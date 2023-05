Przegląd prasy 5.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli - od kiedy? Co z projektem! Które roczniki i na jakich zasadach skorzystają na zmianach?”?

Prasówka 5.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli - od kiedy? Co z projektem! Które roczniki i na jakich zasadach skorzystają na zmianach? Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli - od kiedy? Czy wcześniejsze emerytury powrócą? Projekt przywracający emerytury nauczycielskie jest na końcowym etapie prac. Rząd obecnie prowadzi rozmowy ze związkowcami na temat, kogo i na jakich zasadach ma dotyczyć przywrócenie prawa do wcześniejszej emerytury. Projekt ma być gotowy na początku lata. Oto szczegóły!

📢 Płaca minimalna 2024 - ile wyniesie na rękę?. Znamy szacunkowe stawki! Podwyżka będzie rekordowa! Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

Prasówka 5.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Niespodziewana kwota świadczenia. Znamy pierwsze prognozy emerytur Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Sprawdź!

📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Ekskluzywna posiadłość u podnóża gór [zdjęcia] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są parą od ponad ośmiu lat. Poznali się w 2012 roku, gdy Miss Polski była jeszcze związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Ich uczucie rozwijało się na oczach całej Polski! Modelka wraz z muzykiem mieszkają w pięknej, góralskiej posiadłości u podnóża gór. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ekskluzywna posiadłość Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki. 📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz. Zaglądamy do posesji królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje! 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Oto stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Oto stawki! 📢 Emerytury 2023. Nie odbierzesz już emerytury od listonosza! Ważna zmiana w przepisach Poczty Polskiej! Jakie dokumenty trzeba przygotować? Emerytury 2023. Pieniądze wypłacane przez listonoszy bezpośrednio do ręki, to duże udogodnienie dla starszych osób. Wiele emerytów nadal pobiera w ten sposób świadczenie emerytalne w Polsce. W życie weszły niedawno jednak nowe przepisy Poczty Polskiej, zgodnie z którymi listonosz, by wypłacić pieniądze musi każdorazowo spisywać dane z dowodu osobistego. Seniorzy pytają o RODO i już chcą zakładać konta w bankach.

📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Symptomy, które są sygnałem alarmowym Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić Twoje zdrowie i życie. Co powinno Cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie! 📢 Takie emerytury otrzymają emeryci w maju 2023. Wiemy ile pieniędzy wpłynie na ich konta. Wyliczenia brutto i netto [tabela] Takie emerytury dostaną seniorzy w maju 2023. Sprawdź najnowsze wyliczenia! Zobacz, jak wyglądają tabele brutto i netto. Jaka jest najniższa kwota wypłacana w maju? Od marca świadczenia wzrosły o 14,8 procent. Sprawdź, co to znaczy. Tyle wyniesie emerytura w maju 2023. Wyliczenia brutto i netto po waloryzacji 2023. Będą ponownie podwójne przelewy? Więcej szczegółów w galerii!

📢 Szokujące wyliczenia emerytur. Najnowsza tabela brutto i netto. Będą nowe dodatki? Takie przelewy dostaną emeryci Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur. Czy seniorzy mogą liczyć na nowe dodatki? Emeryci dostaną emeryturę wraz z dodatkową 13. emeryturą, nie jest to jednak nowy dodatek. Tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Będą rekordowe podwyżki! Sprawdź również wyliczenia 13. emerytury. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Najczęściej poszukiwane monety PRL-u i nie tylko! Kolekcjonerzy zapłacą za nie krocie! Kolekcjonerskie tworzenie bogatych, wyjątkowych kolekcji monet to pasja piękna i mająca już niezwykle długą tradycję. Zależnie od zainteresowań może dotyczyć naprawdę zróżnicowanych linii tematycznych. Wśród nich niezwykle popularny jest PRL... Ale nie tylko! Jakie monety interesują kolekcjonerów. Co warto sprzedawać? Jakie są rekordy monet kolekcjonerskich? Jak monety wybierają kolekcjonerzy?

