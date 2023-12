Przegląd prasy 30.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka”?

Prasówka 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

Prasówka 30.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS - Biedronka, Lidl i inne. Te produkty zostały wycofane ze sklepów Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony! 📢 Te trzy znaki zodiaku mogą się wzbogacić jeszcze w grudniu - nowy horoskop. Wróżka Azalia przepowiada Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większe szczęście, niż inni i jeszcze w grudniu mogą się wzbogacić o niezłą sumkę! Wróżka Azalia odczytuje zapisane w gwiazdach tajemnice i przepowiada, kto ma szansę na pieniądze. Zobacz, czy i ty możesz liczyć na dodatkową kasę.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu. 📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon Nowy rok jest jak nowy rozdział. Dobrze jest rozpocząć 2024 od dużego zastrzyku gotówki, nowego auta czy sprzętu RTV. Wróżka Roma uważa, że w przypadku niektórych znaków zodiaku taki scenariusz jest możliwy. Oto lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon!

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Doda - wnętrze jej mieszkania. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Kolejki na NFZ kujawsko-pomorskie. Jakie są terminy do lekarzy? Stan na 29.12.2023 Jak sprawdzić, gdzie są najkrótsze kolejki do lekarzy w kujawsko-pomorskim? Podpowiadamy. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego nie warto czekać. I właśnie dlatego warto sprawdzać, gdzie są wolne terminy. Jeżeli trzeba zbyt długo czekać w twojej przychodni w kujawsko-pomorskim, przekonaj się, czy nie warto zgłosić się do innej placówki. Poniżej znajdziesz stan aktualny na 29.12.2023. Przekonaj się, gdzie czas oczekiwania na wizytę u lekarza na NFZ jest najkrótszy.

📢 Anna Lewandowska doczekała się konkurentki. Czy Dayana Lins, żona nowego napastnika Barcelony Brazylijczyka Vitora Roque, przyćmi „Lewą”? Konkurent dla Roberta Lewandowskiego do miejsca na środku ataku FC Barcelony Brazylijczyk Vitor Roque przybył do stolicy Katalonii, a wraz z nim jego piękna żona i rywalka Anny Lewandowskiej największej WAGs „Blaugrany” – Dayana Lins. 📢 Jak urządzić małe mieszkanie w bloku? Nowoczesny projekt małego metrażu. Zobacz, jak modnie zaprojektować 36 metrów – galeria zdjęć Małe mieszkanie można urządzić modnie, funkcjonalnie i z klasą. Udowodniła to architektka Anna Łuksza, która zaprojektowała wyjątkową przestrzeń do życia. Zobacz nowoczesny projekt 36-metrowego lokum urządzonego dla osoby młodej, która rozpoczyna samodzielne dorosłe życie. Oto pomysł na kobiecą przestrzeń, która jest subtelna i delikatna, a równocześnie pełna energii i siły twórczej.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 29.12.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły! 📢 Waloryzacja emerytur w grudniu 2023. Te kwoty seniorzy dostaną na Boże Narodzenie! Oto tabela wyliczeń netto i brutto Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia.

📢 45 lat temu przeżyliśmy zimę stulecia. Tunele w śniegu i pamiętny sylwester '78 Trzymetrowe zaspy, sparaliżowana komunikacja, kłopoty z dostawą węgla do elektrociepłowni. Zima, która zaatakowała na przełomie 1978 i 1979 roku nazywana jest "zimą stulecia". Niebawem mija 45 lat od tych wydarzeń. W galerii prezentujemy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które wykonano w tamtym czasie. 📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź. 📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowa benzyna? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska.

📢 O jaką kwotę wzrośnie emerytura po waloryzacji w 2024 roku? Oto wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd. 📢 Takie są majątki posłów z Torunia i okręgu. Jest co podziwiać? U niektórych tak! Marcin Skonieczka imponuje Piękny dom, 5 mieszkań i gospodarstwo - takim majątkiem może pochwalić się Marcin Skonieczka, nowy poseł (Trzecia Droga) z okręgu toruńskiego. A inni? Zaglądamy do ich oświadczeń majątkowych. 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu 2024! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku?

