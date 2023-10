Przegląd prasy 31.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wygrane w grach Lotto, które nie zostały odebrane. Po te pieniądze nikt się nie zgłosił [31.10.2023]”?

Prasówka 31.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wygrane w grach Lotto, które nie zostały odebrane. Po te pieniądze nikt się nie zgłosił [31.10.2023] Wygrana w grach Lotto to marzenie wszystkich graczy. Wygrywając w grach Totalizatora Sportowego można zostać Lottomilionerem i całkowicie odmienić swoje życie. W Eurojackpot do wygrania bywa nawet 500 mln złotych! Jak się okazuje nie każdy zwycięzca odebrał wygraną. Zobaczcie, jakie wygrane nie trafiły do posiadacza kuponu? Sprawdzamy.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [31.10.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te towary wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Alert dotyczy wielu produktów [31.10.2023] Wiemy, jakich produktów nie wolno spożywać po kontrolach pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W naszym artykule publikujemy ostrzeżenia GIS. Zobacz, jakie produkty znikają ze sklepowych półek. Tego nie wolno kupować.

Prasówka 31.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek. Takie są szczegóły świadczenia ZUS [31.10.2023] Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek - mowa o dodatku dla sieroty zupełnej. Po tegorocznej waloryzacji wynosi on 553,30 zł. Na wydanie decyzji o wypłacie ZUS ma 30 dni.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [31.10.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy [31.10.2023] Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 31.10.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto. 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Kalkulator świadczeń dla emerytów. Sprawdź, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Moda na te samochody nie mija. Choć mają swoje lata trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne Starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Niektóre modele mają 10 i więcej lat i trzymają się świetnie. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Rak atakuje Twoje płuca! Zwróć uwagę na objawy. Poznasz to po paznokciach. Rozpoznanie i leczenie nowotworu płuc. To powinieneś wiedzieć! Wbrew pozorom wygląd i stan naszych palców wskazuje również na stan naszego ogólnego zdrowia. Wśród często występujących objawów sugerujących np. raka płuc pojawiają się tzw. palce pałeczkowate. Każdy, kto wie, czym są nowotwory, rozumie też, że nie można ignorować tego objawu. Czym się charakteryzują? Jak rozpoznać raka płuc? Jakie są jego objawy? Jak leczyć nowotwór płuc?

📢 Pieniądze za staż małżeński? Na takie świadczenie będą mogli liczyć seniorzy. Wszystko zależy od polityków Trwanie w związku małżeńskim przez lata może okazać się opłacalne. Za długoletnie pożycie będzie można otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Tak przynajmniej wynika z pomysłu, którym ma się zająć Senat. Na jak wielkie kwoty będą mogli liczyć małżonkowie?

Kwoty będą się różnić w zależności od stażu.

📢 Zmienia się prawo spadkowe! Te zmiany wchodzą w życie już w listopadzie Już w listopadzie w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące spadków. Dzięki nowym przepisom dziedziczenie po zmarłych będzie prostsze. Zawęzi się grono uprawnionych, a także skróci czas postępowania spadkowego. Co dokładnie wprowadza nowelizacja prawa spadkowego? Kto na tym skorzysta? 📢 Urodziłeś się w tych latach? Możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to sprawdzić Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą! 📢 1 listopada wchodzi w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia. Wsparcie sąsiedzkie za pieniądze Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wchodzi w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Nowe meble od skarbówki za pół ceny w Kujawsko-Pomorskiem! Głównie marka "Klose" Urząd Skarbowy wystawił na licytację ponad setkę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose", z salonu spółki KMK Kolekcja Mebli. Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 50 proc. wartości. Jak je kupić? Sprawdź szczegóły.

