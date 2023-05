Przegląd prasy 30.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023?”?

Prasówka 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023? Dodatkowe pieniądze na wakacje są przeznaczone dla osób pracujących. Pracownicy otrzymują je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak je uzyskać? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kto może Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023 netto? Sprawdź szczegóły!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.05.23

📢 Kolejna impreza w toruńskiej Labie za nami! Zobacz, co się działo! [zdjęcia] Laba - Przystań Towarzyska to wyjątkowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Można się tam pobawić ze znajomymi przy ulubionych hitach muzycznych, nie rezygnując ze świeżego powietrza. Zobaczcie sami, co się tam działo na ostatniej imprezie! Oto fotorelacja.

📢 Beka z naszych szefów. Najlepsze memy o pracy, wyzysku i lenistwie pracowników 30.05.2023. Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 30.05.2023.

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot podatku 2023 - kiedy? Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Sprawdź pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły!

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 To prawda. Są to 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Emerytury 2024. 5 tysięcy złotych do świadczenia dla emerytów! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły!

📢 Wyższe pensje dla pielęgniarek od lipca. Również dla lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Nawet dodatkowe 500 złotych dla każdego seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły. 📢 Te samochody najczęściej kradną złodzieje. Masz takie auto? Oto modele, których trzeba mocno pilnować W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Renta wdowia 2023 w Polsce. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Limit wypłaty z bankomatu 2023. Jedynie te kwoty wypłacisz z Millennium, PKO i wielu innych. Lepiej to wiedzieć! Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Takie dodatki też przysługują seniorom z ZUS! Nikt o tym głośno nie mówi. Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Oto szczegóły!

📢 Masz zbędne kilogramy - zobacz, jak schudnąć? Odpowiednia prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć [porady] Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? 📢 Sięgnij po pieniądze z ZUS! Emeryci wniosek składają już teraz. Jakie są dodatki do świadczeń ZUS? Tyle możesz dostać! [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać?

📢 Takie są skutki jedzenia gotowanych ziemniaków. To dzieje się z organizmem Ziemniaki w Polsce pojawiły się w XVII wieku. Od tego czasu trwa ich nieustanne królowanie na polskich stołach. Są podstawą naszych obiadowych dań. Ostatnio co prawda popularność zdobywają również posiłki przyrządzane bez ziemniaków, jednak sporo Polaków nadal nie wyobraża sobie obiadu bez tego warzywa. Ziemniaki mają sporo składników odżywczych w tym potasu i błonnika. Jednak spożywanie wielkich ilości ziemniaków ma swoje ciemne strony i powoduje skutki uboczne. Jakie dokładnie? 📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Kto skorzysta na uldze? Już 1 lipca wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Sprawdź!

📢 Zasiłek pogrzebowy 2023 KRUS wypłacany przez ZUS? Poważne zmiany od 1 czerwca! Komu przysługuje i ile wynosi? Już od 1 czerwca 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania zasiłku pogrzebowego w ramach KRUS. Po osobach uprawnionych do rent pracowniczych lub emerytur zbiegających się z ich rolniczymi odpowiednikami wypłatę przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na jakich zasadach? Kiedy rodzina będzie się ubiegać o środki po zmarłym rolniku ubezpieczonym w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Zobacz! 📢 Sprawca wypadku na Ugorach miał ponad 1 promil alkoholu we krwi! Co dalej z rondem? W niedzielę na toruńskich Ugorach doszło do groźnego wypadku - nietrzeźwy kierowca potrącił prawidłowo jadącego rowerzystę. Sprawca został zatrzymany, a w całej sytuacji, mimo jego oczywistej winy, nie brakuje pytań, czy rondo bpa Szelążka przy skrzyżowaniu Ugorów i Watzenrodego jest na pewno bezpieczne.

📢 Takie warzywa i zioła można sadzić i siać w czerwcu. Zbiory będą jeszcze późnym latem [30.05.2023] Czerwiec to czas, gdy zbieramy posiane wcześniej warzywa i zioła. Ale w czerwcu wciąż można wysiewać kolejne warzywa. Ich zbiory będą się odbywać późnym latem i jesienią. Co ważne, niektóre rośliny lepiej posiać na początku miesiąca, a inne na koniec czerwca. Które warzywa i zioła się do tego nadają? Zobaczcie. 📢 Wiemy do kogo należą pieniądze z komunii i innych prezentów dziecka. Tak mówi prawo rodzinne [30.05.2023] Dobiega końca sezon komunijny a z nim odwieczne pytanie. Co się stało z moimi pieniędzmi z komunii zdaje się zadawać wielu dorosłych, ale i nie tylko. Jak się okazuje o tym do kogo należą pieniężne prezenty jasno mówi prawo, a dokładnie kodeks rodzinny. Postanowiliśmy sprawdzić, kto może rozporządzać pieniędzmi dzieci otrzymanymi w ramach prezentu.

📢 Mamy horoskop na weekend 26-28 maja 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [30.05.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 26 – 28 maja 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Magdalena Kajrowicz w naprawdę odważnych kreacjach! [30.05.2023] Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach. 📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [30.05.2023 r.] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Tak wygląda Linda Evans - Krystle z serialu "Dynastia", która niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [30.05.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Torunianin w samochodzie przewoził ponad 32 kg narkotyków! Na 3 miesiące do aresztu trafił 52-latek, u którego w samochodzie policjanci z toruńskiej komendy zabezpieczyli ponad 32 kilogramy narkotyków. Mężczyźnie grozi nawet 12 lat więzienia.

📢 Toruń. Kradzież monet w muzeum. Kustosz i numizmatyk przed sądem! Adam M. jako kustosz ukradł z Muzeum Okręgowego w Toruniu 194 cenne monety warte 1,46 mln zł - dowodzi prokuratura. Eksponaty sprzedawał numizmatykowi Andrzejowi R. ze starówki. Obaj oskarżeni mężczyźni stawili się dziś (29.05) do sądu, ale formalnie ich proces jeszcze nie ruszył. Dlaczego? 📢 Te oznaki świadczą, że małżeństwo nie przetrwa długo. Oto trzy ważne sygnały - zdaniem fotografów ślubnych Fotografowie ślubni twierdzą, że istnieją 3 wyraźne oznaki świadczące o tym, że małżeństwo nie przetrwa. Ich zdaniem takie zachowania gości i młodych małżonków na ślubie i weselu to znak, że związek nie będzie trwały. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Alarm w aptekach. Te leki zostały wycofane z aptek - musisz sprawdzić, czy masz je w domu Główny Inspektorat Farmaceutyczny, czyli GIF, zajmuje się kontrolowaniem rynku medykamentów w Polsce. Do jego zadań należy między innymi informowanie o wycofaniu jakiegoś środka w momencie, gdy nie powinien on być przez nikogo zażywany. Jakie leki zostały wycofane w ostatnim czasie? Których z nich nie należy już zażywać? Mamy listę!

📢 Top 9 rzeczy, których nikt nigdy nie powinien szukać w wyszukiwarce Google [lista] Dziwaczne rzeczy, których nikt nigdy nie powinien szukać w Google. Poznaj TOP 9 rzeczy, których lepiej, żebyś nigdy nie Google'ował!

📢 Marsz dla Życia i Rodziny w Toruniu. Przez miasto przeszły prawdziwe tłumy Przy pięknej pogodzie odbył się 28 maja, w niedzielę Marsz dla Życia i Rodziny w Toruniu. Jego uczestnicy, których były setki, przeszli głównymi ulicami starówki. 📢 Senior Plus 2023. Będą rządowe pieniądze dla Torunia W siedzibie Urzędu Miasta wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali umowę na rządową dotację w ramach programu Senior Plus na 2023 rok. Nasze miasto otrzyma prawie 400 tysięcy złotych. 📢 Tak Apator Toruń walczył w Częstochowie. Kibice też tam byli [zdjęcia] Ciekawy mecz w Częstochowie zakończył się ośmiopunktową wygraną Włókniarza nad For Nature Solutions Apatorem Toruń.

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 29.05.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Te nazwiska wywodzą się z Kujawsko-Pomorskiego. Oni mają korzenie w naszym regionie [29.05.2023 r.] Zastanawialiście się kiedyś, skąd pochodzi Wasze nazwisko? Gdzie są jego początki? Wiele nazwisk narodziło się w miejscowościach w województwie kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, które nazwiska wywodzą się z naszego regionu! 📢 Agata Wendorff z Torunia w finale Miss Polski. Ma szansę na tytuł najpiękniejszej? Motto, którym się kieruję, to „Pracuj ciężko w ciszy, niech efekty robią hałas” - mówi Agata Wendorff, która w lipcu będzie reprezentować województwo kujawsko-pomorskie w konkursie Miss Polski 2023. Na co dzień 21-latka mieszka w Toruniu. Od najmłodszych lat jeździ konno. Czy Agata Wendorff ma szansę zdobyć koronę? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia torunianki!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 29.05.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 29.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Mieszkanie na własność od państwa? Będą nowe rozwiązania! Kto z nich skorzysta? Najnowsze zapowiedzi mówią wprost: Najemcy będą mieli lepsze zasady otrzymania na własność Mieszkania Plus. O tym mówi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które wraz z Polskim Funduszem Rozwoju Nieruchomości przygotowało specjalny pakiet rozwiązań. Z założenia mają one pozwolić na wykupienie mieszkania na własność na lepszych, preferencyjnych warunkach.

📢 Dorota Gardias rozebrała się do naga przed obiektywem i wyglądała jak bogini! Zobacz najnowsze prywatne zdjęcia Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Ostatnio Dorota Gardias odbyła nietypową sesją zdjęciową, a przed obiektywem zrzuciła wszystkie ciuchy i prezentowała się tak, jak ją stworzyła matka natura. Gwiazda w szczytnym celu wcieliła się w Nintu, babilońską boginię i trzeba przyznać, że wybór postaci był idealny, tak jak sylwetka pani Doroty. 📢 Mnóstwo zwrotów akcji w serialu "Zakazany owoc". Halit spadnie ze schodów i... zginie! Co jeszcze się zdarzy? "Zakazany owoc" to jeden z tureckich seriali, które gromadzą widownię w każdym kraju, w którym jest emitowany. Niedawno w Hiszpanii wyemitowano pierwszy odcinek telenoweli, który zgromadził przed ekranami ponad 1,6 mln widzów! W Polsce oglądać można trzeci sezon serialu. Sprawdzamy, jakie zwroty akcji przyszykowali twórcy serialu w tym sezonie i co wydarzy się w kolejnych. Jedno jest pewne - emocji i zaskakujących zwrotów akcji będzie sporo!

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 29.05.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Atak cyberoszustów? Każdy z nas jest narażony! Chroń się przede niebezpiecznymi reklamami! Cyberoszuści - jak ich unikać? Niebezpieczeństwo w Internecie jest realne. Każdy z nas niemal każdego dnia może zetknąć się z próbą wyłudzenia danych osobowych, kradzieży pieniędzy z konta bankowego i z próbą podjęcia innych niebezpiecznych działań. W większości przypadków cyberoszuści wykorzystują naszą naiwność, a uzyskanie przez nich dostępu do naszych danych wymaga naszej... współpracy. W Internetowej codzienności łatwo można się zagubić, ale co zrobić, aby tego uniknąć? Na co powinniśmy uważać? W co nie powinniśmy klikać?

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Ciężko się z nimi dogadać. Są uparte i bywają nieznośne. Sprawdź listę! 29.05.2023 Oto lista imion, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Ciężko zaakceptować ich pewne zachowania i sposób bycia. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Kiedyś wierzono, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować osobowość i charakter człowieka. Te osoby mają trudny charakter. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. Sprawdź, kto jest na liście! 📢 Dwie emerytury dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie – dwie emerytury. Oto zasady, na jakich ma być przyznawane 29.05.2023 Obecnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec może otrzymywać swoje własne świadczenie lub rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Wybór zależy od wdowy (wdowca) i może wybrać tylko jedno świadczenie, które jest bardziej korzystne dla niejego. Jednakże wkrótce to się może zmienić: wdowom (lub wdowcom) może przysługiwać oba świadczenia. W ramach projektu "Dwie emerytury dla wdów (wdowców)" postuluje się taki scenariusz.

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 29.05.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 29.05.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Żółty pył na samochodach i w mieszkaniach w regionie. To nie jest piasek znad Sahary Żółty, kleisto-oleisty pył, który ostatnio osadza się praktycznie wszędzie i wciska się każdymi szparami do mieszkań, to nie jest - jak niektóre media donoszą - piaskowy pył znad Sahary. To pyłek sosny, która niedawno zaczęła kwitnąć. W artykule wyjaśniamy, czy pyłek sosny jest szkodliwy i informujemy, kiedy sosny przestaną pylić. 📢 Chcą wpłynąć na Toruń i jego władze: "Dziś czujemy się pominięci" - mówią społecznicy Grupa toruńskich społeczników powołała grupę "Wpływamy na Toruń". Jak mówią, są zaniepokojeni malejącym zaufaniem między mieszkańcami a władzami miasta. - Walczymy o to, żebyśmy razem budowali miasto, które kochamy, bo miasto to my - tłumaczą. 📢 Płaca minimalna 2024. Szykuje się rekordowa podwyżka! Padła propozycja, żeby od stycznia 2024 roku najniższa pensja wzrosła o 500 zł brutto miesięcznie, a od lipca o kolejne 250 zł, czyli razem aż 750 zł. Gdyby tak się stało, to będzie rekordowy wzrost minimalnej płacy!

