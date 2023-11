Przegląd prasy 30.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz!”?

📢 Nawet 7600 zł po zmarłym małżonku. Projekt nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

Prasówka 30.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Większa pomoc finansowa dostępna dla wielu osób, w tym emerytów, którzy otrzymają dodatkowe 4200 złotych Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Oto wyliczenia! 📢 Emeryci skorzystają na nowych ulgach finansowych i atrakcyjnych ofertach podróży. To zdecydowanie warto rozważyć Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź! 📢 Tak się bawi Toruń w Bajce! Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez Co działo się na parkiecie na ostatniej imprezie w toruńskiej Bajce? Było jak zwykle bardzo gorąco! Zobaczcie kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na starówce!

📢 Zmienią się przepisy w korzystny sposób dla emerytów, dzieci i zatrudnionych Z początkiem września w życie weszły nowe przepisy dotyczące wielu sfer życia. Ich skutki odczują zarówno emeryci oraz pacjenci, jak i pracownicy i przedsiębiorcy. Jakie kluczowe zmiany rozpoczęły się wraz z końcem wakacji?

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Ten dom jest najdroższy w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Babcia która zawstydza aparycją! Yazemeenah Rossi to najpiękniejsza babcia na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia.

📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Tego kredytu możesz oczekiwać od banku. Zobacz, jak obliczyć swoją zdolność kredytową. Oto kalkulator zdolności kredytowej Myślisz o wzięciu kredytu na mieszkanie dom lub inne konieczne zakupy? Planujesz zrobić remont? Łazienka, kuchnia i inne pomieszczenia co jakiś czas powinny być poddawane rennowacji, jednak nie będziesz mógł liczyć na wzięcie kredytu w banku, jeśli nie masz zdolności kredytowej. Ile pieniędzy otrzymasz z banku? Kiedy możesz liczyć na kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny i inne produkty bankowe? Jak zwiększyć zdolność kredytową? 📢 Najbogatsze Polki! Wiemy, ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 To są najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy! 📢 Dziesięciogroszówka kosztuje aż 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Zobacz szczegóły Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku.

📢 Bardzo drogie banknoty PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Dane na listopad 2023! Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci!

📢 Tak żyje i mieszka Kinga Rusin. Praca i wieczne wakacje. Celebrytka zwiedza świat Kinga Rusin to znana była dziennikarka i obecna bizneswoman. Od lat swoje życie dzieli między Polskę i kraje, w których zimą pogoda jest zdecydowanie lepsza. Regularnie zdjęcia ze swoich wypraw zamieszcza w mediach społecznościowych. Sprawdź, jak żyje Kinga Rusin.

📢 Likwidacja specjalnego zasiłku opiekuńczego. Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Tak mieszka i żyje Muniek Staszczyk. Lider zespołu T.Love skończył niedawno 60 lat Muniek Staszczyk to muzyk doskonale znany polskiej publiczności. W listopadzie skończył 60 lat. Od ponad 40 lat jest liderem zespołu T.Love, który założył w 1982 roku w Częstochowie. Od wielu lat mieszka w Warszawie. Jak na co dzień żyje Muniek Staszczyk? 📢 Wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć?

