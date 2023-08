Przegląd prasy 4.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku”?

Prasówka 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

Prasówka 4.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Pierwszy kurs tramwaju na Jar! To była próbna jazda po całej nowej trasie To był historyczny kurs! W czwartek 3 sierpnia tramwaj po raz pierwszy pojechał nową trasą w Toruniu - od centrum miasta do pętli na Jarze. 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 04.08.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Toruń. Zabił 81-latkę na pasach i uciekł. Ukrainiec odpowie też za hodowlę marihuany w gminie Lubicz Bohdan S., obywatel Ukrainy, śmiertelnie potrącił na pasach przy ul. Dziewulskiego w Toruniu 81-letnią pieszą, a potem próbował uciec za granicę. Wraz z drugim Ukraińcem prowadzili w gminie Lubicz hodowlę marihuany - dowodzi prokuratura. 📢 Tak się bawią torunianie nocą w Labie. Oto kolejne zdjęcia z imprez Laba - Przystań Towarzyska to wyjątkowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Wszystko to z powodu otwartej przestrzeni, na której odbywają się imprezy. Jak zatem wyglądają imprezy w Labie na świeżym powietrzu? Zobaczcie sami!

📢 Tym jeździ Mariusz Pudzianowski. Jest też czerwone "cacko"! Wygląda przy Pudzianie jak Maluch. Zdjęcia 3.08.2023 Oto pojazdy, którymi jeździ lub jeździł Mariusz Pudzianowski - kliknij w galerię

📢 Emerytura przyszłości. Sprawdź jak dużo Ci się należy! ZUS przeliczył stan kont Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji tych danych przyszli emeryci mogą dowiedzieć się, jakie środki zdołali dotychczas zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Wyjaśniamy! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Tego nie znasz! Tajne kody na telefon komórkowy. Android uruchomił ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Tak mieszkają bogacze z powiatu toruńskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Mały udar. Co to jest i jakie są objawy. Czy można nie wiedzieć, że miało się udar? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. 📢 Zmienią się zasady waloryzacji? Rząd przygotowuje projekt. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej! Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

📢 Kupujecie nowy telewizor? Wszystko, co robicie i mówicie, jest rejestrowane Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie. 📢 Uwaga! Masz telefon z systemem Android? Odinstaluj te aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz telefon z systemem Android? Okazuje się, że użytkownicy takich smartfonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w sierpniu: już od 12 tys. zł! 12 tys. 375 zł - od tego poziomu licytowany jest przez komornika dom w gminie Obrowo. Prawdziwą okazją jest dom letniskowy w Borach Tucholskich, wystawiony na sprzedaż za 92 tys. zł. Od 75 tys. zł natomiast licytowany jest dom w budowie w Małej Nieszawce. Jakie jeszcze domy licytują komornicy w sierpniu w Kujawsko-Pomorskiem? Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Te SUV-y warto kupić. Są piękne i mało awaryjne. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Sklepy, targi, kramy i markety z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tu w regionie nie będzie prądu. Zobacz, czy u Ciebie też! Spółka Energa Operator regularnie publikuje informacje o najbliższych, planowanych wyłączeniach prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów w naszym materiale.

📢 Trwają wyprzedaże Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz, co i za ile można kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [4.08.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Takie zabawki były modne w PRL. Niektóre zabawki z naszych domów są sprzedawane za krocie Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki – kto nie pamięta zabawek z PRL-u? Nie były tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Masz jeszcze takie zabawki z PRL-u? Możesz na nich zarobić. 📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par. 📢 Dzięki tej zmianie ZUS zwraca pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu Zwrot podatku za 2022 rok dla wielu Polaków był dużo wyższy niż w poprzednich latach. To efekt zmian podatkowych, które miały miejsce w ubiegłym roku. Przypomnijmy, od 1 lipca 2022 r. podatek PIT został obniżony z 17 do 12 proc. Niższa stawka w zaliczkach była stosowana od lipca, natomiast w rozliczeniu już od 1 stycznia. W związku z tym, Urząd Skarbowy musiał zwrócić nadpłacony podatek milionom Polaków.

