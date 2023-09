Przegląd prasy 3.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów”?

Prasówka 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.09.23

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Teraz jest warta krocie - zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

Prasówka 3.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek.

📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego syn. Podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza? Andrzeja Gołoty nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tę legendę polskiego sportu znają wszyscy. Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Były sportowiec mieszka z rodziną w USA, a dzięki aktywności w sieci jego żony, możemy zobaczyć, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty. 📢 Aleksandra Kwaśniewska - stylizacje na zdjęciach. Tak się ubiera córka byłego prezydenta Polsk Aleksandra Kwaśniewska i jej styl - tak ubiera się córka byłej pary prezydenckiej. W galerii zamieszczamy kilkanaście przykładowych stylizacji, w których pojawiała się Aleksandra Kwaśniewska na przestrzeni ostatnich lat. Sama Kwaśniewska kiedyś przyznała, że do mody specjalnie nie przywiązuje uwagi i stawia na ekologię. Jak podobają się Wam jej kreacje? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 03.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Zlot Food Trucków w Toruniu. Pod Galerią Copernicus można najeść się do syta! [zdjęcia] W dniach od 1 do 3 września pod Galerią Copernicus w Toruniu odbywać się będzie kolejny Zlot Food Trucków. Zobaczcie, co można tam zjeść! 📢 Kawa kuloodporna! Jak ją przygotować i dla kogo może być odpowiednia? W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy.

📢 Jeśli masz te objawy, to być może zmagasz się z niedoborem kwasów omega-3 w organizmie Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało?

📢 Te samochody używane są mało awaryjne. Wybierz racjonalnie, korzystając z rankingu ADAC Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Ekskluzywne rezydencje i wille milionerów dostępne na rynku nieruchomości w regionie Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobacz, ile trzeba wydać! 📢 Aktualne zarobki żołnierzy w 2023 roku. Wojsko Polskie rozpoczęło rekrutację z atrakcyjnymi wynagrodzeniami Obecnie w Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się również podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co też sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej - wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. A jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową?

📢 Jajka - z tym warto jeść jajka, aby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do jajek na odchudzanie Jajka same w sobie są wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączone z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawiają, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które w połączeniu z jajkami prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Krzysztof Skiba z Big Cyc z żoną Karoliną - tak mieszkają i żyją na co dzień. Para wzięła ślub Krzysztof Skiba to gwiazda zespołu Big Cyc, który w tym roku świętuje 35-lecie. W sierpniu 2023 po raz drugi wziął ślub. Zobaczcie jak żyje jedna z najpopularniejszych par show-biznesu ostatnich tygodni - Karolina i Krzysztof Skiba.

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje od najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [3.09.23 r.] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia [3.09.23 r.] Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Eurojackpot 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Nawet niewielka wygrana cieszy. Oczywiście każdy liczy na główne wygrane jednak i te mniejsze wygrane mogą odmienić życie. Szczególnie w grze Eurojackpot, w której główna wygrana to kilkaset milionów złotych. Żeby wygrać trzeba mieć dużo szczęścia, a czasem trzeba mu pomóc. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w Eurojackpot.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Chcesz kupić auto hybrydowe? Przejrzyj ranking najmniej awaryjnych silników hybrydowych Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Wyprzedaż AMW. Odkryj, co i po jakich cenach można teraz nabyć od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Przeszłość handlu odsłonięta! Archiwalne zdjęcia ze zbiorów NAC przedstawiają targowiska, stragany oraz sklepiki sprzed lat w okresie PRL Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach.

📢 Oto wnioski z raportu ADAC 2023. Poznaj oszałamiające SUV-y, które warto rozważyć lub nawet nabyć SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem Android, usuń tę aplikację, aby uniknąć strat finansowych Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Będzie duża waloryzacja emerytur. Którzy emeryci mogą spodziewać się dodatkowych środków? Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci rożnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? 📢 Świeże wzmocnienie emerytur dla par małżeńskich. Poznaj szczegóły dotyczące przyznawania i wypłacania tych dodatkowych świadczeń! Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Podajemy stawki! 📢 Odkryj skarb w zwykłej monecie 5 groszy. Jak rozpoznać cenne bilony i banknoty? Podpowiadamy! Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Takie będą emerytury wraz z czternastką. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź wyliczenia brutto i netto Jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na Twoje konto. Wiemy kiedy, emeryci dostaną dodatkowe środki. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury. Sprawdź szczegóły! 📢 Ukryte kody na Androidzie, o których mogliście nie słyszeć! Mamy te, które są warte poznania Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Przyszła ustawa o emeryturze dla wdowców: Planowany dodatek sięga nawet 7600 złotych po zgonie małżonka. Co dzieje się w tej sprawie? Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Te samochody mają 10 i więcej lat i niezwykle rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź!

