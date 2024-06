Przegląd prasy 3.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak się bawią torunianie nocą w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprezy”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak się bawią torunianie nocą w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprezy Hex Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Imprezy w tym miejscu przyciągają wielu torunian i nie tylko. Zobaczcie, co się tam ostatnio działo! Oto kolejne zdjęcia z imprez!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Finał Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 już w niedzielę. Zobaczcie kandydatki - zdjęcia Przed nami Gala Finałowa Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Niedzielne wydarzenie będzie pełne gwiazd i niespodzianek. Zobaczcie piękne kandydatki do tytułu Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii open.

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria! Zobacz, co ciekawego można nabyć w sklepie AMW W asortymencie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego znaleźć można wiele ciekawych akcesoriów, ubrań i sprzętu. Zobacz, co aktualnie można kupić od wojska. Więcej szczegółów, cen i zdjęć w naszej galerii. 📢 Trzynasta emerytura co miesiąc? Tak, to możliwe! W polskim systemie świadczeń istnieje grupa emerytów, którzy mogą liczyć na trzynastą emeryturę wypłacaną co miesiąc. Sprawdź czy jesteś w tej grupie seniorów, a także, co należy zrobić, aby otrzymywać comiesięczne świadczenie. Czytaj dalej. 📢 To koniec abonamentu RTV! Nadchodzi nowa obowiązkowa opłata, czyli składka audiowizualna! Wiele mówi się o tym, aby zrezygnować z opłaty abonamentu RTV. Postulat ten znajduje odzwierciedlenie w pracach ekspertów. Ci zaś, wraz z byłym prezesem TVP, Janem Dworakiem opracowali propozycję rozwiązania obecnego problemu. W ich założeniu dobre by było wprowadzenie nowej ustawy o mediach publicznych. Telewizja Publiczna, a także i Polskie Radio, miałyby być finansowane z obowiązkowej opłaty audiowizualnej. Ta byłaby wpisana w podatek dochodowy pobierany przez Urzędy Skarbowe. Wstępnie mówi się o opłacie w wysokości 8-9 złotych miesięcznie.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: od 65 tys. zł! Nowe oferty w czerwcu W czerwcu spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze "M" kupić można już za 65 czy 75 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Oto szczegóły ze zdjęciami. 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur w 2024. O ile wyższe będzie świadczenie? Zobacz tabelę Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Wdowia renta 2024. Oto najnowsze wyliczenia! Ile dostanie wdowiec? [STAWKI] Wdowy i wdowcy mają bardzo poważny problem, gdy przychodzi do próby pogodzenia domowego budżetu z nagłą obniżką tego, ile faktycznie można wydać. Po śmierci współmałżonka problem jest ten bardzo bolesny. Od długiego czasu mówi się o zmianach w rencie wdowiej - jakie propozycje są przedstawiane? Na co będą mogli liczyć wdowcy i wdowy?

📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu. Wyższe świadczenie nawet o kilkaset złotych. Sprawdź, o ile wzrosły świadczenia emerytalne Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. Więcej szczegółów i tabela wyliczeń w naszym materiale. 📢 Od kiedy nowa minimalna krajowa? Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wyższa niż zwykle? Będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia! Wymóg nałożony przez UE będzie oznaczać wyższa minimalną pensję? Wiele na to wskazuje - już teraz ministerstwo prowadzi prace w tym zakresie, aby wprowadzić zasady wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej! To oznaczałoby podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o ponad 600 złotych! Jakie miałyby zasady ustalania minimalnej krajowej? 📢 Życie milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i nietuzinkowe wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu! Te piękne rezydencje i wille można kupić! Więcej w naszej galerii.

📢 WAŻNE! Tysiące złotych na wczasy pod gruszą w 2024 roku. Potężny dodatek wakacyjny od pracodawców. Kto go dostanie? Pracownicy na umowie o prace mogą starać się o specjalny dodatek wakacyjny 2024. Mowa tu o wczasach pod gruszą. One nie są przeznaczone dla wszystkich, ale pewna bardzo szczególna i spora grupa pracowników może liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Co więcej, niektórzy dostaną nawet kilak tysięcy złotych! Kto i ile dokładnie? Wyjaśniamy!