📢 Kup tanio mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. To najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia! Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Oliwia Bieniuk - tak mieszka i żyje na co dzień. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie. 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 29.12.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 29.12.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Odwiedziny na nowych zasadach. Zmiany w toruńskich szpitalach Jeden z naszych Czytelników zgłosił nam, że w Szpitalu Dziecięcym w Toruniu zmieniły się godziny i zasady odwiedzin przebywających w nim pacjentów. Sprawdzamy.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024! Sprawdź szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli aut odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Masz bezterminowe prawo jazdy? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Małe auta są bezawaryjne i doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Charakteryzują się niezwykle rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Masz taki samochód? Super. Te trzyletnie samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Sprawdźcie! 📢 Oto lista modeli samochodów, które są bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i pasażerów Producenci samochodów od wielu lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Ma to kluczowe znaczenie przy sprzedaży nowych samochodów. Oprócz osiągów jakimi dysponuje dany samochód, kierowcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo pasażerów. Im lepiej samochody wypadają w różnego rodzaju testach, tym bardziej producenci mogą się tym chwalić.

📢 Płaca nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Pomoc sąsiedzka za opłatą? Wszedł w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wszedł w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Szczeniaki, ale nie tylko. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają one wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 29.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Groźny wypadek w powiecie radziejowskim. Dachowało osobowe renault - mamy zdjęcia W piątek (29.12.2023) na drodze wojewódzkiej nr 267 dachowało osobowe renault. Kobiecie kierującej pojazdem na szczęście nic złego się nie stało.

📢 Jak nasi przodkowie z 1898 i 1936 roku wyobrażali sobie Toruń i świat u progu nowego tysiąclecia? Kończy się rok. Co nam przyniesie kolejny? A co nas czeka w jeszcze dalszej przyszłości? Naszych przodków nurtowało to bardzo. Z sezamu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej wydobyliśmy dwie wizje. Jedna, jeszcze XIX-wieczna, dotyczy świata w roku 1998. Druga, pochodząca z 1936 roku, jest ciekawym wyobrażeniem Torunia A. D. 1999.

📢 Horoskop tygodniowy dziś piątek 29 grudnia. Rady w horoskopie na koniec roku dla wszystkich znaków zodiaku 29.12.2023 Horoskop tygodniowy na piątek 29.12.2023. Rady w horoskopie na koniec roku dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Sprawdź, co mówi horoskop na kolejnych siedem dni! 📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska z rodziną. Zobacz luksusowy dom aktorki. Zajrzyj do ogromnej willi gwiazdy „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość".

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 29.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 29.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 29.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 29.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 29.12.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 29.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 29.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 29.12.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 29.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Memy o latach 80- tych, które rozbawią Cię do łez. Internauci na potęgę żartują z minionej epoki. Śmiech i nostalgia na memach 29.12.2023 Lata 80., epoka neonowych ubrań, ikonicznych filmów i kultowych hitów muzycznych, stanowią źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych twórców internetowych. Te śmieszne memy przenoszą nas w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez i wzruszą sentymentalnymi akcentami. Odkryj z nami, dlaczego memy z lat 80. stały się nieodłączną częścią internetowej rozrywki, łącząc w sobie nostalgię, śmiech i niezapomniane momenty tamtej dekady. 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 29.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Tak się bawią torunianie w Hex Clubie. Mamy kolejne gorące zdjęcia z imprez! Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. To były imprezy!

📢 Dwie sesje Rady Miasta Torunia przed nowym rokiem: nadzwyczajna i uroczysta [zdjęcia] Toruńscy radni w czwartek, 28 grudnia odbyli aż dwie sesje Rady Miasta. Pierwsza z nich miała charakter nadzwyczajny i dotyczyła bieżących spraw. Druga to sesja uroczysta związana z 790. rocznicą nadania Toruniowi praw miejskich. 📢 Toruń. Wypadek z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Jedna osoba w szpitalu Dnia 28 grudnia 2023 r., o godzinie 14:17, na Trasie Prezydenta Władysława Raczkiewicza w Toruniu, przy ul. Dworcowej, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM), co spowodowało utrudnienia w ruchu.

📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową zastawę stołową. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na powitanie 2024 roku. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały odświętną aranżację. Zobacz, jak wygląda luksusowy stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka również robi ogromne wrażenie! 📢 Tak Jolanta z Inowrocławia i Dariusz z „Sanatorium miłości” spędzają pierwsze wspólne święta. Ich piękna bajka trwa Magiczna atmosfera świąt zagościła w domu Joli z Inowrocławia i Dariusza Kosiec, znanego z programu "Sanatorium miłości". Zakochani spędzą czas w rodzinnym gronie, otaczając się ciepłem i czułością. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Sylwester w Toruniu. Gdzie go spędzić? Przegląd najciekawszych imprez sylwestrowych Miejskiego sylwestra w Toruniu w tym roku znowu nie będzie. Nie oznacza to jednak, że torunianie nie będą mieli gdzie spędzić tego dnia. Wiele lokali znajdujących się na starówce, a także w innych rejonach miasta, organizuje w tym czasie specjalne imprezy. Gdzie i za ile można spędzić sylwestrową noc? 📢 Mapy Google stracą lubianą funkcję. Co zniknie z aplikacji? Zobacz, dlaczego polscy kierowcy będą podwójnie pokrzywdzeni przez Google Maps Google Maps używane jest do nawigacji podczas podróży przez zdecydowaną większość polskich kierowców. Jedna z funkcji, której od dawna domagali się użytkownicy, zniknie z aplikacji niemal tak szybko, jak się w niej pojawiła. Co więcej, polscy kierowcy nie zdążyli nawet jej wypróbować, gdyż nie zdążyła dotrzeć do naszego kraju. Zobacz, o co chodzi.

📢 Jak szybko zrzucić brzuch? Te ćwiczenia załatwią problem łatwiej, niż sądzisz! Poznaj najskuteczniejsze. Możesz robić je w domu i nie tylko Jakie są dobre ćwiczenia na brzuch? Polecamy te najlepsze! Nie ma jednak wśród nich znienawidzonych brzuszków. Oto optymalny wybór do treningu wyszczuplającego talię, który wzmacnia i rzeźbi znacznie więcej niż tylko środkowe partie ciała. Te ćwiczenia możesz robić w domu, klubie fitness i plenerze, nawet jeśli dopiero zaczynasz przygodę z aktywnością. Sprawdź, jak szybko odchudzić brzuch! 📢 Co podrożeje w Toruniu od 2024 roku? Duże zmiany nie tylko na parkingach Od 1 stycznia 2024 roku obowiązywać będzie w Toruniu podwyżka opłat za parkowanie w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania i Strefie Płatnego Parkowania. Wyższe będą podatki lokalne, drożej zapłacimy też za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę. 📢 Takie będą 34 nowe miasta w Polsce w 2024 roku. To rekord! Zmiany także w Kujawsko-Pomorskiem Nowe miasta w Polsce w 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 roku pojawią się w Polsce aż 34 nowe miasta w dziesięciu województwach. To efekt rozporządzenia Rady Ministrów. Na liście są także miejscowości z woj. kujawsko-pomorskiego. To ważna zmiana dla ponad 200 tys. mieszkańców. Zobacz listę nowych miast w Polsce.

📢 Światło błyska, rewolwer strzela, czyli Toruń przed świętami w 1903 roku W Toruniu, najlepszy sztuczny kamień piaskowy powstaje pod Dębową Górą. Tak mogli powiedzieć nasi przodkowie, gdy Reinhard Uebrick uruchomił swoją cementownię. Wtedy jednak, bardzo uprzemysłowiona Dębowa Góra, podobnie jak całe Mokre nie była jeszcze częścią Torunia. Chociaż wyroby Uebricka miały duży wpływ na toruńskie budowy, to początkowo źródło cementu biło poza granicami miasta. 📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 11.12.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne