Przegląd prasy 31.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze ”?

Prasówka 31.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 31.01.24

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [31.01.2024 r.] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [31.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

Prasówka 31.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [31.01.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Leki refundowane 2024. Zmiany ważne dla pacjentów! Znamy nową listę leków refundowanych w 2024 roku Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in.flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie? 📢 Ceny energii 2024! Druzgocące wiadomości dla wielu właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele według ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Od początku stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz!

📢 Najważniejsze zmiany, jakie czekają na pracowników od stycznia 2024. Co się zmienia? To nie tylko minimalna! W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze?

📢 Spory zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Sprawdź, ile dostaniesz! Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Takich promocji nie było dawno! Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia! 📢 Podwyżki dla seniorów od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Dostaniesz 500 złotych bonusu finansowego dla seniorów w 2024 roku? Sprawdź, czy spełniasz warunki do przelewu Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Oto informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku. 📢 Jakie będą podwyżki pensji dla nauczycieli 2024! Znamy stawki i terminy! Ile dostaną nauczyciele? [Aktualizacja] Pierwotnie ustawa okołobudżetowa przewidywała znaczący wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli w trwającym już 2024 roku. Jednak prezydenckie weto postawiło tę sprawę w stan niepewności. Pomimo tego jednak zarówno Prezydent, jak i Minister Finansów złożyli odpowiednie, nowe projekty ustawy okołobudżetowej. W treści tych ustaw również uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Ile mają oni dostać? Od kiedy zaczną obowiązywać nowe, ewentualnie uchwalone przepisy? Czy nauczyciele otrzymają wyrównanie za początek roku?

📢 Emerytura wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? 📢 Waloryzacja 13. i 14. emerytury będzie w takiej wysokości? Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024?

📢 Renta Wdowia z Nowymi Limitami! Będzie niższa niż zakładano? Wyliczenia [27.01.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe! 📢 Uzdrowiska z czasów PRL-u. Krynica, Ciechocinek, Rabka i inne miejsca na unikalnych zdjęciach NAC. Pamiętacie je? Mamy dla Was kolejną porcję unikalnych zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. W naszej galerii prezentujemy znane uzdrowiska z czasów PRL-u. Zobaczycie tam m.in. kadry z uzdrowisk w Ciechocinku, Krynicy czy Połczyna Zdroju.

📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu. 📢 Toruń. Studentka wpadła z 6 gr amfetaminy. "Chciałam tylko spróbować" - tłumaczyła w sądzie 22-letnia Marta, studentka z Torunia, wpadła z 6 gramami amfetaminy. Oskarżona o posiadanie narkotyków stanęła przed Sądem Rejonowym w Toruniu. Tutaj uwierzono w jej tłumaczenia, że "chciała tylko spróbować". O danie jej szansy wniosła też sama prokuratura.

📢 Kim jest Filip Antonowicz? Poznaj partnera Katarzyny Dowbor z „Pytania na śniadanie”. Tak mieszka Filip Antonowicz – galeria zdjęć radiowca Filip Antonowicz występuje w duecie z Kasią Dowbor. Nowa gwiazda TVP zadebiutowała w weekend w telewizji jako prowadzący w „Pytaniu na śniadanie”. Sprawdzamy, kim jest partner Katarzyny Dowbor. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa gwiazda śniadaniówki TVP. Tak mieszka Filip Antonowicz. 📢 Toruń. Odgryzł żonie nos i stanął przed sądem. Ona: "To była chora miłość. Układam już sobie życie na nowo, bez niego" 45-letni Michał W. odsiedział rok więzienia za znęcanie się nad żoną. Wyszedł na wolność i po 3 miesiącach dopadł ją na ulicy: pobił i odgryzł kawałek nosa. We wtorek (30.01) ruszył jego proces przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Odpowiada za trwałe oszpecenie kobiety.