📢 Uwaga! Tacy kontrolerzy mogę zapukać do Twoich drzwi! Powinieneś o tym wiedzieć W rozmaitych sytuacjach może zdarzyć się tak, że kontrolerzy przyjdą sprawdzić, czy spełniamy wszystkie normy i przepisy prawa. Może to dotyczyć opłacania odpowiednich podatków, ale i stanu naszego domu, pieca i nie tylko... Kiedy możemy spodziewać się kontroli? O czym warto pamiętać? 📢 Najtańsze mieszkania do kupienia w Toruniu. Sprawdź, ile trzeba wydać! Oto szczegóły i zdjęcia Portal OtoDom.pl posiada dużą bazę ogłoszeń, dotyczących sprzedaży mieszkań w Toruniu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie kształtują się ceny najtańszych mieszkań, które dostępne są do kupienia w Toruniu. Zobaczcie, ile trzeba wydać i za co! Więcej w naszej galerii.

📢 To prawda. Te 10-letnie samochody są mało awaryjne i godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy do remontu do kupienia w regionie. Mamy zdjęcia i szczegóły! Na portalu OtoDom.pl możemy znaleźć także ogłoszenia, dotyczące sprzedaży tanich domów do remontu. Takie nieruchomości znajdują się także w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, co i za ile można obecnie kupić. Więcej w naszej galerii!

📢 Zarobki w policji 2023. Tyle zarobią mundurowi! Oto stawki na poszczególnych stanowiskach w policji Mamy szczegółowe wyliczenia! Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach!

📢 Kolekcjonerzy poszukują takie banknoty i monety z PRL-u. Interesują je konkretne okazy! Stare pieniądze mogą być warte małą fortunę? Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety?

📢 Emerytury 2023. Seniorze nie odbierzesz już emerytury od listonosza! Nowe przepisy Poczty Polskiej! Pieniądze wypłacane przez listonoszy bezpośrednio do ręki, to duże udogodnienie dla starszych osób. W życie weszły jednak nowe przepisy Poczty Polskiej, zgodnie z którymi listonosz, by wypłacić pieniądze musi każdorazowo spisywać dane z dowodu osobistego. Seniorzy pytają o RODO i już chcą zakładać konta w bankach. 📢 Wojsko wyprzedaje tani sprzęt i akcesoria! Zobacz, co możesz kupić ze sklepu AMW [Wyprzedaż] Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobaczcie, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 Cenne urządzenia PRL. To chciał mieć każdy z nas! Najlepszy sprzęt z czasów PRL-u na kwiecień 2023 W czasie PRL-u dopiero zaczęły pojawiać się pierwsze produkty oparte na licencji zachodniej. Nie brakuje jednak sprzętu, który oryginalnie pojawił się właśnie u nas. Najlepsze urządzenia z PRL-u bez wątpienia były też trudno dostępne. Za czym ustawiali się ludzie w kolejkach? Na czym najbardziej im zależało?

📢 Niezwykle rzadkie i cenne monety PRL-u. Jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów? Jak sprawdzić, czy moneta jest coś warta? [ZDJĘCIA] Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule

📢 Gwara Toruńska. Tak kiedyś mówiono w Toruniu i okolicach. Znasz te słowa? Gwara toruńska kształtowała się przez lata. Na wiele słów wpływ miał język niemiecki, gdyż Toruń i okolice znajdowały się pod zaborem pruskim. Niektóre ze słów brzmią obecnie śmiesznie. Inne całkiem poważnie. Wszystkie jednak są charakterystyczne dla Torunia i okolic. Używacie tych słów w swoich domach? Znacie ich znaczenie?

📢 Odczuwasz to podczas snu? To rak może niszczyć Twój organizm! Oto niepokojące objawy! Zgłoś się do lekarza Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy tak a kości?

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły! 📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Waloryzacja emerytur 2023. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Znamy kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Najmniej awaryjne auta na świecie. Mają ponad 10 lat i dalej są dobrym stanie. Zobacz szczegółowy raport Auta, które mają 10 lat i więcej wcale nie muszą być w fatalnym stanie. Te samochody często dobrze znoszą upływający czas i wcale nie psują się często. Przynajmniej niektóre. Są modele, które dobrze znoszą upływający czas. Świadczą o tym różne specjalistyczne raporty. Jednym z nich jest raport TUV, czyli niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej. Jakie samochody powyżej 10 lat warto kupić? 📢 SP nr 1 w Toruniu obchodzi 140-lecie istnienia! Znak czasów: co piąty uczeń z Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu szykuje się do obchodów 140-lecia istnienia. Jaka jest dziś? Odremontowana, sięgająca po nowe technologie w nauczaniu i - to się nie zmienia od wielu lat - mająca wielkie serce.

📢 Opowieść o balonowym szaleństwie. W sobotę spacer tematyczny z CSW W sobotnie przedpołudnie miłośnicy historii Torunia będą mogli wyruszyć na kolejny spacer tematyczny, tym razem pod hasłem "Toruńskie balonowe szaleństwo. Bydgoskie i nie tylko". Będzie o czym posłuchać, bo baloniarskie tradycje są w naszym mieście wyjątkowo bogate. 📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

📢 Modny i bezawaryjny SUV to marzenie wielu Polaków. Które są najmniej awaryjne? Zobacz raport ADAC! Marzeniem wielu Polaków jest zakup SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach zrobiły prawdziwą furorę. Cieszą się też wielką popularnością na rynku wtórnym. Które modele poszczególnych marek są najmniej awaryjne i warto je kupić po kilku latach eksploatacji? Tej wiedzy dostarcza między innymi raport ADAC, czyli niemieckiego automobilklubu. Zobacz, które samochody SUV są najmniej awaryjne. 📢 Wypadek na skrzyżowaniu Lubickiej i Waryńskiego w Toruniu. Kierująca oplem zabrana do szpitala Przed godz. 9.30 kobieta kierująca oplem wymusiła pierwszeństwo na skrzyżowaniu Szosy Lubickiej i Waryńskiego w Toruniu. Ruch samochodowy i tramwajowy musiał być wstrzymany.

📢 Zabezpiecz dom przed owadami. Zrób to, zanim problem wejdzie do mieszkania! GIS OSTRZEGA! Wiosna mocno wkroczyła do Polski. Tym samym próbuje też wkroczyć do naszych domów i to niekoniecznie w ten sposób, jaki byśmy preferowali. Mowa oczywiście o owadach i robakach, które są coraz aktywniejsze. Zwłaszcza te pierwsze towarzyszą nam przez wiosnę i lato./ Jak się przed nimi zabezpieczyć? Jak uchronić dom przed ich "najazdem"?

📢 Rozpoczęły się matury 2023. Zobacz, jak egzaminy przebiegają w Toruniu Pisemnym testem z języka polskiego rozpoczął się w czwartek, 4 maja tegoroczny maturalny maraton. Jutro abiturienci zmierzą się z z językiem angielskim, a w poniedziałek z obowiązkową dla wszystkich matematyką. Wyniki egzaminów poznają 7 lipca. 📢 Nowe mieszkania w Toruniu. Gdzie powstają? Nie tylko na Jarze! Na Skarpie, na Winnicy, a nawet na Rubinkowie - nowe mieszkania w Toruniu można kupić w wielu lokalizacjach. Sprawdzamy, gdzie powstają nowe bloki i ile obecnie trzeba zapłacić za wymarzone lokum. 📢 Koniec majówki. Najlepsze memy o długim weekendzie. Tak wypoczywali Polacy Pierwszy długi majowy weekend już za nami. Polacy wyciągnęli ruszty z piwnic i garaży. My zebraliśmy w jednym miejscu najśmieszniejsze żarty o "święcie grilla".

📢 Kibice na meczu Twarde Pierniki - GTK Gliwice. Tak świętowali utrzymanie! Byliście w Arenie Toruń? Poszukajcie się na zdjęciach Arriva Twarde Pierniki w ostatnim meczu sezonu pokonały GTK Gliwice i zostają w ekstraklasie. Kibice i koszykarze długo razem świętowali ten sukces w Arenie Toruń. Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach! 📢 Śmiertelny wypadek w Mirakowie pod Toruniem. Zginął druh OSP Rogowo Tragicznie rozpoczął się czwartkowy poranek (4.05) w powiecie toruńskim. W Mirakowie doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginął czynny druh OSP Rogowo w gminie Lubicz.

📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Nie tylko Mikołaj Kopernik! Toruńskie zabytkowe NAJ W Toruniu mamy tak dużo cennych zabytków, że miasto można zwiedzać na różne sposoby. Wiele atrakcji to te z kategorii "naj" - najstarsze, największe, najliczniejsze.

📢 Toruń. CBŚP zatrzymało syna "Sopla"! Kokaina, broń, jazda BMW na zakazie... Usłyszał zarzuty w prokuraturze [4.05.2023 r.] CBŚP zatrzymało w Toruniu Macieja S., syna "Sopla" czyli bossa toruńskiego półświatka. Obaj odpowiadają przed sądem za handel narkotykami w Belwederze. Teraz syn wpadł z kokainą, nielegalnie posiadaną bronią i kierując BMW mimo sądowego zakazu. Usłyszał prokuratorskie zarzuty. Ale CBŚP szukało czegoś więcej... 📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto go może dostać? Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać.

📢 Jar ciągle w budowie. Tak się zmienia wielkie toruńskie osiedle "Ciągłym placem budowy" nazywane jest osiedle Jar przez mieszkających tam torunian. Widać to doskonale z lotu ptaka, tak jak oczywiście efekty licznych inwestycji w tej części miasta. 📢 Wojskowe święto konstytucji na Rynku Staromiejskim. Trwają obchody [ZDJĘCIA] Na Rynku Staromiejskim z okazji 3 maja zorganizowano wojskowe uroczystości. Wydarzenie poprzedziła Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Toruńskiej. Uroczystość wojskowa z okazji Święta Konstytucji na Rynku Staromiejskim przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów. 📢 Wypadek na skrzyżowaniu ul. Legionów z Trasą Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu. Motocyklista trafił do szpitala Motocyklista w średnim wieku trafił w środę (3 maja 2023) do szpitala. To po tym, jak zderzył się z osobowym bmw w Toruniu, na skrzyżowaniu ul. Legionów z Trasą Prezydenta Władysława Raczkiewicza.

📢 Toruń. Problemy z przebudową Bulwaru. Co się zmieniło i zmieni nad Wisłą? W maju powinny rozpocząć się dodatkowe badania archeologiczne na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Miasto podpisało umowę z ich wykonawcą. W związku z przebudową terenu nad Wisłą wytyczono też dojście do przystani statku "Wanda". 📢 Gwara Toruńska. Te słowa ciągle są w obiegu. Znasz ich znaczenie? Każdy region oprócz języka ojczystego ma też specyficzne słowa, które używane są tylko na tym terenie. Nie inaczej jest z mieszkańcami Torunia i okolic oraz miejsc, które były pod zaborem pruskim. Powstała gwara to często mieszanka słów polsko-niemieckich. Kiedyś były powszechnie używane. A jak jest teraz. Znacie ich znaczenie?

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia W 2023 roku "czternastka" po raz kolejny zostanie wypłacona świadczeniobiorcom. Jednak, by tak się stało, musi najpierw zostać uchwalona odpowiednia ustawa, gwarantująca wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego. Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki!

📢 Dzień Flagi w Toruniu. Sprawdzamy, co się dzieje na Rynku Staromiejskim [ZDJĘCIA] Uroczystość wojskowa, piknik patriotyczny, koncerty i przemówienia - między innymi takie wydarzenia zaplanowano w Toruniu z okazji Dnia Flagi. Wszystkie imprezy odbywają się na starówce. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w kwietniu. Zobacz zdjęcia! Na imprezach w Hex Clubie Toruń pojawiają się często piękne panie oraz przystojni panowie. My tym razem prezentujemy subiektywny wybór zdjęć pań, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Zobaczcie sami!

📢 Zdziwisz się, czyim wnukiem jest Piotr Kraśko. Jego macocha była twarzą Polsatu, a siostra gwiazdą TVP Piotr Kraśko to ceniony przez widzów dziennikarz TVN. Nie wszyscy wiedzą jednak, że pochodzi on z rodziny mocno związanej z mediami. Sprawdźcie, czyim wnukiem jest Piotr Kraśko i co łączy go ze słynną "carycą telewizji".

