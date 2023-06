Przegląd prasy (29.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów”?

Prasówka 29.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 Takie urządzenia zużywające najwięcej prądu. Mamy dane - tyle prądu zużywa teraz ładowarka, pralka, czy lodówka Wiele osób stara się oszczędzać prąd, ponieważ wysokość rachunków może naprawdę zaskoczyć. Które urządzenia w naszych domach zużywają teraz najwięcej energii? Warto to wiedzieć, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Co zużywa najwięcej energii w domu? Które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej? Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała To z pewnością tylko przesąd, ale czy warto kusić los? Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy raczej nie chcemy ryzykować utraty gotówki z naszych portfeli. Warto wypróbować czy to działa. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Przygotowaliśmy dla Was przesądy, które przyciągają i odpychają od nas pieniądze.

Prasówka 29.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Zobacz wyliczenia i stawki zwrotu podatku dla pracowników i emerytów Do 22 maja przedsiębiorcy mogli rozliczać się z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskowano wyniosła 4,41 miliona złotych. Jak podaje ZUS, wysokość najwyższej dopłaty z tytułu składki zdrowotnej to ponad milion złotych, który podatnik musi oddać państwu.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem rodzi się najmniej dzieci. Mieszkasz tutaj? Sprawdź! Gdzie rodzi się najmniej dzieci w Kujawsko-Pomorskiem? Postanowiliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Z poniższego zestawienia dowiecie się, jakie są miasta i powiaty z najmniejszą liczbą urodzin dzieci na 1000 mieszkańców. Wyniki mogą was zaskoczyć! Zobaczcie. 📢 Horoskop miesięczny na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka mówi o miłości, finansach, zdrowiu Oto horoskop na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Z naszego horoskopu dowiesz się, co cię czeka w miłości, finansach, zdrowiu. W lipcu życie niektórych znaków zodiaku może się mocno zmienić, a u niektórych wręcz wywrócić do góry nogami. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na lipiec. Sprawdź miesięczny horoskop na lipiec 2023.

📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji 📢 Komornik wszedł na Twoją pensję? Teraz zabierze ci mniej! Zwiększa się kwota wolna od potrąceń komorniczych Komornik zabiera z pensji pieniądze na potrzebę spłacenia istniejących długów. Od czego zależy wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego? Ile wynosi ona w 2023 roku. Już od lipca wchodzą istotne zmiany, które powiększają kwotę wolną. Warto wiedzieć, kiedy komornik może zabrać nam pieniądze z konta, z pensji... a kiedy może chcieć zabrać więcej? Wyjaśniamy, jak można uchronić się przed egzekucją komorniczą!

📢 Zniszczył krzesła na Motoarenie Toruń. Wyrok: błyskawiczny! Sądy natychmiastowo mogą karać kiboli Z natychmiastową reakcją policji i sądu spotkał się wyczyn kibica, który w niedzielę (25.06) zniszczył krzesła na Motoarenie Toruń. Już nazajutrz stanął przed sądem i usłyszał wyrok. To już kolejny przykład natychmiastowej kary dla kibola - sąd działa wtedy w trybie przyspieszonym.

📢 Tanie domy już od 69 tys. zł od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w czerwcu 2023 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Zobacz konkrety i zdjęcia. 📢 Dzwoni nieznany numer? Uważaj, co mówisz przy odbieraniu. Możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać?

📢 Najnowsze emerytury w czerwcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Oto stawki! 📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Zobacz, jak wyglądają w środku [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! 📢 Czy to cichy zawał serca? Nie przegap jego pierwszych objawów! Od razu zgłoś się do lekarza Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

📢 Te 10-letnie samochody najmniej się psują i są godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 550 złotych niezależnie od wieku? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować! Nie każda jednak osoba pobierająca rentę rodzinną dostanie taki dodatek.

📢 Do lekarza bez skierowania? Tu się dostaniesz! Gdzie jest ono wciąż wymagane? Pojawienie się jakichkolwiek objawów pokazujących pogorszenie zdrowia powinno być dla nas alarmujące. Przede wszystkim powinniśmy udać się wtedy po poradę do lekarza. Nie zawsze jednak wystarczy lekarz rodzinny. Czasem musimy udać się do specjalisty. W niektórych przypadkach niezbędne jest okazanie skierowania od np. lekarza rodzinnego. Są jednak specjaliści, którzy przyjmują na NFZ bez skierowania. Do kogo możemy się więc udać? Kto zaś wymaga skierowania? 📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Oto TOP 15. Poznaj ranking najlepszych pizzerii w mieście Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii.

📢 Kasety magnetofonowe z lat 90. Ile są warte? Gdzie je sprzedawać! Najdroższe kosztują nawet kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci? 📢 Bonus zamiast podwyżki dla nauczycieli w 2023 roku? Dotknie to też służby. Ile zyskają od 1 lipca? W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek? 📢 Zmiany w emeryturze po mężu? Będzie podwójne świadczenie po śmierci najbliższego Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Te SUV-y warto kupić. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Sprawdź najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Czeka Cię kontrola skarbówki W tym roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontoroli będą poddawani przede wszystkim ic, którzy skorzystali z pulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać!

📢 Tak szybko schudniesz w miesiąc i będziesz budzić podziw na plaży Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób chce pięknie wyglądać na plaży i decyduje się na radykalne odchudzanie. Czy jest możliwe szybkie schudnięcie w miesiąc? Oczywiście, że tak, chociaż lekarze i dietetycy nie zalecają tej formy zrzucania zbędnych kilogramów , tylko po to by budzić podziw na plaży. Skoro jednak jest taka możliwość, jak więc szybko schudnąć? 📢 Ogromne wille i pełen przepychu rezydencje do kupienia w powiecie toruńskim. Tak mieszkają milionerzy! Przeglądając ogłoszenia na portalu OtoDom.pl możemy na trafić na oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Chodzi m.in. o piękne wille i rezydencje z dużymi posiadłościami, które są aktualnie dostępne do kupienia na tym portalu. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszym materiale.

📢 To nie tylko minimalna krajowa! Jakie jeszcze zmiany od 1 lipca dotkną każdego z nas? Nie ma wątpliwości, że 1 lipca jest datą niezwykle ważną w Polsce, niemal tak ważna jak 1 stycznia. Dlaczego? Właśnie wtedy wchodzi w życie kolejna podwyżka minimalnych wynagrodzeń, a także szereg innych zmian w kwestii dodatków, refundacji oraz ulg. Wymienić można wiele istotnych zmian. Co dokładnie się zmienia? 📢 Masz bardzo wysokie rachunki za prąd? Wiemy, jaki błąd popełniasz! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły! 📢 Nie tylko senność i wypadanie włosów! Takie objawy to oznaki niedoboru żelaza w organizmie. Masz je? Żelazo pełni bardzo ważna rolę w naszym organizmie. Jego poziom ma znaczenie dla zdrowia. Niedobór żelaza ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i ogólną kondycję. Należy więc go dostarczać w odpowiednich ilościach. Można to robić, stosując odpowiednią dietę lub prawidłowo suplementując ten pierwiastek. Jakie są objawy niedoboru żelaza w organizmie? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

📢 Dodatkowe 300 zł na dziecko. Na jakich zasadach je otrzymamy? Nowe oblicze programu Rodzina 500+! Program 500+ zmienia swoje oblicze! Rada Ministrów podjęła decyzję o zwaloryzowaniu świadczenia do kwoty 800 zł. Czy dostaną to wszyscy, którzy otrzymywali 500+? Od kiedy w życie wejdzie nowa kwota? Wyjaśniamy! 📢 Toruńska Geofizyka pozostanie oddzielną firmą - zapewnił prezes Obajtek. Inwestycja we Włocławku pochłonie 6 mld zł Daniel Obajtek spotkał się z pracownikami toruńskiej Geofizyki. - Chciałem ich uspokoić, że Geofizyka pozostanie oddzielną firmą. Przy okazji prezes Orlen SA opowiedział o planach inwestycji w naszym województwie. Rekordzistą będzie Włocławek. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje auta w bardzo korzystnych cenach. Duży wybór dla fanów militariów W Agencja Mienia Wojskowego znowu jest wiele przetargów na auta, których armia już chce się pozbyć. W przetargach są oferty z autami już wiekowymi, które powinny zainteresować fanów i kolekcjonerów militariów. Ale można także kupić samochody w dobrym stanie do użytku codziennego. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut w aktualnych ofertach Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Umowa podpisana, rząd dał 30 milionów złotych na toruńskie drogi W środę gościł w Toruniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podpisał z prezydentem miasta Michałem Zaleskim umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Toruń zyskał 30 milionów złotych. 📢 Toruń. Tofifest wystartował! Pierwszego Złotego Anioła Tofifest otrzymał Ralph Kamiński! Spotkanie z twórcami filmu Dzisiaj rozpoczął się Tofifest. W tegorocznej edycji Złotego Anioła otrzymał Ralph Kamiński. To on skomponował muzykę do filmu Nataszy Parzymies "Moje stare". Właśnie za to został nagrodzony. Podczas dzisiejszego wydarzenia odbyła się projekcja filmu, a po niej widzowie mogli uczestniczyć w spotkaniu z Ralphem Kaminskim, reżyserką Nataszą Parzymies oraz aktorkami Dorotą Pomykałą i Dorotą Stalińską.

📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Te osoby piją najwięcej! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły! 📢 Uważaj! Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Służba zdrowia z wyższymi pensjami już od lipca. Większe pieniądze także dla lekarzy. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto aż tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Chełmży. Pod kołami pociągu zginął młody kierowca Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Chełmży (powiat toruński). Pod kołami pociągu zginął 32-letni kierowca passata.

📢 Chcesz płacić mniej za prąd? Masz ostatnie dni na złożenie wniosku, żeby skorzystać z Tarczy Solidarnościowej. Chodzi o konkretne osoby Tarcza Solidarnościowa, to rządowa pomoc obowiązująca od jesieni 2022 roku, która przynosi zamrożenie cen netto energii elektrycznej, przy zmieszczeniu się w limicie na poziomie 2 tys. Są również wyższe limity. Aby z nich skorzystać należy złożyć odpowiedni wniosek. Nie zostało na to zbyt wiele czasu - ostateczny termin na złożenia wniosku mija za kilka dni. W tekście przypominamy zasady działania Tarczy Solidarnościowej oraz obowiązujące zasady. 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 28.06.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Od lipca opłaty za wywóz śmieci w Toruniu idą w górę. Ile zapłacimy? Od 1 lipca torunianie zapłacą więcej za wywóz śmieci. Nowa stawka to 20 złotych miesięcznie. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 28.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 28.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 28.06.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 28.06.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 28.06.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Tak było na gali otwarcia! We wtorkowy wieczór rozpoczął się 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest Kujawy i Pomorze. Oprócz uroczystego otwarcia zaprezentowano pierwsze festiwalowe filmy. 📢 Praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo poszukują pracodawcy i ile płacą. Najnowsze oferty Każdy czas na zmianę pracy jest dobry. Także wakacyjny okres może być impulsem do poszukiwania nowego zatrudnienia. Ofert pracy w Toruniu i okolicy jest sporo. Pracodawcy szukają m.in. fryzjera, handlowca czy specjalistę do spraw kadr. Przekrój poszukiwanych fachowców jest dość duży. Może znajdziecie coś dla siebie? 📢 Toruń. Dwa miesiące po otwarciu na rondzie przy Warneńczyka wyłączono jeden pas. Tworzą się korki Na przełomie kwietnia i maja otwarto rondo turbinowe na skrzyżowaniu ulic Warneńczyka, Grudziądzkiej i Bażyńskich. Kierowcy nie mogli się nachwalić nowego rozwiązania, które zlikwidowało korki. Obecnie jednak temat zatorów powrócił.

📢 Największy horoskop na lipiec 2023. Ryby, Baran, Byk Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 28.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na lipiec 2023 roku. Co się wydarzy w lipcu 2023? Sprawdziła to wróźka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie! 28.06.2023. 📢 Toruń. Upiorni lokatorzy! Zdewastowali mieszkanie, a winę w sądzie zrzucali na... psa! Pani Ewa z Torunia gorzko pożałowała tego, że wynajęła mieszkanie akurat tej parze. Lokatorzy nie tylko nie płacili, ale i ohydnie zdewastowali jej lokal. Gdy stanęli przed sądem, winą zrzucali na... psa. Sędziego jednak nie przekonali i usłyszeli wyrok.

📢 Znana firma szuka pracowników na... Dworcu Toruń Miasto! "Bo dziś ciężko o ręce do pracy" Znana toruńska firma "Agad" remontuje Dworzec Toruń Miasto. Postanowiła to wykorzystać i tutaj szuka pracowników: zarówno do remontu dworca, jak i do produkcji okien i drzwi w zakładzie. -Ciężko dziś o ręce do pracy, więc rekrutujemy różnymi sposobami - nie kryje Beata Mazurek, specjalista ds. kadr i płac.

📢 To jedzenie syci, ale nie tuczy! Oto najbardziej sycące pokarmy. Włącz je do diety, a szybciej schudniesz Doskwiera ci ciągłe poczucie głodu, podjadasz i przybywa ci kilogramów? Włącz do swojej diety pokarmy, które zapewnią uczucie sytości, jednocześnie zawierając mało kalorii. Dzięki nim przez dłuższy czas będziesz najedzony. Są też smaczne i zdrowe!

📢 Tak za miliony wypiękniały koszary i inne miejskie domy w Toruniu! Finał rewitalizacji - mamy zdjęcia! Dzięki milionom złotych w Toruniu wypiękniały koszary przy ul. Mickiewicza, zabytkowa kamienica przy ul. Piastowskiej 5 oraz dawna kuchnia poligonowa przy Letniej 20. Rewitalizacja tych miejskich domów była możliwa dzięki unijnemu wsparciu, dotacjom z budżetu państwa i toruńskim pieniądzom. 📢 Horoskop miłosny na lipiec 2023. Te znaki zodiaku mają największą szansę na szczęście. Pięć dozna miłosnych rozczarowań, mówi wróżka Samanta Horoskop miłosny na lipiec 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Ona wie, kto musi staranniej przyłożyć się do pracy nad związkiem, a komu powiedzie się w miłości. Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Pedofile poszukiwani przez policję mogą ukrywać się w Twoim sąsiedztwie. Chroń swoje dzieci przed tymi osobami! Te osoby poszukiwane są przez policję w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi tu art. 200 kodeksu karnego, który przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. Przed wymiarem sprawiedliwości ukrywają się m.in. osoby, które zmuszały do stosunków płciowych małoletnich, które podejrzewane są o obcowanie płciowe z małoletnimi, a także te, które prezentowały małoletnim pornografię. Zdjęcia, nazwiska i rysopisy poszukiwanych pedofili znajdziecie w naszej galerii osób poszukiwanych. 📢 Toruń. Dużo inwestycji na ulicy Grudziądzkiej. Nowy sklep, rozbudowa skladu budowlanego, a także... hotel W nieco nietypowym miejscu ma powstać w Toruniu nowy hotel - tym razem nie na Starym Mieście lub w jego najbliższym sąsiedztwie, a przy Grudziądzkiej. Na tej ulicy nie brak też innych inwestycji, już rozpoczętych lub dopiero planowanych.

📢 Nabór do liceów ogólnokształcących w Toruniu. Która szkoła jest najbardziej oblegana? "Piątka", "jedynka" i "ósemka" to najpopularniejsze ogólniaki w Toruniu w tegorocznej rekrutacji. To właśnie tam przypada najwięcej chętnych na jedno miejsce. 📢 Od euforii do rozczarowania. Nowe zdjęcia kibiców "Aniołów" na Motoarenie For Nature Solutions Apator w kiepskim stylu przegrał na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa. Było początkowo sporo radości, ale im bliżej końca meczu, tym "Aniołom" wiodło się coraz gorzej. Fani nie mogli uwierzyć, że ten mecz można było przegrać. Mamy nowe zdjęcia kibiców na Motoarenie podczas meczu Apator - Wlókniarz.

📢 Koncert Lato z Radiem w Toruniu. Tak się bawiliście przy muzyce Myslovitz i Małgorzaty Ostrowskiej [zdjęcia] "Lato z Radiem" zawitało do Torunia. Najpierw w niedzielę odbył się Familijny Piknik nad Wisłą, a potem koncert grupy Myslovitz oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne, co pokazuje, że w Toruniu brakuje więcej tego typu imprez. Obejrzyjcie naszą fotorelacje z muzycznych występów.

📢 Darmowe koncerty gwiazd w wakacje w Kujawsko-Pomorskiem. Wystąpią m.in. Wilki, Ostrowska, Myslovitz i Classic Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem obfitować będą w wydarzenia kulturalne. Zaplanowano sporo koncertów gwiazd. Będą m.in. artyści rockowi, popowi i disco-polo. Wystąpią także uczestnicy znanych programów muzycznych. Zobacz gdzie i kiedy będą darmowe koncerty plenerowe. 📢 Takich rzeczy i świadczeń nie zabierze komornik w 2023 roku. Nawet przy bardzo dużych długach Co może zająć komornik? Między innymi konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, czy nieruchomości. Jest jednak całkiem długa lista tego, czego komornik nam nie zabierze, nawet jeśli będziemy mieć bardzo duże długi. Oto lista rzeczy ale i świadczeń finansowych, których komornik nie ma prawa nam zająć bez względu na wysokość naszych długów.

