Przegląd prasy (30.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.07.

Prasówka 30.07: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Oto młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! Sprawdź listę poszukiwanych kobiet [ZDJĘCIA] Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilka tysięcy osób. Wśród nich są m.in. osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę młodych kobiet poszukiwanych przez policję w całej Polsce.

📢 Tak się bawi Toruń w Cubano! Zobaczcie zdjęcia z gorącej imprezy w kubańskich rytmach Co ciekawego działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Mamy kolejne zdjęcia z Cubano Club Toruń. 📢 Toruń. Rodzinny seksbiznes. Po 2 latach jest wreszcie akt oskarżenia dla matki i córki! Zarobiły 4,3 mln zł - dowodzi prokuratura Dwa lata temu w lipcu z hukiem rozbito rodzinny seksbiznes, prowadzony w Toruniu, Wrześni i Kutnie przez dwie torunianki. Prokuratura zakończyła właśnie to śledztwo i skierowała akt oskarżenia przeciwko Wandzie i Kindze Ł. do sądu. Odpowiedzą za zarabianie na cudzym nierządzie i pranie brudnych pieniędzy.

Prasówka 30.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [30.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [30.07.2023] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień [30.07.2023] Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par.

📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [30.07.2023] Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem [30.07.2023] Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek.

📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? [30.07.2023] Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska? 📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [30.07.2023] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [30.07.2023] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [30.07.2023] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu. Oni jeszcze w wakacje wzbogacą się i spotkają miłość [30.07.2023] Według astrologów, aktualny układ gwiazd i planet na niebie ma duży wpływ na nasze powodzenie w sprawach miłosnych i finansowych. Niektóre znaki zodiaku jeszcze w te wakacje mogą liczyć na zastrzyk gotówki i nowe uczucie, inne z kolei muszą jeszcze poczekać, aż karta się odwróci. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu!

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny [30.07.2023] Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Mamy horoskop na weekend 28-30 lipca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [30.07.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 28-30 lipca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Takie zioła obniżają cukier. Oto skuteczne zioła na obniżenie poziomu cukru we krwi [30.07.2023] Wzrasta liczba osób, które zmagają się ze stanem przedcukrzycowym, insulinoopornością i wreszcie - cukrzycą typu 2. Przyczyny mogą być zarówno genetyczne, jak i wynikać z braku ruchu i złej diety, czego konsekwencją jest otyłość. Przy zbyt wysokim poziomie cukru we krwi, wspomagająco warto wzbogacić dietę o różnego rodzaju zioła, które wspierają pracę trzustki. Oto najskuteczniejsze zioła na cukier.

📢 Uwaga! Masz telefon z systemem Android? Odnstaluj te aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz telefon z systemem Android? Okazuje się, że użytkownicy takich smartfonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tańszy wypoczynek i podróże - jak z nich skorzystać? Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Jest praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo szukają przedsiębiorcy i ile płacą Czy w Toruniu i okolicy można dostać dobrze płatną pracę? Okazuje się, że tak. Wysokość wynagrodzenia jest jednak tym wyższa im większa fachowość i zapotrzebowanie na danego pracownika. Na szczęście bezrobocie jest dość niskie, więc o dobrą pracę jest łatwiej. Również firmy z Torunia i okolicy szukają fachowców. Zobacz jakich.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu w regionie wyłączą prąd! Sprawdź, czy Twoja miejscowość jest na tej liście Spółka Energa Operator regularnie publikuje informacje na temat bieżących, planowanych wyłączeń energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy! Warto się do tego wcześniej przygotować. 📢 Pieniądze w ZUS i OFE czekają. Musisz się po nie zgłosić! Jak złożyć wniosek? Wszyscy pracujący na umowie o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składki do ZUS. Na ich bazie są ustalane później świadczenia emerytalne. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że dany ubezpieczony umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak nie oznacza, że odłożone środki przepadają. Okazuje się, że są dziedziczone. Na jakich warunkach? Jak uzyskać pieniądze z OFE po zmarłym? 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Niesamowite! 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Które z nich są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz za to słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Darmowe leki dla dzieci i osób starszych. Na jakich zasadach i dla kogo? Minister Zdrowia wyjaśnia, od kiedy staną się faktem Program darmowych leków dla osób starczych ma być rozszerzony o dzieci oraz osoby 65+. Dotychczas korzystali z niego emeryci po 75. roku życia. Minister Zdrowia wyraźnie jednak mówi o tym, że trwają prace nad powiększeniem puli i zakresu dofinansowania leków. Wstępnie program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ ma obowiązywać od września 2023 roku, najpóźniej jednak wejdzie w życie na początku 2024 roku. Na czym dokładnie będzie polegać program i jakie leki obejmie?

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Wyjątkowe meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? Zobacz!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Próba kradzieży stuły z toruńskiego sanktuarium. Znanemu streamerowi grożą konsekwencje prawne W sobotę, 29 lipca, przed południem miała miejsce konferencja prasowa dot. incydentu, do którego doszło w ostatnich dniach w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Przypomnijmy, kilka dni temu streamer Szymon Besser prowadził transmisję, na której zarejestrowana została próba kradzieży stuły z sanktuarium. 📢 Parkrun Toruń 359. 29 lipca pogoda sprzyjała amatorom aktywnego wypoczynku [zdjęcia] 29 lipca 2023 roku odbyła się 359. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. Oczywiście był tam nasz fotoreporter. Poszukajcie się na zdjęciach. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Toruń. Pani Aurelia Liwińska skończyła 106 lat! Zachwyca formą i humorem! Świętowała urodziny na Barbarce Pani Aurelia Liwińska z Torunia skończyła 106 lat! Tym razem nigdzie nie odleciała samolotem, jak miało to miejsce przy okazji jej 102. urodzin, ale imprezowała na Barbarce. Nadal ma apetyt na życie i imponuje sprawnością. Doczekała się licznego grona wnuków, prawnuków, a nawet praprawnuczka!

📢 Rozbudowa Szosy Okrężnej rozpocznie się już w sierpniu Toruń korzysta z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu rozbudowana będzie m. in. Szosa Okrężna.

📢 Ochotnicy z akcji "Trenuj jak żołnierz" złożyli w Toruniu przysięgę [zdjęcia] 54 ochotników uczestniczących w akcji "Trenuj jak żołnierz" złożyło w sobotę 29 lipca przysięgę wojskową w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Toruń. Zazieleniają swoje osiedla kolorowymi ogródkami. Teraz susza daje się im we znaki Ich ogródki są ozdobą osiedli, ale w trakcie suszy przeżywają trudne chwile. Żeby nadal było estetycznie i kolorowo, a nie martwo i sucho, opiekujący się zieleńcami pracują nad nimi więcej niż kiedykolwiek.

📢 Horoskop na sierpień 2023. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta 29.07.2023 HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 29.07.2023.

📢 Polacy na all inclusive. Nasze oczekiwania a rzeczywistość. Śmieszne zdjęcia i memy o wakacyjnych wyjazdach 29.07.2023 Ruszył sezon urlopowy. Polacy będą wypoczywać w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 29.07.2023. 📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 29.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Murale w Toruniu. "Teraz murale robią, a raczej produkują urzędnicy i ,niestety, politycy" - mówi Andrzej Poprostu O tym, czym się różni dzisiejszy mural od tego sprzed kilkunastu lat, dlaczego sztuka zawsze będzie związana z reklamą i dlaczego "popsute" prace są najciekawsze, porozmawialiśmy z Andrzejem Poprostu - najpopularniejszym toruńskim twórcą murali. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 29.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 29.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 29.07.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 29.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 29.07.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Na tym polega oszustwo "na gołębia" czy "na ptasią kupę". Takie są teraz ulubione metody złodziei Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Złodzieje sięgają po nowe metody oszustw, ale często też wracają do starych sztuczek, by okraść z pieniędzy czy telefonu. Stosują kilka prostych metod, na które łatwo się nabrać. Jedną z nich jest oszustwo "na ptasią kupę" zwana też metodą "na gołębia". Warto znać sztuczki złodziei, zwłaszcza że w ostatnich latach liczba kradzieży i oszustw stale wzrasta. Czytaj więcej. 📢 Tyle pieniędzy można zarobić, jako żołnierz WOT. Mamy stawki według stopnia Takie wypłaty mają żołnierze WOT. Rząd zapowiedział podwyżki uposażeń wojskowych od marca 2023. Na lepsze pieniądze mogą też liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie są stawki? Oto wyliczenia najnowszych uposażeń.

📢 Kolejna gorąca noc w Bajce za nami! Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy Co działo się na ostatniej imprezie w toruńskiej "Bajce"? Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na starówce w Toruniu. 📢 Toruń. Śmierć Paulinki na Podgórskiej. Jest odpowiedź prezydenta w sprawie przejścia dla pieszych! 3 lipca trzynastoletnia Paulinka zginęła pod kołami samochodu na ul. Podgórskiej w Toruniu. Od lat apelowano, by miasto stworzyło tu przejście dla pieszych. Teraz jest odpowiedź prezydenta na kolejny już wniosek radnego Wojciecha Klabuna i rady okręgu w tej sprawie. Są też nowe fakty z prokuratury. 📢 Patostreamer próbował okraść toruńskie sanktuarium Patostreamer Szymon Besser, znany jako Szymool, usiłował wynieść stułę z kościoła NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Próbę udaremnił ochroniarz.

📢 500 plus dla małżeństw. Kto może zyskać dodatkowe środki? Sprawdź szczegóły projektu! Jest odpowiedź ministerstwa w sprawie! 28.07.2023 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać świadczenie i kiedy miałoby być wypłacane? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? 500 plus dla małżeństw z długoletnim stażem. Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Zobacz założenia petycji. 📢 Toruń. Pierwsza kawiarnia "Starbucksa" już otwarta. Tłumy w Toruń Plaza! Pierwszą kawiarnię sieci "Starbucks" w Toruniu otwarto w piątek, 28 lipca, w centrum handlowym Toruń Plaza. Na pierwszych 500 klientów czekały darmowe upominki. Już od rana pod pierwszym "Starbucksem" w Toruniu ustawiła się spora kolejka!

📢 Te sanatoria mamy w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie ZUS na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk. SPRAWDŹ LISTĘ Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium.

📢 Toruń. Miasto musi płacić pani Ewie za upadek na chodniku! Uwaga, to ważne dla każdego Pani Ewa upadła na chodniku w Toruniu. Zahaczyła o wystającą płytę, którą niedbale zostawiono tak po remoncie. Złamała rękę. W sądzie wywalczyła od miasta odszkodowanie, zadośćuczynienie za cierpienie i comiesięczną rentę na leki. 📢 Zjedz kolację 50 metrów nad Toruniem! Oto atrakcje Bella Skyway Festival 2023! [program i wizualizacje] Chcieliście czegoś nowego, czego jeszcze w Toruniu nie było? To będzie! Ogromy mapping śpiewających postaci związanych z Toruniem, rozszerzona rzeczywistość, dwie duże - tworzące całość - instalacje z okazji 100-lecia studia Walta Disneya, a także możliwość zjedzenie kolacji... 50 metrów nad dachami starówki! Oto największe atrakcje Bela Skyway Festival 2023. Ujawniamy je jako pierwsi. 📢 Gwałt i przemoc na komendzie w Brodnicy. Wyrok: 10 lat więzienia dla policjanta Krzysztofa G. 10 lat więzienia - taki wyrok ogłosił Sąd Rejonowy w Brodnicy w lipcu dla Krzysztofa G., byłego już policjanta, za zgwałcenie na komendzie jednej kobiety i seksualne wykorzystanie dwóch kolejnych. Na koncie mundurowy ma już wyrok za seksualne skrzywdzenie czwartej osadzonej.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Najcenniejsi ludzie marszałka. Rekordziści zarabiają ponad 400 tys. zł rocznie Marszałek województwa Piotr Całbecki godnie płaci swoim fachowcom. W gronie najlepiej zarabiających są szefowie spółek, dyrektorzy szpitali i WORD-ów. Dołączył do nich eksposeł Grzegorz Karpiński (PO), który został wiceprezesem spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. 📢 Szybowce na toruńskim niebie. Mistrzostwa świata potrwają do 6 sierpnia Aż do 4 sierpnia Toruń będzie stolicą światowego szybownictwa. W środę w naszym mieście rozpoczęły się 25. Mistrzostwa Świata FAI w Akrobacji Szybowcowej oraz 13. Mistrzostwa Świata FAI w Akrobacji Szybowcowej w klasie Advanced.

