Przegląd prasy 31.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Michayland 2024 już w najbliższą sobotę. Co będzie się działo 1 czerwca w parku na Bydgoskim Przedmieściu? Dmuchane zamki, balony, karuzele, ścianki wspinaczkowe - te wszystkie atrakcje dostępne będą 1 czerwca w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Odbędzie się tam kolejna edycja Michaylandu - wielkiej plenerowej imprezy dla najmłodszych.

📢 W Toruniu trwa inwazja meszek. Jak długo potrwa? Wraz z nadejściem ciepłej pogody pojawiło się więcej meszek i komarów. Owady te uwielbiają ciepło i wilgotność, a ich obecność w miastach jest dość uciążliwa dla ludzi. Mogą dać się nam we znaki w długi weekend - podczas procesji lub odpoczynku, zwłaszcza nad wodą.

📢 Wdowia renta 2024. Mamy nowe wyliczenia! Ile dostanie wdowiec? [STAWKI] Wdowy i wdowcy mają bardzo poważny problem, gdy przychodzi do próby pogodzenia domowego budżetu z nagłą obniżką tego, ile faktycznie można wydać. Po śmierci współmałżonka problem jest ten bardzo bolesny. Od długiego czasu mówi się o zmianach w rencie wdowiej - jakie propozycje są przedstawiane? Na co będą mogli liczyć wdowcy i wdowy?

Prasówka 31.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu. Wyższe świadczenie nawet o kilkaset złotych. Sprawdź, o ile wzrosły świadczenia emerytalne Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. Więcej szczegółów i tabela wyliczeń w naszym materiale.

📢 Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wyższa niż zwykle? Będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia! Od kiedy nowa minimalna krajowa? Wymóg nałożony przez UE będzie oznaczać wyższa minimalną pensję? Wiele na to wskazuje - już teraz ministerstwo prowadzi prace w tym zakresie, aby wprowadzić zasady wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej! To oznaczałoby podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o ponad 600 złotych! Jakie miałyby zasady ustalania minimalnej krajowej? 📢 To tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i nietuzinkowe wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu! Te piękne rezydencje i wille można kupić! Więcej w naszej galerii. 📢 Tysiące złotych na wczasy pod gruszą w 2024 roku! Dodatek wakacyjny nawet na kilka tysięcy złotych Pracownicy na umowie o prace mogą starać się o specjalny dodatek wakacyjny 2024. Mowa tu o wczasach pod gruszą. One nie są przeznaczone dla wszystkich, ale pewna bardzo szczególna i spora grupa pracowników może liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Co więcej, niektórzy dostaną nawet kilak tysięcy złotych! Kto i ile dokładnie? Wyjaśniamy!

📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy, jak kto wygląda w Toruniu! 📢 Te kwoty trafią na Twoje konto. Taka będzie emerytura po 20 latach pracy. Na jakie pieniądze można teraz liczyć? Wypłacenie emerytury jest możliwe po spełnieniu określonych kryteriów. Najważniejsze z nich to ukończenie wieku emerytalnego (kolejno dla kobiet i mężczyzn 60 oraz 65 lat), a także staż pracy. Dla kobiet wymagane jest 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Co jeśli oboje tyle przepracują? Kto będzie mógł liczyć na najniższą krajową z 20-letnim stażem pracy?

📢 Dostaniesz 1000 zł dodatku do pensji. Kto i na jakich zasadach dostanie pieniądze? Sprawdź szczegóły Specjalny projekt ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony przez Sejm. Poinformowała o tym ministra resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodatek 1000 złotych do pensji otrzymają m.in. pracownicy pomocy społecznej. Kto jeszcze? 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [31.05.2024 r.] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [31.05.2024 r.] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [31.05.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [31.05.2024 r.] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [31.05.2024 r.] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto [31.05.2024 r.] Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium [31.05.2024 r.] W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [31.05.2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje [31.05.2024 r.] Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [31.05.2024 r.] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda!

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki [31.05.2024 r.] Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 Zarobki w Aldi w 2024 roku - mamy tabele wypłat na różnych stanowiskach. Tyle zarabia się w Aldi [31.05.2024 r.] Aldi to kolejna duża sieć sklepów, która z każdym rokiem otwiera więcej sklepów w naszym kraju. Sieć podobnie jak Lidl i Biedronka stawia na transparentność zarobków i regularnie informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników. Zobaczcie, ile zarabiają sprzedawcy, kierownicy czy pracownicy magazynów.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [31.05.2024 r.] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze.

