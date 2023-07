Przegląd prasy 3.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku”?

Prasówka 3.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku Wymiana banknotów 2023. O jakie pieniądze chodzi? Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić? Posiadacz banknotu ma obowiązek wymiany. Masz te banknoty? Szybko je wymień, ponieważ tracą na ważności i wartości. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że do 2024 roku trzeba pozbyć się tych banknotów. Sprawdź szczegóły!

📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

Prasówka 3.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Ekskluzywna willa kosztowała fortunę! - zobacz zdjęcia Justyna Steczkowska to niekwestionowana diva polskiej sceny muzycznej. Jej głosem, urodą, talentem, a także klasą zachwycają się wszyscy od lat. Zawsze jest nienagannie ubrana i do wszystkich wyraża się z odpowiednim szacunkiem. Instagram jest miejscem, na którym dzieli się prywatnymi zdjęciami ze swoimi obserwującymi. To tam można zobaczyć, w jakich warunkach mieszka "Dziewczyna Szamana". Willa Justyny Steczkowskiej kosztowała fortunę! 📢 Pożar przyczepy kempingowej. Akcja strażaków w Przysieku Do groźnego pożaru doszło w niedzielę w Przysieku. Spłonęła przyczepa kempingowa stojąca w pobliżu budynku mieszkalnego. 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Grzechy z toruńskiego bulwaru. Na co zwróciła uwagę komisja archeologów? Odkryte jesienią ubiegłego roku średniowieczne mury kompleksu klasztoru św. Ducha nie zostały zabezpieczone. Zgoda na prowadzenie prac budowlanych na toruńskim bulwarze, bez nadzoru archeologicznego, była decyzją pochopną. Poniesionych w związku z tym strat nie da się nawet oszacować. Na co jeszcze zwrócili uwagę członkowie komisji Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, powołanej w celu wyjaśnienia nieprawidłowości do jakich doszło podczas prac na toruńskim bulwarze? 📢 Tanie domy już od 69 tys. zł od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w czerwcu 2023 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Zobacz konkrety i zdjęcia.

📢 Ostrzeżenie! Dzwoni nieznany numer? Uważaj, co mówisz przy odbieraniu. Możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy od ZUS po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 Te 10-letnie samochody osobowe mają najmniej usterek i są godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje wystawiono na sprzedaż! Może je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć. 📢 To się stanie, gdy zjesz za dużo jajek na twardo. Co zawierają? Tak wpływają na organizm Jajka na twardo są niezwykle popularne nie tylko w okresie świąt Wielkiej Nocy. Same jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Nie tylko są źródłem zdrowych tłuszczów i białka, ale również witamin i minerałów. Co więcej, jajka są niezwykle uniwersalnym jedzeniem. Zjemy je na miękko, na twardo, w formie omleta czy jajecznicy... nie wspominając o tym, że jajka są ważnym składnikiem wielu potraw i ciast. W tym miejscu jednak przyjrzymy się gotowanym jajkom na twardo. Takie mają zalety... i wady? Więcej w naszym materiale!

📢 Cichy zawał serca. Poznaj powikłania oraz niepokojące objawy, których nie możesz przegapić Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź! 📢 33 tysiące złotych za monety z PRL-u! Każdy miał takie w domu! Które są cenne? Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 Niezawodne auta. Te modele są godne uwagi, a na te samochody lepiej nie patrzeć. Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz!

📢 Masowe kontrole w domach już trwają. 10 tysięcy złotych kary zapłacisz za brak takich dokumentów Kontrolerzy będą sprawdzać kwestię wód opadowych. Te powinny być odprowadzane w odpowiedni sposób. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku przedstawia konkretne wymogi. Jeśli ich nie spełnimy, możemy oczekiwać poważnych mandatów! Co nam grozi i za co dokładnie? Sprawdź!

📢 Najlepsza pizza w Toruniu 2023. Poznaj ranking najlepszych pizzerii w mieście. Oto TOP 15! Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii. 📢 Bonusy zamiast podwyżki dla nauczycieli w 2023 roku? Od 1 lipca zyskają także mundurowi W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek?

📢 Emerytura po mężu na nowych zasadach! Ile procent otrzyma? Będzie podwójne świadczenie po śmierci najbliższego Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki? 📢 Takie SUV-y warto kupić. Mają najmniej usterek. Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Korzystałeś z takiej ulgi przy obliczaniu podatku? Teraz czeka Cię kontrola skarbówki W 2023 roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontroli będą poddawani przede wszystkim ci, którzy skorzystali z ulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Wille milionerów do kupienia w powiecie toruńskim. Tak mieszkają najbogatsi! Przeglądając ogłoszenia na portalu OtoDom.pl możemy na trafić na oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Chodzi m.in. o piękne wille i rezydencje z dużymi posiadłościami, które są aktualnie dostępne do kupienia na tym portalu. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszym materiale.