📢 Te SUV-y niezwykle rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Nowe zasady emerytury po zmarłym małżonku! Świadczenie po śmierci będzie podwójne. Ile procent dla wdowy? Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Ile można dostać za kasety magnetofonowe z lat 90.? Najdroższe sprzedasz nawet za kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci? 📢 Do tych gabinetów lekarskich zostaniesz przyjęty bez żadnego skierowania. Gdzie dostaniesz się od razu? Pojawienie się jakichkolwiek objawów pokazujących pogorszenie zdrowia powinno być dla nas alarmujące. Przede wszystkim powinniśmy udać się wtedy po poradę do lekarza. Nie zawsze jednak wystarczy lekarz rodzinny. Czasem musimy udać się do specjalisty. W niektórych przypadkach niezbędne jest okazanie skierowania od np. lekarza rodzinnego. Są jednak specjaliści, którzy przyjmują na NFZ bez skierowania. Do kogo możemy się więc udać? Kto zaś wymaga skierowania?

📢 Masowe kontrole w domach? Surowe kary za brak dokumentów. Sprawdź ile zapłacisz! Kontrolerzy będą sprawdzać kwestię wód opadowych. Te powinny być odprowadzane w odpowiedni sposób. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku przedstawia konkretne wymogi. Jeśli ich nie spełnimy, możemy oczekiwać poważnych mandatów! Co nam grozi i za co dokładnie? Sprawdź! 📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Bajce za nami! Zobacz zdjęcia Działo się ostatnio w toruńskiej Bajce! Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Może znajdziecie na zdjęciach kogoś znajomego! 📢 Choroby zawodowe - wykaz w 2023 roku. Za te choroby otrzymasz gigantyczne odszkodowanie Choroby zawodowe powstają w wyniku długotrwałego narażenia na czynniki związane z pracą. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zobaczcie jakie choroby powstają w pracy.

📢 Tak było na zlocie samochodów amerykańskich i militariów na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia Około 130 amerykańskich samochodów, pasjonaci z całej Polski, a także z zagranicy, ciekawe wystawy militariów – to tylko część atrakcji czekających w sobotę 2 września na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. 📢 II Baśniowe Spotkanie na Zamku Bierzgłowskim. Zobacz, jak było! [zdjęcia] W sobotę (02.09) obyła się już druga edycja pikniku familijnego o nazwie "Baśniowe Spotkanie na Zamku Bierzgłowskim". My też tam byliśmy! Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia. 📢 Pan Jarosław z Torunia seryjnie występuje w znanych produkcjach, choć na plan trafił przypadkiem Pasja pana Jarosława zrodziła dzięki namowie znajomego. Praca na planach filmowych szybko stała się dla torunianina całkiem ważną częścią jego życia, i to nie ze względu na pieniądze. Udział w produkcji filmów to okazja do poznania wielkich postaci kina, ale także do uczestnictwa w czymś wyjątkowym - podkreśla.

📢 Posłowie, wiceprezydent i inni. PiS przedstawiło kandydatów do Sejmu i Senatu w okręgach z Toruniem i okolicą Krzysztof Szczucki oraz posłowie Joanna Borowiak i Zbigniew Girzyński otwierają listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim. Znani są też kandydaci tego ugrupowania do Senatu. 📢 Można się przestraszyć! Oto spektakularne metamorfozy. Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Toruń. To oni adoptowali psy ze schroniska dla zwierząt. Brawo! Zobacz zdjęcia! Toruńskie schronisko ma pod opieką kilkaset zwierząt. Przeważają psy i koty, ale nie brakuje również innych gatunków. Do placówki trafiają zwierzęta z różnych miejscowości całego powiatu. Na szczęście nie brakuje osób, które chcą zabrać psa do domu. Ostatnio zwierzęta trafiły w dobre ręce. Oto zdjęcia. 📢 Komunikacja miejska w Toruniu. Które linie autobusowe i tramwajowe są najdłuższe? Od 1 września Toruń ma docelowy - choć mogący ulegać korektom - układ komunikacji miejskiej. Które więc linie autobusowe i tramwajowe są najdłuższe?

📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Piękne oczko wodne a w nim rybki! Zobacz, gdzie odpoczywa gwiazda disco polo Kiedy Zenek mieszkał w białostockim bloku o pięknym ogrodzie mógł jedynie pomarzyć. Gdy przeprowadził się do Grabówki nareszcie mógł cieszyć się prywatną zielenią. Ogród urządzała oczywiście jego żona Danusia.

