Przegląd prasy 5.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 5.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 05.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Tak się bawi Toruń w Bajce. Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez na starówce Mamy dla Was kolejne gorące zdjęcia z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, jak się bawi Toruń w Bajce!

📢 Trwają wyprzedaże Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz, co i za ile można kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

Prasówka 5.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tu w regionie nie będzie prądu. Zobacz, czy u Ciebie też! Spółka Energa Operator regularnie publikuje informacje o najbliższych, planowanych wyłączeniach prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów w naszym materiale.

📢 Sklepy, targi, kramy i markety z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Te SUV-y warto kupić. Są piękne i mało awaryjne. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w sierpniu: już od 12 tys. zł! 12 tys. 375 zł - od tego poziomu licytowany jest przez komornika dom w gminie Obrowo. Prawdziwą okazją jest dom letniskowy w Borach Tucholskich, wystawiony na sprzedaż za 92 tys. zł. Od 75 tys. zł natomiast licytowany jest dom w budowie w Małej Nieszawce. Jakie jeszcze domy licytują komornicy w sierpniu w Kujawsko-Pomorskiem? Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Uwaga! Masz telefon z systemem Android? Odinstaluj te aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz telefon z systemem Android? Okazuje się, że użytkownicy takich smartfonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tani wypoczynek i podróże - jak skorzystać? Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Zmienią się zasady waloryzacji? Rząd przygotowuje projekt. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej! Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

📢 Tego nie znasz! Tajne kody na telefon komórkowy. Android uruchomił ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Czternasta emerytura - tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [5.08.2023 r.] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! 📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [5.08.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [5.08.2023 r.] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [5.08.2023 r.] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Mamy horoskop na weekend 4-6 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [5.08.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 4-6 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Na takie numery telefonów należy uważać - także w sierpniu. Możesz zapłacić dużo pieniędzy za połączenie [5.08.2023] Oszustwo naciągaczy przez telefon polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Oddzwaniając na taki telefon naliczane są koszty, ale także pojawiają się oszustwa dzwonienia na nasz koszt. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe. 📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [5.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki!

📢 Aqua & Music & Sport w Toruniu. Zobaczcie, co się działo! [zdjęcia] W piątek (04.08) w Aqua Toruń najmłodsi torunianie mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu promującym sport i aktywne spędzanie czasu. 📢 Toruń sprzedaje kolejne działki pod zabudowę jednorodzinną 12 września będzie można kupić od miasta działki pod budowę domu. Cztery parcele w lewobrzeżnej części miasta zostaną wystawione na sprzedaż w przetargu. Ceny wywoławcze wynoszą ok. 400 zł za metr kwadratowy.

📢 Dziękczynienie w Rodzinie Radia Maryja. Będzie msza święta i koncert gwiazdy disco polo Słuchacze Radia Maryja spotkają się w sobotę 5 sierpnia w Toruniu na 15. Dziękczynieniu w Rodzinie. 📢 Kulinarne hity PRL - OTO PRZEPISY - TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [5.08.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak mieszka Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Ameryce Północnej. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem. 📢 Toruń. Uśmiech, łzy i wiele intencji. Pielgrzymi po raz 45. ruszyli na Jasną Górę W piątkowy poranek na toruńskiej starówce można było dostrzec wielu ludzi, którzy po raz kolejny już ruszyli pielgrzymować na Jasną Górę, jak sami podkreślają, do Matki. Towarzyszyło im wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Piesza pielgrzymka Diecezji Toruńskiej rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa 12 dni.

📢 Wyjątkowy prom pływa w Nieszawie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Prom w Nieszawie to jednostka pływająca, posiadająca napęd bocznokołowy. Łączy dwa powiatu aleksandrowski z lipnowskim. Oprócz tego jest doskonałą atrakcją turystyczną. W 2023 roku zmieniły się ceny przeprawy promowej. 📢 Toruń. Rozbój z nożem na dworcu PKS! Sprawca pójdzie do więzienia Dworzec PKS przy ul. Dąbrowskiego w Toruniu nie zawsze jest miejscem bezpiecznym. Przekonał się o tym mężczyzna, którego z nożem zaatakował tutaj Piotr P. Sprawca rozboju właśnie został osądzony - za karę najbliższe lata ma spędzić za kratami. 📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 04.08 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 Oferty pracy za 10 tysięcy złotych i więcej. Zobacz, gdzie tyle zarobisz. Może czas zmienić miejsce zamieszkania? W Polsce też można zarobić i to całkiem dobrze. Nie brakuje ofert za ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie i więcej. Gdzie można zarobić takie pieniądze? Okazuje się, że wielu fachowców może liczyć na tak wysokie wynagrodzenie. Są wśród nich menagerowie, kierowcy ciężarówek, ale również mistrz produkcji serów solankowych. Zobaczcie wybrane oferty. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 04.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Takie mogą być skutki malowania paznokci. Zobacz, jak manicure hybrydowy działa na twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź! 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Na jakiej zasadzie będzie renta wdowia 2023 w Polsce? Można dostać aż 7600 złotych. Jakie są zasady? Projekt znajduje się w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 4.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 4.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Te samochody kradną najczęściej. Zobacz jakie modele znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to ciągle problem. Nie tak wielki jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z ulic polskich miejscowości giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Weekend w Toruniu. Koncerty, mistrzostwa szybowcowe, rajd rowerowy. Mnóstwo atrakcji [4-6.08.2023] W pierwszy sierpniowy weekend mieszkańcy Torunia z pewnością nie będą się nudzić. Co dokładnie zadzieje się w ten weekend w nadwiślańskim mieście? Przygotowaliśmy spis wydarzeń i atrakcji, które z pewnością zaciekawią każdego. Poznanie azjatyckiej kultury, muzyka w plenerze czy selfie z Kopernikiem to nie wszystko, co czeka na torunian i turystów.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Pod Mogilnem wjechał ładowarką na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle! [wideo] W miejscowości Wiecanowo w powiecie mogileńskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowym z udziałem ładowarki kołowej. Kierujący wjechał na przejazd w momencie, kiedy została włączona sygnalizacja świetlna i zaczynały opadać rogatki. W efekcie pojazd utknął. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

📢 Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości nadal zaskakują. Tak według nich należy podgrzać sypialnie seniora Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz od blisko 3 lat tworzą szczęśliwą parę. Uczestnicy "Sanatorium miłości" biorą z życia garściami, zwiedzają świat, próbują nowych rzeczy, prowadzą zajęcia z seniorami i nie boją się rozmów na tematy, które dla wielu wciąż pozostają w sferze tabu. 📢 Dzięki tej zmianie ZUS zwraca pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu Zwrot podatku za 2022 rok dla wielu Polaków był dużo wyższy niż w poprzednich latach. To efekt zmian podatkowych, które miały miejsce w ubiegłym roku. Przypomnijmy, od 1 lipca 2022 r. podatek PIT został obniżony z 17 do 12 proc. Niższa stawka w zaliczkach była stosowana od lipca, natomiast w rozliczeniu już od 1 stycznia. W związku z tym, Urząd Skarbowy musiał zwrócić nadpłacony podatek milionom Polaków.

📢 Te stare telefony mogą stracić dostęp do internetu. Kolekcjonerzy za niektóre z nich płacą dużo pieniędzy Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Ma to poprawić jakość transmisji danych, ale dla użytkowników starszych telefonów może oznaczać m.in. utratę dostępu do internetu 📢 Takie są skutki jedzenia arbuza dla naszego organizmu. Oto właściwości i zalecenia Arbuzy to owoce sezonowe. Najbardziej popularne są w sezonie letnim. Składają się w 90 procentach z wody, więc są świetnym wyborem na przekąskę w czasie wysokich temperatur. Zobacz, jakie właściwości mają arbuzy i kto powinien włączyć je do diety.

📢 Robert Sawina nie jest już menedżerem Apatora Toruń! Wiemy, kto go zastąpi Najpierw było zawieszenie, teraz rozstanie! Robert Sawina już nie wróci na stanowisko trenera For Nature Solutions Apatora Toruń. Do końca sezonu zastąpi go Jan Ząbik, a w sezonie 2024 możemy spodziewać się nowego nazwiska.

📢 Toruń. Rekrutacja do przedszkoli: tyle jest miejsc dla przedszkolaków w miejskich placówkach W Toruniu działa 18 miejskich przedszkoli i 16 podstawówek z oddziałami przedszkolnymi, gdzie łącznie przygotowano ponad 4700 miejsc dla najmłodszych. Prezydent Torunia i urzędnicy zapewniają, że wszyscy zainteresowani znajdą miejsce dla swoich pociech. 📢 Oto skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Takie są zalecenia ekspertów! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Toruń. Drogowcy działają na Jakubskim Przedmieściu i Podgórzu. Co budują? Trwa budowa dwóch odcinków ulic na Jakubskim Przedmieściu w Toruniu. Na Podgórzu powstaje wyniesione skrzyżowanie. 📢 Lekkoatleta z Włocławka Sebastian Urbaniak nęka Ewę Swobodę. PZLA reaguje na toksyczną miłość na bieżni Sebastian Urbaniak w weekend zdobył medal mistrzostw Polski, a teraz został zawieszony przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Powód? Nękanie Ewy Swobody. - Zakochałem się - tłumaczy zawodnik Vectry Włocławek.

📢 Toruń. Podawał leki, brutalnie gwałcił i tak zabijał! Ruszył nowy proces Andrzeja G. Znów dostanie dożywocie? W czwartek (03.08) ruszył kolejny proces seryjnego gwałciciela i zabójcy Andrzeja G. z Torunia. Tym razem mężczyzna odpowiada za dwa brutalne gwałty w Grudziądzu, których ofiary zmarły oraz rozboje w Toruniu. Swoje ofiary znów miał najpierw otumaniać psychotropami - tak czynił prawie przez całe życie. Grozi mu drugi wyrok dożywocia.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Ile trzeba wydać? Sprawdź! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem wzięliśmy pod uwagę tanie domy do remontu, które można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba obecnie wydać? W jakim są stanie? Tego dowiecie się z naszej galerii. 📢 Trasa tramwajowa między centrum Torunia a Jarem gotowa! Tak prezentuje się z góry! Niecały miesiąc został do pierwszych, stałych kursów tramwajów między centrum Torunia a Jarem. Budowa trasy, którą pojadą, zakończyła się, trwają jej odbiory. Tak prezentuje się z góry.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu wyłączą prąd! Sprawdź, czy Twoja miejscowość jest na tej liście Spółka Energa Operator regularnie publikuje informacje na temat bieżących, planowanych wyłączeń energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy! Warto się do tego wcześniej przygotować.

📢 Darmowy koncert Dawida Kwiatkowskiego w Toruniu. Idol nastolatek zaśpiewa przy Nowych Bielawach Z okazji zakończenia rozbudowy Centrum Handlowego "Nowe Bielawy" w Toruniu zorganizowany zostanie darmowy koncert, podczas którego wystąpi idol polskich nastolatek – Dawid Kwiatkowski. Już 1 września jego fani będą mogli wziąć udział w jednym z występów w ramach kolejnej trasy koncertowej artysty. 📢 Sercownia dla bezdomnych otwarta! Stworzyło ją "Serce Torunia". Mamy zdjęcia! Prysznice, pralnia, kuchnia, punkt medyczny i wiele więcej - to wszystko czeka już na osoby bezdomne w Sercowni. To nowa siedziba społeczników z "Serca Torunia". Otwarta została w środę (02.08), a od czwartku (03.08) już służy potrzebującym.

📢 Te ponad 10-letnie samochody warto kupić. Rzadko się psują i dobrze służą kierowcom. Świadczy o tym raport TUV 10-letni samochód wcale nie musi oznaczać auta w katastrofalnym stanie technicznym. Bywają modele, które całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Dobrze wyposażone, zadbane, pielęgnowane i z systemami bezpieczeństwa będą służyć nowym właścicielom jeszcze przez jakiś czas.

Kupując takie auto nie narażamy się na duże wydatki. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu te samochody wciąż dość rzadko się psują. Świadczą o tym dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Wyszczególniają one te ponad 10-letnie modele, które są mało awaryjne i dobrze znoszą upływający czas. Sprawdź! 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Funkcjonariusze KAS uderzyli w nielegalny hazard. Zlikwidowali sześć lokali w Toruniu i okolicach Funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali na terenie Torunia i okolic 23 nielegalne automaty do gier. Zlikwidowali 6 lokali, w których urządzany był nielegalny hazard. 📢 WSZYSTKIE dzieci Pawła Królikowskiego: od Antka po nieślubnego syna. FOTO Media obiegła sensacyjna wiadomość o nieślubnym synu Pawła Królikowskiego, którą potwierdziła żona zmarłego aktora, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Oznacza to, że gwiazdor był ojcem sześciorga dzieci. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia wszystkich dzieci Pawła Królikowskiego! 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprezy Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Najnowsza fotorelacja z Hex Club Toruń w naszej galerii.

📢 Horoskop miłosny na sierpień. Te znaki zodiaku czeka wielka miłość, albo gorący romans Zbliżamy się do połowy wakacji, a wiele osób wciąż marzy o znalezieniu tego lata swojej drugiej połówki. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień! 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Okres wakacyjny to czas, w którym psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa całkiem sporo. Są wśród nich

małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Wakacyjny kurort porównują do Czarnobyla. Emerytki z Wrocławia czują się oszukane przez biuro podróży Całkowitego zwrotu kosztów domagają się dwie seniorki z Wrocławia, które czują się oszukane przez jedno z największych biur podróży w Polsce. Mirosława Bischof i Krystyna Wiśniewska chcą wiedzieć, dlaczego wysłano je (dwie "wiekowe" panie) do opuszczonego miasteczka i hotelu, który rażąco odbiegał od obiecanych standardów, bez rezydenta mówiącego po polsku. "Itaka obiecała nam podróż, która miała być spełnieniem marzeń, a okazała się koszmarną przygodą życia". 📢 Toruń. Odmienili podwórko przy Żeglarskiej i zrobili tam małe Włochy Państwo Dudnikowie, współwłaściciele kamienicy przy Żeglarskiej 5, wzięli udział w miejskim programie "Moje Podwórko". Za pozyskane środki dodali kamienicy nieco świeżości, bo jak mówią, chcą, żeby dla wszystkich mieszkańców powrót do domu był przyjemną chwilą.

📢 Szybowce na toruńskim niebie. Mistrzostwa świata potrwają do 6 sierpnia Aż do 4 sierpnia Toruń będzie stolicą światowego szybownictwa. W środę w naszym mieście rozpoczęły się 25. Mistrzostwa Świata FAI w Akrobacji Szybowcowej oraz 13. Mistrzostwa Świata FAI w Akrobacji Szybowcowej w klasie Advanced. 📢 Oto nowy wiek emerytalny w Polsce. To się zmieni w 2024 r. Nowe przepisy i deklaracje rządu. Znamy aktualne wyliczenia dla waloryzacji Nowy wiek emerytalny w Polsce. Spekulacje na ten temat rozgrzewają środowiska przyszłych emerytów. Stawką jest wydłużenie okresu ich pracy i podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat. Na emeryturę przejdziemy później, czy uda się utrzymać dotychczasową granicę (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)?

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Bal u Rafała w Toruniu. Tak się bawiliście na koncercie Ralpha Kamińskiego i Sorry Boys [zdjęcia] W Toruniu trwa Festiwal Teatrów Ulicznych. Jedną z jego dodatkowych atrakcji był sobotni koncert Ralpha Kamińskiego oraz grupy Sorry Boys w Fosie Zamkowej. Byliście pod sceną? Mamy dużo zdjęć publiczności! 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Obiad z rodziną? Rodzicu! Te restauracje w Toruniu warto odwiedzić z dziećmi! Mają kąciki zabaw i inne atrakcje Wyjście do restauracji z dziećmi to nie lada wyczyn - o tym wie każdy rodzic. Wybranie z menu czegoś, co na pewno będzie maluchom smakować to dopiero początek wyzwań. Dla wielu dzieci siedzenie z dorosłymi przy stole jest po prostu nudne! Dlatego restauracje w Toruniu i wielu innych miastach decydują się na stworzenie dla najmłodszych specjalnych kącików zabaw albo proponują inne atrakcje, aby wyjście na obiad dla rodziców nie było udręką, a dla dzieci stało się przyjemnością. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powinno pomóc w wyborze lokalu. Oto restauracje w Toruniu przyjazne dzieciom.

📢 W takim domu mieszkają Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości. Para ciągle zaskakuje internautów Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz od blisko 3 lat tworzą szczęśliwą parę. Uczestnicy "Sanatorium miłości" biorą z życia garściami, zwiedzają świat, próbują nowych rzeczy i prowadzą zajęcia z seniorami. Zobaczcie, jak mieszka najbardziej znana para z programu.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Auto Moto Show Toruń. Najnowsze modele, zabytkowe pojazdy, motocykle i nie tylko Tuningowane i sportowe samochody typu supercars, niemalże stuletnie motocykle i przerobiony wózek z marketu z motocyklowym silnikiem Kawasaki to tylko część tego, co można zobaczyć w niedzielę do godziny 16 podczas drugiej edycji Auto Moto Show Toruń. MotoPark Toruń, na którym odbywa się impreza został podzielony na kilkanaście tematycznych stref wystawowych m.in. strefy przeznaczone dla aut tuningowanych, japońskich, amerykańskich, i przystosowanych do sportu, supersamochodów oraz pojazdów zabytkowych.

📢 Anita Mazur - ulubiona reporterka fanów żużla. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! Niebawem wracają po zimowej przerwie ligowe rozgrywki żużla, a wraz z nimi na antenę urocza reporterka stacji Eleven Sports Anita Mazur. W ostatnich latach zyskała miano ulubienicy kibiców speedway'a. Na swoim koncie na Instagramie zamieszcza dużo zdjęć - zarówno obrazujących jej pracę, jak i życie prywatne. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przykłady! 📢 Nie wrócę nawet za milion Rozmowa z JERZYM KANCLERZEM, do niedawna członkiem zarządu, dyrektorem i menedżerem żużlowej drużyny Polonia Bydgoszcz

