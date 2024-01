Przegląd prasy (4.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza”?

Prasówka 4.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 03.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 03.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 03.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Toruń. Cukiernia Lenkiewicza na osiedlu Jar otwarta! Walczy o klienta z Wiślańską i Piekusiem Od kilku dni mieszkańcy osiedla Jar w Toruniu mogą już odwiedzać nową cukiernię. Przy ul. Strobanda 10 swój lokal otworzył Lenkiewicz. Jak wygląda? Co oferuje? Zajrzeliśmy do środka! 📢 Niezwykle wartościowe i rzadkie banknoty z PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Masz takie? Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci!

📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Cukrzyca typu drugiego i jej objawy. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Oto objawy, które powinny cię zaniepokoić. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz w 2024 roku. Lepiej szybko je wymienić [4.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba, że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [4.01.2024] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku. 📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista [4.01.2024] Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [4.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowa benzyna? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska.

📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze [4.01.2024] Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [4.01.2024] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia [4.01.2024] Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo".

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [4.01.2024] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Nadchodzą zmiany w emeryturach! Od grudnia niższe świadczenie przez nowe limity. Jakie? Emerytury to temat, który dotyczy wielu z nas. Od grudnia 2023 roku czekają nas istotne zmiany, a nowe limity dla wcześniejszych emerytów mogą wpłynąć na wysokość naszych świadczeń. Sprawdźmy, jakie konkretne zmiany nas czekają i jak możemy się do nich przygotować. 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu 2024! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Nie każdy emeryt dostanie emeryturę w styczniu 2024. Dlaczego? A Wy dostaliscie? Przełom roku jest bardzo ważny dla wszystkich. Bardzo nietypowa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku niektórych emerytów. Okazuje się bowiem, że nie każdy senior dostanie emeryturę w styczniu? Dlaczego? Przepisy są jasne i sprawiają, że część seniorów otrzyma świadczenie jeszcze w grudniu!

📢 25 lat stażu pracy i tak wysoka emerytura?! Niektórzy dostaną prawie o 50 proc. więcej niż obecnie W Polsce system emerytalny przewiduje, że aby cieszyć się emeryturą, trzeba spełnić nie tylko wymóg wieku, ale także zdobyć imponujący staż pracy. Ostatnie zmiany w przepisach wprowadzają ciekawe perspektywy dla tych, którzy poświęcą 25 lat swojego życia na pracę zawodową. Czy możliwa jest emerytura o 50% wyższa niż obecnie? Zobaczcie, jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć ten imponujący wynik.

📢 Dodatkowe 300 złotych dla emerytów, ale tylko niektórych. Kto może liczyć na wsparcie? Część emerytów będzie mogła liczyć na dodatek 300 złotych. Jednak już teraz wiadomo, że wsparcie nie obejmie wszystkich. Tylko osoby z prawem do dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać z ekstra 300 złotych. Ten zaś jest przyznawany wyłącznie w dwóch przypadkach. Co mówią o tym przepisy prawa? O jakich przypadkach mowa?

📢 Psy do adopcji. Oto zwierzęta, które czekają na nowy dom w toruńskim schronisku Nowy rok, ale stare problemy. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Co mamy jeść, aby żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem? TOP 10 superfoods na poprawę funkcjonowania organizmu W dzisiejszym zabieganym świecie troska o zdrowie staje się coraz ważniejsza. Warto zatem zwrócić uwagę na to, co kładziemy na nasze talerze. Oto przewodnik po dziesięciu superfoodach, które nie tylko urozmaicą Twoją dietę, ale także mogą przyczynić się do długiego i zdrowego życia.

📢 Kluczowe zmiany dla pacjentów! Znamy nową listę leków refundowanych w 2024 roku Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in.flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie?

📢 Ceny energii 2024 zostały już ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu w akcji! Gdzie zostawiają swoje auta? Zobacz! Mówi się na nich potocznie "mistrzowie parkowania" lub "Janusze parkowania". Takie osoby są także w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim. Zostawiają swoje samochody w miejscach niedozwolonych i utrudniają życie innym uczestnikom ruchu. Oto kolejne przykłady takich zachowań! 📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Oto modele, które są najmniej awaryjne W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Od 1 stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 10 Kluczowych zmian dla pracowników od stycznia 2024 W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze?

