Przegląd prasy 5.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 5.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Zwrot PIT dla emerytów oraz osób pracujących! Tyle dostaniesz po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym! Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci oraz renciście. Dla rekordzistów powróci nawet 3600 złotych!

📢 Nowy podatek minimalny już od stycznia 2024. Tym razem jest nieunikniony. Kto go zapłaci? Podatek minimalny 2024 spędzi sen z powiek wielu osobom. w ramach reformy podatkowej Polskiego Ładu wprowadzonego jeszcze przez poprzedni rząd polscy przedsiębiorcy muszą mierzyć się z kontrowersyjnymi zasadami. Te były zamrażane w latach 2022 i 2023. W tym roku jednak pewne opłaty są nieuniknione. Co to oznacza? Jaki jest nowy podatek minimalny od stycznia 2024?

Prasówka 5.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Babciowe z ZUS to nawet 1500 zł? To już pewne i to w 2024 roku! W swoim expose 12 grudnia wprowadzenie babciowego 1500 złotych zapowiedział premier Donald Tusk. W założeniu ma je otrzymać każda mama oraz rodzina potrzebująca opieki nad małym dzieckiem. Ma to być świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Aktywna Mama. Co warto wiedzieć o nadchodzącym zasiłku?

📢 Wybraliśmy najlepszych sportowców, trenerów i drużyny 2023 roku. Mamy zdjęcia z Gali Na czwartkowej Gali wyróżniliśmy najlepszych sportowców, trenerów i drużyny 2023 roku. 📢 10 Kluczowych zmian dla pracowników od stycznia 2024 W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze? 📢 Od 1 stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz!

📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu w akcji! Gdzie zostawiają swoje auta? Zobacz! Mówi się na nich potocznie "mistrzowie parkowania" lub "Janusze parkowania". Takie osoby są także w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim. Zostawiają swoje samochody w miejscach niedozwolonych i utrudniają życie innym uczestnikom ruchu. Oto kolejne przykłady takich zachowań! 📢 Ceny energii 2024 zostały już ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają na nowy dom w toruńskim schronisku. Zobacz zdjęcia Nowy rok, ale stare problemy. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz modele, które są najmniej awaryjne W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Takie pieniądze już wkrótce wpłyną na konta emerytów. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Ile wyniesie? Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Znakowanie mieszkań - tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Oto sekretne znaki złodziei Jak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść? Warto to wiedzieć, zwłaszcza że w ostatnich latach w Polsce liczba włamań do do domów i mieszkań stale wzrasta. Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Często zostawiają znaki i zaszyfrowane wiadomości przy nieruchomościach, które planują odwiedzić. Mają również specjalne sposoby, by sprawdzić, czy lokatorzy wyjechali na dłużej. Poznaj teraz sekretne znaki złodziei - tak oznaczają mieszkania, które chcą okraść.

📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Szykuje się zwrot akcji w wyścigu o fotel prezydenta Torunia? Mówi się o Kwiatkowskim Trwają przymiarki do wyborów samorządowych w Toruniu. Do niedawna wydawało się, że – z braku kontrkandydata – nikt nie będzie w stanie zagrozić obecnemu prezydentowi. Ale, ku zaskoczeniu wielu, na samorządowej giełdzie pojawiło się nowe nazwisko.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Arriva Polski Cukier Toruń wraca do wygrywania. Grad trójek w słodkich derbach. Tak kibicowaliście Twardym Piernikom! W nieoficjalnych derbach Krajowej Grupy Spożywczej Arriva Polski Cukier Toruń zdeklasowała Polski Cukier Start Lublin. Gospodarze trafili aż 20 rzutów z dystansu, co jest nowym rekordem sezonu. 📢 25 lat stażu pracy i tak wysoka emerytura?! Niektórzy dostaną prawie o 50 proc. więcej niż obecnie W Polsce system emerytalny przewiduje, że aby cieszyć się emeryturą, trzeba spełnić nie tylko wymóg wieku, ale także zdobyć imponujący staż pracy. Ostatnie zmiany w przepisach wprowadzają ciekawe perspektywy dla tych, którzy poświęcą 25 lat swojego życia na pracę zawodową. Czy możliwa jest emerytura o 50% wyższa niż obecnie? Zobaczcie, jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć ten imponujący wynik.

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu 2024! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Nadchodzą zmiany w emeryturach! Od grudnia niższe świadczenie przez nowe limity. Jakie? Emerytury to temat, który dotyczy wielu z nas. Od grudnia 2023 roku czekają nas istotne zmiany, a nowe limity dla wcześniejszych emerytów mogą wpłynąć na wysokość naszych świadczeń. Sprawdźmy, jakie konkretne zmiany nas czekają i jak możemy się do nich przygotować. 📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowa benzyna? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska.

📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista [5.01.2024] Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii.

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [5.01.2024] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych [5.01.2024] Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony! 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz w 2024 roku. Lepiej szybko je wymienić [5.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba, że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w grudniu. Zobaczcie zdjęcia! Działo się w Hex Club Toruń w grudniu! Jak zwykle na parkiecie było bardzo gorąco. Mamy dla Was kolejne wybrane zdjęcia pięknych pań, które w ostatnim miesiącu pojawiły się w tym klubie. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Zmiany w emeryturach po waloryzacji 2024 - takie są styczniowe świadczenia! Ile będzie po marcowej waloryzacji? Każdego roku odbywa się waloryzacja emerytur. Tak było 1 marca 2023 roku, a i podobnie będzie już wkrótce, czyli 1 marca. W wyniku wysokiej inflacji w ubiegłym już roku można spodziewać się znaczącej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Jakie stawki emerytur są od 1 stycznia po ostatniej waloryzacji? Ile świadczenia wyniosą od 1 marca 2024 roku?

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 W Toruniu ma powstać drugi lokal Starbucks, tym razem na Starym Mieście Znana sieć ma otworzyć swój lokal na Rynku Staromiejskim. Ma to być druga kawiarnia Starbucks, pierwszą otwarto w ubiegłym roku w centrum handlowym Toruń Plaza. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej.

📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo".

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Toruń. Piękna wygrana w Mini Lotto w kolekturze na Studziennej! Ponad 340 tys. zł. To się nazywa dobrze zacząć rok! Na bogato wkroczył w Nowy Rok szczęśliwiec, który skreślił pięć liczb na kuponie Mini Lotto w kolekturze przy ul. Studziennej 11 w Toruniu. Trafił wszystkie i wygrał dokładnie 341 tysięcy 666 zł i 40 gr. 📢 Jak uniknąć płacenia długów komornikowi? Tak to robią Polacy! Popularne sposoby i sztuczki. Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 04.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 04.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 04.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Oto najlepsze zdjęcia fotoreporterów "Nowości" w 2023 roku! Tak wskazaliście! Grzegorz Olkowski, Agnieszka Bielecka i Piotr Lampkowski... To nasi fotoreporterzy, którzy każdego dnia przemierzają Toruń w poszukiwaniu niesamowitych kadrów. Są wszędzie tam, gdzie coś ciekawego się dzieje. Efekty ich pracy można oglądać nie tylko na nowosci.com.pl, ale również na naszym specjalnym koncie na Instagramie. Specjalnie dla Was wybraliśmy te zdjęcia, które w minionym roku zdobyły tam Wasze największe uznanie. Tak wyglądał Toruń w 2023 roku reporterskim okiem!

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 4.1.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Słaby sygnał Wi-Fi w domu? Usuń te 7 rzeczy z okolicy routera. Proste sposoby na poprawę zasięgu internetu Wiele osób ma w dzisiejszych czasach dostęp do szerokopasmowego routera z możliwością rozsyłania sygnału Wi-Fi. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w Twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera.

📢 Cukrzyca typu drugiego i jej objawy. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Oto objawy, które powinny cię zaniepokoić.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania z licytacji od komornika. Już od 45 tys. zł! (Styczeń 2024 rok) W styczniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów i mieszkań. Najtańsze, takie jak np. 3-pokojowe mieszkanie w Inowrocławiu, licytowane będą już od 45 tysięcy zł. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 4.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 4.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 4.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 4.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 4.01.2024 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 4.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 4.01.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Toruń. Miasto wyda ponad 10 milionów złotych na obiekty sportowe W budżecie Torunia przewidziano sporą kwotę na obiekty, którymi zawiaduje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 📢 Zwolnienia podatkowe się zmienią! Będzie jeszcze gorzej? Kto straci od 1 stycznia 2024 Pracownicy mogli liczyć na wysokie zwolnienia w ramach świadczeń tylko do końca ubiegłego, 2023 roku. Od 1 stycznia 2024 roku powróciły stare limity, które jednocześnie nie uwzględniły inflacji z ostatnich lat. To zaś sprawia, że realnie zwolnienia podatkowe będą o wiele mniej korzystne. Co dokładnie się zmieni? 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Piękne, młode, niebezpieczne. To tych kobiet szuka policja. Za nimi wystosowano listy gończe. Aktualna lista poszukiwanych kobiet z Polski To te kobiety są poszukiwane listami gończymi przez policję. Widziałeś którąś z nich? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Rozboje, kradzieże, pobicia, włamania, a nawet i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zobacz, za jakie przestępstwa i wykroczenia sąd wystosował za tymi kobietami listy gończe.

📢 Energa Polski Cukier Toruń - MB Zagłębie Sosnowiec. Świetny początek roku Katarzynek [zdjęcia] W 14. kolejce Orlen Basket Lidze Kobiet Energa Polski Cukier Toruń podejmowała MB Zagłębie Sosnowiec. Spotkały się zespoły z miejsc czwartego i ósmego, które dzieliło pięć punktów. 📢 Kto otrzyma największy zwrot podatku z PIT? Dla emerytów i zatrudnionych to nawet 3600 zł zwrotu. Sprawdź wyliczenia! Nadpłata w rocznym rozliczeniu PIT to oczekiwanie dla wielu z nas. Bywa, że dostajemy dosłownie kilka złotych, jednak niekiedy nadpłaty sięgają nawet kilku tysięcy złotych. Kto ma szansę dostać zwrot podatku w kwocie 3600 zł? Jaki zwrot podatku otrzymają emeryci? Emerytury, w jakiej wysokości powodują brak zwrotu podatku?

📢 Karambol na DK 15 pod Toruniem - zdjęcia. Jedna osoba trafiła do szpitala W miejscowości Cierpice na drodze krajowej nr 15 zderzyło się kilka samochodów. Według relacji straży pożarnej było ich pięć, z ustaleń policji wynika, że cztery. Jedna osoba, kierowca osobowego renaulta, trafiła do szpitala. 📢 Puszyste racuchy na maślance na podwieczorek. Poznaj podstawowy przepis na apetyczne placuszki. Nie znam nikogo kto odmówi ich zjedzenia Domowe racuchy na maślance bez drożdży nie potrzebują wyrastania. Dlatego ich smakiem możecie cieszyć się już po 30 minutach. Wystarczy przesiać suche składniki i dodać do nich maślankę wymieszaną z roztopionym masłem i jajkami. Warto przypomnieć, że te racuchy są bliskie smakowi amerykańskim pancakes podawanymi z syropem klonowym. Są tak dobre, że z pewnością weźmiecie dokładkę.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce: ranking na styczeń 2024. Nawet poniżej 100 zł za cały dzień szusowania! Już wiadomo, że ceny skipassów tej zimy znowu poszły w górę, w dodatku trwa wysoki sezon narciarski. To jednak wcale nie oznacza, że jazda na nartach w styczniu 2024 musi być droga. Wyszukaliśmy dla was 16 najtańszych ośrodków narciarskich z całej Polski, gdzie na karnety zjazdowe wydacie najmniej, nawet niecałe 100 zł za cały dzień zabawy. To świetne miejsca na zimowy weekend i nadchodzące ferie 2024. 📢 Święto Trzech Króli 2024 w Toruniu: przez starówkę przejdzie orszak, będą koncerty. Znamy program! Toruń nie kończy z bożonarodzeniowo-noworocznym świętowaniem. Na sobotę 6 stycznia zaplanowano obchody święta Trzech Króli z wieloma atrakcjami. 📢 13 aplikacji z wirusem, które pobrało ponad 320 tysięcy osób! Masz je na swoim telefonie? Zobacz, jakie aplikacje zagrażają smartfonom Co jakiś czas eksperci odkrywają niebezpieczne aplikacje, które udając zwykłe programy, potajemnie infekują urządzenia szkodliwym wirusem lub oprogramowaniem szpiegowskim. 13 nowych zagrożeń właśnie zostało wykrytych i istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogłeś paść jego ofiarą, gdyż apki zostały pobrane ponad 320 tysięcy razy. Zobacz, które niebezpieczne aplikacje należy wykasować ze swojego telefonu.