📢 Urząd Skarbowy zrobi kontrol, jeśli tego nie zrobiłeś! Fiskus weźmie 20 proc. Lepiej o tym pamiętaj Otrzymałeś może darowiznę? Może tu skarbówka podważać kwestię płacenia podatku od darowizny. Jest to dość istotne i lepiej pamiętać o tym, że przekazanie lub darowizna powinny być zgłoszone do urzędu. I to nawet wtedy, gdy oczywista jest kwestia zwolnienia z podatku. Jeśli się spóźnisz, będziesz zmuszony do zapłaty podatku. Jaką karę zapłacisz, jeśli będzie darowizna wykryta podczas kontroli? 📢 19-letnia Martyna z Torunia oskarżona o śmierć dwójki znajomych w BMW. Obrońca: "Jest w traumie. Nie przyznaje się do winy" Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 19-letniej Martynie N. z Torunia. Odpowie za spowodowanie wypadku na autostradzie A2 pod Łodzią, wskutek którego zginęło dwoje młodych torunian. -Nie przyznaje się do winy. Dla niej to też traumatyczne przeżycie - mówi adwokat Ewa Czapiewska, obrońca dziewczyny.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [31.10.2023 r.] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [31.10.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Wyliczenia netto płacy minimalnej [31.10.2023 r.] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Mały udar mózgu. Takie objawy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące symptomy choroby Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły!

📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 "Cegiełka" kursował taksówką po Toruniu. Tak powstaje nowy film "Taksówkarz" z Henrykiem Gołębiewskim [zdjęcia] Trwają prace nad filmem "Taksówkarz" w reżyserii Ryszarda Kruka. Tytułową rolę gra w nim Henryk Gołębiewski, gwiazda filmów młodzieżowych z lat siedemdziesiątych. 📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024? Poznaj szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Najładniejsze stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Zachwycające dekoracje na cmentarz na 1 listopada Już 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, dekorujemy nagrobki kompozycjami i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby i językiem kwiatów powiedzieć, że cały czas o nich pamiętamy.

📢 Takie emerytury będą w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 Co można zrobić na obiad dla gości? 11 przepisów na pyszne dania na ciepło, które zachwycą twoją rodzinę i przyjaciół Spodziewasz się gości na Wszystkich Świętych, ale nie masz pomysłu na danie na ciepło? Zebraliśmy dla ciebie 11 przepisów, które zachwycą twoich gości. Wśród nich znajdziesz potrawy w tradycyjnym, jak i bardziej nowoczesnym wydaniu. Są też przepisy na szybko dla zabieganych. Wszystkie łączy to, że są pyszne i sycące oraz sprawdzą się na każdą okazję. Wypróbuj nasze przepisy na obiad dla gości.

📢 Horoskop miłosny na listopad 2023. Te znaki zodiaku szczęśliwie się zakochają [horoskop Wróżki Romy] Zakochany listopad? I to dla wielu znaków zodiaku! Wróżka Roma przychodzi z wieloma dobrymi wiadomościami. Nowy romans w pracy, oświadczyny, a wreszcie spotkanie tego jedynego. Komu się poszczęści? Zobaczcie horoskop miłosny na listopad 2023. 📢 Toruń. 41-latek wtargnął z nożem na mszę. Zatrzymała go policja Mężczyzna z nożem w ręku miał wbiec do kościoła św. Józefa na toruńskich Bielanach i wykrzykiwać wulgaryzmy. 41-latek może odpowiedzieć za złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. 📢 Czyj nagrobek będzie odnawiany dzięki tegorocznej kweście na najstarszym toruńskim cmentarzu? Prawie 70 osób będzie 1 listopada zbierało pieniądze na cmentarzu św. Jerzego na odnowienie kolejnego cennego pomnika z najstarszej toruńskiej nekropolii. Można powiedzieć, że niektórzy się na kwestach wychowali, ponieważ tegoroczna zbiórka będzie 21., a ze skarbonkami po cmentarnych alejkach chodzą nawet całe rodziny.

📢 ZGM w Toruniu: "Niestety, projekt remontu klatek nie zakwalifikował się do dofinansowania" Po naszej publikacji dotyczącej rewitalizacji budynków koszarowych przy ul. Mickiewicza swój komentarz nadesłał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Poniżej jego treść i odpowiedź autorki publikacji. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 30.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 30.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 30.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 30.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Niewiarygodne! 33 tysiące za jedną monetę z PRL-u! Które są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 30.10.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Toruń. Masowe groby "na oko", czyli kuriozum na toruńskich Glinkach ciąg dalszy Tuż przed Świętem Zmarłych sprawdziliśmy, jak w praktyce wyglądają zapewnienia prezydenta Torunia o tym, że w miejscu ekshumowanych masowych grobów na Glinkach zostały wstrzymane prace budowlane. Trwają w najlepsze. Tam, gdzie spoczywały szczątki trzech tysięcy osób, jeździ ciężki sprzęt. Wydaje się, że decydenci nadal nie wiedzą dokładnie, jakie są granice tego szczególnego obszaru, bo wyjaśnienia, które padają z ich ust, są zdumiewające. 📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nie wiedzieć. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto poprawić sobie samopoczucie i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca bez tłumów, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – zobaczcie 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek.