📢 Zamek dybowski w Toruniu doczekał się nowego dzierżawcy. Przed nim trudne zadanie Zamek dybowski ma nowego gospodarza. Trzeciego, jaki się pojawił w ciągu ostatnich 19 lat. Czy uda mu się utrzymać w zabytkowej warowni do końca podpisanej z władzami miasta umowy, czyli do 2040 roku? 📢 Szukamy Katarzyny Wojnarowskiej. Ostatni raz była widziana w Elgiszewie koło Golubia-Dobrzynia 41-latka nie nawiązuje kontaktu z rodziną od 28 stycznia. W dniu zaginięcia najprawdopodobniej była ubrana w czarną bluzę z kapturem. Osoby, które mogą pomóc w poszukiwaniach, proszone są o kontakt z policją w Golubiu-Dobrzyniu. 📢 Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego 30.01.2024 Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć...

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 30.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 30.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 30.01.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 30.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 30.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Masz taką chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Trzeba zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Kto mógł się tego spodziewać? 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 Najbardziej topowe stylizacje paznokci w sezonie zimowym 2023/2024. Co króluje wśród topowych stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 30.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 30.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 30.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Ranking 6 najlepszych miejsc na zimowy urlop all inclusive. Słońce, plaże i dodatkowe atrakcje za niecałe 1900 zł Szukacie miejsca na zimowy urlop, gdzie temperatura powietrza jest wysoka, a ceny wycieczek all inclusive niskie? W naszej galerii znajdziecie ranking 6 takich miejsc, gdzie nasiąknięcie słońcem w lutym 2024 bez wydawania majątku. To gotowe pomysły na wycieczki w ferie zimowe, na walentynki czy po prostu na ucieczkę przed zimową pluchą. Sprawdźcie, gdzie wypoczynek jest najtańszy! 📢 Minimalizm na ścianie – jakimi obrazami ozdobić nowoczesne wnętrze? Zobacz, jak modnie i stylowo ozdobić minimalistyczny salon Nowoczesne wnętrza charakteryzują się prostotą i funkcjonalnością. Aby podkreślić ich charakter, warto skupić się na ścianach, które stanowią kluczowy element każdego wystroju. Podpowiadamy, jakie obrazy oddadzą klimat wnętrz urządzonych w minimalistycznym stylu!

📢 Wielkie serca w gminie Łysomice. Znów padł rekord w finale WOŚP. I to jaki! Szok i niedowierzanie - cieszyła się w poniedziałek Marzena Lewandowska, szefowa sztabu WOŚP w gminie Łysomice. W poniedziałek w południe wciąż trwało liczenie, ale już było wiadomo, że wynik zbiórki z zeszłego roku został pobity, i to niemało. 📢 Leki nowej generacji mogą cofnąć cukrzycę i zapobiec otyłości. Operacje zmniejszania żołądka nie będą już potrzebne? Do użycia w Polsce wchodzą nowej generacji leki, które mogą cofnąć cukrzycę i zapobiec otyłości – twierdzi w rozmowie z PAP diabetolog z WUM prof. Leszek Czupryniak. U wielu osób otyłych zbędna będzie operacja bariatryczna. Leki te mogą zmniejszyć masę ciała nawet o 30 kg w ciągu roku. Zmniejszają przy tym ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

📢 Wpadki i buble architektów. Oni naprawdę to wybudowali według planu! Zobacz niesamowite pomyłki fachowców z internetu 3...2...1... Start. Takiego wyścigu wpadek, bubli i pomyłek jeszcze nie widzieliście. Architekci-amatorzy zrobili to według planu i znów atakują, a efekty ich prac zwalają z nóg. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez najśmieszniejsze i najbardziej interesujące wpadki architektów internetu. Musicie to zobaczyć. 📢 Pogranicze w ogniu. Co się działo w Toruniu i okolicach w pierwszym roku powstania styczniowego? W poniedziałek 22 stycznia minęła 161. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Podobnie jak to było w roku ubiegłym, członkowie toruńskiego oddziału Związku Szlachty Polskiej uczcili rocznicę składając kwiaty na grobach pochowanych w Toruniu powstańców. Tym razem uhonorowali w ten sposób poruczników Piotra Wróblewskiego i Stanisława Waltera, spoczywających na Cmentarzu Garnizonowym.