📢 Te SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Styl życia milionerów w powiecie toruńskim. Oto luksus, który na Ciebie czeka! Sprawdź ogłoszenia Chcesz dowiedzieć się, jak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego? Teraz jest to możliwe! Wszystko za sprawą ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl i dotyczą ofert sprzedaży pięknych i luksusowych nieruchomości z okolic Torunia. Zobacz, ile trzeba wydać na takie wille! 📢 Nie tylko szczeniaki. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Urząd Skarbowy zwraca spore sumy emerytom. Sprawdź co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze Rok 2022 dla wielu emerytów przyniósł zaskoczenie w postaci wysokich zwrotów z podatku. Jakich kwot mogą spodziewać się emeryci w tym roku? Sprawdźcie! 📢 Tyle zarabia polska straż pożarna. Sprawdź zarobki, dodatki i premie strażaków w 2023 roku Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają funkcjonariusze straży pożarnej? Sprawdziliśmy to dla Was i być może będzie zaskoczeni zarobkami w tej służbie na poszczególnych stanowiskach. Od czego jeszcze zależą płace w straży? Zobaczcie sami! 📢 Takie są pierwsze objawy cukrzycy typu drugiego. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Zobacz objawy, które powinny cię zaniepokoić.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu kupisz obecnie w regionie. Oto przegląd ogłoszeń Przygotowaliśmy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom, które dotyczą najtańszych domów do remontu, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba wydać na takie nieruchomości? W jakim są stanie? Gdzie się znajdują? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym materiale. 📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [30.11.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień? 📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów" [30.11.2023] Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na L4 [30.11.2023] Pracownik, który jest chwilowo niezdolny do pracy z powodu choroby, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L4. Sprawdzamy, na jakie pieniądze może liczyć podczas choroby. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze! [30.11.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [30.11.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Takie są planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [30.11.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [30.11.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [30.11.2023] Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [30.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [30.11.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [30.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [30.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [30.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! [30.11.2023] O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Toruń. Śmiertelne potrącenie pieszego na św. Józefa. Wstrząsające nagranie z kamer! Uderzenie samochodu było bardzo silne Coraz więcej wiadomo o przebiegu tragedii na pasach przy ulicy św. Józefa, koło "Lidla", w Toruniu. Śledczy mają wyraźny zapis z kamer monitoringu. 60-letni pan Jacek wracał ze sklepu zakupami i był na przejściu, gdy uderzyło w niego auto. Tak silnie, że dosłownie wyleciał w powietrze...

📢 Takie są obecne ceny najtańszych mieszkań w Toruniu. Czy jest drogo? Sprawdziliśmy! Sprawdziliśmy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych mieszkań, dostępnych do kupienia w Toruniu. Czy rzeczywiście jest drożej? Przekonajcie się sami! Szczegóły znajdziecie w galerii. 📢 Oferta kujawsko-pomorskich restauracji na wigilijny stół 2023 i Magdy Gessler. Porównujemy menu i ceny! Z każdym rokiem coraz więcej osób, m.in. na Kujawach i Pomorzu, zamawia gotowe produkty na wigilijny stół. Oferta w regionie jest bogata! Bierzemy pod lupę świąteczne menu. Ceny? Wyjdzie na pewno taniej niż u Magdy Gessler.

📢 Duży pożar w Myślęcinku. Z bloku ewakuowanych zostało 48 osób, część opuszczała mieszkania przez balkony W środę 29 listopada o godzinie 5.11 na ul. Kąkolowej w Myślęcinku zauważono pożar w mieszkaniu w bloku. Konieczna była ewakuacja 48 osób. Część z nich musiała opuścić mieszkania przez balkony. Z pomocą strażaków ewakuowano m.in. 1,5-roczne dziecko.

📢 Leśnictwo Cieszyny ucieszy Toruń choinką, która w piątek stanie na Rynku Staromiejskim W piątek 1 grudnia na toruńskim Rynku Staromiejskim pojawi się choinka "Nowości". Zgodnie z wieloletnią tradycją, będzie ona zielonym prezentem Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Przywiozą ją i ustawią pracownicy firmy eM-Tech, zaś zieloną kosmetyką zajmą się specjaliści od zieleni z firmy Sybilscy. 📢 Alarmujące wyniki badań dotyczące pokolenia Z. Młodzi ludzie mierzą się z poważnym problemem. Te liczby nie kłamią Najnowsze badania pokazują, z jakim powszechnym problemem muszą mierzyć się młodzi ludzie z pokolenia Z, a więc osoby w wieku mniej więc od 13 do 28 roku życia. Okazuje się, że samotność dotyka nie tylko starszych, ale także młode osoby. Z badań „Nigdy więcej samotności” wynika, że dotyka ona aż 65 proc. osób z generacji Z.