📢 Taki pies pasuje do twojego znaku zodiaku - znaki zodiaku a rasa psa. Z tym zwierzakiem stworzysz duet idealny! Znak zodiaku ma wpływ na charakter i osobowość człowieka - czy ktoś jest wesoły i energiczny, cichy i zamknięty w sobie, czy może poważny i ambitny. Znak zodiaku poprzez definiowanie naszego usposobienia, ma wpływ również na to, jakie zwierzę będzie idealnym kompanem dla danego człowieka. Ruchliwy i szczekający pies, który zarazi cię swym entuzjazmem? A może leniwy kanapowiec, który będzie ci towarzyszył w długie wieczory w domu? Zobacz, który pies pasuje do twojego znaku zodiaku!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 30.10.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 30.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Zielona aleja między Toruniem a Wybczem się rozrasta. Zobaczcie zdjęcia! W ubiegłym roku, między Przecznem i Dębinami, wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 553 posadzono 255 lip. Pomimo niedawnej suszy i upałów, wszystkie przeżyły! Teraz szpaler został przedłużony o ponad 300 kolejnych drzew.

📢 Uroczystość patriotyczna na Barbarce. W 84. rocznicę niemieckiej zbrodni Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października na toruńskiej Barbarce odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca ofiary niemieckiej zbrodni. 📢 Dachowanie samochodu niedaleko Solca Kujawskiego pod Bydgoszczą. Pasażerowie... uciekli! Dachowanie pod Solcem Kujawskim w niedzielę (29.10) wyglądało bardzo groźnie - auto wypadło z trasy i zatrzymało się w pobliskim lesie. Cztery osoby, które nim podróżowały... uciekły. Kierowcę zatrzymano kilka minut po godz. 19. Okazało się, że nie ma prawa jazdy. 📢 Oto najpopularniejsi wulkanizatorzy w Toruniu. Tu wymienia opony najwięcej kierowców. Te warsztaty mają najwięcej opinii Przełom października i listopada to czas kiedy najwięcej kierowców wymienia opony letnie na zimowe. W Toruniu jest wiele warsztatów wulkanizacyjnych, gdzie można dokonać tej czynności. Który wulkanizator robi to najlepiej i najszybciej? Ilu kierowców tyle opinii. Pewną wskazówką są opinie zamieszczone w serwisie Google. Zobacz, który wulkanizator w Toruniu ma ich najwięcej.

📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Sen o zmarłej osobie - co oznacza w senniku? Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Dominik Abus i jego piękna partnerka Iga. Tak mieszka gwiazda programu Gogglebox Dominik Abus jest gwiazdą programu TTV "Googlebox. Przed telewizorem". Na co dzień jest przedsiębiorcą, a prywatnie parterem Igi i ojcem. Jak mieszka i żyje na co dzień? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Jola Rutowicz - tak obecnie wygląda. 38-letnia gwiazda Big Brothera przeszła dużą metamorfozę Jola Rutowicz to najbardziej kontrowersyjna postać 4. edycji programu "Big Brother". Celebrytka w 2007 roku szokowała widzów swoim zachowaniem i wyglądem. Obecnie, po 15 latach od emisji show, jest nie do poznania. Rutowicz przeszła gruntowną metamorfozę. Zobacz w artykule, jak obecnie wygląda.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 29.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ceny zniczy w Toruniu. Ile zapłacimy na targu, a ile w markecie? Gdzie jest najtaniej? Sprawdzamy! Palące się na grobie znicze dziś są symbolem pamięci za zmarłych. Jak dużo trzeba zapłacić za nie na toruńskim targowisku przy Szosie Chełmińskiej? Czy dyskontowe ceny są dużą konkurencją dla lokalnych sprzedawców? W których supermarketach jest najtaniej? Sprawdźcie.

📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają na adopcję Właściwie nie ma dnia by do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu nie zawitał nowy lokator. Najczęściej są to psy i koty. Zwierzęta trafiają tam, gdyż albo same uciekły albo zostały porzucone przez dotychczasowych właścicieli lub im odebrane. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Jedne nowego właściciela wypatrują od miesięcy, inne niedawno przyszły na świat. Może któryś wam się szczególnie spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Morsy z Zalesia rozkręcają nowy sezon. Zapraszają do wspólnej kąpieli Na drugiej w nowym sezonie kąpieli spotkała się grupa "Morsy z Zalesia". Zanurzają się w jeziorze Chełmżyńskim w każdą sobotę. 📢 Odwiedziliśmy Pszczele Cuda w Toruniu. Niezwykły sklep z niezwykłymi miodami i nie tylko! Nie samym miodem pszczoły żyją. Odwiedziliśmy Pszczele Cuda w Toruniu, by dowiedzieć się, po jakie pszczele produkty warto sięgnąć, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Oprócz najpopularniejszych odmian miodów warto sięgnąć także po pyłek kwiatowy czy propolis. Czym charakteryzuje się każdy z nich? Sprawdziliśmy!

📢 Straszny mecz nie dla KH Energi Toruń. Tak kibicowaliście hokeistom w halloweenowym meczu [zdjęcia] Na trybunach spodziewaliśmy się wielu efektownie przebranych kibiców, ale najstraszniejszy horror obejrzeliśmy w pierwszych minutach meczu KH Energa - Podhale Nowy targ. Goście błyskawicznie zdobyli trzy gole, ambitna pogoń gospodarzy nie udała się.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 27.10.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Akcja policji w centrum Torunia. Huk i funkcjonariusze z bronią maszynową W czwartek po godzinie 16 na Wałach generała Sikorskiego w Toruniu kilka nieoznakowanych policyjnych samochodów zablokowało auta stojące koło kościoła św. Szczepana. Jak informuje świadek, w stronę aut poleciały granaty hukowe, a za nimi funkcjonariusze uzbrojeni w broń maszynową.

📢 Szaro i obskurnie na ulicach miasta. Tak wyglądał Toruń w czasach PRL-u Co działo się na ulicach Torunia i nie tylko w czasach PRL-u? Nie były to kolorowe czasy, choć na twarzach mieszkańców było widać uśmiechy. Zobaczcie kolejne unikalne zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Brawo! To oni adoptowali psy ze schroniska. Zwierzęta znalazły kochający dom [zdjęcia] Wielkie brawa dla osób, które zdecydowały się wziąć psa ze schroniska. Nie jest to łatwa decyzja tym większy szacunek dla wszystkich którzy adoptują zwierzęta, by zapewnić im nowy dom. Zobaczcie zdjęcia osób, które ostatnio adoptował psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. 📢 Takie tanie domy można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz przegląd ogłoszeń Jakie tanie domy do remontu można obecnie kupić w województwie kujawsko-pomorskim? Przekonajcie się sami! Oto najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl.

📢 Domowe sposoby na wybielenie zębów. Dzięki temu zęby będą jasne i lśniące - zobacz Domowe sposoby na białe i lśniące zęby. Jak domowymi sposobami sprawić, żeby zęby były białe, ale równocześnie żeby ich nie zniszczyć i nie osłabić? Piękne, białe i lśniące zęby nie jest łatwo (ani tanio) uzyskać. Ale istnieją też domowe sposoby na wybielanie zębów. Którą metodę wybrać? Poznaj domowe sposoby na zdrowe, białe i lśniące zęby. 📢 Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo] Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję.

📢 Emerytura pomostowa 2024 na nowych zasadach. Co się zmieni? Przygotujcie się na zmiany To już pewne! Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy poświęconej emeryturze pomostowej. W efekcie uchylono jej wygasający charakter. Tym samym już od nowego roku będzie ona obowiązywać na nowych zasadach. Jakich dokładnie? Kto zyska na nowych rozwiązaniach emerytur pomostowych? 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Msze święte w dniu Wszystkich Świętych. Kiedy i na jakim cmentarzu? 1 listopada, w święto Wszystkich Świętych, jak co roku, na toruńskich cmentarzach zostaną odprawione msze święte. O której godzinie i na jakim cmentarzu? Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Msze święte na cmentarzach we Wszystkich Świętych. O których godzinach w Toruniu? 1 listopada, w święto Wszystkich Świętych, na cmentarzach zostaną odprawione msze święte. Jak je zaplanowano na nekropoliach w Toruniu?