📢 Za bardzo się pocisz? Jest na to sposób! Tak pokonasz nadmiar potu Nadpotliwość jest poważnym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem! 📢 Za wysokie rachunki za prąd? Wiemy, jaki popularny błąd popełniasz. Poznaj przyczyny! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły! 📢 Waloryzacja emerytury w lipcu 2023. Najważniejsze zmiany dla emerytów od 1 lipca W lipcu dochodzi do ważnych zmian z punktu widzenia emerytów! Ich świadczenia są coraz wyższe, a zmiana w 2023 roku oznaczała konkretną waloryzację emerytur. Od lipca emerytury wyższe o nawet kilkaset złotych to tylko część zmian! Co dostaną emeryci od 1 lipca 2023 roku? Na co mogą liczyć? Jak przebiega waloryzacja?

📢 Komornik a pensja: teraz zabierze Ci mniej! Zwiększa się kwota wolna od potrąceń komorniczych Komornik zabiera z pensji pieniądze na potrzebę spłacenia istniejących długów. Od czego zależy wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego? Ile wynosi ona w 2023 roku. Już od lipca wchodzą istotne zmiany, które powiększają kwotę wolną. Warto wiedzieć, kiedy komornik może zabrać nam pieniądze z konta, z pensji... a kiedy może chcieć zabrać więcej? Wyjaśniamy, jak można uchronić się przed egzekucją komorniczą! 📢 To niezawodne używane samochody. Są najmniej awaryjne według rankingu ADAC. Psują się najrzadziej w swojej klasie Kupno używanego samochodu to zawsze niewiadoma. Można trafić na świetny egzemplarz, który posłuży jeszcze wiele lat. Można tez niestety trafić na awaryjne auto. Wiele osób przed kupnem używanego samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może ranking przygotowywany przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody są najmniej awaryjne po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobacz szczegóły w galerii!

📢 Nowy dodatek dla seniorów! Nawet 5 tysięcy złotych i więcej! Kto je otrzyma? Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? 📢 Tańsze paliwo na stacjach. Koncerny obniżają ceny na wakacje. Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocji? Gdzie najtaniej? Szykuje się dobry czas dla kierowców. Wszystkie większe sieci paliwowe w Polsce w ślad za Orlenem obniżają ceny paliw na wakacje. Od 30 czerwca zyskać można na litrze nawet 40 groszy. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Czego wymagają m.in. Orlen, BP, Shell i Circle K, by dostać zniżkę?

📢 Wodna zabawa na basenach przy Bażyńskich w Toruniu [zdjęcia] Już po raz kolejny w Aqua Toruń przy ulicy Bażyńskich odbyło się wydarzenie Aqua&Music&Sport. Na zwolenników wodnej zabawy czekała cała masa atrakcji. W naszej galerii mamy zdjęcia z niedzielnej imprezy. 📢 To niewiarygodne. Te samochody mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej osób docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które mają 10 i więcej lat wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one które modele stosunkowo rzadko się psują i dobrze znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Odczuwasz to podczas snu - co to w ogóle znaczy? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy tak a kości? 📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły! 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Będą kontrole w domach. Mogą zapukać do Twoich drzwi! O tym powinieneś wiedzieć! W rozmaitych sytuacjach może zdarzyć się tak, że kontrolerzy przyjdą sprawdzić, czy spełniamy wszystkie normy i przepisy prawa. Może to dotyczyć opłacania odpowiednich podatków, ale i stanu naszego domu, pieca i nie tylko... Kiedy możemy spodziewać się kontroli? Jacy kontrolerzy mogą zapukać do naszego domu? O czym warto pamiętać? Zobacz!

📢 Uważaj! Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 "U sąsiadów Olendrów" w Wielkiej Nieszawce. Mamy zdjęcia z niedzielnego spotkania Sporo działo się w niedzielę w Olenderskim Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. W trakcie spotkania "U sąsiadów Olendrów" na gości czekał szereg atrakcji. 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Toruń. Wiadomo, kiedy podróżni skorzystają ze stacji kolejowej Toruń Katarzynka Pasażerowie z nowego przystanku skorzystają o kilka tygodni później, niż pierwotnie zakładano. Pod znakiem zapytania stoi także data budowy przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 91.