📢 Bezczelni uczniowie trafili na kontrę. Nauczyciel też potrafi! Najlepsze hity sprawdzianów na początek roku szkolnego Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź najnowsze ogłoszenia! Ile trzeba obecnie wydać na tani dom do remontu, który zlokalizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim? Tego dowiecie się z naszego najnowszego przeglądu ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii. 📢 Izabella Krzan - tak mieszka. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 To już pewne! Bezpłatne leki nie tylko dla seniorów! Prezydent podpisał ustawę. Kto jeszcze zyska? To już przesądzone. Więcej osób otrzyma bezpłatne leki. O projekcie rozszerzającym zakres bezpłatnych leków już mówiło się od jakiegoś czasu. Ostatecznie jednak dopiero teraz, gdy Prezydent Andrzej Duda podpisał stosowną ustawę, bezpłatne leki zostały rozszerzone na grupę seniorów powyżej 65. roku życia, a także na dzieci do 18 r.ż.

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 02.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Zmiany w emeryturach od września. ZUS może zawiesić wypłaty! Emerycie! Mniej dorobisz do świadczenia Wielu emerytów i rencistów decyduje się na dorabianie do emerytury. Jeśli obecne świadczenie ich nie zadowala, a dodatkowo mają jeszcze siły i chęci, jest to dobry sposób na poprawę stanu finansowego. Jednak od września 2023 roku emeryci będą mniejszy próg tego, ile mogą dorobić. To dotyczy emerytów na wcześniejszej emeryturze. Co jeszcze sie zmieni?

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 2.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 2.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 2.09.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 2.09.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 2.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Nowe ulgi podatkowe - na powrót i dla seniorów. To będzie można odliczyć też w 2024 roku Do ulg podatkowych zaliczają się zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ulgi podatkowe najprościej mówiąc pomagają nam zyskać dodatkowe pieniądze. Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? Zobaczcie, co można odliczyć dzięki najnowszym ulgom.

📢 Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie! 📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Oto modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 "Trzynastka i "czternastka" ostro w dół? Tyle możesz stracić w 2024 roku. Czeka nas spora zmiana Kto może najwięcej stracić w 2024 roku? "Trzynastka i "czternastka" ostro w dół? Ruszają prace nad przyszłorocznym budżetem państwa. Czego można się spodziewać? Na pewno wyższych składek ZUS!, lecz co stanie się z zerową stawką VAT czy waloryzacją emerytur? Sprawdź! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Toruń. Atak nożem na pracownicę biblioteki. Czy młody Kazach był poczytalny? 22-letni Pavel V., obywatel Kazachstanu, ma zarzuty usiłowania zabójstwa. W lasku przy ul. Balonowej w Toruniu zaatakował nożem kobietę. Teraz ważą się jego losy, bo po obserwacji psychiatrycznej biegły ma wydać opinię na temat jego poczytalności. 📢 Niebezpieczny wypadek w Papowie Toruńskim z udziałem motocykla i samochodu osobowego Dzisiaj (piątek, 1 września) w Papowie Toruńskim doszło do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Zdarzenie miało miejsce na wyjeździe z Papowa Toruńskiego w DK91.

📢 Urlopy 2024 na nowych zasadach! Nowe zmiany w kodeksie pracy. Ile dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku? 11.09.2023 W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Osobom zatrudnionym na pełnym etacie przysługuje 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Tramwaj na Jar. Rozpoczęły się regularne kursy na i z północy Torunia! Wczesnym rankiem w piątek 1 września rozpoczęły się regularne kursy tramwajów nową trasą w Toruniu - do i z Jaru.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy od komornika można nabyć od 38 tysięcy złotych. Oto licytacje komornicze we wrześniu 2023 Już od 38 tysięcy zł zacznie się licytacja domu w Zakrzewie (gm. Stolno). W okazyjnych cenach licytowane będą też przez komorników domy w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku i innych miejscowościach regionu. Oto szczegóły licytacji we wrześniu i październiku oraz zdjęcia.

