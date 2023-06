Przegląd prasy 28.06.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [28.06.2023]”?

Prasówka 28.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [28.06.2023] Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji

📢 To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała [28.06.2023] To z pewnością tylko przesąd, ale czy warto kusić los? Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy raczej nie chcemy ryzykować utraty gotówki z naszych portfeli. Warto wypróbować czy to działa. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Przygotowaliśmy dla Was przesądy, które przyciągają i odpychają od nas pieniądze.

📢 Największy horoskop na lipiec 2023. Ryby, Baran, Byk Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 28.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na lipiec 2023 roku. Co się wydarzy w lipcu 2023? Sprawdziła to wróźka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie! 28.06.2023.

Prasówka 28.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Tofifest wystartował! Dzisiaj Złotego Anioła Tofifest otrzymał Ralph Kamiński! Spotkanie z twórcami filmu Dzisiaj rozpoczął się Tofifest. W tegorocznej edycji Złotego Anioła otrzymał Ralph Kamiński. To on skomponował muzykę do filmu Nataszy Parzymies "Moje stare". Właśnie za to został nagrodzony. Podczas dzisiejszego wydarzenia odbyła się projekcja filmu, a po niej widzowie mogli uczestniczyć w spotkaniu z Ralphem Kaminskim, reżyserką Nataszą Parzymies oraz aktorkami Dorotą Pomykałą i Dorotą Stalińską. 📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Zobacz wyliczenia i stawki zwrotu podatku dla pracowników i emerytów Do 22 maja przedsiębiorcy mogli rozliczać się z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskowano wyniosła 4,41 miliona złotych. Jak podaje ZUS, wysokość najwyższej dopłaty z tytułu składki zdrowotnej to ponad milion złotych, który podatnik musi oddać państwu.

📢 Te SUV-y warto kupić. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Sprawdź najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Czeka Cię kontrola skarbówki W tym roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontoroli będą poddawani przede wszystkim ic, którzy skorzystali z pulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać!

📢 Tak szybko schudniesz w miesiąc i będziesz budzić podziw na plaży Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób chce pięknie wyglądać na plaży i decyduje się na radykalne odchudzanie. Czy jest możliwe szybkie schudnięcie w miesiąc? Oczywiście, że tak, chociaż lekarze i dietetycy nie zalecają tej formy zrzucania zbędnych kilogramów , tylko po to by budzić podziw na plaży. Skoro jednak jest taka możliwość, jak więc szybko schudnąć? 📢 Ogromne wille i pełen przepychu rezydencje do kupienia w powiecie toruńskim. Tak mieszkają milionerzy! Przeglądając ogłoszenia na portalu OtoDom.pl możemy na trafić na oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Chodzi m.in. o piękne wille i rezydencje z dużymi posiadłościami, które są aktualnie dostępne do kupienia na tym portalu. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszym materiale.

📢 Zbyt wielka potliwość? Jest na to sposób! Jak pokonać nadmiar potu? Nadpotliwość jest powaznym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak spsoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem! 📢 Nie tylko minimalna krajowa! Jakie jeszcze zmiany od 1 lipca dotkną każdego z nas? Nie ma wątpliwości, że 1 lipca jest datą niezwykle ważną w Polsce, niemal tak ważna jak 1 stycznia. Dlaczego? Właśnie wtedy wchodzi w życie kolejna podwyżka minimalnych wynagrodzeń, a także szereg innych zmian w kwestii dodatków, refundacji oraz ulg. Wymienić można wiele istotnych zmian. Co dokładnie się zmienia?

📢 Masz wysokie rachunki za prąd? Wiemy, jaki błąd popełniasz! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły! 📢 Emerytura honorowa dla wybranych! Kto dostanie dodatkowe 5,5 tysiąca złotych? Specjalne honorowe emerytury ZUS przyznaje wszystkim osobom, które spełnią konkretny warunek. Ukończą 00 lat. Jest to szczególna emerytura, która jest wypłacana do końca życia. Co istotne, jest to świadczenie przysługujące wszystkim, również ludziom, którzy nie przepracowali nawet jednego dnia. Inaczej mówiąc, dostanie to każdy 100-latek, niezależnie od tego, jakie będzie jego świadczenie emerytalne. 📢 Nie tylko senność i wypadanie włosów! Takie objawy to oznaki niedoboru żelaza w organizmie. Masz je? Żelazo pełni bardzo ważna rolę w naszym organizmie. Jego poziom ma znaczenie dla zdrowia. Niedobór żelaza ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i ogólną kondycję. Należy więc go dostarczać w odpowiednich ilościach. Można to robić, stosując odpowiednią dietę lub prawidłowo suplementując ten pierwiastek. Jakie są objawy niedoboru żelaza w organizmie? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Oto TOP 15. Poznaj ranking najlepszych pizzerii w mieście Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii. 📢 Kasety magnetofonowe z lat 90. Ile są warte? Gdzie je sprzedawać! Najdroższe kosztują nawet kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci?