📢 Zemsta na szefie jest słodka. Internauci tworzą memy o swoich przełożonych i miejscach pracy 30.11.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 30.11.2023. 📢 Więcej autobusów MZK z gmin Lubicz i Obrowo do Torunia. Co z Aleksandrowem i Ciechocinkiem? Od początku stycznia dwie nowe linie autobusowe obsługiwane przez MZK połączą gminy Lubicz i Obrowo z Toruniem. Trwają rozmowy w sprawie uruchomienia linii Toruń - Ciechocinek - Aleksandrów Kujawski. Ją także obsługiwać ma toruński MZK.

📢 Tu w regionie kujawsko-pomorskim wkrótce zabraknie prądu! Sprawdź, gdzie planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej Spółka Energa Operator zaprezentowała aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie prądu. W galerii podajemy szczegóły, daty oraz miejscowości i ulice, których dotyczą zapowiadane braki energii elektrycznej.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 29.11.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Pogotowie stomatologiczne w Toruniu. Jedni odradzają, inni są zadowoleni. Do NFZ wpłynęły tylko trzy skargi Pogotowie stomatologiczne w Toruniu działa od 1 czerwca 2022 roku przy ul. Srebrnego 1. W internecie natknąć można się na wiele opinii na temat tej placówki. Niektórzy odradzają, inni potwierdzają, że pomoc otrzymali. Od początku funkcjonowania pogotowia do NFZ wpłynęły tylko trzy skargi. 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 29.11.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 29.11.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Kolejna rozprawa w sprawie toruńskiego kolekcjonera broni: - Ta sprawa kosztowała mnie zawał Sąd Okręgowy nie zgodził się na powołanie nowego biegłego w sprawie jednej z największych prywatnych kolekcji broni w Polsce. Poprzedni biegły zniszczył dwa karabiny w ramach eksperymentów. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 29.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 29.11.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Pożar samochodu osobowego na autostradzie A1. Zobacz zdjęcia! We wtorek (28.11) w godzinach popołudniowych na autostradzie A1 doszło do pożaru samochodu osobowego. 📢 Toruń. Polonistka kontra były dyrektor SP 8. Bój sądowy dopiero się zaczyna! Wszyscy apelują Grzegorz B., były dyrektor SP nr 8 w Toruniu, uporczywie naruszał prawa pracownicze nauczycielki Doroty Olszewskiej-Siomy i fałszywie zawiadamiał o przestępstwie - uznał sąd, ale sprawę warunkowo umorzył na trzy lata próby. Z tym wyrokiem nikt się nie pogodził - wszyscy apelują! W tle sprawy: głośna lekcja o depresji. 📢 Toruń. Policja podsumowała projekt, przygotowujący do walki z przestępczością zorganizowaną Od dwóch lat policjanci w regionie szkolą się w ramach projektu wartego ponad pół miliona euro. Zajęcia mają przygotowywać do walki z przestępczością zorganizowaną. Policjanci odbyli m.in. szkolenia spadochronowe czy nurkowe, a także w zakresie technologii czy kryptowalut.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Kupujesz boczniaki? A możesz mieć własne. Te grzyby łatwo wyhodujesz, albo zbierzesz. Sprawdź, gdzie ich szukać, bo już rosną Boczniaki ostrygowate to jedne z bardziej popularnych grzybów. Przeważnie kupujemy je w sklepach, ale te grzyby można też samodzielnie uprawiać. W dodatku boczniaki także rosną „dziko”, a pojawiają się późną jesienią. Sprawdź, jak uprawiać boczniaki, ale też jak je zbierać i gdzie ich szukać oraz z czym można pomylić te grzyby.