📢 Horoskop dzienny na 3 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 3 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Koszmarne mieszkania do wynajęcia. Pokoje jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w lipcu: licytacje komornicze już od 56 tys. zł! W lipcu 2023 roku komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na licytację aż kilkadziesiąt domów. Najtańsze licytowane będą od poziomu 56 tys. zł i 65 tys. zł. Na sprzedaż wystawione są też droższe, atrakcyjne domy w Toruniu, Ciechocinku, Świeciu czy Brzozie pod Bydgoszczą. Oto szczegóły.

📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany już od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Jak jest z darowizną i spadkiem? Już 1 lipca 2023 roku wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Zobacz! 📢 Nie tylko archeolodzy. Jaki plan prac na Bulwarze Filadelfijskim? Na początku tygodnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał zgodę na przeprowadzenie badań archeologicznych na toruńskim Bulwarze Filadelfijskim. Mowa jednak tylko o odcinku nadbrzeża - na jego pozostałej części toczą się prace związane z przebudową. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 2.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 2.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 2.07.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Toruń. Znamy laureatów 21. Tofifestu. Tak było podczas gali zamknięcia festiwalu [zdjęcia] Polskie kino triumfowało na gali zamknięcia 21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Jury konkursu filmów pierwszych i drugich On Air nagrodziło Damiana Kocura za film „Chleb i sól”. W konkursie From Poland, gdzie jurorami jest publiczność, triumfowało „Prawdziwe życie aniołów” Artura „Barona” Więcka. 📢 Co za szczęście Kyliana Mbappe! Spotyka się z nieprzeciętną gwiazdą włoskiego dziennikarstwa sportowego [ZDJĘCIA] To prawda, to jeszcze nieoficjalnie. Skrzydłowy Paris Saint-Germain i kapitan reprezentacji Francji, Kylian Mbappe spotyka się z nową dziewczyną – włoską reporterką piłkarskiej sekcji sportowej telewizji streamingowej DAZN.

📢 Jak oni kochają te dwa kółka! Rowerowa Masa Krytyczna znów opanowała Toruń [zdjęcia] Trasa przejazdu Wakacyjnej Rowerowej Masy Krytycznej liczyła około 13 km. Tym razem jej uczestnicy przejechali na swoich pojazdach przez osiedle Mokre, Wrzosy oraz Barbarkę.

📢 Pół roku po tragedii torunian w BMW pod Łodzią. Co było w telefonach zmarłych Emilii i Michała? 7 stycznia br. doszło do tragedii na autostradzie A2 pod Łodzią. Wskutek wypadku zginęło dwoje młodych torunian, pasażerów BMW - Emilia i Michał. Przeżyła tylko kierująca autem 19-latka. Jak ustaliły "Nowości" do dziś prokuratura jej nie przesłuchała i nie stawia zarzutów. 📢 Marsz Wolnej Białorusi w Toruniu. Tak było na manifestacji w centrum miasta [zdjęcia] Marsz był protestem przeciw trwającym od prawie 30 lat na Białorusi rządom Aleksandra Łukaszenki i jego represjom. Dotykają one opozycję, której działacze trafiają do aresztów i kolonii karnej. Podobnie dzieje się z przedstawicielami polskiej mniejszości na Białorusi.

📢 Kibice na meczu Apator - Unia. Mamy nowe zdjęcia z trybun! For Nature Solutions Apator Toruń w piątkowy wieczór pokonał Unię Leszno. Kilka tysięcy najwierniejszych fanów oglądało efektowne zwycięstwo swojej drużyny. Tak torunianie kibicują żużlowcom - zobaczcie zdjęcia kibiców!

📢 Te rzeczy można kupić od wojska! Sprzęt na sprzedaż od Agencji Mienia Wojskowego. Militaria, odzież, i akcesoria codziennego użytku. ZDJĘCIA Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt i akcesoria. Niektóre z tych rzeczy można kupić w dobrej jakości, po okazyjnej cenie. Jakie przedmioty konkretnie sprzedaje wojsko? Sprawdź listę rzeczy, które można nabyć od Agencji Mienia Wojskowego! 📢 Parkrun Toruń 355. Tak było 1 lipca na Skarpie. Mamy zdjęcia z sobotniej imprezy Tradycyjnie w sobotni poranek amatorzy biegania, truchtania, nordic walkingu i spacerów spotkali się na Skarpie i wzięli udział w kolejne edycji Parkrunu Toruń.

