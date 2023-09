Przegląd prasy 30.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak picie kawy wpływa na nasze serce. Kawa może mieć zbawienne działanie na układ krążenia ”?

📢 Oto willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Sanatorium w 2024 roku - za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Horoskop na czwarty kwartał 2023 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 30.09.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czwarty kwartał 2023 roku. Co się wydarzy w październiku, listopadzie i grudniu u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb oraz Barana? 30.09.2023.

📢 Tak oto wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Drożej w miejskich przedszkolach w Toruniu. Sprawdź, ile po podwyżce płacą ropdzice Nie złotówkę, a 1,3 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową od września płacą rodzice dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli w Toruniu. Podwyżka ma zrekompensować wciąż rosnące koszty utrzymania placówek oświatowych dla najmłodszych. 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Emerytury stażowe 2024 - wyliczenia. Sprawdzamy, ile mogą wynosić emerytury stażowe Wiceminister wiceminister rodziny i polityki społecznej Sławomir Szwed podkreślił, że - jeśli PiS wygra wybory - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. Zaznaczył przy tym, że o tym, czy skorzystać z tego rozwiązania, zdecydują sami pracownicy.

📢 Toruński hostel za dworcem głównym czeka na nowego gospodarza. Zbudowany został między torami, jest długi niczym wagon! Zarządzający Dworcem Toruń Główny określają go jako „najbardziej odjazdowy” hostel w Toruniu. Za kilka dni będzie wiadomo w czyje ręce trafi to unikalne miejsce. 📢 Weekend w Toruniu. Wielki bezpłatny show to nie wszystko! Co nas czeka od piątku do niedzieli? [29.10.-1.11.2023] Przełom września i października przypada właśnie w ten weekend. Co ciekawego wydarzy się w Toruniu? Jesień już w pełni, ale dzięki dobrej i słonecznej pogodzie torunianie chętnie korzystają z jej uroków. Weekend seniora z kulturą, noc naukowców, gra terenowa. Co jeszcze? Sprawdźcie!

📢 W piątek i sobotę podniebne show na stadionie miejskim w Toruniu W piątek i sobotę torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl "EXIT" - podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego.

📢 Młodzieżowa Rada Miasta Torunia zorganizowała piknik, na którym posadzili drzewa Młodzieżowa Rada Miasta Torunia na rzecz młodych działa ponownie od marca bieżącego roku. W ostatni dzień lutego odbyły się wybory, które powołały jej członków. W czwartek, 28 września zorganizowali piknik połączony z nasadzeniem drzew. 📢 Wielki hit na Tor-Torze. KH Energa Toruń chce ograć lidera i mistrza Polski GKS Katowice Jak KH Energa Toruń zareaguje na pierwszą porażkę w sezonie? W piątek hit Tauron Hokej Ligi, czyli mecz z liderem z Katowic. Rekord frekwencji na trybunach i wielkie emocje gwarantowane. 📢 Toruń. Dwie kolizje w rejonie dworca Toruń-Wschód. Są utrudnienia w ruchu tramwajów Do zderzenia dwóch samochodów na wiadukcie w rejonie dworca Toruń-Wschód doszło w czwartek, 28 września, przed godziną 14:00. Występują utrudnienia w ruchu tramwajowym, MZK uruchomiło komunikację zastępczą.

📢 Pawilony na toruńskim bulwarze - jest raport Najwyższej Izby Kontroli Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący przebudowy toruńskiego bulwaru, w tym budowy dwóch betonowych pawilonów przed Bramą Żeglarską i ul. Łazienną. Do wyników kontroli odniosły się władze miasta. Ich ocena raportu NIK mocno się jednak różni od tego, co w raporcie Najwyższej Izby Kontroli zapisano.

📢 Emerytura po zmarłym. W jakich przypadkach można ją zatrzymać, a kiedy ZUS zabierze pieniądze? Emerytura i renta po zmarłej osobie. Kiedy świadczenie można zatrzymać, a kiedy trzeba zwrócić Zakładowi Ubezpieczeń społecznych? Jak jest w przypadku emerytury wypłacanej przez listonosza oraz przelewanej na konto? Czym jest tzw. niezrealizowane świadczenie i kto może wystąpić o wypłatę pieniędzy? Ekspertka ZUS wyjaśnia wątpliwości na temat emerytury lub renty po zmarłym. 📢 Toruń. 7 lat więzienia za śmierć Damiana na pasach. Kierowca pił i uciekł z miejsca wypadku 7 lat więzienia - taki wyrok usłyszał w Sądzie Rejonowym w Toruniu kierowca Dariusz P., który 14 maja br. śmiertelnie potrącił na pasach przy ul. Andersa 20-letniego Damiana. Był po alkoholu, uciekł z miejsca wypadku. Taki wymiar pozbawienia wolności został ustalony z prokuraturą, bo sprawca dobrowolnie poddał się karze.

📢 Toruń. Szosę Okrężną czeka remont i rozbudowa. Co to oznacza dla kierowców? 2 października rozpocznie się rozbudowa Szosy Okrężnej. To kolejna inwestycja, którą realizuje Toruń dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

📢 Torunianka najlepszym technikiem farmaceutycznym w całej Irlandii. Kim jest Dominika Wikowicz? Z Torunia wyprowadziła się w 2016 roku. Wyjechała do Irlandii, gdzie mieszka do dziś, osiągając kolejne sukcesy. W tym roku została laureatką Irish Pharmacy Technician Of The Year, czyli najlepszym technikiem farmaceutycznym w całej Irlandii. W rozmowie z "Nowościami" podzieliła się swoimi odczuciami i opowiedziała o różnicach między farmacją w Polsce i w Irlandii. 📢 Tak się bawią torunianie w Hex Clubie. Mamy kolejne gorące zdjęcia z imprez! Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie w galerii najnowsze zdjęcia z imprez w Hex Club Toruń.

📢 Nowi nauczyciele mianowani w Toruniu. Kto odebrał akty awansu zawodowego? Ponad sto osób odebrało w poniedziałek 25 września akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 📢 Tak kibice Apatora świętowali medal w Częstochowie. Jan Ząbik podał im puchar! To było święto "Aniołów" na stadionie Włókniarza Częstochowa. For Nature Solutions Apator pojechał świetnie w meczu rewanżowym o brązowy medal i pokonał Włókniarza różnicą 8 punktów w dwumeczu. Na podium PGE Ekstraligi kibice w Toruniu czekali siedem lat. Około tysiąca toruńskich fanów tak cieszyło się z medalu razem z żużlowcami - zobaczcie zdjęcia z Częstochowy! 📢 Gorąca noc w toruńskiej Labie. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy! Laba - Przystań Towarzyska to obecnie jeden z najpopularniejszych klubów w Toruniu. To miejsce, które łączy imprezowy klimat ze świeżym powietrzem. Jasne jest, że torunianie chętnie się tam wybierają. Zobaczcie, co się tam działo. Więcej zdjęć w naszej galerii.