📢 Takie objawy niedoczynności tarczycy widać na twarzy. Sprawdź, czy masz tak zwaną "twarz tarczycową" Szacuje się, że niemal co czwarty Polak może cierpieć na zaburzenia czynności tarczycy. Z tego najczęstszym zaburzeniem jest niedoczynność tarczycy. Objawy tej podstępnej choroby widoczne są nie tylko w naszym samopoczuciu - schorzenie istotnie wpływa na nasz wygląd, w szczególności twarz. Sprawdź w artykule, czy masz tak zwaną "twarz tarczycową". 📢 Powstaje Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny. Szła nim już Ewa Wachowicz Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny "Smakuj Toruń" to pomysł, który ma na dłużej zatrzymać turystów w mieście. 📢 Ceny na jarmarku świątecznym w Toruniu. Sprawdziliśmy, czy dostaniemy "paragony grozy" W ubiegłym tygodniu sieć obiegły zdjęcia paragonów z jarmarku bożonarodzeniowego w Poznaniu, gdzie za 3 szaszłyki z dodatkami klientom przyszło zapłacić 167 zł. Czy podobne wydatki czekają odwiedzających jarmark świąteczny w Toruniu? Sprawdziliśmy.

📢 Stroik świąteczny na stół – wyjątkowe wzory bożonarodzeniowych dekoracji. Piękne świąteczne ozdoby w eleganckim stylu od florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stoik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycił domowników i gości. 📢 Takiej zabawy dawno nie było! Wielki roztańczony bal w Karbówku na 100-lecie łowiectwa! Kto był? [zdjęcia] Bal Charytatywny w Osadzie Karbówko zakończył obchody stulecia zjednoczenia polskiego łowiectwa zorganizowane przez okręg toruński Polskiego Związku Łowieckiego. 📢 Toruńska Fabryka Cukiernicza Kopernik ma już 260 lat, to tu powstają słynne pierniki [wideo] Produkcji słynnych toruńskich pierników w Fabryce Cukierniczej Kopernik nie wstrzymały zabory ani wojny światowe. Wypieki powstają tu już od 260 lat, co nie jest jedynym ważnym jubileuszem w ostatnim czasie. Załoga fabryki przygotowuje się bowiem do świętowania 70. urodzin Wafla Teatralnego.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Toruniu otwarty! Podczas jego inauguracji było wiele atrakcji W sobotę 25 listopada otwarty został w Toruniu Jarmark Bożonarodzeniowy. Zakupy na Rynku Staromiejskim można robić przez najbliższe trzy i pół tygodnia.

📢 Kolejna gorąca impreza w Cubano Club Toruń za nami. Mamy zdjęcia! Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez w Cubano Club Toruń! 📢 Zajrzeliśmy do Fabryki Cukierniczej Kopernik - tak powstają słynne toruńskie pierniki [WIDEO] Zanim toruńskie pierniki trafią do sklepów i amatorów słodkości, przechodzą długą i krętą drogę. Załoga najsłynniejszej fabryki pierników w Polsce uchyliła nam rąbka tajemnicy i pokazała cały proces powstawania najsłodszego symbolu Torunia. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Chcesz wspierać rozwój swojego dziecka? Obdaruj je miłością do książek Książka – ta mała rzecz ma wielką moc, zwłaszcza gdy towarzyszy nam od najmłodszych lat. Czytanie dziecku wartościowej literatury jest jednym z najcenniejszych doświadczeń, jakie rodzic może podarować maluchowi. Znaczenie tej prostej, ale niezwykle ważnej czynności podkreśla tegoroczne hasło kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Brzmi ono: „Zależy Ci na rozwoju swojego dziecka? Podaruj mu miłość do książek”.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Dodatek w wysokości 1000 złotych do emerytur. Zrobiliśmy analizę, aby sprawdzić, kto kwalifikuje się do przyznania Rząd już zdecydował o podwyżce emerytury dla wybranych osób. Właściwie, dotyczy to specjalnego dodatku emerytalnego. Dla wielu emerytów z niezwykle niskimi świadczeniami jest to znakomita informacja, a ich sytuacja dzięki temu powinna się znakomicie poprawić. Kto dokładnie może liczyć na aż tak dużą podwyżkę emerytury?

📢 Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo] Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