📢 SZALENI! Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic dalej zaskakują i nie liczą się z innymi. Sprawdźcie, jak nie parkować aut! Prezentujemy kolejne zdjęcia kujawsko-pomorskich "mistrzów parkowania". Dla nich inni uczestnicy dróg i chodników się zupełnie nie liczą. Zostawiają swoje pojazdy i utrudniają życie kierowcom i pieszym. Zobaczcie najnowsze przykłady takich sytuacji! 📢 PILNE! Bardzo złe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę w tych latach! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie?

📢 Gigantyczna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [2.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź! 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie!

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Wielkie "ufff!!!" na Motoarenie po ostatnim wyścigu meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Aż takich emocji to się chyba nie spodziewaliśmy. Tak kibicowaliście swojej drużynie w tym trudnym meczu - zobaczcie zdjęcia z trybun! 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [3.06.2024 r.] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [3.06.2024 r.] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [3.06.2024 r.] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda! 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje [3.06.2024 r.] Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [3.06.2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium [3.06.2024 r.] W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [3.06.2024 r.] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto [3.06.2024 r.] Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy [3.06.2024 r.] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach [3.06.2024 r.] Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [3.06.2024 r.] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [3.06.2024 r.] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [3.06.2024 r.] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [3.06.2024 r.] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [3.06.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [3.06.2024 r.] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 14.emerytura 2024. Takie kwoty trafią na konta seniorów. Zobacz tabelę W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto.

📢 Zarobki księży w Polsce. Tyle zarabiają duchowni. Będziecie zaskoczeni! Czy zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają księża w Polsce? Specjalnie dla was sprawdziliśmy zarobki duchownych. Będziecie zaskoczeni! 📢 Jesz zbyt dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 2.06.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można się znajdować w składzie wielu produktów, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest też doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Przy Rynku Staromiejskim zostanie otwarty drugi w Toruniu Starbucks W 2023 roku w centrum handlowym Toruń Plaza otwarto pierwszą w naszym mieście kawiarnię Starbucks. Od początku cieszy się ona ogromnym powodzeniem.

📢 Święto Twierdzy Toruń. Zwiedzano Fort IV. Tak obchodzono Międzynarodowy Dzień Fortów w Toruniu! Międzynarodowy Dzień Fortów jest hucznie obchodzony również i w Toruniu! Miłośnicy fortyfikacji mogli skorzystać z wyjątkowego wydarzenia, jakim było II Święto Twierdzy Toruń. Pomimo deszczowej pogody, zainteresowani mogli skorzystać z licznych atrakcji!

📢 W tych miesiącach lepiej nie przechodź na emeryturę! Wtedy będziesz mieć niższe świadczenie! W praktyce wielu seniorów chce pójść na emeryturę od razu po skończeniu wieku emerytalnego. Nie zawsze jest to jednak opłacalne. W niektórych sytuacjach wręcz zaleca się, aby nieco zaczekać. Ile i dlaczego? Już wyjaśniamy! 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 2.06.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 2.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Dębowa Góra zmieni się nie do poznania. Niebawem ruszą prace Już niedługo poznamy firmę, która wybuduje osiedle mieszkaniowe „Pod Dębową Górą” w Toruniu. To inwestycja Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Funkcjonariusze tego urzędu niedługo zapukają do drzwi. Co będą sprawdzać? Trzymasz w domu te urządzenie elektroniczne i myślisz, że nie musisz już za to płacić, ponieważ zapłaciłeś w sklepie? Jeżeli tak, to jesteś w błędzie. Trzeba być gotowym na liczne kontrole w domach i mieszkaniach. Funkcjonariusze już ruszyli w teren w celu przeprowadzenia kontroli. Co konkretnie jest kontrolowane? 📢 Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota najbardziej się dogadasz Pers, kot syjamski, sfinks, a może kot norweski leśny... Który najlepiej będzie pasował do cech charakteru danego znaku zodiaku? Poszczególne rasy kotów charakteryzuje odmienna natura. Wróżka Nadya przygotowała specjalne zestawienie ras kotów z dwunastoma znakami zodiaku. Która rasa najlepiej będzie pasować do Wodnika, Strzelca, Ryb, Skorpiona, Wagi, Koziorożca i innych znaków? Sprawdźcie!

📢 Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis" na odważnych zdjęciach. To nowa gwiazda TVP Michalina Olszańska to polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne fotografie aktorki!