📢 Takie pieniądze już wkrótce wpłyną na konta emerytów. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Ile? Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź.

📢 Największe absurdy drogowe w Polsce. Nie uwierzysz w to co zobaczysz! Czy na polskich drogach widujecie czasem absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Więcej takich przykładów znajdziecie w galerii. 📢 Z tych powodów nie dostaniesz L4? Wypalenie zawodowe atakuje Polaków - to musisz wiedzieć! Statystyki mówią jasno: aż co czwarty Polak jest dotknięty wypaleniem zawodowym. Chroniczne zmęczenie, brak motywacji i bezsenność to problemy, które aż proszą się o zwolnienie lekarskie. Czy jednak można dostać z tego powodu L4? Jak jest traktowane zwolnienie lekarskie? 📢 Babciowe z ZUS to nawet 1500 zł? To już pewne i to w 2024 roku! W swoim expose 12 grudnia wprowadzenie babciowego 1500 złotych zapowiedział premier Donald Tusk. W założeniu ma je otrzymać każda mama oraz rodzina potrzebująca opieki nad małym dzieckiem. Ma to być świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Aktywna Mama. Co warto wiedzieć o nadchodzącym zasiłku?

📢 Te ceny wprowadzają w błąd? UOKIK kontroluje sklepy. Cel: dobro klientów Konsumenci skarżą się na sposób, w jaki sklepy prezentują ceny swoich produktów. Coraz częściej dochodzi do zaskarżenia, że jest to podawane w sposób nieprecyzyjny, mylący. Ostatecznie okazuje się, że płacić trzeba inne ceny, niż myślano, ponieważ właściwe koszty są podawane małym drukiem. Dotyczy to w szczególności nabywania wielopaków lub wielosztuk. UOKik, jak podaje serwis money.pl, wszczął postępowanie w tej sprawie.

📢 Wakacje kredytowe na nowych zasadach. Co się zmieni? Projekt wakacji kredytowych nowego ministra finansów Pojawił się już nowy projekt wakacji kredytowych - co proponuje nowy minister finansów? Przede wszystkim miałoby wejść w życie kryterium dochodowe. Do pomysłu negatywnie odnosi się minister rozwoju Zjednoczonej Prawicy, Waldemar Buda. Czy to ograniczenie do uprawnienia na małe kredyty?

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 3.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 3.01.2024 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Ile się trzeźwieje po wódce, winie lub piwie? Jak obliczyć promile? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 3.01.2024 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Oto Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego 3.01.2024 Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć...

📢 Nowy podatek minimalny już od stycznia 2024. Tym razem jest nieunikniony. Kto go zapłaci? Podatek minimalny 2024 spędzi sen z powiek wielu osobom. w ramach reformy podatkowej Polskiego Ładu wprowadzonego jeszcze przez poprzedni rząd polscy przedsiębiorcy muszą mierzyć się z kontrowersyjnymi zasadami. Te były zamrażane w latach 2022 i 2023. W tym roku jednak pewne opłaty są nieuniknione. Co to oznacza? Jaki jest nowy podatek minimalny od stycznia 2024? 📢 Karambol na DK 15 pod Toruniem - zdjęcia. Jedna osoba trafiła do szpitala W miejscowości Cierpice na drodze krajowej nr 15 zderzyło się kilka samochodów. Według relacji straży pożarnej było ich pięć, z ustaleń policji wynika, że cztery. Jedna osoba, kierowca osobowego renaulta, trafiła do szpitala. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Kto otrzyma największy zwrot podatku z PIT? Dla emerytów i zatrudnionych to nawet 3600 zł zwrotu. Sprawdź wyliczenia! Nadpłata w rocznym rozliczeniu PIT to oczekiwanie dla wielu z nas. Bywa, że dostajemy dosłownie kilka złotych, jednak niekiedy nadpłaty sięgają nawet kilku tysięcy złotych. Kto ma szansę dostać zwrot podatku w kwocie 3600 zł? Jaki zwrot podatku otrzymają emeryci? Emerytury, w jakiej wysokości powodują brak zwrotu podatku?