📢 Co się dzieje z parkingiem na toruńskim bulwarze? Władze miasta na mieszkania już go nie zamienią... Ponad trzy lata temu prezydent Michał Zaleski przedstawił Radzie Miasta Torunia propozycję kontrowersyjnej uchwały pozwalającej na przekazanie dotychczasowemu dzierżawcy parkingu przy Bulwarze Filadelfijskim w zamian za mieszkania. Zakwestionowany przez wojewodę i sąd projekt ostatecznie upadł, zaś władze gminy zaczęły szukać nowego rozwiązania. Z jakim skutkiem? 📢 Kontrolerzy sprawdzą ogrzewanie w twoim domu. Co ma do tego świadectwo energetyczne? Za brak tego dokumentu grożą wysokie kary Właściciele domów jednorodzinnych muszą być przygotowani na kolejną kontrolę. Wiąże się ona ze zmianami w Prawie budowlanym i nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Kto i od kiedy musi mieć świadectwo energetyczne? Dlaczego niektórzy właściciele nieruchomości nie muszą obawiać się wysokich kar za brak aktualnego dokumentu. Wyjaśniamy!

📢 Najlepsze pączki na tłusty czwartek. Poznaj przepisy na deser rozpływający się w ustach. Wybierz spośród 5 propozycji W cukierniach, piekarnikach i sklepach spożywczych pączki dostępne są przez cały rok. Jednak to w tłusty czwartek zajadamy się nimi, aby zapewnić sobie pomyślność na cały rok. Zebraliśmy propozycje na apetyczne pączki, które zrobisz w zaciszu własnej kuchni. Wybieraj spośród 5 najlepszych przepisów na pączki, które zawsze się udają. 📢 Zderzenie trzech aut w Magdalence pod Bydgoszczą. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia Chwilę po godz. 7.00 w poniedziałek, 29 stycznia doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych w miejscowości Magdalenka (gm. Dobrcz). Na miejscu działały służby 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 29.01.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 KH Energa Toruń - Cracovia. Kapitalna reakcja po blamażu. Kibice zadowoleni [zdjęcia] W 38. kolejce Tauron Hokej Ligi KH Energa Toruń podejmował Cracovię. Podopieczni trenera Juhy Nurminema przystępowali do tego meczu po tym jak dwa dni wcześniej doznali pogromu 0:10 w Jastrzębiu. 📢 Najlepsza kawa jest w Toruniu? Możliwe! Bariści z "Projektu Nano" w branżowych mistrzostwach wspinają się na szczyty Bariści z kawiarni "Projekt Nano" już dziś serwują kawę po mistrzowsku. Ale sięgają po najwyższe laury! Kamila Adamiec i Ola Drzewiecka w lutym walczą w branżowych Mistrzostwach Polski, a młodziutki Andrzej Ovodok niedawno wygrał inne zawody w Toruniu.

📢 Studniówka 2024. Bal Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu. Tak się bawiliście w sobotę W sobotę, 27 stycznia, odbyła się druga część uroczystej studniówki 2024 maturzystów reprezentujących Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Oczarowujący bal rozpoczął się punktualnie o godzinie 20.00

📢 Wielkie Morsowanie z WOŚP 2024 w Kamionkach Małych pod Toruniem. Tak pomagaliście w niedzielę! Tak było podczas wielkiego morsowania w Kamionkach pod Toruniem dla WOŚP 2024. Zobaczcie galerię zdjęć! 📢 Tramwajowe torowisko przy ulicy Kościuszki będzie zmodernizowane. I nie tylko ono Niebawem kolejny odcinek torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kościuszki - od wjazdu na teren kościoła pw. Chrystusa Króla do ulicy Olbrachta doczeka się kompleksowej modernizacji.