📢 Nowy Bon Turystyczny 2023. Częściowo zastąpi świadczenie 500 plus? Tym razem Polacy otrzymają 1000 zł. Zobacz szczegóły Bon turystyczny okazał się udaną rządową inicjatywą, która nie tylko pozwoliła na aktywizację sektora turystycznego po pandemii, ale również taką, która umożliwiła wielu Polakom skorzystania z wakacji czy urlopu w pełni. Jak informuje Ministerstwo Finansów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polacy w okresie obowiązywania bonu turystycznego wydali ponad 3 miliardy złotych. Czy bon turystyczny wróci w nowej formule? Sprawdzamy zapowiedzi rządu związane z bonem turystycznym 2023. Ile Polacy otrzymają środków na wakacje swoich dzieci? Zobacz szczegóły. 📢 Apator Toruń powalczył w Częstochowie. Ostatni łuk będzie się śnił po nocach Gdyby torunianie tak często nie tracili pozycji na dystansie, to mogliby pokusić się nawet o zwycięstwo w Częstochowie. Aż cztery razy "Anioły" traciły punkty na ostatniej prostej.

📢 Chcesz się uwolnić od telemarketerów? Oto niezawodny sposób! Praktyczne porady na uciążliwe telefony Niemal każdego dnia możemy mieć problemy z ciągle wydzwaniającymi do nas telemarketerami, którzy zachęcają nas do nabycia jakichś produktów lub też do skorzystania z oferowanych usług. Problem zwalczania tej swoistej plagi dla niektórych jest zbyt ciężki, gdyż zwykłe blokowanie numeru nie przynosi efektu. Dlaczego tak się dzieje? Jak z tym walczyć? I skąd w ogóle telemarketerzy mają nasze numery? 📢 Tak się bawi Toruń nocą na starówce. Mamy kolejne zdjęcia z imprez w Hex Club Toruń! Co działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszą fotorelację z imprez w Hex Club Toruń!

📢 Dramatyczne zderzenie w Toruniu. BMW potrąciło rowerzystę na przejściu dla pieszych. Kierowca był nietrzeźwy Potrącony rowerzysta trafił do szpitala. Policja czeka na opinię lekarską poszkodowanego użytkownika jednośladu. To od niej zależy, jak zakwalifikowane zostanie zdarzenie - jako kolizja, czy jako wypadek.

📢 Zderzenie w Grębocinie pod Toruniem. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala W Grębocinie miejscowości w gminie Lubicz doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Konieczna była pomoc ratowników medycznych. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. Tak było podczas uroczystości! [zdjęcia] W niedzielę (28.05) do Pierwszej Komunii Św. przystępowały dzieci w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Był to ważny dzień zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin. Nie mogło przy tym wydarzeniu zabraknąć fotoreportera "Nowości".

📢 Wielki pożar w Cichoradzu pod Toruniem. Słoma płonęła jak proch [zdjęcia] Pożar błyskawicznie objął baloty słomy w miejscowości w gminie Zławieś Wielka. Do akcji gaszenia zaangażowano wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w okolicy. 📢 Niebezpiecznie na osiedlu Mieszkanie Plus w Toruniu. Podpalenia aut to nie wszystko! Będzie więcej kamer lub ogrodzenie? Podpalenia trzech samochodów, znikające hulajnogi i rowery, łapanie za klamki - to spędza sen z oczu mieszkańcom nowych bloków przy ul. Okólnej, czyli osiedla Mieszkanie Plus w Toruniu. Przestają się czuć bezpiecznie "na własnym terenie".

📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej "Bajce" za nami! Zobacz najnowsze zdjęcia! Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie Torunia! Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z ostatniej imprezy w Bajka Disco Club Toruń. Zobaczcie sami! 📢 „Piwo z Mentzenem” wcale nie zaszkodziło Sławomirowi Mentzenowi? Nagranie obiegło sieć - WIDEO Współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen wielu zaskoczył swoją kampanią "Piwo z Mentzenem", ale ostatnie wydarzenia mogły go wprawić w małe zakłopotanie. 26 maja w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku takie spotkanie. Ale później w internecie pojawił się film, na którym lider partii wyraźnie traci równowagę, co już może nie należeć do elementów jego kampanii. Sam polityk odnosi się do sprawy z dużym dystansem. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Święta w parafii na Jarze [zdjęcia] W sobotę, 27 maja, do Pierwszej Komunii Świętej przystępowały dzieci w parafii św. Andrzeja Apostoła w Toruniu. To parafia na osiedlu Jar - młoda i prężna. Przy tym ważnym dla dzieci i rodziców wydarzeniu był fotoreporter "Nowości".

📢 Toruń. Blisko 93-letni szewc Józef Kania wciąż pracuje! "Jestem zawalony robotą! Ale zapraszam, zapraszam..." Historia szewca Józefa Kani z Torunia dwa lata temu poruszyła całą Polskę. 91-letniemu wtedy rzemieślnikowi brakowało zleceń, ale nagłośnienie sprawy pomogło. Dziś 93-latek nadal pracuje. - Jestem zawalony robotą. Ale zapraszam, zapraszam - mówi "Nowościom".

📢 Tak mieszka Magdalena Boczarska z Mateuszem Banasiukiem. Luksusowy apartament aktorów w sercu stolicy. Zajrzyj do domu Magdaleny Boczarskiej Magdalena Boczarska to popularna aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Lubiana polska gwiazda jest też od niedawna ambasadorką znanej marki biżuterii. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Magdy Boczarskiej, w którym mieszka wraz z partnerem i synkiem. Koniecznie zobacz dwupoziomowe mieszkanie aktorki.

📢 Koszmarne buble budowlane. Historie remontów, które stały się katastrofą. Największe niedoróbki i amatorska prowizorka polskiego internetu Każdy może stać się ofiarą koszmarnych bubli budowlanych. Wystarczy, że trafimy na nieodpowiednich majstrów, a nasz remont zamieni się w totalną katastrofę. Stracimy pieniądze, materiały budowlane i cenny czasu. Zobacz galerię zdjęć z największymi niedoróbkami i pokazem amatorskiej prowizorki polskiego internetu. Boli i ściska w środku od samego patrzenia.

📢 Toruń z lat 70. Takiego miasta już nie ma. Wyjątkowe fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego Zobaczcie kolejne, unikalne zdjęcia starego Torunia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tym razem prezentujemy zdjęcia z lat 70. Więcej w naszej galerii! 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo! 📢 Pensja minimalna 2023 netto. Tyle dostaniesz po drugiej podwyżce w tym roku, pracodawca nie ma wyjścia Od stycznia 2023 roku pensja minimalna w Polsce wynosi 3490 złotych brutto. W tym roku w związku z wysoką inflacją czeka nas jeszcze jedna podwyżka płacy minimalnej (zostanie przeprowadzona w lipcu, a rząd podał już w rozporządzeniu kwotę). Sprawdź ile teraz "na rękę" dostają pracownicy, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenia, a ile będą dostawać netto po podwyżce za kilka miesięcy. Porównujemy też to wynagrodzenie ze średnią pensją w Polsce.

📢 Takie pytania podczas rozmowy o pracę mogą wbić w krzesło, ale naprawdę padają! Wiemy, jakie Rozmowa o pracę to spotkanie z kandydatem do niej, zainicjowane przez rekrutera, który wytypował daną osobę spośród wielu innych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przedstawiają historię kariery, z uwzględnieniem najważniejszych stanowisk i miejsc pracy, opisują zawodowe osiągnięcia i to, co chcą osiągnąć w przyszłości. Jednak pytania, które się im zadaje podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą szokować! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Mieszkańcy Urzędniczej 2 w Toruniu mają dość "Magicala": "Tak się nie da żyć!" Od ośmiu lat trwa walka mieszkańców bloku przy ul. Urzędniczej 2 o chociaż jedną spokojną noc. Wszystko za sprawą patostreamów prowadzonych przez m.in. Daniela "Magicala". Tym razem mieszkańcy Urzędniczej byli świadkami wybuchu w mieszkaniu, z którego płyną patotransmisje. - Tu mieszkają dzieci. Boimy się, że w końcu coś im się stanie - mówią "Nowościom". 📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży