortymencie [ceny, zdjęcia] W oficjalnym sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można znaleźć wiele ciekawych sprzętów, gadżetów oraz ubrań wojskowych. Co konkretnie i za ile można kupić? Tego dowiesz się z naszego materiału. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [28.05.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [28.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [28.05.2024] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [28.05.2024] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei [28.05.2024] Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa [28.05.2024] Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja [28.05.2024] Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [28.05.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić [28.05.2024] Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one.

📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje [28.05.2024] Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić. 📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [28.05.2024] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda!

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki [28.05.2024] Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [28.05.2024] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy [28.05.2024 r.] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [28.05.2024] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Tak wpływa na zdrowie borówka amerykańska. Kto powinien jej unikać? [28.05.2024 r.] Wkrótce rusza sezon na borówkę amerykańską - zaczyna się on w czerwcu i trwa do września. W tym okresie owoce te są najłatwiej dostępne i najbardziej soczyste. Borówki amerykańskie cieszą się ogromną popularnością nie tylko ze względu na swój smak, ale także liczne korzyści zdrowotne, jakie oferują. Zobacz, jak działają owoce borówki amerykańskiej na organizm człowieka oraz kto powinien ich unikać. Szczegóły w galerii.

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [28.05.2024 r.] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok. 📢 Toruń. Policjanci zabezpieczyli blisko 1,5 kilograma narkotyków. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności! Kryminalni z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali dwóch mieszkańców Torunia, którzy przewozili busem znaczne ilości narkotyków. W wyniku przeszukiwań policjanci zabezpieczyli ok. 1,5 kilograma zakazanych substancji. 29 i 17-latek usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej. Sąd zastosował wobec jednego z nich 3-miesięczy tymczasowy areszt. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 Toruń. Prezydent Gulewski zapowiada radykalne zmiany w sprawie Wrzosowiska i Winnicy Grunty, o które walczyli obrońcy toruńskiego Wrzosowiska nie zostaną sprzedane. Co więcej, we wrześniu Rada Miasta ma otrzymać projekt uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wrzosowisko, złożone z łąki i lasu, ma być zielone. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Taka jest lista długów, które się przedawniają. Ich nie trzeba spłacać - zobacz! Przedawnienie wydaje się szansą dla dłużników. Prawo do przedawnienia długów przysługuje jednak w określonych okolicznościach i zdarzają się one bardzo rzadko. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione aby dług się przedawnił. Zobaczcie, których długów nie trzeba spłacać.

📢 Wojciech Mann z żoną Ewą - tak mieszka i żyje na co dzień. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann. 📢 Jesz zbyt dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 27.05.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można go spotkać w składach wielu produktów w sklepach, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest też doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać gołym okiem, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Szpital w Toruniu poszukuje pielęgniarek. Jak wygląda ich praca? Jakie są zarobki? Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu szuka pielęgniarek i położnych zainteresowanych pracą w tej lecznicy. "Nowości" sprawdziły, co im oferuje. 📢 Te gwiazdy wystąpią latem 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz gdzie i kiedy będą darmowe plenerowe koncerty Krzysztof Cugowski, Urszula, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Andrzej Piaseczny, Justyna Steczkowska i Małgorzata Ostrowska - to tylko część artystów, którzy wystąpią latem w Kujawsko-Pomorskiem podczas otwartych, darmowych imprez. Zobacz gdzie i kiedy będą bezpłatne koncerty plenerowe w regionie.

📢 Jak się ubrać na Komunię Św. 2024 do kościoła? Taka moda panuje w Toruniu. Takie panują trendy Chcesz mieć eleganckie ubranie, aby gustownie i modnie wyglądać podczas Komunii Św.? Biel, beż oraz róż nadal są dominującymi kolorami, na które stawiają panie w swoich kreacjach. Ale to nie koniec. Co odważniejsze kobiety decydują się na nawet na bardzo wyrazistą czerwień lub zieleń, które pozwalają się im nieco bardziej wyróżnić z tłumu. Tak to wygląda w Toruniu.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 27.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 27.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Ilu kontrolerów biletów pracuje w Toruniu? Czy można uniknąć kary za brak biletu? W autobusie i tramwaju spotkamy ich o każdej porze. To oni egzekwują od pasażerów ważność biletów. Ilu kontrolerów pracuje w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu? Czy można uniknąć kary za brak biletu? Sprawdziliśmy.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 27.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 27.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 27.05.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Wokół Torunia. Sprzeczne opinie mieszkańców o przebiegu obwodnicy Łysomic Zakończyła się pierwsza faza konsultacji społecznych w sprawie wariantów budowy obwodnicy Łysomic. Za nami też bardzo burzliwe spotkanie projektanta z mieszkańcami gminy.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 27.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 To były derby! W meczu ZOOleszcz GKM Grudziądz - Apator Toruń decydował ostatni wyścig. Zobacz zdjęcia Bez Jasona Doyle'a w składzie ZOOleszcz GKM wygrał derbowe starcie z Apatorem Toruń. Działo się na torze w Grudziądzu!

📢 Toruń. Jubileuszowy koncert „Nie ma jak u Mamy” W Arenie Toruń odbył się koncert z okazji Dnia Matki z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zaśpiewali m.in. Andrzej Piaseczny, Sonia Bohosiewicz, Majka Jeżowska czy Krzysztof Cugowski 📢 Historia na dotyk, czyli Torunianie w Italii, na szlaku II Korpusu To dopiero była przygoda! Delegacja Muzeum Historyczno-Wojskowego przemierzyła we Włoszech szlak II Korpusu. W mundurach podobnych do tych, jakie nosili żołnierze gen. Andersa i z albumem archiwalnych zdjęć. Odwiedzili polskie cmentarze, a w 80. rocznicę zdobycia Monte Cassino, stanęli u stóp klasztoru ze sztandarem toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku w Toruniu W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Wolny Jarmark Toruński w niedzielę - mnóstwo produktów od lokalnych dostawców Wolny Jarmark Toruński to cykliczne wydarzenie, które skupia lokalnych wystawców oferujących ekologiczną żywność oraz rękodzieła. Kolejna edycja jarmarku odbyła się na Rynku Nowomiejskim w Toruniu w niedzielę, 25 maja.