📢 Płaca nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 03.01.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Toruń. Pracownia krawiecka pani Justyny przy Grudziądzkiej działa już 20 lat. Oto sekret jej sukcesu Zakład Justyny Dobrzyńskiej przy Grudziądzkiej 73 ma swoje oddane grono stałych klientów, którzy nie wyobrażają sobie oddać ubrań do naprawy gdziekolwiek indziej. - Często klienci mówią, że niedaleko się otworzyła konkurencja, ale dodają, żebym się nie martwiła, bo i tak przyjdą do mnie - uśmiecha się krawcowa. 📢 Córka Anity Lipnickiej i Johna Portera - tak teraz wygląda Pola Porter. Piękna 17-latka została modelką Córka Anity Lipnickiej i Johna Portera - Pola Porter - ma obecnie 17 lat. To początkująca modelka współpracująca z warszawskią agencją modelingu. Anita Lipnicka i John Porter rozstali się 9 lat po przyjściu na świat Poli. W ostatnim czasie piosenkarka opublikowała zdjęcie córki na Instagramie. Zobacz, jak teraz wygląda Pola Porter, córka Anity Lipnickiej i Johna Portera.

📢 45 lat temu rozpoczęła się Zima Stulecia. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Najpopularniejsi ortopedzi w Toruniu. Zobacz, kogo polecają pacjenci Okres jesienno-zimowy to czas, w którym łatwiej o różnego rodzaju kontuzje. Dlatego warto wiedzieć, którzy ortopedzi w Toruniu cieszą się popularnością. Oto zestawienie najlepiej i najczęściej ocenianych ortopedów w Toruniu. Oparliśmy się na opiniach zamieszczonych przez użytkowników na portalu ZnanyLekarz.pl. Który ortopeda jest najpopularniejszy w Toruniu?

📢 Waloryzacja emerytur w grudniu 2023. Te kwoty seniorzy dostaną na Boże Narodzenie! Oto tabela wyliczeń netto i brutto Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia. 📢 Mieszkania wspomagane przy Mickiewicza w Toruniu przekazane lokatorom Piękna chwila dla dziesięciu osób. W piątek, 29 grudnia przekazano klucze do kolejnych mieszkań wspomaganych. Tym razem lokatorzy zamieszkają w wyremontowanym i dostosowanym do ich potrzeb budynku przy ul. Mickiewicza 57. 📢 Wciąż drętwieją Ci nogi i ręce? Znamy powód! Kiedy to powinno niepokoić? Oto szczegóły Drętwienie rąk i nóg dotyka praktycznie każdego. Z reguły jest to objaw niegroźny, który przechodzi po tzw. rozruszaniu kończyn. Zdarza się jednak, że drętwienie kończyn jest częste i wyjątkowo silne. Wtedy powinniśmy poświęcić temu więcej uwagi. Warto sprawdzić co może być przyczyną drętwienia kończyn i jak sobie z tą przypadłością radzić.

📢 Te osoby nie powinny jeść pomarańczy - zobacz, co się może stać z organizmem Pomarańcze to owoce, które mają prozdrowotny wpływ na ludzki organizm. Te owoce są bogate w witaminy (szczególnie C), zawierają między innymi duże ilości żelaza, magnezu oraz fosforu, które są niezbędne w codziennej diecie. Nie wszyscy jednak mogą je spożywać. Wyjaśniamy, dlaczego i opisujemy, kto powinien ich unikać. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Włoska na cienkim, na grubym z oryginalnymi dodatkami? Poznaj TOP10! Pragniecie zanurzyć się w smaku prawdziwej włoskiej pizzy? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, który poszukuje taniego, ale smacznego posiłku, czy miłośnikiem kuchni włoskiej, która tryska aromatem śródziemnomorskich uliczek, znajdujesz się we właściwym miejscu. W naszym rankingu znajdziesz pizzerie na każdy gust, od tradycyjnych włoskich smaków po odważne eksperymenty na grubym cieście. To nie tylko jedzenie, to prawdziwa kulinarna podróż.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w marcu. Zobacz zdjęcia! Co działo się podczas marcowych imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Całkiem sporo! Zobaczcie wybrane zdjęcia z Hex Club Toruń w naszej galerii! 📢 Masz taką monetę 2 zł? Może być warte kilka tysięcy złotych. Te są najcenniejsze! Moneta o nominale 2 złote wydaje się powszechną i niewartą więcej niż jej wartość nabywcza. Okazuje się jednak, że są kolekcjonerskie i zabytkowe monety 2 złote, które można sprzedać nawet za kilkaset razy więcej! Po czym poznać najcenniejsze monety 2 zł? Sprawdź, czy masz taką w domu! 📢 Tak powstają płatki kukurydziane. Zaglądamy do fabryki CPP Toruń Pacific Jak powstają popularne płatki kukurydziane? "Nowości" zajrzały do hal produkcyjnych Cereal Partners Poland Toruń Pacific, poznaliśmy tajniki powstawania przysmaku śniadaniowego Nestle Corn Flakes. Zobaczcie!