📢 Te stare telefony mogą stracić dostęp do internetu. Kolekcjonerzy za niektóre z nich płacą dużo pieniędzy Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Ma to poprawić jakość transmisji danych, ale dla użytkowników starszych telefonów może oznaczać m.in. utratę dostępu do internetu 📢 Na takie numery telefonów należy uważać - także w sierpniu. Możesz zapłacić dużo pieniędzy za połączenie Oszustwo naciągaczy przez telefon polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Oddzwaniając na taki telefon naliczane są koszty, ale także pojawiają się oszustwa dzwonienia na nasz koszt. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe. 📢 Robert Sawina nie jest już menedżerem Apatora Toruń! Wiemy, kto go zastąpi Najpierw było zawieszenie, teraz rozstanie! Robert Sawina już nie wróci na stanowisko trenera For Nature Solutions Apatora Toruń. Do końca sezonu zastąpi go Jan Ząbik, a w sezonie 2024 możemy spodziewać się nowego nazwiska.

📢 Toruń. Rekrutacja do przedszkoli: tyle jest miejsc dla przedszkolaków w miejskich placówkach W Toruniu działa 18 miejskich przedszkoli i 16 podstawówek z oddziałami przedszkolnymi, gdzie łącznie przygotowano ponad 4700 miejsc dla najmłodszych. Prezydent Torunia i urzędnicy zapewniają, że wszyscy zainteresowani znajdą miejsce dla swoich pociech. 📢 Najbardziej niezawodne auta. Te modele są godne uwagi, a te lepiej omijać. Oto najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz!

📢 Oto skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Takie są zalecenia ekspertów! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom. 📢 Nieślubny syn Królikowskiego przyszedł z matką na pogrzeb ojca! Trzymali się z dala od jego najbliższych [ZDJĘCIA] Paweł Królikowski doczekał się piątki dzieci z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. Aktor "Rancza" miał również nieślubnego syna, owoc jego romansu z tajemniczą kobietą. Jak się okazuje, chłopak uczestniczył w pogrzebie ojca i został uchwycony na zdjęciach.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 03.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Toruń. Drogowcy działają na Jakubskim Przedmieściu i Podgórzu. Co budują? Trwa budowa dwóch odcinków ulic na Jakubskim Przedmieściu w Toruniu. Na Podgórzu powstaje wyniesione skrzyżowanie.

📢 Wyprawka szkolna 2023. Złóż wniosek, bo nie dostaniesz pieniędzy. 300 złotych w ramach Programu Dobry Start Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szklony. Także w tym roku można otrzymać pieniądze na wyprawkę szkolną. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Warto się pospieszyć, by mieć szanse na otrzymanie pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Po jakim terminie środki przepadną?

📢 Toruń. Podawał leki, brutalnie gwałcił i tak zabijał! Ruszył nowy proces Andrzeja G. Znów dostanie dożywocie? W czwartek (03.08) ruszył kolejny proces seryjnego gwałciciela i zabójcy Andrzeja G. z Torunia. Tym razem mężczyzna odpowiada za dwa brutalne gwałty w Grudziądzu, których ofiary zmarły oraz rozboje w Toruniu. Swoje ofiary znów miał najpierw otumaniać psychotropami - tak czynił prawie przez całe życie. Grozi mu drugi wyrok dożywocia. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Poranna kolizja w Toruniu. Zderzyły się dwa samochody [zdjęcia] W czwartek (03.08.2023) w Toruniu doszło do kolizji dwóch samochodów. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Ile trzeba wydać? Sprawdź! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem wzięliśmy pod uwagę tanie domy do remontu, które można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba obecnie wydać? W jakim są stanie? Tego dowiecie się z naszej galerii.