📢 Bonus zamiast podwyżki dla nauczycieli w 2023 roku? Dotknie to też służby. Ile zyskają od 1 lipca? W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek?

📢 Zmiany w emeryturze po mężu? Będzie podwójne świadczenie po śmierci najbliższego Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki? 📢 Chcesz kupić samochód? Sprawdź, które modele są godne uwagi, a na które lepiej nie patrzeć. Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz!

📢 550 złotych niezależnie od wieku? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować! Nie każda jednak osoba pobierająca rentę rodzinną dostanie taki dodatek.

📢 Kleszcze tego zdecydowanie nie lubią! Oto sprawdzone metody. Tak ich unikniesz! Kleszcze powodują poważne problemy zdrowotne zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia przenoszone przez te owady. Kleszcze są szczególnie aktywne już od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Dlatego też eksperci ostrzegają, aby z rozwagą ubierać się na spacery do lasu lub parku. Co więcej, są już pierwsi chorzy na kleszczowe zapalenie mózgu! 📢 Tanie domy już od 69 tys. zł od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w czerwcu 2023 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Zobacz konkrety i zdjęcia.

📢 Uważaj na ten nieznany numer? Uważaj, co mówisz przy odbieraniu. Możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Najnowsze emerytury w czerwcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Oto stawki! 📢 Te 10-letnie samochody najmniej się psują i są godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Zobacz, jak wyglądają w środku [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! 📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i dlaczego jest potrzebna dla organizmu? Zobacz jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Służba zdrowia z wyższymi pensjami już od lipca. Większe pieniądze także dla lekarzy. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto aż tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia? 📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach!

📢 Uważaj! Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Toruń. Upiorni lokatorzy! Zdewastowali mieszkanie, a winę w sądzie zrzucali na... psa! Pani Ewa z Torunia gorzko pożałowała tego, że wynajęła mieszkanie akurat tej parze. Lokatorzy nie tylko nie płacili, ale i ohydnie zdewastowali jej lokal. Gdy stanęli przed sądem, winą zrzucali na... psa. Sędziego jednak nie przekonali i usłyszeli wyrok.

📢 Toruń. Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? Tak nadbrzeże wygląda w końcówce czerwca [zdjęcia] Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? W poniedziałkowe przedpołudnie przebudowywane nadbrzeże odwiedził nasz fotoreporter -przynajmniej wtedy turyści przeważali liczebnościowo nad pracownikami. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 To jedzenie syci, ale nie tuczy! Oto najbardziej sycące pokarmy. Włącz je do diety, a szybciej schudniesz Doskwiera ci ciągłe poczucie głodu, podjadasz i przybywa ci kilogramów? Włącz do swojej diety pokarmy, które zapewnią uczucie sytości, jednocześnie zawierając mało kalorii. Dzięki nim przez dłuższy czas będziesz najedzony. Są też smaczne i zdrowe!

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 27.06.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 27.06.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 27.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 27.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023? 27.06.2023 Dodatkowe pieniądze na wakacje są przeznaczone dla osób pracujących. Pracownicy otrzymują je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak je uzyskać? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kto może Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023 netto? Sprawdź szczegóły!

📢 Nawet 400 złotych więcej! Takie emerytury będą od lipca 2023 roku. Kiedy emeryci dostaną przelewy? 27.06.2023 Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Nawet 400 złotych więcej dla emerytów. Waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Sprawdź, co podpowiadają specjaliści. Zobacz szczegóły! 📢 Tak za miliony wypiękniały koszary i inne miejskie domy w Toruniu! Finał rewitalizacji - mamy zdjęcia! Dzięki milionom złotych w Toruniu wypiękniały koszary przy ul. Mickiewicza, zabytkowa kamienica przy ul. Piastowskiej 5 oraz dawna kuchnia poligonowa przy Letniej 20. Rewitalizacja tych miejskich domów była możliwa dzięki unijnemu wsparciu, dotacjom z budżetu państwa i toruńskim pieniądzom.