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce: ranking na styczeń 2024. Nawet poniżej 100 zł za cały dzień szusowania! Już wiadomo, że ceny skipassów tej zimy znowu poszły w górę, w dodatku trwa wysoki sezon narciarski. To jednak wcale nie oznacza, że jazda na nartach w styczniu 2024 musi być droga. Wyszukaliśmy dla was 16 najtańszych ośrodków narciarskich z całej Polski, gdzie na karnety zjazdowe wydacie najmniej, nawet niecałe 100 zł za cały dzień zabawy. To świetne miejsca na zimowy weekend i nadchodzące ferie 2024.

📢 Toruń. Wyłudziła 58 tys. zł od partnerki więźnia, obiecując "skuteczną pomoc prawną" Osadzony w więzieniu pan D. i jego partnerka uwierzyli oszustce, że przez prawnika potrafi załatwić przerwę w odbywaniu kary. Przelali jej łącznie 58 tys. zł. Operatywna kobieta stanęła przed Sądem Rejonowym w Toruniu. 📢 Płaca nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 03.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 03.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Oto planowane wyłączenia prądu w regionie. Zobacz, czy w Twojej okolicy także zabraknie energii elektrycznej W naszym artykule przedstawiamy aktualne, najnowsze informacje o planowanych wyłaczeniach energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy także Twojej okolicy! Więcej szczegółów w galerii.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 03.01.2024 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Europejskie miasta, których lepiej unikać w 2024 roku. Turyści mogą być rozczarowani Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku? 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Ferie zimowe 2024. Terminy dla poszczególnych województw. Kiedy są ferie w woj. mazowieckim, a kiedy w woj. śląskim i innych regionach? Kiedy są ferie zimowe 2024? Takie pytanie stawiają sobie uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dwutygodniowa przerwa międzysemestralna odbywa się w różnym czasie w zależności od regionu. Terminy ferii zimowych 2024 – tak jak co roku – zostały podzielone między województwa. Pierwsza tura uczniów rozpocznie wypoczynek 15 stycznia, a ostatnia zakończy go 25 lutego. Sprawdź, kiedy są ferie w woj. mazowieckim, śląski, pomorskim i innych województwach i dowiedz się, co warto zwiedzić w poszczególnych miejscach Polski. 📢 Zmiany w MZK Toruń. Autobusy rozpoczęły kursy na nowych trasach We wtorek 2 stycznia uruchomione zostały nowe linie obsługiwane przez autobusy MZK Toruń - o numerach 123 i 124. Kursują do miejscowości położonych na wschód od miasta.

📢 Znamy nową datę zakończenia prac przy lewoskręcie na Poznańskiej. Ulica będzie przejezdna szybciej? Prace związane z budową lewoskrętu z ulicy Poznańskiej w ulicę Prüfferów zakończą się 30 marca 2024 roku. To już trzecia data zakończenia tej inwestycji. Miejski Zarząd Dróg walczy jednak o to, by droga była przejezdna do końca stycznia. 📢 Nowa praca na nowy rok? Dlaczego nie? Tyle można zarobić w Toruniu i okolicach. Zobacz najnowsze oferty pracy. Ci fachowcy są poszukiwani Znalezienie nowej pracy to często jedno z postanowień noworocznych. Właśnie może zostać zrealizowane. Firmy i instytucje z Torunia i okolic szukają nowych pracowników. Zobaczcie wybrane najnowsze oferty pracy. Dowiecie się też ile można zarobić na danym stanowisku. Może znajdziecie coś dla siebie. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 3.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 3.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 3.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 3.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 3.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Wiele chorób zakaźnych zaatakowało naraz. Ale to, co się teraz dzieje z rzeżączką, może przerażać Najnowsze dane dotyczące chorób zakaźnych w Polsce są alarmujące. W niektórych przypadkach mowa nawet o kilkukrotnym wzroście zachorowań. Czego powinniśmy się obawiać? Czytaj więcej!