📢 Szkoła w Obrowie świętuje w tym roku 100-lecie powstania Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie to dostojna jubilatka. W tym roku skończyła 100 lat, co uczciła na wiele sposobów.

📢 Najlepszy burger w Toruniu. Lista najchętniej odwiedzanych burgerowni w mieście. Sprawdź TOP 10 Burger jest szybkim i sytym daniem, które lubi większość Polek i Polaków. W Toruniu nie brakuje miejsc serwujących ten absolutny przysmak. Które amerykańskie specjały w grodzie Kopernika cieszą się największym powodzeniem? Oto TOP 10 najlepszych burgerowni w Toruniu według użytkowników Google! 📢 Te produkty powodują największe wzdęcia i gazy. Uważaj! One mają działanie gazotwórcze i wzdymające Po jakich produktach są największe gazy i wzdęcia? Produkty spożywcze mogą być całkowicie zdrowe, ale równocześnie są gazotwórcze, powodują wzdęcia i wiatry. Co ciekawe, na liście są nie tylko warzywa strączkowe i kapusta. Zobacz teraz, jakie produkty wywołują gazy - możesz być zaskoczony! 📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Sprawdź, ile trzeba wydać! Szukasz mieszkania na wynajem w Toruniu? Zastanawiasz się, ile to będzie kosztowało? Spieszymy z pomocą! W artykule prezentujemy przegląd aktualnych ogłoszeń, dotyczących tanich mieszkań do wynajęcia, które znajdują się na portalu OtoDom.pl. Szczegóły w galerii.

📢 Konflikty sąsiedzkie w Toruniu? Najczęściej winna muzyka i zwierzęta. Są też „oryginalne” zgłoszenia Konflikty sąsiedzkie były, są i będą... O co obecnie kłócą się między sobą mieszkańcy Torunia i okolic? 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Apator Toruń w play off! Tak kibicowaliście "Aniołom" na Motoarenie w wygranym meczu z Wilkami Krosno For Nature Solutions Apator Toruń pokonał Wilki Krosno i zapewnił sobie miejsce w najlepsze szóstce PGE Ekstraligi. Najwierniejsi kibiców poklaskiwali najwyższe zwycięstwo "Aniołów" w tym sezonie. Mamy dla was dużo zdjęć z trybun, poszukajcie siebie i znajomych!

📢 Z drzewa spadło nasze jadło, czyli co serwuje Sieć Pizzerii Biesiadowo? O nowej pizzerii, otwartej niespełna dwa miesiące temu na toruńskiej starówce, z właścicielem lokalu rozmawia Jan Oleksy. 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Masz takie objawy? Zobacz dobrze poziom witaminy B12 w organizmie! Masz B12 zbyt mało? Sprawdź, co zrobić przy tych objawach Witamina B12. Jaka jest jej rola w organizmie i co się z nim dzieje, gdy jest jej zbyt mało? Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

