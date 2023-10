Przegląd prasy 4.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poznaj stare i rzadkie zabawki z PRL, które dzisiaj osiągają duże kwoty na Allegro. Unikaty!”?

Prasówka 4.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Poznaj stare i rzadkie zabawki z PRL, które dzisiaj osiągają duże kwoty na Allegro. Unikaty! Epoka PRL-u dawno za nami, ale pozostały w nas wspomnienia i dawne przedmioty pochowane po piwnicach i strychach. Najbardziej lubimy chyba stare zabawki z tego okresu, ponieważ przypominają nam czasy dzieciństwa i beztroskiej zabawy. Znaleźliśmy dla Was te, które możecie dzisiaj kupić (albo sprzedać) w dobrej cenie na Allegro! Poznajcie nowy zestaw starych zabawek z PRL-u!

📢 Ewa Drzyzga - tak mieszka i żyje na co dzień w Krakowie. Oto jej przytulny dom Ewa Drzyzga choć zawodowo realizuje się w Warszawie, swój azyl odnalazła w Krakowie. Dziennikarka w Małopolsce posiada przytulny dom, w którym odpoczywa i przygotowuje posiłki dla swoich bliskich. Zobacz, jak tam jest. Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Drzyzga.

📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat.

Prasówka 4.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku - nowe zasady. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Justyna Kowalczyk - tak mieszka. Na zdjęciach widać piękny dom z widokiem na góry Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 04.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 04.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 04.10.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zagrał DJ Funk Dee! Zobaczcie zdjęcia! Działo się ostatnio w Hex Club Toruń. Na ostatniej imprezie zagrał m.in. DJ Funk Dee. Jak się bawili torunianie w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Więcej zdjęć z tego klubu w naszej galerii.

📢 Zmiany w emeryturach i sanatoriach oraz wyższe alimenty. Ile wyniosą październikowe emerytury? W trakcie października Polacy ponownie są zasypywani ważnymi zmianami i wydarzeniami. I nie dotyczy to wyłącznie nadchodzących wyborów, ale i zmian dotyczących sanatoriów, alimentów i nowych emerytur. Nowe wypłaty otrzymają emeryci, których dotknie również nowa zmiana opłat za sanatoria. Wreszcie, wiele zyskają samotni rodzice pobierający alimenty od państwa.

📢 Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie! 📢 Wciąż drętwieją Ci nogi i ręce? Znamy powód! Kiedy to powinno niepokoić? Oto szczegóły Drętwienie rąk i nóg dotyka praktycznie każdego. Z reguły jest to objaw niegroźny, który przechodzi po tzw. rozruszaniu kończyn. Zdarza się jednak, że drętwienie kończyn jest częste i wyjątkowo silne. Wtedy powinniśmy poświęcić temu więcej uwagi. Warto sprawdzić co może być przyczyną drętwienia kończyn i jak sobie z tą przypadłością radzić.

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tak mieszka "Znachor". Zobacz jak żyje znany aktor Leszek Lichota. Swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota. 📢 Te rzeczy możesz kupić po atrakcyjnych cenach od wojska. Zobacz, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii.

📢 Tak poważne są skutki niedoboru witaminy B6. Sprawdź czy masz takie objawy Witaminy pełnia kluczowa role dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. są niezbędne. Jedną z nich jest witamina B6. Ma ważna funkcję do spełnienia. Odpowiada m.in. za pracę układu nerwowego. Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i wchłaniana do krwiobiegu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy B6 odbija się na naszym zdrowiu. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w październiku: już od 87 tys. zł W październiku komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą domy m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku, pod Grudziądzem i Inowrocławiem. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wywołania niższą niż 100 tys. zł. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Będą kolejne dodatki finansowe dla tej grupy zawodowej? Pierwsze podwyżki mają być jeszcze przed wyborami O wzroście wynagrodzeń w szkołach mówi się ostatnio coraz częściej. Resort edukacji ostatecznie zmienia niekorzystną interpretację przepisów. O czym w "Dzienniku Gazeta Prawna" mówił Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Natychmiastowo dodatkowe środki mają dostać pedagodzy - ale jest szansa na wyższe podwyżki dla nauczycieli od 2024 roku!

📢 Tak żyje i mieszka Sylwia Grzeszczak. Zobacz prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę. 📢 Te auta są bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i pasażerów. Zobacz listę najlepszych modeli Producenci samochodów od wielu lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Ma to kluczowe znaczenie przy sprzedaży nowych samochodów. Oprócz osiągów jakimi dysponuje dany samochód, kierowcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo pasażerów. Im lepiej samochody wypadają w różnego rodzaju testach, tym bardziej producenci mogą się tym chwalić.

📢 Masz długi? Możesz teraz odebrać pomoc od specjalnej fundacji. Pomaga dłużnikom wyjść z długów Rosnące zadłużenie dla wielu osób stanowi poważny problem. Obciążenie dotyczy zarówno dłużników, jak i ich rodzin. Najlepiej jest znaleźć sposób na jak najszybsze wyjście z długów. Jak skutecznie wyjść z długów? Można znaleźć pomoc rozmaitych instytucji finansowych. 📢 Płace nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Nowe prawo dotyczące waloryzacji emerytur. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Przed przejściem na emeryturę, odbierz 1600 zł świadczenia dodatkowego co miesiąc. Dowiedz się, jak je uzyskać Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? 📢 Nowe przepisy pomocy sąsiedzkiej przyczynią się do poprawy jakości życia wielu starszych osób w Polsce. Kto, za co i ile dostanie? Elementem podstawowych relacji społecznych wydaje się życzliwość i pomoc sąsiedzka. Dla wielu osób to właśnie sąsiedzi są tymi, którzy są w stanie pomóc, wesprzeć. Doceniają to w szczególności osoby starsze, schorowane, które nieraz z nawet podstawowymi rzeczami zmagają się i wymagają jakiejś formy wsparcia. Z zasady gminy też regulują kwestię usługi sąsiedzkiej, pomocy sąsiedzkiej. Już od listopada to gmina ma jednak wypłacać wynagrodzenie za wsparcie osób starszych.

📢 Tak wygląda najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Będą wyższe świadczenia dla seniorów! Emerytury w 2024 roku wzrosną o co najmniej 178 zł. Szczegóły sprawdzisz w tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się szczegółów i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku. 📢 Ta babcia zaskakuje aparycją! Yazemeenah Rossi jest najpiękniejszą babcią na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia.

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Ranking ADAC wykazuje wysoką niezawodność tych starszych samochodów używanych. Sprawdź modele Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Prawo jazdy bez terminu ważności? Sprawdź przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci otrzymają też dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Poznaj naprawdę niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Targi, markety i sklepy z czasów PRL-u. Fascynujący wycinek historii polskiego handlu Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Tych słów używają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach!

📢 Wyższe świadczenia finansowe dla małżeństw. Szczegóły dotyczące kwalifikacji i procedury wypłaty dodatkowych środków Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Sprawdźcie stawki! 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Pieniądze z ZUS i OFE czekają na Ciebie. Oto kilka prostych kroków, aby je odebrać Wszyscy pracujący na umowie o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składki do ZUS. Na ich bazie są ustalane świadczenia emerytalne. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że dany ubezpieczony umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak nie oznacza, że odłożone środki przepadają. Okazuje się, że są dziedziczone. Na jakich warunkach? Jak uzyskać pieniądze z OFE po zmarłym? 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Projekt tej nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców, oferując nawet 7600 zł po zmarłym małżonku Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Rodzeństwo z Torunia pilnie potrzebuje rodziny zastępczej. Kto zajmie się Basią, Kubą i Antkiem? Tylko kochający opiekunowie odmienić mogą los trójki rodzeństwa, któremu rodzice nie poświęcają ani starań, ani uwagi. Dzieci żyją wśród używek, bywają brudne i głodne. Pilnie potrzebują rodziny zastępczej. 📢 Takie tanie działki można kupić w powiecie toruńskim. Zobacz przegląd ogłoszeń Zobaczcie nasz najnowszy przegląd różnego rodzaju działek, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Szukasz miejsca pod budowę wymarzonego domu jednorodzinnego? Może chcesz mieć ciche miejsce do wypoczynku poza miastem? Ten materiał jest dla Ciebie. Oto, co obecnie dostępne jest na portalu OtoDom.pl.

📢 Kujawsko-Pomorskie: „Tu jest super. Tu jest nauka”. Oto laureaci regionalnego konkursu Pond 100 prac najmłodszych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wpłynęło na konkurs "Tu jest super. Tu jest nauka" . Autorzy najciekawszych odebrali nagrody. 📢 Prace budowlane w zachodniej części toruńskiego bulwaru zostały wstrzymane. Do akcji wkroczą archeolodzy Robotnicy, którzy w poniedziałek u wylotu ul. Flisaczej zaczęli kopać dół pod budowę przepompowni ścieków, najprawdopodobniej trafili na średniowieczną drogę prowadzącą do kościoła św. Ducha. Według szacunków archeologów, kolejny planowany tego typu wykop znalazłby się już na terenie najstarszego toruńskiego kościoła. Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał prace budowlane między Koszarami Racławickimi i Bramą Klasztorną. W tym miejscu zostaną przeprowadzone ratunkowe badania archeologiczne. Czas pomyśleć nad zmianą niektórych planów zagospodarowania tej części bulwaru. 📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Zderzenie osobówki z ciężarówką w Łysomicach. Jedna osoba w szpitalu 3 października 2023 w Łysomicach doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy wjechał w tył ciężarówki. Kierowca osobówki trafił do szpitala. 📢 Wojewódzki szpital na Bielanach bogatszy o dwa aparaty do rezonansu We wtorek, 3 października, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera na toruńskich Bielanach otwarto pracownię rezonansu magnetycznego.

📢 Makijaż na jesień 2023. Trendy, które musi znać każda kobieta Jesień już jakiś czas temu rozgościła się na salonach. Czuć ją nie tylko w powietrzu, ale i w modzie. Ciemniejsze i bardziej stonowane barwy stały się jesienną klasyką, lecz niekoniecznie one będą dominować w tym sezonie, zwłaszcza w makijażu, który wciąż zaskakuje nowościami i inspiracjami z ubiegłych dekad. Co więc stanie się trendami, obok których nie można przejść obojętnie?

📢 Toruń. 23-latka okradła w nocy śpiącego na przystanku mężczyznę. Wpadła dzięki kamerom Monitoring w Toruniu nie śpi. Sobotniej nocy, 30 września, czujność operatora obserwującego obraz z kamer pozwolił namierzyć i zatrzymać 23-letnią złodziejkę. Laptop i smartfon wróciły do właściciela. 📢 Tak się tworzy ceramiczny CUD w Toruniu. Przy Moście Paulińskim zachwyca już od 9 lat Alicja Bogacka, właścicielka pracowni ceramiki CUD - jak sama mówi - w poprzednim życiu była pielęgniarką. Ponad dwadzieścia lat temu przyjaciółka namówiła ją jednak na kupno pieca do wypalania ceramiki. Tak zaczęła się jej pasja, która trwa do dzisiaj i przyciąga innych do jej pracowni w sercu toruńskiej starówki. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 03.10.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Tak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim. Te nietuzinkowe wille można kupić! Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii. 📢 Oto skutki picia piwa jesienią. Czy jedno dziennie szkodzi? Takie są zalecenia ekspertów! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Wojsko sprzedaje tanie mieszkania! Możesz kupić nieruchomość od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia i sprawdź ceny Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Sprawdź zdjęcia i ceny.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 3.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Trzy wysokie waloryzacje emerytur 2024? Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian? 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 3.10.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Marcin Wójcik z kabaretu "Ani mru mru" - tak żyje na co dzień. Gwiazdor prywatnie gra na perkusji Marcin Wójcik to jeden z najsłynniejszych polskich artystów kabaretowych. Gwiazdor, który ma za sobą setki udanych skeczy i miliony rozbawionych Polaków, prowadzi na co dzień bardzo aktywny tryb życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Marcin Wójcik. To zapalony miłośnik sportów ekstremalnych i zwierząt! 📢 Bartosz Żukowski - metamorfoza na zdjęciach. Tak wygląda dziś Walduś ze "Świata według Kiepskich" Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Jola Rutowicz - tak obecnie wygląda. 38-letnia gwiazda Big Brothera przeszła dużą metamorfozę Jola Rutowicz to najbardziej kontrowersyjna postać 4. edycji programu "Big Brother". Celebrytka w 2007 roku szokowała widzów swoim zachowaniem i wyglądem. Obecnie, po 15 latach od emisji show, jest nie do poznania. Rutowicz przeszła gruntowną metamorfozę. Zobacz w artykule, jak obecnie wygląda. 📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Mamy kolejne zdjęcia z imprez w Cubano! Co działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów w Toruniu? Całkiem sporo! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w Cubano Club Toruń. 📢 Oto Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989 - tak wygląda w wieku 58 lat! Zobaczcie zdjęcia [3.10.2023] Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno uwierzyć, że ma już 58 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Gotyk na dotyk na toruńskim bulwarze. Czy przy Bramie Klasztornej robotnicy trafili na pozostałości kościoła św. Ducha? Gotyk na dotyk, historia na wyciągnięcie łopaty, niespodzianki pod prawie każdym kamieniem... Bulwar okazał się prawdziwą kopalnią skarbów z dawnego Torunia. Pod posadzką XVIII-wiecznej piwnicy przylegającej do XIII-wiecznego muru oporowego, badacze trafili na wciąż jeszcze działający kanał odwadniający. Na cegłach widać sadzę, co zapewne jest pamiątką burzliwej przeszłości. 📢 Samorządy dostały wsparcie na zabytki i popegeerowskie gminy W Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu samorządowcy z dawnych województw toruńskiego i włocławskiego odebrali promesy z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

📢 Poważne zdarzenie drogowe z udziałem trzech pojazdów na DK15! Są poszkodowani Dzisiaj przed godziną 17 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Dwa samochody osobowe i jeden pojazd dostawczy uczestniczyły w zdarzeniu. Na miejscu działała straż.