📢 Toruń. X Bieg z książką czyli "Galop Gombrowicza" Pogoda i uczestnicy dopisali. W Toruniu już po raz dziesiąty odbył się Bieg z książką. W tym roku pod nazwą "Galop Gombrowicza". 📢 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Szafarni. Zobacz zdjęcia z koncertu laureatów Koncertem laureatów zakończył się w niedzielę 26 maja 31. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który organizuje Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Patronat nad tym światowej rangi wydarzeniem sprawowała Gazeta Pomorska i Nasze Miasto.

📢 Znani torunianie z mamami. Zobaczcie piękne i wzruszające zdjęcia! Z okazji Dnia Matki poprosiliśmy znanych mieszkańców Torunia o zdjęcie z mamą. Powstała z tego wzruszająca galeria fotografii. Wśród nich znaleźli się samorządowcy, pisarze, sportowcy, a także osoby związane z kulturą. Część zdjęć została wykonana w dzieciństwie. Poznajecie, kto się na nich znajduje?

📢 Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił. 📢 Błąd przy płaceniu kartą - taki popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze Płatność kartą to jedna z najpowszechniejszych metod płacenia. Jest prosta, bezpieczna i znacznie wygodniejsza niż używanie gotówki. Jednak wiele osób popełnia ten błąd przy płaceniu kartą. Może się on skończyć utratą środków z konta. W taki sposób można stracić pieniądze! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Podmurna 31. Była tu redakcja "Nowości", teraz będzie hostel "Happy Street". Zobacz, jak wygląda w środku Ten adres - Podmurna 31 w Toruniu wiele osób pewnie jeszcze kojarzy z siedzibą redakcji "Nowości". Nie ma nas tam jednak od końcówki 2020 roku. Niebawem w tym miejscu ruszy zaś hostel. 📢 Elegancka Masa Krytyczna przejechała przez Toruń! Sprawdźcie, jakie stroje mieli uczestnicy! Stowarzyszenie Rowerowy Toruń powróciło z Elegancką Masą Krytyczną! W sobotę, 25 maja rowerzyści przywdziali eleganckie stroje i przejechali przez miasta, robiąc przy tym niemałą furorę. Zobaczcie, jak było! Kto miał najelegantszy strój? 📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania 📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem. Lider na mapie pojawia się aż 14 razy! Sprawdziliśmy, jakie nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem są najpopularniejsze. Lider na mapie regionu pojawia się aż 14 razy. Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie kujawsko-pomorskim? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Trwa święto Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej 📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Bulwar Filadelfijski w Toruniu po remoncie: czego brakuje? Postulaty przekazujemy prezydentowi miasta Wspólny chodnik dla pieszych i rowerzystów to błąd; brak cienia, ławki bez oparć, brak zejścia nad Wisłę od strony ul. Warszawskiej - to część postulatów dotyczących Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. "Nowości" przekazały je - poprzez rzeczniczkę - prezydentowi miasta.

📢 Czy dostaniesz blisko 30 tysięcy złotych od ZUS? Wystarczy złożyć ten pojedynczy wniosek! Śmierć w rodzinie jest bez wątpienia jednym z najtragiczniejszych zdarzeń. Pomimo tego warto pamiętać jednak o tym, że rodzina zmarłego członka ZUS może liczyć na otrzymanie środków zgromadzonych na jego subkoncie. Zasady obowiązujące w OFE ściśle to regulują. Szacuje się, że przeciętnie oznacza to kwotę blisko 30 tysięcy złotych. 📢 Te samochody wcale nie rdzewieją. Poznaj modele, które nie dotyka korozja! Jak uchronić auto przed atakiem rdzy? Przy wyborze samochodu kierujemy się zwykle innymi cechami, niż odporność auta na działanie rdzy. Warto jednak mieć to na uwadze, jeśli chcemy przez wiele lat użytkowania cieszyć się karoserią samochodu w świetnej kondycji. Które modele opierają się rdzy, jak żadne inne? Sprawdzamy!

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość na Rubinkowie I W sobotę 18 maja uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie w Toruniu. 📢 Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz! [archiwalne zdjęcia] Toruń z okresu dwudziestolecia międzywojennego na wyjątkowych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jak wyglądało życie w tamtym czasie? 📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Przeszłaś na emeryturę w złym miesiącu? Dostaniesz za to wypłatę! TK zdecydował o rekompensacie Już teraz wiadomo, że przyszły rząd będzie musiał się postarać o odnalezienie dodatkowych miliardów złotych, aby wyrównać tzw. czerwcowe emerytury. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wypłaty z ZUS dla emerytów, którzy przeszli na świadczenia w czerwcu, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego też dodatkowy zastrzyk gotówki obejmie te osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dlaczego tak jest? Ile będzie to kosztować państwo? Dlaczego czerwcowe emerytury były niższe? 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024! Sprawdź szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku. 📢 Cmentarz dla zwierząt w Toruniu. Jaki jest koszt pochówku i ile zwierząt zostało już pochowanych? Zwierzęta często traktowane są jako członkowie rodziny. Gdy przychodzi więc czas jego utraty, warto pożegnać swojego przyjaciela, zapewniając mu godne miejsce spoczynku. W Toruniu od 2008 roku funkcjonuje cmentarz dla zwierząt, który oferuje pochówek pupili.