📢 Horoskop miłosny na lipiec 2023. Te znaki zodiaku mają największą szansę na szczęście. Pięć dozna miłosnych rozczarowań, mówi wróżka Samanta Horoskop miłosny na lipiec 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Ona wie, kto musi staranniej przyłożyć się do pracy nad związkiem, a komu powiedzie się w miłości. Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Rządząca w Toruniu koalicja zadrżała. To zwiastun zmian, czy tylko nadchodzących wyborów? Podczas czwartkowej sesji absolutoryjnej troje radnych Koalicji Obywatelskiej zagłosowało przeciw udzieleniu prezydentowi Michałowi Zaleskiemu wotum zaufania. Dwoje zagłosowało również przeciw udzieleniu absolutorium. Czy poniosą konsekwencje? "Gdyby to tylko ode mnie zależało, konsekwencje wyciągnąłbym od radnych, którzy głosowali za absolutorium dla Michała Zaleskiego" - powiedział nam Tomasz Lenz, szef Platformy Obywatelskiej w regionie. 📢 Pedofile poszukiwani przez policję mogą ukrywać się w Twoim sąsiedztwie. Chroń swoje dzieci przed tymi osobami! Te osoby poszukiwane są przez policję w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi tu art. 200 kodeksu karnego, który przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. Przed wymiarem sprawiedliwości ukrywają się m.in. osoby, które zmuszały do stosunków płciowych małoletnich, które podejrzewane są o obcowanie płciowe z małoletnimi, a także te, które prezentowały małoletnim pornografię. Zdjęcia, nazwiska i rysopisy poszukiwanych pedofili znajdziecie w naszej galerii osób poszukiwanych.

📢 Toruń. Dużo inwestycji na ulicy Grudziądzkiej. Nowy sklep, rozbudowa skladu budowlanego, a także... hotel W nieco nietypowym miejscu ma powstać w Toruniu nowy hotel - tym razem nie na Starym Mieście lub w jego najbliższym sąsiedztwie, a przy Grudziądzkiej. Na tej ulicy nie brak też innych inwestycji, już rozpoczętych lub dopiero planowanych.

📢 Ile komornik może zabrać z pensji w 2023 roku? Nowa kwota wolna od potrąceń komorniczych od 1 lipca. Jak odbywa się egzekucja komornicza Ile komornik może zabrać z pensji w 2023 roku? Wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Duże zmiany już od 1 lipca. Co się stanie, jeśli zaciągamy zobowiązanie finansowe, które w pewnym momencie zaczynają przerastać nasze możliwości i we właściwym czasie nie porozumieliśmy się z wierzycielem w sprawie dobrowolnej spłaty? Wówczas możemy stanąć twarzą w twarz z komornikiem. Kiedy zapuka do drzwi? Co może zająć, a czego mu nie wolno? Jak się uchronić przed egzekucją komorniczą? Wyjaśniamy.

📢 Lech Wałęsa chwali się zdjęciami z pobytu w Toruniu! Gościł w Dworze Artusa, odwiedził sanktuarium w Porcie Drzewnym i starówkę W ramach obchodów Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy Lech Wałęsa zawitał do Torunia. Był też na mszy w Kościele NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. W Dworze Artusa spotkał się m.in. z marszałkiem Piotrem Całbeckim. 📢 Nabór do liceów ogólnokształcących w Toruniu. Która szkoła jest najbardziej oblegana? "Piątka", "jedynka" i "ósemka" to najpopularniejsze ogólniaki w Toruniu w tegorocznej rekrutacji. To właśnie tam przypada najwięcej chętnych na jedno miejsce. 📢 Od euforii do rozczarowania. Nowe zdjęcia kibiców "Aniołów" na Motoarenie For Nature Solutions Apator w kiepskim stylu przegrał na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa. Było początkowo sporo radości, ale im bliżej końca meczu, tym "Aniołom" wiodło się coraz gorzej. Fani nie mogli uwierzyć, że ten mecz można było przegrać. Mamy nowe zdjęcia kibiców na Motoarenie podczas meczu Apator - Wlókniarz.