📢 Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa! 📢 Alerty w wielu sklepach! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Auchan, Netto, Kauflanda i innych. Nie kupuj i nie jedz tego Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do końca maja 2024 roku.

📢 Toruń. Dusicielka z ulicy Łaziennej, czyli mroczna historia z aresztu na Wałach Zazwyczaj nie przypominamy historii, które już kiedyś wydobyliśmy i przypomnieliśmy. Tym razem zrobimy wyjątek. W poprzednim odcinku, przekopując się przez toruńskie gazety z maja 1904 roku, pisaliśmy o oddaniu do użytku więzienia powiatowego przy Wałach. Poza tym jeden z Czytelników narzekał swego czasu, że po macoszemu traktujemy międzywojnie... 📢 Elana Toruń nie zwalnia tempa. Zwycięska passa jest kontynuowana, choć łatwo nie było W 33. kolejce III ligi piłki nożnej Elana Toruń grała na wyjeździe. Rywalem była Pogoń Nowe Skalmierzyce. 📢 Czternaste emerytury 2024 w wyjątkowej kwocie! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Michayland w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu! Tak świętowaliście wyjątkowy Dzień Dziecka [galeria] 1 czerwca w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu odbył się uroczysty Dzień Dziecka - Michayland. Był dmuchany zamek, konny tramwaj, gokarty, kolorowe malowanie twarzy i przenośne planetarium - Astro Arena. Co więcej? Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zobacz zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Poznajcie UltraCzterdziestkę z Torunia. Tak się na bieżąco realizuje fanaberie Gdy ważyła 110 kilogramów, postanowiła zmienić swoje życie. Zaczęła biegać. Dziś ma na koncie ultramaratony. Biegi to jednak tylko jedna z wielu jej pasji.

📢 Zapomnijcie o jabolu czy Mamrocie! Pod Toruniem rozlewają wina owocowe Przed wojną Polacy kochali wina owocowe. Ich markę zniszczono jednak PRL-u. O to, by Polacy znów je pili, co najmniej tak jak obecnie wina gronowe, stara się kilku producentów. Jeden z nich działa w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem. 📢 Urzędy skarbowe wyprzedają auta. Najnowsze licytacje samochodów. Do kupienia luksusowe mercedesy w atrakcyjnej cenie Najnowsze licytacje samochodów, organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe, odbędą się w czerwcu 2024 roku. Wśród wystawionych na sprzedaż aut znalazły się luksusowe mercedesy. Takiej okazji nie można przegapić. Zobaczcie co można kupić a atrakcyjnej cenie od fiskusa. 📢 W sobotę, 1 czerwca, w Kujawsko-Pomorskiem prognozowane burze i lokalne podtopienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w sobotę, 1 czerwca. Prognozowane także gwałtowne wzrosty stanów wody.

📢 Parkrun Toruń 405. Tak wyglądało pierwsze czerwcowe bieganie w lesie na Skarpie! Za nami kolejna edycja Parkrun Toruń. Pogoda była fantastyczna, humory jeszcze lepsze - zobaczcie zdjęcia z edycji 405 tego biegu! 📢 Ceny truskawek w Toruniu. Sprawdziliśmy, gdzie w mieście są najtańsze Od 6 do 12 złotych za kilogram wahają się ceny truskawek w Toruniu. Sprawdziliśmy je w wielu punktach miasta, między innymi na wszystkich targowiskach.

📢 Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć...

📢 Festiwal Smaków Świata przybył do Torunia. Co oferują wystawcy? Zobaczcie, jak było! W ostatni dzień maja na Rynku Nowomiejskim rozpoczął się Festiwal Smaków Świata, który potrwa do niedzieli 2 czerwca. Zobaczcie jakie potrawy proponują odwiedzającym mistrzowie kuchni i co ląduje na talerzach smakoszów. 📢 Jak uratować opadające róże w wazonie? Polecam najprostszy sposób, żeby róże się podniosły. Działa od lat! Pomoże też innym kwiatom Zdarza się, że w bukiecie róż lub innych kwiatów, ich główki zaczynają opadać. Czasem zdarza się to niedługo po tym, jak bukiet kupimy lub dostaniemy. Jednak to nie znaczy, że kwiaty są do wyrzucenia. Jest bardzo łatwy sposób, żeby przywrócić im siłę i ładny wygląd. U mnie ta metoda działa od lat, a przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

📢 Toruń. Co będzie dalej z Bulwarem Filadelfijskim? Ustalono opłaty za wjazd Zniszczenia nawierzchni tarasowej na pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim zostały naprawione. Podjęte zostały również działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa odwiedzających to popularne miejsce nad Wisłą. 📢 Te objawy sygnalizują wysoki niedobór kwasów Omega-3 w Twoim organizmie Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało?