📢 Trasa tramwajowa między centrum Torunia a Jarem gotowa! Tak prezentuje się z góry! Niecały miesiąc został do pierwszych, stałych kursów tramwajów między centrum Torunia a Jarem. Budowa trasy, którą pojadą, zakończyła się, trwają jej odbiory. Tak prezentuje się z góry.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu wyłączą prąd! Sprawdź, czy Twoja miejscowość jest na tej liście Spółka Energa Operator regularnie publikuje informacje na temat bieżących, planowanych wyłączeń energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy! Warto się do tego wcześniej przygotować. 📢 Największe atrakcje turystyczne Polski na starych zdjęciach. Jak się zmieniły w ciągu 100 lat? Są nie do poznania Odzyskanie przez Polskę Niepodległości w 1918 roku oznaczało gwałtowny rozwój wielu dziedzin, w tym turystyki. Po 123 latach zaborów nie tylko zaczęto podróżować, ale i rozbudowywać infrastrukturę turystyczną. W okresie międzywojennym niezwykle spopularyzował się wypoczynek, w związku z czym powstawały uzdrowiska, hotele, a także odradzały się organizacje turystyczne. Jak 100 lat temu wyglądały miejsca, które wciąż chętnie odwiedzamy? 📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki!

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 03.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Modne krótkie fryzury na lato 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 3.08.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 3.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Toruń. Starówka zamknięta dla samochodów także w tygodniu? Jest propozycja Członkowie Rady Okręgu Staromiejskie wystosowali apel w tej sprawie do miasta. Na starym mieście ruch pojazdów jest już ograniczony w weekendy i, jak wskazują społecznicy i urzędnicy, pomysł zdaje egzamin. 📢 Zobacz, jak karmią pacjentów. Czasem na bogato, a czasem nie. Posiłki w szpitalach 2023. Zasypaliście nas zdjęciami! Posiłki w szpitalach nigdy nie były rewelacyjne, ale zdjęcia które przysłali nam Czytelnicy nie raz po prostu wprawiały nas w osłupienie. Zobaczcie, jakie dania dostają na śniadanie, obiad i kolację pacjenci w szpitalach.

📢 Darmowy koncert Dawida Kwiatkowskiego w Toruniu. Idol nastolatek zaśpiewa przy Nowych Bielawach Z okazji zakończenia rozbudowy Centrum Handlowego "Nowe Bielawy" w Toruniu zorganizowany zostanie darmowy koncert, podczas którego wystąpi idol polskich nastolatek – Dawid Kwiatkowski. Już 1 września jego fani będą mogli wziąć udział w jednym z występów w ramach kolejnej trasy koncertowej artysty. 📢 Godne zarobki posłów? Zarabiają więcej niż sądzisz! Za co dokładnie? NIK wylicza Ile tak naprawdę zarabiają politycy? Okazuje się, że kwota ta nie jest mała już w swojej podstawie, a wielu z nich dorabia poprzez członkostwo w rozmaitych komisjach i podkomisjach... Które nie zawsze realizują swoje zadania... Czy też jakiekolwiek działania. Ile wynoszą zarobki posłów? Co się składa na budowanie przez nich majątku? 📢 Sercownia dla bezdomnych otwarta! Stworzyło ją "Serce Torunia". Mamy zdjęcia! Prysznice, pralnia, kuchnia, punkt medyczny i wiele więcej - to wszystko czeka już na osoby bezdomne w Sercowni. To nowa siedziba społeczników z "Serca Torunia". Otwarta została w środę (02.08), a od czwartku (03.08) już służy potrzebującym.

📢 Toruń. Seryjny zabójca i gwałciciel Andrzej G. znów przed sądem! Rozpoczyna się proces za kolejne zbrodnie Andrzej G. odbywa obecnie karę dożywocia za zabójstwo i trzy gwałty, w tym na 13-letnim chłopcu w Toruniu. Prokuratura zgromadziła jednak dowody na to, że na koncie ma jeszcze inne zbrodnie połączone z brutalnymi gwałtami. W czwartek (03.08) ruszyć ma kolejny proces mężczyzny. W śledztwie przyznał się do winy. 📢 Powstaje film o Kaszczorku! Twórcy szukają osób znających historię osiedla Film, jak mówi jego twórca, ma być pocztówką dla mieszkańców osiedla. - Szukam osób, które są chętne do podzielenia się z nami swoją historią i historią swojego Kaszczorka - mówi Damian Flisiak. 📢 Księgodzielnia Kopernikańska. Nowy raj dla czytelników w Toruniu Księgodzielnia Kopernikańska to nowy pomysł na promocję czytelnictwa i wymianę książek w Toruniu. Można z niej korzystać w samym centrum miasta.

📢 Tak urządziła się Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Meksyku. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem. 📢 Te ponad 10-letnie samochody warto kupić. Rzadko się psują i dobrze służą kierowcom. Świadczy o tym raport TUV 10-letni samochód wcale nie musi oznaczać auta w katastrofalnym stanie technicznym. Bywają modele, które całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Dobrze wyposażone, zadbane, pielęgnowane i z systemami bezpieczeństwa będą służyć nowym właścicielom jeszcze przez jakiś czas.

Kupując takie auto nie narażamy się na duże wydatki. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu te samochody wciąż dość rzadko się psują. Świadczą o tym dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Wyszczególniają one te ponad 10-letnie modele, które są mało awaryjne i dobrze znoszą upływający czas. Sprawdź!

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska? 📢 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie z pielgrzymami z diecezji toruńskiej Około 160 pielgrzymów z diecezji toruńskiej uczestniczy w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Spotkają się z papieżem Franciszkiem

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 2.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Tego brakuje mieszkańcom Osiedla Jar w Toruniu. Oto TOP 10 na podstawie zebranych opinii Zapytaliśmy mieszkańców toruńskiego Osiedla Jar, czego brakuje w okolicy. Uzyskaliśmy sporo sugestii, jakie obiekty usługowe i mała infrastruktura mogłaby tam powstać, aby ułatwić ludziom normalne funkcjonowanie. Czego zatem nie ma jeszcze na Jarze? Wybraliśmy 10 najczęściej pojawiających się pomysłów. 📢 Funkcjonariusze KAS uderzyli w nielegalny hazard. Zlikwidowali sześć lokali w Toruniu i okolicach Funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali na terenie Torunia i okolic 23 nielegalne automaty do gier. Zlikwidowali 6 lokali, w których urządzany był nielegalny hazard. 📢 WSZYSTKIE dzieci Pawła Królikowskiego: od Antka po nieślubnego syna. FOTO Media obiegła sensacyjna wiadomość o nieślubnym synu Pawła Królikowskiego, którą potwierdziła żona zmarłego aktora, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Oznacza to, że gwiazdor był ojcem sześciorga dzieci. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia wszystkich dzieci Pawła Królikowskiego!

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprezy Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Najnowsza fotorelacja z Hex Club Toruń w naszej galerii. 📢 Toruń. Ruszył proces "Dżinksa" zawodnika The War i elanowców za śmierć na Studziennej! Pobili ofiarę za długi? W piątek (28.07) w Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces za śmiertelne pobicie na ul. studziennej Marcina K. Głównym oskarżonym jest Dominik Sz. "Dżinks", zawodnik walk w klatkach The War. Grozi mu dożywocie. Pozostali oskarżeni to pseudokibice Elany. 📢 Horoskop miłosny na sierpień. Te znaki zodiaku czeka wielka miłość, albo gorący romans Zbliżamy się do połowy wakacji, a wiele osób wciąż marzy o znalezieniu tego lata swojej drugiej połówki. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Po bilet i na kawę. W pawilonie MZK przy Dolinie Marzeń powstał nowy lokal Mapa gastronomiczna Torunia poszerzyła się o kolejne ciekawe miejsce, tym razem dość nietypowe. Nowy lokal powstał bowiem w pawilonie MZK przy alei. św. Jana Pawła II, tuż przy Dolinie Marzeń. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Okres wakacyjny to czas, w którym psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa całkiem sporo. Są wśród nich

małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Wakacyjny kurort porównują do Czarnobyla. Emerytki z Wrocławia czują się oszukane przez biuro podróży Całkowitego zwrotu kosztów domagają się dwie seniorki z Wrocławia, które czują się oszukane przez jedno z największych biur podróży w Polsce. Mirosława Bischof i Krystyna Wiśniewska chcą wiedzieć, dlaczego wysłano je (dwie "wiekowe" panie) do opuszczonego miasteczka i hotelu, który rażąco odbiegał od obiecanych standardów, bez rezydenta mówiącego po polsku. "Itaka obiecała nam podróż, która miała być spełnieniem marzeń, a okazała się koszmarną przygodą życia".

📢 Toruń. Odmienili podwórko przy Żeglarskiej i zrobili tam małe Włochy Państwo Dudnikowie, współwłaściciele kamienicy przy Żeglarskiej 5, wzięli udział w miejskim programie "Moje Podwórko". Za pozyskane środki dodali kamienicy nieco świeżości, bo jak mówią, chcą, żeby dla wszystkich mieszkańców powrót do domu był przyjemną chwilą.

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Toruń. Pani Aurelia Liwińska skończyła 106 lat! Zachwyca formą i humorem! Świętowała urodziny na Barbarce Pani Aurelia Liwińska z Torunia skończyła 106 lat! Tym razem nigdzie nie odleciała samolotem, jak miało to miejsce przy okazji jej 102. urodzin, ale imprezowała na Barbarce. Nadal ma apetyt na życie i imponuje sprawnością. Doczekała się licznego grona wnuków, prawnuków, a nawet praprawnuczka!

📢 Dodatkowe pieniądze dla wielu Polaków - nawet 3000 zł miesięcznie. Te osoby będą mogły otrzymać wsparcie Szef rządu, Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe świadczenie dla potrzebujących osób. Maksymalne wsparcie wyniesie 200 proc. renty socjalnej, czyli ponad 3000 złotych. Zobacz, kto będzie mógł ubiegać się o pieniądze. 📢 Na tym polega oszustwo "na gołębia" czy "na ptasią kupę". Takie są teraz ulubione metody złodziei Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Złodzieje sięgają po nowe metody oszustw, ale często też wracają do starych sztuczek, by okraść z pieniędzy czy telefonu. Stosują kilka prostych metod, na które łatwo się nabrać. Jedną z nich jest oszustwo "na ptasią kupę" zwana też metodą "na gołębia". Warto znać sztuczki złodziei, zwłaszcza że w ostatnich latach liczba kradzieży i oszustw stale wzrasta. Czytaj więcej.

📢 Tak się bawi Toruń nocą! Oto kolejna fotorelacja z imprezy w Labie Laba - Przystań Towarzyska to stosunkowo nowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Od momentu otwarcia, Laba szybko przypadła do gustu torunianom. Wszystko za sprawą wyjątkowego otoczenia, w którym się znajduje. Zobaczcie, co się tam działo na ostatniej imprezie. Oto fotorelacja! 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Bal u Rafała w Toruniu. Tak się bawiliście na koncercie Ralpha Kamińskiego i Sorry Boys [zdjęcia] W Toruniu trwa Festiwal Teatrów Ulicznych. Jedną z jego dodatkowych atrakcji był sobotni koncert Ralpha Kamińskiego oraz grupy Sorry Boys w Fosie Zamkowej. Byliście pod sceną? Mamy dużo zdjęć publiczności! 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Sadysta z Torunia. Dlaczego Andrzej G. latami gwałcił i zabijał? Dostanie bezględne dożywocie? Wielokrotnie skazywany na kary więzienia Andrzej G., gdy tylko wychodził na wolność, znów brutalnie gwałcił i zabijał, w Toruniu i Grudziądzu. Jego ofiary to mężczyźni, kobieta i 13-letni chłopiec. Teraz grozi mu drugi wyrok dożywocia. Czy będzie to dożywocie bezwzględne, które po nowelizacji Kodeksu karnego ma wejść w życie jesienią? 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii! 📢 Ewa Swoboda - jaka jest prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia! Ewa Swoboda, polska sprinterka, która nie tak dawno pobiła w Arenie Toruń halowy rekord Polski na 60 m (6:99) to barwna postać. Wyróżnia się nie tylko szybkim bieganiem, ale licznymi tatuażami. A jaka jest prywatnie zawodniczka urodzona 20 lipca 1997 roku w Żorach? Zobaczcie na zdjęciach (klikając a galerię), które zamieściła na Instagramie:

