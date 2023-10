Przegląd prasy (29.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez na starówce”?

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Rowerowa Masa Krytyczna przejechała przez Toruń. Z apelem o oświetlenie Ostatnia w tym roku Rowerowa Masa Krytyczna przejechała przez Toruń. Celem było zwrócenie uwagi cyklistom na bardzo ważny aspekt podróżowania na dwóch kółkach.

Prasówka 29.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe meble od skarbówki za pół ceny w Kujawsko-Pomorskiem! Głównie marka "Klose" Urząd Skarbowy wystawił na licytację ponad setkę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose", z salonu spółki KMK Kolekcja Mebli. Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 50 proc. wartości. Jak je kupić? Sprawdź szczegóły. 📢 Urząd Skarbowy zrobi kontrol, jeśli tego nie zrobiłeś! Fiskus weźmie 20 proc. Lepiej o tym pamiętaj Otrzymałeś może darowiznę? Może tu skarbówka podważać kwestię płacenia podatku od darowizny. Jest to dość istotne i lepiej pamiętać o tym, że przekazanie lub darowizna powinny być zgłoszone do urzędu. I to nawet wtedy, gdy oczywista jest kwestia zwolnienia z podatku. Jeśli się spóźnisz, będziesz zmuszony do zapłaty podatku. Jaką karę zapłacisz, jeśli będzie darowizna wykryta podczas kontroli?

📢 1 listopada wchodzi w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia. Wsparcie sąsiedzkie za pieniądze Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wchodzi w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów. 📢 13. i 14. czy emerytury bez podatku? Kto straci? Są już pierwsze powyborcze propozycje Hasłem dotychczasowej opozycji, gdy szła na wybory, było "Nic co dane, nie zostanie zabrane". Wybory są już za nami, zaczęły się pojawiać też konkretne propozycje, które rzucają cień wątpliwości na to hasło. Odpowiada za to jeden z liderów Trzeciej Drogi, przywódca Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekonuje on, że emerytura bez podatku jest lepsza od trzynastki i czternastki? Jak jest faktycznie? Dla kogo byłaby to zmiana korzystna, a kto by na tym stracił?

📢 Urodziłeś się w tych latach? Możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to sprawdzić Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą! 📢 Zmienia się prawo spadkowe! Te zmiany wchodzą w życie już w listopadzie Już w listopadzie w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące spadków. Dzięki nowym przepisom dziedziczenie po zmarłych będzie prostsze. Zawęzi się grono uprawnionych, a także skróci czas postępowania spadkowego. Co dokładnie wprowadza nowelizacja prawa spadkowego? Kto na tym skorzysta?

📢 Dziesięciogroszówka aż za 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Konieczne sprawdź Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku.

📢 Waloryzacja emerytur niższa niż zakładano! Są nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń! 📢 Pieniądze za staż małżeński? Na takie świadczenie będą mogli liczyć seniorzy. Wszystko zależy od polityków Trwanie w związku małżeńskim przez lata może okazać się opłacalne. Za długoletnie pożycie będzie można otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Tak przynajmniej wynika z pomysłu, którym ma się zająć Senat. Na jak wielkie kwoty będą mogli liczyć małżonkowie?

Kwoty będą się różnić w zależności od stażu.

📢 Zredukuj koszty ogrzewania domu w 2023 roku! Trzeba tylko TO zrobić Obniżenie opłat za ogrzewanie domu w 2023 roku może wydawać się zadaniem trudnym, ale istnieje prosty sposób, który pozwoli ci zaoszczędzić na rachunkach za energię. Wystarczy podjąć kilka kluczowych kroków, aby uczynić swój dom bardziej energooszczędnym i przyjaznym dla portfela. Oto sprawdzone metody, które pomogą ci znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania w nadchodzącym roku. 📢 Uwaga na te zmiany skórne! Takie zmiany świadczą o chorej wątrobie. Oto objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!

📢 Zmiana czasu 2023 na zimowy? Negatywne konsekwencje cofania zegarków. Czy to ostatnia zmiana czasu? Dwukrotnie w ciągu roku odbywa się zmiana czasu. Pierwsza odbywa się w marcu, a druga w październiku. Kiedy przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu? Ma to miejsce właśnie w październiku, czyli już niedługo. Na czym polega zmiana czasu z letniego na zimowy i czym różni się od zmiany marcowej? Jest ona odbierana o wiele lepiej aniżeli zmiana czasu w Polsce na letni. Każdego roku zmiana czasu na zimowy przypada w ostatni weekend października. Czy zmiana czasu 2023 na zimowy zakończy cykl takich zmian? Czy zawsze odbywa się automatyczne zmienianie czasu?

📢 Moda na te samochody nie mija. Choć mają swoje lata trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne Starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Niektóre modele mają 10 i więcej lat i trzymają się świetnie. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Horoskop miłosny na listopad 2023. Te znaki zodiaku szczęśliwie się zakochają [horoskop Wróżki Romy - 29.10.23 r.] Zakochany listopad? I to dla wielu znaków zodiaku! Wróżka Roma przychodzi z wieloma dobrymi wiadomościami. Nowy romans w pracy, oświadczyny, a wreszcie spotkanie tego jedynego. Komu się poszczęści? Zobaczcie horoskop miłosny na listopad 2023.

📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Zyskaj bonusowe 600 złotych! Mało osób o nim wie. Podpowiadamy, jak zyskać dodatkowy zasiłek? Mało kto wie o specjalnym zasiłku wynoszącym ponad 600 złotych miesięcznie. Wbrew pozorom otrzymanie go nie jest trudne, konkretne osoby otrzymają go bez większego problemu. Jakie warunki trzeba spełnić? Kto może się starać o dodatkowe wsparcie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - oto wyliczenia podwyżek [29.10.23 r.] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [29.10.23 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej. 📢 Wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek. Takie są szczegóły świadczenia ZUS [29.10.2023 r.] Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek - mowa o dodatku dla sieroty zupełnej. Po tegorocznej waloryzacji wynosi on 553,30 zł. Na wydanie decyzji o wypłacie ZUS ma 30 dni. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te towary wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Alert dotyczy wielu produktów [29.10.2023 r.] Wiemy, jakich produktów nie wolno spożywać po kontrolach pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W naszym artykule publikujemy ostrzeżenia GIS. Zobacz, jakie produkty znikają ze sklepowych półek. Tego nie wolno kupować.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki [29.10.2023 r.] Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [29.10.2023 r.] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. 📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024? Poznaj szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Taki pies pasuje do twojego znaku zodiaku - znaki zodiaku a rasa psa. Z tym zwierzakiem stworzysz duet idealny! [29.10.2023 r.] Znak zodiaku ma wpływ na charakter i osobowość człowieka - czy ktoś jest wesoły i energiczny, cichy i zamknięty w sobie, czy może poważny i ambitny. Znak zodiaku poprzez definiowanie naszego usposobienia, ma wpływ również na to, jakie zwierzę będzie idealnym kompanem dla danego człowieka. Ruchliwy i szczekający pies, który zarazi cię swym entuzjazmem? A może leniwy kanapowiec, który będzie ci towarzyszył w długie wieczory w domu? Zobacz, który pies pasuje do twojego znaku zodiaku!

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy [29.10.2023 r.] Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [29.10.2023 r.] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Przed przejściem na emeryturę, odbierz 1600 zł świadczenia dodatkowego co miesiąc. Dowiedz się, jak je uzyskać Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? Oto szczegóły!

📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Duża wyprzedaż w Agencji Mienia Wojskowego. Oto, co można teraz kupić od wojska Akcesoria, ubrania i ciekawe gadżety wojskowe - to wszystko można kupić obecnie od wojska. To idealna okazja dla wszystkich miłośników militariów i wojskowości. Oto nasz najnowszy przegląd rzeczy ze sklepu online Agencji Mienia Wojskowego, które dostępne są do kupienia. 📢 Sprawdź ranking ADAC dotyczący niezawodnych samochodów używanych i dokonaj mądrego wyboru Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 Pierwszy gol nastolatka i zwycięstwo Elany Toruń. Tak kibicowaliście piłkarzom! Elana Toruń październik rozpoczęła i i zakończyła zwycięstwem. W sobotę na własnym boisku pokonała Pogoń II Szczecin, a pierwszego gola dla seniorskiej drużyny Elany zdobył 19-letni Kacper Knera. 📢 Przebywasz teraz szpitalu? Oprócz korzystania z telewizora, mogą pojawić się dodatkowe opłaty. Jakie konkretnie? Nie ma wątpliwości, że pobyt w szpitalu wiąże się z licznymi nieprzyjemnościami, z których największą jest powód trafienia na oddział. Jednak nie brakuje również innych bolączek szpitalnych korytarzy. Wśród nich jest się konieczność płacenia za pewne rzeczy i usługi. Chociaż przyjęło się dodatkowo płacić za korzystanie z telewizora, na tym jednak problem się nie kończy. Za co dodatkowo zapłacimy w szpitalu? Jakich opłat możemy się spodziewać? Sprawdźcie szczegóły!

📢 Ceny zniczy w Toruniu. Ile zapłacimy na targu, a ile w markecie? Gdzie jest najtaniej? Sprawdzamy! Palące się na grobie znicze dziś są symbolem pamięci za zmarłych. Jak dużo trzeba zapłacić za nie na toruńskim targowisku przy Szosie Chełmińskiej? Czy dyskontowe ceny są dużą konkurencją dla lokalnych sprzedawców? W których supermarketach jest najtaniej? Sprawdźcie. 📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają na adopcję Właściwie nie ma dnia by do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu nie zawitał nowy lokator. Najczęściej są to psy i koty. Zwierzęta trafiają tam, gdyż albo same uciekły albo zostały porzucone przez dotychczasowych właścicieli lub im odebrane. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Jedne nowego właściciela wypatrują od miesięcy, inne niedawno przyszły na świat. Może któryś wam się szczególnie spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Toruń. Jak się bronić przed hejtem i stalkingiem w sieci? Młodzi pytają, adwokaci objaśniają Stalking i hejt w sieci, kradzież wizerunku i danych - wszystko to, niestety, młodzi poznają na własnej skórze. Jak mogą się bronić? W Toruniu w październiku podpowiadają im prawnicy w ramach II edycji ogólnopolskiej akcji "Adwokaci rozjaśniają prawo".

📢 Wypadek na S10. Niedaleko Torunia samochód wylądował w rowie. Trzy osoby w szpitalu Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło na trasie S10 niedaleko Torunia. Samochód osobowy wylądował w rowie, trzy osoby przewieziono do szpitala. 📢 Toruń. Mieszkańcy starówki chcą zmian w ruchu samochodów, przedsiębiorcy są przeciwni Ograniczenia w ruchu samochodów na starym mieście obowiązywały w wakacje i, zdaniem części mieszkańców, sprawdziły się. Na jesień z zakazu wjazdu na część starówki jednak zrezygnowano. Powrotu tego rozwiązania domagają się mieszkańcy okolicy, ale protestować zamierzają przedsiębiorcy. 📢 Te towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Zobacz, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze i najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście. 📢 Najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce 28.10.2023 Oto najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi. 📢 Odwiedziliśmy Pszczele Cuda w Toruniu. Niezwykły sklep z niezwykłymi miodami i nie tylko! Nie samym miodem pszczoły żyją. Odwiedziliśmy Pszczele Cuda w Toruniu, by dowiedzieć się, po jakie pszczele produkty warto sięgnąć, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Oprócz najpopularniejszych odmian miodów warto sięgnąć także po pyłek kwiatowy czy propolis. Czym charakteryzuje się każdy z nich? Sprawdziliśmy!

📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 28.10.2023 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły! 📢 PGE Halloween Cup - czyli widowiskowe Łyżwiarstwo figurowe na Torbydzie w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia Łyżwiarze z kilku krajów Europy biorą udział w zawodach PGE Helloween Cup w Bydgoszczy.

📢 Straszny mecz nie dla KH Energi Toruń. Tak kibicowaliście hokeistom w halloweenowym meczu [zdjęcia] Na trybunach spodziewaliśmy się wielu efektownie przebranych kibiców, ale najstraszniejszy horror obejrzeliśmy w pierwszych minutach meczu KH Energa - Podhale Nowy targ. Goście błyskawicznie zdobyli trzy gole, ambitna pogoń gospodarzy nie udała się.

📢 "Gastronomik" zwycięski. Oto najlepsze produkty spożywcze Pomorza i Kujaw 2023 "Pieróg z fantazją" przygotowany przez uczennice Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu znalazł się wśród zwycięzców konkursu na "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2023". 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale. 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Mały udar mózgu. Takie objawy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące symptomy choroby Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły!

📢 Ta zwykła pięciogroszówka może stać się bezcenna. Jak identyfikować monety o dużej wartości kolekcjonerskiej? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Wjechała samochodem do salonu urody w Toruniu. Prokurator zleca obserwację psychiatryczną Sandry M. Pijany wjazd samochodem w okno salonu urody "Glow" i nękanie innej osoby groźbami - takie zarzuty postawiła prokuratura Sandrze M. z Torunia. Aktu oskarżenia wciąż jednak brak. Dlaczego? Śledczy chcą, by kobieta najpierw przeszła obserwację sądowo-psychiatryczną. 📢 Pijana matka z Włocławka leżała na balkonie. W domu czekały jej dzieci - 3-letni i 3-miesięczny synek Świadkowie wezwali karetkę i policję do młodej kobiety, bo myśleli, że skoro leży na balkonie, to coś jej się stało. 21-latka z Włocławka jednak była tak pijana - i tak miała opiekować się dwoma synkami w wieku 3 lat i 3 miesięcy. Podobne przypadki w Kujawsko-Pomorskiem się zdarzają. 📢 Druga porażka Torunia. Także w 2029 roku nie będzie Europejską Stolicą Kultury Toruń nie znalazł się w finale rywalizacji polskich miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Będą o niego walczyć Lublin, Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg.

📢 Kierowca potrącił 2-letnie dziecko na przejściu dla pieszych w Wągrowcu. Następnie odjechał w kierunku Bydgoszczy Do tego zdarzenia doszło w piątek (27.10.2023) około godziny ósmej rano. Dziecko zostało potrącone na przy skrzyżowaniu ulic Pocztowej oraz Wojska Polskiego w Wągrowcu.

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Najładniejsze stroiki na Wszystkich Świętych. Zachwycające dekoracje na cmentarz na 1 listopada 28.10.2023 Wielkimi krokami zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, dekorujemy nagrobki kompozycjami i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby i językiem kwiatów powiedzieć, że cały czas o nich pamiętamy. 28.10.2023. 📢 Ostrzeżenia GIS październik 2023. Produkty spożywcze wycofane ze sprzedaży. Zobacz, co znika z półek sklepowych w sklepach i marketach GIS wycofuje ze sklepów produkty, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Gdy pijany kierowca zabije ci dziecko... Ojciec Jasia Karpowicza z Brodnicy: "Czas nie goi ran". Sprawca wyszedł już z więzienia Mija 10 lat od dnia, w którym został zabity przez pijanego kierowcę nasz kochany syn, Jasiu. Jego zabójca jest już na wolności i może się cieszyć z sukcesów swych dzieci. Tej radości nas pozbawił. On wrócił do normalnego życia. My już nie możemy i nigdy nie wrócimy - nie kryje Andrzej Karpowicz z Brodnicy.

📢 Akcja kontrterrorystów w centrum Torunia. Zatrzymano kilkanaście osób! W tle handel narkotykami na szeroką skalę Kilkanaście osób zostało zatrzymanych w czasie policyjnej akcji, do której doszło w czwartek popołudniu w centrum Torunia. Nikt nie został ranny. 📢 Fabryka narkotyków w gminie Rypin. Trzech mieszkańców Torunia zatrzymanych. Mamy zdjęcia i wideo Z substancji znalezionych przez policjantów z bydgoskiego zarządu CBŚP w gminie Rypin można by przygotować ponad 50 kg narkotyku wartego około 2 mln. zł. Zatrzymano w tej sprawie trzech mieszkańców Torunia. Usłyszeli oni zarzut produkcji znacznej ilości narkotyków.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 27.10.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Latanie ma we krwi. 16-letni Kacper swoją przyszłości widzi na niebie "Chciałbym latać" - takie tytuł nadał internetowej zrzutce Kacper Chróścielewski z Małej Nieszawki pod Toruniem. 16-letni chłopak latanie ma we krwi - robił to jego pradziadek, dziadek i niedawno zmarły ojciec. Pomóżmy Kacprowi spełnić największe życiowe marzenie! 📢 Tak się bawią torunianie w Bajce! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Co działo się ostatnio w Bajka Disco Club Toruń? Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Toruńskie murale. Gdzie można je zobaczyć i jakie są najciekawsze? Murale na stałe wpisały się w przestrzeń wielu polskich miast. I w Toruniu ich nie brakuje. Z każdym rokiem w miejskiej przestrzeni przybywa ich coraz więcej, stając się niemałą atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, którzy chętnie je podziwiają, a nawet i robią sobie na ich tle wiele zdjęć. Sprawdzamy, które cieszą się największą popularnością. 📢 Ciche rasy psów - te psy prawie nigdy nie szczekają. To są rasy idealne, gdy lubisz ciszę Szczekanie psa potrafi być bardzo uciążliwe. Ktoś przechodzi koło twoich drzwi - pies zaczyna szczekać, ptak przeleci obok - pies szczeka, rzucisz mu piłkę - pies szczeka. Jednak na szczęście istnieją rasy psów, które są ciche i nie szczekają zbyt wiele. Dużo zależy oczywiście od charakteru psa, jednak niektóre rasy zwyczajnie prawie w ogóle nie szczekają. Zobacz, jakie to rasy.

📢 Szaro i obskurnie na ulicach miasta. Tak wyglądał Toruń w czasach PRL-u Co działo się na ulicach Torunia i nie tylko w czasach PRL-u? Nie były to kolorowe czasy, choć na twarzach mieszkańców było widać uśmiechy. Zobaczcie kolejne unikalne zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Pracownicy oświaty odebrali w Toruniu medale i nagrody od ministra i kuratorium W Auli UMK we wtorek 24 października odbyły się kolejne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, tym razem zorganizowane przez wojewódzkie Kuratorium Oświaty. 📢 Brawo! To oni adoptowali psy ze schroniska. Zwierzęta znalazły kochający dom [zdjęcia] Wielkie brawa dla osób, które zdecydowały się wziąć psa ze schroniska. Nie jest to łatwa decyzja tym większy szacunek dla wszystkich którzy adoptują zwierzęta, by zapewnić im nowy dom. Zobaczcie zdjęcia osób, które ostatnio adoptował psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt.

📢 Tak się bawią torunianie nocą w Cubano. Mamy kolejne zdjęcia z imprez! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Oto, co ostatnio działo się w Cubano Club Toruń. 📢 W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi. Tak jedzenie bananów pomaga schudnąć Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty spożywcze, które należy jeść, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? Banany pomagają zrzucić zbędne kilogramy w mgnieniu oka! Korzyści zdrowotne spożywania bananów dowodzą, że jest to idealna żywność na odchudzanie. 📢 Takie tanie domy można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz przegląd ogłoszeń Jakie tanie domy do remontu można obecnie kupić w województwie kujawsko-pomorskim? Przekonajcie się sami! Oto najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl.

📢 To są KULTOWE rzeczy z lat 90. Magnetofon, Pegasus, Wigry. Kiedyś codzienność, dziś materiał dla kolekcjonera. Tak je sprzedasz z zyskiem Lata 90. były wyjątkowe z wielu powodów. To dekada, która pozostawiła niezapomniane wspomnienia i miała ogromny wpływ na kulturę, muzykę, technologię i styl życia. Czy są przedmioty, które na myśl o latach 90. przywołują uśmiech i nostalgię zarazem? Zobacz, co zdaniem internautów warto mieć w swoim domu, aby chociaż na moment przenieść się do lat 90. minionego wieku i przypomnieć sobie pierwsze lata po erze PRL. 📢 Toruń Maraton już po raz 40. Mamy zdjęcia biegaczy ze startu i trasy! Maraton Toruń przebiegł ulicami miasta już po raz 40. Tym razem biegacze wystartowali spod pomnika Kopernika na Rynku Staromiejskim i naszego fotoreportera nie mogło tam zabraknąć. Mamy dla Was dużo zdjęć ze startu i trasy, Biegliście w 40. Toruń Maraton? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Tak wyglądał Toruń 100 lat temu! Zobacz wyjątkowe zdjęcia z archiwum NAC Co działo się w Toruniu około 100 lat temu? Jakie wydarzenia miały wtedy miejsce? Kto z ważnych osób odwiedził miasto? Na te i inne pytania można łatwo znaleźć odpowiedź, przeglądając unikalne zdjęcia Torunia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Więcej szczegółów w naszej galerii. 📢 Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo] Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję.

📢 Emerytura pomostowa 2024 na nowych zasadach. Co się zmieni? Przygotujcie się na zmiany To już pewne! Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy poświęconej emeryturze pomostowej. W efekcie uchylono jej wygasający charakter. Tym samym już od nowego roku będzie ona obowiązywać na nowych zasadach. Jakich dokładnie? Kto zyska na nowych rozwiązaniach emerytur pomostowych? 📢 Doskwiera bezsenność? Masz problemy z zasypianiem? Sprawdź prosty sposób na poradzenie sobie z chronicznym brakiem snu Bezsenność, problemy ze snem towarzyszą znacznej części ludzkości. Szacuje się, że różnego rodzaju dolegliwości związane z zasypianiem mogą dotykać niemal połowy ludzi na całym świecie. Co więcej, znaczna część spośród tych osób nie podejmuje żadnych starań, aby zwalczyć bezsenność. Objawy są przez nich ignorowane lub też są zrzucane na karb przejściowych problemów ze snem. Warto jednak wiedzieć, ile powinna wynosić prawidłowa długość snu. Jak zadbać o lepszą jego higienę? Sprawdź!

📢 To zwiększa ryzyko zachorowania na raka. W tych sytuacjach musisz uważać! Rozmaite instytucje zajmujące się kwestią zdrowia często poruszają temat czynników kancerogennych. Mowa tu o tym, co wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa, że powstanie nowotwór. Tych jest kilka, a wśród nich można wymienić również nadwagę, picie alkoholu oraz palenie papierosów. Na co powinniśmy uważać? 📢 Msze święte na cmentarzach we Wszystkich Świętych. O których godzinach w Toruniu? 1 listopada, w święto Wszystkich Świętych, na cmentarzach zostaną odprawione msze święte. Jak je zaplanowano na nekropoliach w Toruniu?