📢 Wypadek w Toruniu z udziałem motocyklisty i samochodu dostawczego. Jedna osoba w szpital. Zobaczcie zdjęcia! W poniedziałek, 2 października, na ulicy Józefa Dwernickiego doszło do wypadku z udziałem motocykla i samochodu dostawczego. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Te SUV-y są najmniej awaryjne. Można je bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia Rozpoczyna się nowy rok akademicki, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Te psy czekają na nowy dom. Możesz je adoptować z toruńskiego schroniska dla zwierząt Smutne, często z podkulonym ogonkiem. Z reguły takie psy trafiają do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Ich życie jednak nie musi tak wyglądać. Mają dużą szansę na adopcję. Choc ciągle psów trafiających do toruńskiego przytuliska jest wiele, to jednak dużo z nich może liczyć na adopcję. Coraz więcej osób decydując się na psa wybiera tego, który znajduje się w schronisku. Może ty też się zdecydujesz? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do schroniska dla zwierząt i czekają na nowy dom. 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 02.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Wcześniejsza emerytura zależna od zawodu. Kto może przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Dziesięć lat temu powstał pierwszy budynek mieszkalny na Jarze. Jak zmieniło się to osiedle? To już dziesięć lat mija od momentu, gdy zaczęło powstawać osiedle mieszkaniowe na Jarze. 📢 Tak się bawi Toruń w Cubano Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Cubano Club Toruń. Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Toruń. Nowa linia tramwajowa otwarta, co z Uniwersamem i jego otoczeniem? Od ponad miesiąca przez Chełmińskie Przedmieście kursują tramwaje. Przed otwarciem nowej linii został nawet uprzątnięty teren na rogu Szosy Chełmińskiej i nowego odcinka ul. Dekterta, a widoczne z tramwaju ruiny fabryki Cierpiałkowskich przykryte płachtami z wydrukowanymi na nich obrazkami starówki. Terenów, na których miało wyrosnąć szumnie zapowiadane Solaris Center zasłonić jednak się nie da. 📢 Kilkaset zwolenników opozycji manifestowało na Rynku Staromiejskim. To symboliczne wsparcie Marszu Miliona Serc W niedzielę, 1 października o godz. 12 w Warszawie rozpoczął się Marsz Miliona Serc. Na Rondzie Dmowskiego zebrali się zwolennicy opozycji z całej Polski. Nie zabrakło także licznej reprezentacji z Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Ci, którym nie udało się dotrzeć do stolicy, spotkali się na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

📢 Tak się bawi Toruń w Bajce. Mamy najnowsze zdjęcia z imprez na starówce Mamy dla Was najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. W Bajce działo się wiele! Zobaczcie sami. Więcej zdjęć z imprez znajdziecie w naszej galerii. Poszukajcie siebie lub znajomych!

📢 W Toruniu odbywa się VII Forum Seniora. Z tej okazji w Auli UMK spotkało się 600 osób W czwartek, 28 września, w Auli UMK odbyło się VII Forum Seniora zorganizowane przez redakcje "Nowości", "Expressu Bydgoskiego" i "Gazety Pomorskiej". 📢 Emerytury stażowe 2024 - wyliczenia. Sprawdzamy, ile mogą wynosić emerytury stażowe Wiceminister wiceminister rodziny i polityki społecznej Sławomir Szwed podkreślił, że - jeśli PiS wygra wybory - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. Zaznaczył przy tym, że o tym, czy skorzystać z tego rozwiązania, zdecydują sami pracownicy.

📢 Toruń w latach 90. na zdjęciach z archiwum "Nowości". To były ciekawe czasy... Pamiętacie Państwo charakterystyczny pomnik przyjaźni toruńsko-duńskiej? W fotograficznym archiwum "Nowości" znaleźliśmy zdjęcia z jego odsłonięcia latem 1997 roku. A kto rok później bawił się na toruńskim lotnisku podczas Inwazji Mocy? Tłumów jakoś na zdjęciach nie widać, ale może ktoś się odnajdzie? Skaner solidnie się napracował, fotografii z lat 90. wybraliśmy sporo. Oglądajcie i wspominajcie!