📢 Toruń. Tak się bawiliście na spektaklu plenerowym "Kopernik Odkrywca" na Rynku Staromiejskim [zdjęcia] To było naprawdę wyjątkowe przedstawienie plenerowe! Wspólnie z aktorami Teatru Baj pomorski widzowie mogli pożeglować na wielkim statku ,,The Globe” poprzez wzburzone morze inflacji, pandemii i wojen! Zobaczcie jak było w piątkowy wieczór na Rynku Staromiejskim. Obejrzyjcie naszą fotorelację! 📢 Muzea, kościoły i nie tylko. Co w Toruniu możemy zwiedzić za darmo? Turyści i mieszkańcy Torunia, którzy chcą skorzystać z miejskich atrakcji, wcale nie muszą z góry zakładać, że wydadzą dużo pieniędzy na ich poznanie. Niektóre można zwiedzić zupełnie za darmo. 📢 Darmowe autostrady. Bez opłat nie tylko odcinki A2 i A4. Premier Morawiecki: A1 od Torunia do Pruszcza Gdańskiego bezpłatna w weekendy Od soboty 1 lipca obowiązują bezpłatne autostrady państwowe. To obietnica złożona w połowie maja przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że oprócz uwzględnionych w przyjętej ustawie odcinków A2 i A4, za darmo w weekendy będzie można przejechać także odcinkiem autostrady A1.

📢 Toruń. Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? Tak nadbrzeże wygląda w końcówce czerwca [zdjęcia] Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? W poniedziałkowe przedpołudnie przebudowywane nadbrzeże odwiedził nasz fotoreporter -przynajmniej wtedy turyści przeważali liczebnościowo nad pracownikami. 📢 Od euforii do rozczarowania. Nowe zdjęcia kibiców "Aniołów" na Motoarenie For Nature Solutions Apator w kiepskim stylu przegrał na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa. Było początkowo sporo radości, ale im bliżej końca meczu, tym "Aniołom" wiodło się coraz gorzej. Fani nie mogli uwierzyć, że ten mecz można było przegrać. Mamy nowe zdjęcia kibiców na Motoarenie podczas meczu Apator - Wlókniarz.

📢 Tak kibicowaliście na Motoarenie podczas meczu Apator - Włókniarz [zdjęcia] Dziesięć tysięcy kibiców dopingowało "Aniołom" w klasyku PGE Ekstraligi z Włókniarzem Częstochowa. Było gorąco na trybunach i na torze. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Jedziesz do sanatorium? Szykuj się na dodatkowe opłaty. Tyle kasują za TV, czajnik czy ręcznik Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Kontrole! Świadectwo energetyczne 2023. Już w kwietniu wchodzą nowe przepisy. Za brak zapłacisz nawet kilka tysięcy złotych! Już od końca kwietnia możemy spodziewać się kontroli urzędników. Co będą sprawdzać? Przede wszystkim to, czy mamy świadectwo energetyczne budynku. Jest to dokument obowiązkowy od 28 kwietnia dla określonych osób. Ile kosztuje jego uzyskanie? Kto się tym zajmuje?

📢 Nawet takie emerytury mają nauczyciele w 2023 roku. Oto przykłady z ich kont W 2023 roku seniorów czeka rekordowa waloryzacja emerytur, tradycyjnie jest to waloryzacja kwotowo-procentowa. Oznacza to podwyżkę minimum 250 złotych brutto. Zmienią się emerytury między innymi nauczycieli. A na jakie świadczenia może liczyć emerytowany nauczyciel? Sprawdzamy. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Tak żyje na co dzień Magdalena Stysiak. Gwiazda polskiej siatkówki lubi włoską kuchnię i zna aż cztery języki [prywatne zdjęcia - 18.10] Magdalena Stysiak to idolka polskich kibiców siatkówki. Wraz ze swoimi koleżankami gwiazda naszej reprezentacji była o krok od awansu do półfinału mistrzostw świata. Nie udało się, ale Polki podbiły serca kibiców, zarówno meczem z Serbkami, jak i wcześniejszą postawą, w tym sensacyjnym pokonaniem mistrzyń olimpijskich - reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Na co dzień Stysiak przebywa we Włoszech, gdzie gra w barwach Vero Volley Monza. Sport zajmuje jej wiele czasu, ale atakująca znajduje też chwile na inne zainteresowania. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień żyje Magdalena Stysiak! 17.10 📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

📢 Masz takie objawy? Zobacz dobrze poziom witaminy B12 w organizmie! Masz B12 zbyt mało? Sprawdź, co zrobić przy tych objawach Witamina B12. Jaka jest jej rola w organizmie i co się z nim dzieje, gdy jest jej zbyt mało? Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