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! [31.05.2024 r.] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [31.05.2024 r.] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Sporo nowych dróg krajowych powstanie w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższej dekadzie [31.05.2024 r.] W najbliższych 10 latach w Kujawsko-Pomorskiem powstanie 160 kilometrów nowych dróg krajowych. Wyłonieni w przetargach projektanci już pracują nad ich dokumentacją. Wybudują 6 obwodnic, dokończą S5 i S10. 📢 Oto pomysły turystyczne na długi weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie! [31.05.2024 r.] Niektórzy mają wolny cały długi tydzień, inni cztery dni… To doskonała okazja do wybrania się na wycieczkę po naszym regionie, zwłaszcza że aura sprzyjać będzie aktywności na świeżym powietrzu. Zobaczcie, co można robić w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy [31.05.2024 r.] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [31.05.2024 r.] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok. 📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać [31.05.2024 r.] Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Co oferują toruńskie technika? W jakich zawodach można się tam kształcić? Ekonomista, hotelarz, dekarz, spawalnik - m.in. w takich profesjach można zdobyć wykształcenie w toruńskich technikach. Właśnie trwa nabór do szkół średnich. Sprawdzamy, co dokładnie proponują kandydatom placówki zawodowe.

📢 Oto pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił.

📢 Tak Apator Toruń walczył w Częstochowie. Zobaczcie zdjęcia Apator Toruń przegrał w Częstochowie 40:50 w zaległym meczu PGE Ekstraligi. Mamy zdjęcia z toru, parkingu i trybun 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Toruń. Michał Zaleski uniewinniony w sprawie nagród! Ostateczna decyzja GKO w Warszawie. Nagana uchylona, winy nie było To już finał głośnej afery o miliony złotych na nagrody i dodatki specjalne wypłacone przez prezydenta Torunia bez uzasadnienia na piśmie. Główna Komisja Orzekająca w Warszawie wydała ostateczną decyzję: uchyliła Michałowi Zaleskiemu karę nagany, całkowicie uniewinniając go od zarzutów.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Toruń na Boże Ciało 2024. Tramwaje i autobusy pojadą inaczej W Boże Ciało, w czwartek 30 maja, inaczej będzie funkcjonować komunikacja miejska w Toruniu. 📢 Święto Bożego Ciała w Toruniu. Którędy i o której przejdą procesje przez Toruń? Procesje przejdą przez Toruń w czwartek 30 maja. Okazją jest święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem. Jakie sa trasy i terminy toruńskich procesji?

📢 Policyjny pościg za 16-latkiem. Z Ciechocinka uciekał aż do Torunia Kierujący oplem 16-latek, który uciekał przed policją z Ciechocinka aż do Torunia dopuścił się szeregu wykroczeń. Będzie miał kłopoty. Za swoje wyczyny na drodze odpowie przed sądem dla nieletnich. 📢 Toruńscy strażacy świętowali swój dzień. Były awanse i nagrody W środę 29 maja w Toruniu obchodzono Dzień Strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 📢 Międzyszkolna Liga Szachowa w Górsku. Kto wygrał turniej? 13 turniej Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej odbył się w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Sędzią głównym zawodów był Mariusz Matczyński a towarzyszył mu Mateusz Budnik.

📢 Toruń. Kontrola w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim już się rozpoczęła. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta Nie milkną głosy w sprawie ogłoszenia, które pojawiło się w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Prezydent Torunia Paweł Gulewski zapowiedział kontrolę. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec także postanowił wszcząć postępowanie w sprawie wykupu dodatkowej opieki pielęgniarskiej.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Kto dziś jeszcze tak mówi? Gwara miejska nie brzmi znajomo. Czy znasz te słowa? Sprawdź! Gwara miejska to słowa, które na przestrzeni lat wrosły w miejscowy obieg miasta. Te zmienia się cały czas. Zmieniają się również słowa używane przez mieszkańców. Te, które popularne były jeszcze kilkadziesiąt lat temu teraz praktycznie wyszły już z użycia. W wielu częściach regionu cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla danego obszaru. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie!

📢 Wyjątkowe czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Komunia 2024 - ile dać do koperty? Od czego zależy kwota? Tyle do koperty powinni dawać chrzestni, dziadkowie i reszta gości Komunia święta 2024 to ważny czas dla naszej pociechy. Choć w imprezie nie chodzi o pieniądze, słynna kwestia pieniędzy z komunii nie jest czymś, wobec czego powinniśmy pozostawać obojętnymi. Ile w nadchodzącym sezonie komunijnym powinniśmy włożyć do koperty? To zależy od tego, jaką rolę pełnimy na tej imprezie. A zatem, co warto wiedzieć? Jak przygotować zawartość koperty na pierwszą komunię świętą?