📢 Sprzęt od wojska. Polska armia czyści magazyny i sprzedaje część swojego mienia. Jest coś dla muzyków, pilotów oraz szwaczek i na komary Wojsko sprzedaje swój sprzęt. W ofercie Agencji Mienia Wojskowego można znaleźć prawdziwe perełki za niezłe ceny, nawet jeśli nie jesteśmy fanami militariów. Co możesz kupić od polskiej armii? Jest sprzęt dla muzyków, coś na walkę z komarami, czy niemal kompletne umundurowanie... pilota. Za ile wojsko sprzedaje swój majątek? Nie jest źle, bo ceny są naprawdę ciekawe. Najtańsze towary od polskiej armii kupimy dosłownie za grosze!

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Toruń. Pracownia krawiecka pani Justyny przy Grudziądzkiej działa już 20 lat. Oto sekret jej sukcesu Zakład Justyny Dobrzyńskiej przy Grudziądzkiej 73 ma swoje oddane grono stałych klientów, którzy nie wyobrażają sobie oddać ubrań do naprawy gdziekolwiek indziej. - Często klienci mówią, że niedaleko się otworzyła konkurencja, ale dodają, żebym się nie martwiła, bo i tak przyjdą do mnie - uśmiecha się krawcowa.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Pod koniec stycznia Bal Sportowca w Toruniu. Jak co roku w CKK Jordanki W sobotę 27 stycznia zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu na "Sportowca Torunia 2023 Roku”. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 02.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Toruń. Znamy tegorocznych laureatów Piernikowej Alei Gwiazd oraz medalu Thorunium Wilfredo León Venero i Krystian Pesta w czerwcu odsłonią swoje katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd pod Dworem Artusa w Toruniu. Ich nazwiska podczas noworocznej gali ogłosił prezydent Michał Zaleski. Poznaliśmy też kolejnych laureatów medalu Thorunium.

📢 Najpopularniejsi ortopedzi w Toruniu. Zobacz, kogo polecają pacjenci Okres jesienno-zimowy to czas, w którym łatwiej o różnego rodzaju kontuzje. Dlatego warto wiedzieć, którzy ortopedzi w Toruniu cieszą się popularnością. Oto zestawienie najlepiej i najczęściej ocenianych ortopedów w Toruniu. Oparliśmy się na opiniach zamieszczonych przez użytkowników na portalu ZnanyLekarz.pl. Który ortopeda jest najpopularniejszy w Toruniu? 📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli aut odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z Hex Club Toruń Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. W naszej galerii zobaczycie, jak się bawią torunianie nocą w Hex Club Toruń. 📢 Derby dla Anwilu i Sandersa. Cztery tysiące fanów w Arenie Toruń. Tak kibicowaliście koszykarzom! Prawie cztery tysiące kibiców i wielkie emocje w Arenie Toruń w derbach Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek. Torunianie odrobili straty, prowadzili w ostatniej kwarcie, ale Anwil ma Victora Sandersa. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Wielka Gala Sylwestrowa w CKK Jordanki. Zobaczcie te zdjęcia Odkryjcie magię niezapomnianej nocy sylwestrowej w CKK Jordanki w Toruniu! Przejrzyjcie zdjęcia i czerpcie radość z niepowtarzalnej atmosfery wielkiej gali. Zobaczcie galerię zdjęć! 📢 Mieszkania wspomagane przy Mickiewicza w Toruniu przekazane lokatorom Piękna chwila dla dziesięciu osób. W piątek, 29 grudnia przekazano klucze do kolejnych mieszkań wspomaganych. Tym razem lokatorzy zamieszkają w wyremontowanym i dostosowanym do ich potrzeb budynku przy ul. Mickiewicza 57. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Większa pomoc finansowa dostępna dla wielu osób, w tym emerytów, którzy otrzymają dodatkowe 4200 złotych Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Oto wyliczenia! 📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