📢 Tyle zarabia się w polskim wojsku od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Tak się bawią torunianie w Bajce! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez na starówce Co działo się na ostatnich imprezach w toruńskiej Bajce? Zobaczcie sami! Było gorąco! W galerii prezentujemy fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów w Toruniu. 📢 Psy do adopcji. Zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom Małe, duże, rasowe i kundelki. Często smutne, wystraszone, zaniedbane. Takie psy trafiają do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne na nowych właścicieli czekają tygodniami. Są również takie, które adopcji nie doczekają nigdy. Zobaczcie jakie psy ostatnio trafiły do toruńskiej placówki. 📢 MISTRZOWIE URODY Zgłoś kandydatów do nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Ten nowotwór dziesiątkuje głównie mężczyzn. Pomóc może kawa i dużo ruchu! Nowotwór jelita grubego jest prawdziwą plagą zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Ten poważny rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u mężczyzn (po raku płuca), a także trzecią wśród kobiet (po raku piersi i raku płuca). Co powoduje powstanie tego raka? Co może pomóc?

📢 Sutenerzy poszukiwani przez policję. Niestety niektóre kobiety też zmuszają do prostytucji! Zapamiętaj ich twarze Oto sutenerzy poszukiwani przez policję. Uważajcie szczególnie na kobiety zmuszające do prostytucji! Niestety mimo że tą przestępczą profesją trudnią się przede wszystkim mężczyźni, to zdarza się, że i kobiety poszukiwane są za stręczycielstwo. zobacz, kogo poszukuje policja w związku z Art. 203. KK oraz Art. 204. KK. 📢 Tak lokatorzy dewastują mieszkania na wynajem. Te zdjęcia mrożą krew w żyłach. Zobacz, czym ryzykuje właściciel nieruchomości Lokatorzy dewastujący mieszkania na wynajem to na szczęście margines, ale biada właścicielowi nieruchomości, który na takich „wspaniałych” najemców trafi. Prezentujemy zdjęcia, które dobitnie pokazują, jak bardzo niektórzy najemcy nie potrafią uszanować cudzej własności. Zobacz efekty działania niszczycieli i złodziei wynajmujących mieszkania.

📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Takie będą zwroty podatków ze względu na Polski Ład Przedsiębiorcy, którzy nadpłacili składkę zdrowotną mogą ubiegać się o zwrot. Do 22 maja przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku. 📢 Oglądasz tak telewizję? Abonament RTV Cię nie obowiązuje, a więc nie musisz go płacić Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Ale nie dal wszystkich. Niektóre osoby nie muszą martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje dość długą listę zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV. 📢 Nie trzeba płacić za leczenie zębów! Za te liczne usługi stomatologa - dla dzieci i dorosłych - zapłaci NFZ Kto leczy zęby w prywatnym gabinecie, dobrze wie, ile to kosztuje. Poza tym, jak wszystko podrożały również usługi stomatologiczne. Warto jednak pamiętać, że osoby ubezpieczone na wielu takich wizytach mogą zaoszczędzić, ponieważ zapłaci za nie Narodowy Fundusz Zdrowia.

📢 Takich rzeczy nie trzymaj w portfelu. One odpychają pieniądze. Takie są popularne przesądy o bogactwie [lista] Chyba nie ma osoby, która by nie chciała mieć portfela wypchanego pieniędzmi. Okazuje się, że istnieje energia finansowa, którą można do siebie przyciągnąć poprzez odpowiednie działanie. Przesądów na temat bogactwa oraz przyciągania pieniędzy jest mnóstwo. Jakie są największe przesądy związane z pieniędzmi? Co może odpychać pieniądze od portfela? Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach i bogactwie w naszej galerii. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Tak się kiedyś bawiliście w Toruniu i okolicach. Może się rozpoznacie? Wiele archiwalnych zdjęć od lat 50. do lat 90. Przywołujemy wspomnienia z dzieciństwa. Kto dorastał w Toruniu i okolicach w drugiej połowie XX wieku ten być może znajdzie na archiwalnych zdjęciach z naszego archiwum swoje stare kąty, a może rozpozna też gdzieś siebie samego sprzed lat?