📢 Koncert Lato z Radiem w Toruniu. Tak się bawiliście przy muzyce Myslovitz i Małgorzaty Ostrowskiej [zdjęcia] "Lato z Radiem" zawitało do Torunia. Najpierw w niedzielę odbył się Familijny Piknik nad Wisłą, a potem koncert grupy Myslovitz oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne, co pokazuje, że w Toruniu brakuje więcej tego typu imprez. Obejrzyjcie naszą fotorelacje z muzycznych występów. 📢 Hawaje w Toruniu. Na Bulwarze Filadelfijskim jak na egzotycznych wakacjach! Zobaczcie sami [zdjęcia] Do końca sierpnia na plaży miejskiej przy Przystani Toruń (ul. ks. J. Popiełuszki) działać będzie strefa relaksu z wesołym miasteczkiem.

📢 Toruń będzie miał nowy kompleks basenów. Powstanie na Rubinkowie Baseny rehabilitacyjny i rekreacyjny powstaną przy Zespole Szkół nr 19 w Toruniu. Budowa ma się zakończyć przed 1 września 2024 roku.

📢 Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale! 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Od poniedziałku zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie w centrum Torunia. Powstanie tu rondo W poniedziałek 26 czerwca rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Grudziądzkiej i PCK w Toruniu. Od połowy sierpnia będziemy tu jeździć rondem.

📢 Nie jedz tych ryb. Są niezdrowe, najbardziej chłoną toksyny - tych gatunków lepiej unikać Ryby to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i związków mineralnych. Niestety, spożywanie ryb może być bardzo niekorzystne dla zdrowia, bowiem w mięsie ryb kumulują się metale ciężkie i toksyny. Sprawdź, co szkodliwego dla ludzkiego organizmu znajduje się w mięsie ryb i jakich gatunków powinniśmy unikać, by nie narażać się na powikłania zdrowotne. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Dawid Kwiatkowski. Gwiazdor ma luksusowy apartament Dawid Kwiatkowski to znany wokalista, trener w programie "The Voice Kids" i gwiazda mediów społecznościowych. Piosenkarz w młodym wieku dorobił się przestronnego apartamentu w centrum Warszawy. Na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak kibicowaliście na Motoarenie podczas meczu Apator - Włókniarz [zdjęcia] Dziesięć tysięcy kibiców dopingowało "Aniołom" w klasyku PGE Ekstraligi z Włókniarzem Częstochowa. Było gorąco na trybunach i na torze. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach! 📢 Za nami parada zakończenia Zjazdu Miast Nowej Hanzy. Dobiega końca Święto Miasta Torunia [zdjęcia] Jeszcze w niedzielę, 25 czerwca, mieszkańcy mieli okazję skorzystać z atrakcji przygotowanych z okazji tegorocznej edycji Święta Miasta Torunia. Parada zakończyła 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy. 📢 Toruńskie dworce w remoncie, a kiedy przyjdzie pora na perony i most kolejowy? Remont dworców Toruń Miasto i Toruń Wschodni powinien się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. W granicach miasta czeka nas jeszcze większa inwestycja, czyli przebudowa peronów, remont mostu kolejowego oraz torów między Dworcem Głównym i Wschodnim i budowa nowego toru pod rondem Pokoju Toruńskiego. Kiedy to się zacznie?

📢 Praca w MOPR-ze Toruń jak koszmar? "Zwolniłam się i walczę o odszkodowanie" Pani Joanna rzuciła pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Twierdzi, że doświadczyła tam mobbingu i działań naruszających jej godność. Odszkodowania domaga się w sądzie. Dyrekcja ośrodka zaprzecza i zapewnia, że nic takiego nie miało miejsca. Proces ma ruszyć w sierpniu. 📢 Psy do adopcji. Zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom Małe, duże, rasowe i kundelki. Często smutne, wystraszone, zaniedbane. Takie psy trafiają do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne na nowych właścicieli czekają tygodniami. Są również takie, które adopcji nie doczekają nigdy. Zobaczcie jakie psy ostatnio trafiły do toruńskiej placówki. 📢 Kurs na stewardessę w Toruniu. Tak toruńskiej szkole uczyli się o pracy w chmurach W toruńskim Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w piątek, 23 czerwca, ruszył kurs dla przyszłych stewardess i stewardów. Uczniowie poznawali tajniki pracy na wysokości 10 tysięcy metrów nad ziemią, a także przygotowywali się do przyszłej rekrutacji do zawodu.