📢 Przyjrzyj się swoim palcom. Ich długość powie o twoim stanie zdrowia, sprawności fizycznej i seksualności Długość palców może wskazywać na zdrowie, sprawność w sporcie i seksualność. W wielu badaniach naukowcy przyjrzeli się długości palców. To właśnie długość palców może wskazywać na ryzyko wystąpienia niektórych chorób w przyszłości, ale też innych czynników, które wiążą się z aktywnością fizyczną i płciową. Sprawdź, co o stanie zdrowia może powiedzieć wielkość palców. 📢 Seniorze! Sprawdź, dlaczego możesz nie dostać 14. emerytury. Decyduje o tym ten jeden niuans! [1.09.2023] Niezbyt optymistyczne wieści dla wybranych emerytów. Otóż, jak się okazuje, nie wszyscy otrzymają w tym roku czternastą emeryturę. Dlaczego niektórzy seniorzy nie dostaną czternastki? Kto może na nią liczyć i jakie dokładnie kwoty wpłyną na konta? Wyjaśniamy to w artykule i galerii!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Uwaga, złodziej! Samoobrona lokatorów: plakaty i monitoring "Uwaga, złodziej! - takimi plakatami ostrzegają się wzajemnie mieszkańcy ul. Poniatowskiego w Toruniu. W lipcu przestępcy usiłowali tutaj włamywać się do mieszkań. Dotąd ich nie ujęto. Pozostał strach, ale i mobilizacja. 📢 We wsi zbudowali zamek ze słomy – to witacz dożynkowy! Jest fosa, brama, a nawet książę na koniu i królewna w okienku – Zamek ze słomy zachwycił mnie i musiałam się zatrzymać! Jestem pod ogromnych wrażeniem pomysłowości i zaangażowania ludzi – mówi nam jedna ze zwiedzających ogromnych rozmiarów witacz dożynkowy w Sierakowie. Mieszkańcy tej kujawsko-pomorskiej wsi co roku zaskakują rozmachem swojej ozdoby. Na zamkowym dziedzińcu sporo się dzieje. Koniecznie zajrzyjcie!

📢 Pierwszy wrześniowy weekend. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców Torunia? Wakacje dobiegają ku końcowi. Z tej okazji w wielu miejscach w Toruniu zaplanowano wydarzenia żegnające lato. Nie zapomniano jednak o upamiętnieniu rocznicy wybuchu II wojny światowej. Co jeszcze czeka na torunian? Przygotowaliśmy spis najciekawszych atrakcji.

📢 Pani Wanda Pawlikowska z Torunia skończyła 100 lat! Kocha przyrodę, podróże i modę. Jest w świetnej formie Trudno w to uwierzyć, ale ta energiczna i elegancka torunianka skończyła 100 lat! Wanda Pawlikowska uwielbia kontakt z przyrodą, podróże, lekturę i... modę. To jej prywatna recepta na długie życie i to w świetnej formie. 📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023 roku. Te znaki zodiaku czekają finansowe kłopoty Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca przyszłości poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczcie, co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze, a które mogą wpaść w tarapaty? A może ktoś ma szanse na wygraną? Sprawdzamy horoskop finansowy na najbliższe dni. 📢 Nieznane numery - uważaj na te numery telefonów. To może być próba oszustwa Oszuści cały czas szukają nowych sposobów na kradzież pieniędzy. W ostatnich miesiącach ataki oszustów coraz częściej skierowane są na użytkowników telefonów komórkowych. Odbieranie połączeń z niektórych numerów lub próba oddzwonienia na te numery może się skończyć utratą pieniędzy. Sprawdźcie, na które numery telefonów należy uważać!

📢 Szef toruńskiej drogówki będąc po służbie uniemożliwił jazdę pijanemu rowerzyście Podinspektor Tomasz Bałuk, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego toruńskiej komendy, udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. W czasie wolnym od służby uniemożliwił jazdę pijanemu rowerzyście.

📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto. 📢 Te kolekcje kaset są teraz sporo warte. Renesans kaset magnetofonowych Kasety magnetofonowe były w latach 80. i 90. jednym z najpopularniejszych nośników muzycznych. Po 2000 roku, wyparte przez płyty CD, trafiły do najgłębszych zakamarków naszych mieszkań. Dziś po dekadach przeżytku młodzi odkrywają je na nowo. Skąd moda na powrót kaset magnetofonowych? Ile dzisiaj są warte?

📢 Zwrot podatku 2023 - kiedy? Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze. 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 500 plus dla małżeństw coraz bliżej? Jest szansa na dodatek finansowy dla małżonków! Petycja trafiła już do Sejmu 500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Sprawdź! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Bożena Cisło, piękna narzeczona Wiktora Lamparta, też kocha motocykle [zdjęcia, 6.11] W czwartek Klub Sportowy Toruń oficjalnie poinformował, że podpisał kontrakt z Wiktorem Lampartem, dotychczas żużlowcem Motoru Lublin. Kim jest jego narzeczona Bożena, która ma duży wpływ na rozwój jego kariery?

iPolitycznie-Wąsik o wpływie Państw Bałtyckich na politykę Łukaszenki