📢 Wielki toruński piknik archiwalny, czyli pospolite ruszenie - zupełnie niepospolite Czegoś takiego jeszcze w Toruniu nie było. Wiele instytucji otworzy swoje archiwa, bądź podwoje, aby można było tam o archiwach mówić. Po raz pierwszy drzwi otwarte organizuje Archiwum Wojskowe. Aby wejść za jego bramę należy się jednak wcześniej zapisać. Termin zapisów upływa w piątek 31 maja.

📢 Magda Gessler znów w Toruniu! Chwali "PodNiebienie". Znamy datę emisji odcinka toruńskich "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler i jej "Kuchenne rewolucje" wróciły do Torunia, aby sprawdzić, jak radzi sobie bistro "PodNiebienie". I jest sukces! Restauratorka wystawiła lokalowi na lotnisku prawdziwą laurkę. "Nowości' natomiast jako pierwsze poznały termin emisji odcinka. 📢 Wielka zabawa w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Toruniu. To już obchody Dnia Dziecka Maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ulicy Gagarina 210 w Toruniu bawiły się już na festynie z okazji Dnia Dziecka. To jedna z wielu atrakcji, które dla nich przygotowano na przełomie maja i czerwca.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście! 📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 ZUS Toruń odebrał mu zasiłek, bo na L4 wyszedł z domu. W sądzie wygrał! Mógł chodzić, a ćwiczyć powinien - w ramach rehabilitacji ZUS w Toruniu kazał zwrócić panu Kamilowi zasiłek chorobowy, bo rzekomo źle wykorzystywał L4. Kontrolerom wystarczyło to, że nie zastali torunianina w domu. On tymczasem mógł z niego wychodzić, a ćwiczenia na siłowni zewnętrznej wręcz były mu zalecane - w ramach rehabilitacji.

📢 Toruń. Samochód utknął na dachu pawilonu. Kolejne zniszczenia na Bulwarze Filadelfijskim. Kiedy to się skończy? We wtorkowy ranek bus wjechał na drewnianą część Bulwaru Filadelfijskiego i połamał jedną z desek, które przykrywają dach jednego z dwóch stojących tam pawilonów. 📢 Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem zaskoczy. Nadciągnie niewielkie ochłodzenie, będą deszcze i burze z gradem Jeszcze we wtorek w centrum naszego regionu temperatura osiągnie 27 stopni Celsjusza, ale w środę wszystko na co będzie stać naturę to 22-23 stopnie. W niedzielę ociepli się do około 25 stopni.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było na ostatnim w maju handlowaniu na parkingu CH Kometa. Są tu niezwykłe pamiątki Tradycyjnie tłumy odwiedzających pojawiły się w niedzielę na pchlim targu przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu - tym razem tę ostatnią majową. Znaleźć tu można ciekawe rzeczy, pamiątki.

📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami. Zobaczcie, co się działo! Mamy dla Was kolejną gorąca fotorelację z imprez w toruńskiej Labie! Zobaczcie, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Więcej zdjęć w galerii. 📢 Znani torunianie z mamami. Zobaczcie piękne i wzruszające zdjęcia! Z okazji Dnia Matki poprosiliśmy znanych mieszkańców Torunia o zdjęcie z mamą. Powstała z tego wzruszająca galeria fotografii. Wśród nich znaleźli się samorządowcy, pisarze, sportowcy, a także osoby związane z kulturą. Część zdjęć została wykonana w dzieciństwie. Poznajecie, kto się na nich znajduje?

📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem. Lider na mapie pojawia się aż 14 razy! Sprawdziliśmy, jakie nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem są najpopularniejsze. Lider na mapie regionu pojawia się aż 14 razy. Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie kujawsko-pomorskim? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Te modele samochodów często trafiają na naprawę i nie osiągają dobrych wyników Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość w kościele na Rybakach Dzieci z Bydgoskiego Przedmieścia przyjęły Pierwszą Komunię Świętą podczas uroczystości w kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. 📢 Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz! [archiwalne zdjęcia] Toruń z okresu dwudziestolecia międzywojennego na wyjątkowych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jak wyglądało życie w tamtym czasie?

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie!