📢 Karambol w Toruniu. Na ulicy Polnej zderzyły się 4 samochody. Aktualizacja W piątek po godzinie 17 na ulicy Polnej w Toruniu zderzyło się cztery auta. Jak wstępnie ustalili policjanci, do zderzenia doprowadziła kierująca BMW 69-letnia kobieta. Dwie osoby, kobieta z BMW oraz kierowca uderzonej przez jej auto skody trafiły do szpitala. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje auta w atrakcyjnych cenach. Duży wybór unikatowych egzemplarzy w każdym segmencie Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi na auta, które już są nieprzydatne w armii. Znowu można znaleźć ciekawe egzemplarze i to praktycznie w każdym segmencie. W przetargach można więc kupić auta typowo wojskowe, ale także ciekawe osobówki, busy, czy terenówki. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut w aktualnych ofertach Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Toruń. Oskarżony o seksualne wykorzystywanie chłopca ksiądz Jacek W. stanął przed sądem! Ale proces nie ruszył Ksiądz Jacek W. przez cztery lata seksualnie wykorzystywał chłopca, a także znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie - dowodzi prokuratura. W piątek (23.06) oskarżony duchowny stanął przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Doprowadzono go tutaj z toruńskiego aresztu. Formalnie proces jednak jeszcze nie ruszył.

📢 MISTRZOWIE URODY Zgłoś kandydatów do nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody! 📢 Takie lasy są na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Z dostępem do jeziora i rzeki. Zobacz oferty Sosna z domieszką brzozy są głównymi budulcami lasów wystawionych na sprzedaż w województwie kujawsko-pomorskim. To najpowszechniejsze gatunki drzew w naszym regionie. Sprawdzamy, ile trzeba wydać, żeby mieć je na własność. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Toruń z lat 90. na zdjęciach Alicji Piotrowskiej. Na Jej imieniny i ku pamięci Toruńskie Spacery Fotograficzne zapraszają 21 czerwca do siedziby TNT przy ul. Wysokiej w Toruniu na spotkanie poświęcone zmarłej w marcu członkini TSF a także naszej wieloletniej fotoreporterce, Alicji Piotrowskiej. My również do tych wspominków się dołączamy, publikując na stronie internetowej „Nowości” obszerną galerię zdjęć jakie zrobiła Alicja.

📢 Obejrzyj swoją skórę – jej wygląd podpowie czy na coś chorujesz. Bladość, wypryski czy worki pod oczami mogą mówić o ukrytej chorobie Obserwujesz u siebie bladą cerę, wysypkę lub trądzik? To mogą być nie tylko defekty kosmetyczne, ale też oznaki wielu chorób. W ich przypadku nie wystarczy używanie dobrych kremów czy zabiegi kosmetyczne. Jeśli podejrzewasz, że w twoim przypadku wygląd skóry może wskazywać na jakieś schorzenie, zgłoś problem lekarzowi. Wygląd skóry może wskazywać na poważne choroby wątroby, nerek czy serca. Zobacz, jakie choroby widać na twojej skórze.

📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Takie będą zwroty podatków ze względu na Polski Ład Przedsiębiorcy, którzy nadpłacili składkę zdrowotną mogą ubiegać się o zwrot. Do 22 maja przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku.

📢 Nie trzeba płacić za leczenie zębów! Za te liczne usługi stomatologa - dla dzieci i dorosłych - zapłaci NFZ Kto leczy zęby w prywatnym gabinecie, dobrze wie, ile to kosztuje. Poza tym, jak wszystko podrożały również usługi stomatologiczne. Warto jednak pamiętać, że osoby ubezpieczone na wielu takich wizytach mogą zaoszczędzić, ponieważ zapłaci za nie Narodowy Fundusz Zdrowia. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Tak się kiedyś bawiliście w Toruniu i okolicach. Może się rozpoznacie? Wiele archiwalnych zdjęć od lat 50. do lat 90. Przywołujemy wspomnienia z dzieciństwa. Kto dorastał w Toruniu i okolicach w drugiej połowie XX wieku ten być może znajdzie na archiwalnych zdjęciach z naszego archiwum swoje stare kąty, a może rozpozna też gdzieś siebie samego sprzed lat?