📢 Przedstawiamy niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 Oto ponad 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Takie auta to skarb. Mają ponad10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Odczuwasz to podczas snu - co to w ogóle znaczy? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy raka kości?

📢 Wielkie święto Twierdzy Toruń. To będzie niedziela pełna atrakcji W niedzielę 2 czerwca, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Fortów - tak, jest taki dzień, pasjonaci fortyfikacji zapraszają na II Święto Twierdzy Toruń. Na zainteresowanych czeka naprawdę mnóstwo atrakcji.

📢 Najlepszy czas na przyjmowanie leków na ciśnienie krwi. Tak możesz uniknąć zawału serca. Szykuje się rewolucja? Masz nadciśnienie i przyjmujesz leki? Pewnie czasami jest ci trudno utrzymać stałą porę zażywania tabletek. Jednak nowe badania wykazały, że przyjmowanie leków na ciśnienie krwi zgodnie z zegarem biologicznym może zmniejszyć ryzyko zawału serca i poważnego zachorowania. Sprawdź najnowsze odkrycia naukowców. 📢 Oto pomysły turystyczne na długi weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie Niektórzy mają wolny cały długi tydzień, inni cztery dni… To doskonała okazja do wybrania się na wycieczkę po naszym regionie, zwłaszcza że aura sprzyjać będzie aktywności na świeżym powietrzu. Zobaczcie, co można robić w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 "To jest Skarpa!". Tak wygląda największe osiedle w Toruniu z drona. Mamy niesamowite zdjęcia blokowisk W ramach naszego cyklu prezentujemy kolejną porcję zdjęć z drona. Tym razem z lotu ptaka możemy podziwiać jedno z największych toruńskich osiedli - Na Skarpie. Przypomnijmy jej granice: od Północy jest to Szosa Lubicka, od Południa i Zachodu ulica Przy Skarpie, a od Wschodu granice miasta (Lubicz Dolny). 📢 Boże Ciało w Toruniu. Procesja przeszła przez Rubinkowo Dziś Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesje przeszły dziś przez cały Toruń. Zobaczcie, jak było na Rubinkowie. 📢 Bydgoszczanie szukają psa i jego właściciela. Do kogo należy border collie? Mieszkańcy Bydgoszczy od kilku dni szukają i próbują złapać psa rasy border collie, który każdego dnia pokonuje wiele kilometrów. Wielu bydgoszczan zadaje sobie też pytanie, gdzie jest jego właściciel? Co zrobić, gdy zobaczymy psa?

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać. 📢 Toruń. Samochód utknął na dachu pawilonu. Kolejne zniszczenia na Bulwarze Filadelfijskim. Kiedy to się skończy? We wtorkowy ranek bus wjechał na drewnianą część Bulwaru Filadelfijskiego i połamał jedną z desek, które przykrywają dach jednego z dwóch stojących tam pawilonów.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Tak żyje na co dzień Magdalena Stysiak. Gwiazda polskiej siatkówki lubi włoską kuchnię i zna aż cztery języki [prywatne zdjęcia - 18.10] Magdalena Stysiak to idolka polskich kibiców siatkówki. Wraz ze swoimi koleżankami gwiazda naszej reprezentacji była o krok od awansu do półfinału mistrzostw świata. Nie udało się, ale Polki podbiły serca kibiców, zarówno meczem z Serbkami, jak i wcześniejszą postawą, w tym sensacyjnym pokonaniem mistrzyń olimpijskich - reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Na co dzień Stysiak przebywa we Włoszech, gdzie gra w barwach Vero Volley Monza. Sport zajmuje jej wiele czasu, ale atakująca znajduje też chwile na inne zainteresowania. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień żyje Magdalena Stysiak! 17.10