📢 Bal Sportowca 2024 w Toruniu. Mirosław Ziętarski "obronił" tytuł Sportowca Roku. Zobaczcie zabawę na Jordankach [GALERIA] W sobotę 27 stycznia na Balu Sportowca zostały ogłoszone wyniki plebiscytu na "Sportowca Torunia 2023 Roku”. 📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy.

📢 Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych w Toruniu. Tak działa od środka! W ubiegłą niedzielę, czyli 21 stycznia, na mapie Torunia pojawił się nowy punkt – Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych. Cel jest jeden – stworzyć przestrzeń dla seniorów, w której będą mogli porozmawiać, napić się kawy i zyskać pomoc w najróżniejszych sprawach. Zajrzeliśmy do środka, by sprawdzić, jak działa. A działa naprawdę świetnie! 📢 Studniówka 2024. Bal Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu Tradycyjnie w dwóch turach odbywa się studniówka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. W piątek 26 stycznia bawili się maturzyści z czterech klas licealnych. 📢 Studniówka 2024. Kameralny bal maturzystów z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu W "Młynie Smaków" bawili się na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu.

📢 Parkrun Toruń. Biegli i maszerowali razem z Orkiestrą. Zobaczcie zdjęcia Kolejna aktywna sobota w Toruniu. Uczestnicy parkrun tym razem połączyli przyjemne z pożytecznym, 📢 Nietypowa interwencja soleckiej straży pożarnej. Strażacy... stawiali na nogi konia Strażacy z Solca Kujawskiego dostali nietypowe zgłoszenie w piątek (26.01) po południu. Na jednej z posesji upadł koń i nie miał siły wstać o własnych siłach. Trzeba było ściągać ciężki sprzęt.

📢 Piękny jubileusz pani Beaty Chomicz. Stulatka jest w Toruniu znana w wielu środowiskach Setne urodziny za kilka dni obchodzić będzie torunianka, pani Beata Chomicz. Z biegiem lat nie ustaje w swej niezwykłej, życiowej aktywności. 📢 Kupili działkę na Jarze i... nie mogą do niej dojechać. Mamy odpowiedź MZD Małżeństwo z Torunia wylicytowało na przetargu działkę przy ulicy Heweliusza pod budowę domu jednorodzinnego. Na razie jednak budowa spotyka się z kłopotami z dojazdem.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024. 📢 Tabela emerytur po waloryzacji 2024. Ile wyniesie emerytura netto od marca? Oto stawki Waloryzacja emerytur 2024. Takie emerytury dostaną seniorzy od marca. Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2024 roku. Wyniósł on 11,9%. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie są teraz stawki brutto i netto emerytur. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Studniówka 2024. Maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się w sali na Jordankach W sali koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego "Jordanki" bawili się na studniówce maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024! Sprawdź szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Studniówka 2023. Maturzyści z toruńskiego I LO w Toruniu bawili się na Jordankach W sali na Jordankach bawili się na studniówce maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 📢 Tak mieszka raper Popek. Luksusowa willa kosztowała milion złotych! [zdjęcia] Popularność przyniósł mu remiks piosenki "Dirty Diana" Michaela Jacksona. Od tego czasu Popek cieszy się popularnością wśród fanów rapu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka kontrowersyjny wokalista.

📢 Partnerka Patryka Dudka, Kasia Górska, to piękna skrzypaczka. Zobaczcie zdjęcia! Patryk Dudek, żużlowiec Apatora Toruń, od lat jest związany z Katarzyną Górską - piękną i zdolną skrzypaczką. Pani Kasia zamieszcza sporo zdjęć na Instagramie i zachwyca swoja urodą. Zresztą - przekonajcie się Państwo sami klikając w przycisk "Zobacz galerię"!