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.05.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Strzały na granicy. Pod Brodnicą zginęły dwie kobiety Wędrówką ludów wiosna się zaczyna. 120 lat temu za chlebem ruszyły tysiące naszych rodaków. Wielu z nich próbowało nielegalnie przekroczyć granicę między zaborami. Konsekwencje tego bywały tragiczne. 📢 Matura 2023 - język polski. Arkusze, odpowiedzi i zadania! Znamy pierwsze przecieki! „Zemsta” Fredry to pewniak? Matura 2023 - język polski. ARKUSZE, ODPOWIEDZI, ZADANIA Wielkimi krokami zbliża się bardzo ważny dzień dla wszystkich tegorocznych maturzystów. Egzamin dojrzałości z języka polskiego już 4 maja! Wszyscy abiturienci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym. Co będzie na maturze z języka polskiego, otwierającego maturalny maraton? Chyba każdy maturzysta zadaje sobie pytanie. Znamy już terminy wszystkich matur. Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram matur na rok 2023.

📢 Te monety z czasów PRL mogą być warte fortunę. Jakie egzemplarze kosztują najwięcej? Sprawdź, czy nie trzymasz ich w domu Monety z czasów PRL od wielu lat zyskują na wartości, co widać po ich cenach, które na aukcjach numizmatycznych sięgają poziomu nawet 40 tys. złotych. Osoby liczące na szybki zarobek muszą jednak pamiętać o kilku czynnikach wpływających na wartość bilonu takich jak stan zachowania, surowiec czy rzadkość. Na jakie monety powinniśmy zwrócić uwagę? 📢 Praca na produkcji w Toruniu i okolicy. Znane firmy rekrutują. Ile płacą? [Maj 2023] Płaca minimalna to obecnie 3490 zł brutto, ale od lipca wzrośnie ona do 3600 zł brutto. Które firmy produkcyjne w Toruniu i okolicy oferują więcej, szukając pracowników? Sprawdziliśmy. Oto konkretne oferty i stawki. Niektórzy obiecują nawet 6000 brutto.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania od komornika. Już od 54 tys. zł! [maj 2023] W maju komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów i mieszkań, często od poziomu 2/3 ich wartości. Najtańsze nieruchomości licytowane będą od już 54-76 tysięcy zł. Oto szczegóły i zdjęcia tych lokali. 📢 Nowe restauracje w Toruniu. Gdzie się otwierają? Zjemy w nich pizzę, sushi i gruzińskie smakołyki Tuż przed nadchodzącym sezonem turystycznym w Toruniu nastąpił prawdziwy wysyp nowych lokali gastronomicznych. Na starówce otwarto nową restaurację gruzińską, jest też kolejna knajpa z sushi, a niebawem nastąpi otwarcie nowej pizzerii. Gastronomia rozkręca się też poza centrum. Zobaczcie, gdzie zjecie smaczny obiad, wypijecie dobrą kawę, sok albo... wino! 📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz.

📢 Toruń. Psy do adopcji. Te czworonogi czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt Smutne, wystraszone, często zaniedbane. Takie psy trafiają praktycznie codziennie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne na nowych właścicieli czekają tygodniami. Są również takie, które adopcji nie doczekają nigdy. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. uczniów SP 31 w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie [zdjęcia] Ruszył sezon komunijny w Toruniu. W miniony weekend odbyły uroczystości przyjęcie I Komunii Świętej w parafii pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie. Na uroczystości podobnie - jak w latach ubiegłych - nie mogło zabraknąć fotoreportera "Nowości". 📢 Które liceum w Toruniu jest najlepsze? Mamy najnowszy ranking 2023 Gdzie najlepiej wypadły matury i która szkoła miała najwięcej laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych? Między innymi te kryteria brane były pod uwagę przy tworzeniu rankingu liceów ogólnokształcących 2023. Takie zestawienie dla wszystkich największych miast w kraju przygotował portal WaszaEdukacja.pl. Uwzględniono tam także Toruń.

📢 Tak dziś mieszka Norbi. Jego przepastna posiadłość pod Radomiem to istne 300 metrów kwadratowych luksusu! Przez wiele lat Norbi zamieszkiwał piękną warszawską kamienicę. Jakiś czas temu postanowił on jednak zamienić apartament w stolicy na ogromną, 300-metrową posiadłość pod Radomiem. Zobaczcie, jak dziś mieszka Norbi! 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. uczniów SP nr 16 w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie [zdjęcia] Ruszył sezon komunijny w Toruniu. W miniony weekend odbyły uroczystości przyjęcie I Komunii Świętej w parafii pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie. Najpierw o godz. 10 wzięli w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 16. Na uroczystości podobnie - jak w latach ubiegłych - nie mogło zabraknąć fotoreportera "Nowości".

📢 Stoi na stacji Toruń Główny parowa lokomotywa i zabytkowe wagony [Zdjęcia] Jaka miła odmiana! Na ogół bijemy na alarm, piszemy o tym, co lada moment przepadnie i publikujemy zdjęcia dokumentujące postępujący rozpad. W sprawie wagonów marszałkowskiej kolei retro, które od lat rdzewiały na Kluczykach, możemy dziś postąpić inaczej. Zabytkowy tabor został uratowany. W jego sprawie jednak również wcześniej podnosiliśmy larum.

📢 To oni są poszukiwani za zabójstwo. Zobacz, kogo aktualnie szuka policja. Lista osób poszukiwanych listem gończym z art. 148 Kodeksu karnego Kilkadziesiąt osób w całej Polsce poszukuje obecnie policja, za którymi wystosowano list gończy z artykułu 148 Kodeksu karnego. Ile grozi lat za zabójstwo? Z jakich części Polski poszukuje się sprawców przestępstwa? Zobacz aktualną listę osób, którym grozi kara nie krótsza od 8 lat, kara 25 lat, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te lek na tarczycę wycofano z aptek. Zagrażał zdrowiu! GIF wycofał z obrotu też inne leki [lista] Kolejne partie leku na tarczycę zostały wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Jaki jest tego powód? Lek na tarczycę w kilku seriach ma obniżoną zawartość substancji czynnej. W efekcie lek hormonalny z T4 może zagrażać zdrowiu pacjentów. Ostrzeżenie GIF dotyczy również innych krajów. W jakich przypadkach i który dokładnie lek na tarczycę został wycofany z obrotu?

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Elektronika naszego dzieciństwa. Gry, konsole, zabawki i urządzenia PRL-u. Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują Czas PRL-u był okresem, w którym rozkwitały rozmaite rozwiązania technologiczne oferujące zabawę przy pomocy urządzeń elektronicznych. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze konsole, które umilały nam czas. Oprócz nich mogliśmy znaleźć wiele zabawek na prąd, a także urządzenia domowego użytku, które zrewolucjonizowały (przynajmniej wtedy) nasze życie. O czym warto pamiętać? Sprawdźcie sami! 📢 Masz takie monety? Sprawdź w portfelu! 1 zł może być warte nawet kilkadziesiąt złotych Numizmatyka jest niezwykle interesującym hobby, które jednocześnie może być zarówno kosztowne, jak i dochodowe. Wiedzą o tym ci, którzy zdecydowali się sprzedać pasjonatom swoje dotychczasowe zbiory monet. Niektóre z nich są szczególnie cenne, co możemy dostrzec nawet w przypadku monet obiegowych. Jakie monety warto wystawić na sprzedaż i ile możemy oczekiwać? Sprawdźcie!

📢 Barwne lata 20., lata 30... w Toruniu! Kolejny zestaw kolorowanych zdjęć z życia przedwojennego miasta W latach międzywojennych Toruń łapał oddech. Obok zabytkowego centrum zaczęły powstawać nowoczesne gmachy godne stolicy jednego z najważniejszych województw w kraju. Jednocześnie Toruń nadal pozostawał miastem-ogrodem. Był piękny, co na pokolorowanych zdjęciach z tamtych czasów doskonale widać.