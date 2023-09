Przegląd prasy 5.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów [zdjęcia]”?

Prasówka 5.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów [zdjęcia] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - sprawdź wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

Prasówka 5.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom Adama z Rolnik szuka żony - mamy zdjęcia wnętrz. Rolnik weźmie udział w 10. edycji programu Już 17 września br. rusza 10. edycja programu TVP Rolnik szuka żony. Z Kujawsko-Pomorskiego zobaczymy Adama B., który ma nadzieję, że właśnie dzięki telewizji znajdzie partnerkę na resztę życia. Taki dom na Adam B., rolnik z Kujaw i Pomorza. Zobaczcie niżej.

📢 Takie będą emerytury wraz z czternastką. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź wyliczenia brutto i netto Jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na Twoje konto. Wiemy kiedy, emeryci dostaną dodatkowe środki. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury. Sprawdź szczegóły! 📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami! Mamy zdjęcia! Co działo się ostatnio w toruńskiej Labie? Zobaczcie sami! Oto najnowsza fotorelacja z imprez w jednym z najpopularniejszych miejsc na muzycznej mapie Torunia. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 04.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia" wkrótce skończy 81 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [5.09.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Zobacz najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź szczegóły.

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Takie symptomy daje niedobór kwasów omega 3 w organizmie. Jakie są przyczyny jego braku? Sprawdź Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Sprawdź Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Te stare auta okazały się najmniej awaryjne według ADAC. Do miasta nadają się idealnie. Można je śmiało kupować Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od komornika: już od 48 tys. zł (wrzesień 2023) 116 tys. zł - od tego poziomu zacznie się licytacja 2-pokojowego mieszkania w Brodnicy. Już od 48 tys. zł natomiast - podobnej wielkości "M" w Laskowicach. We wrześniu komornicy wystawią na sprzedaż wiele mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem, także w Toruniu i Bydgoszczy. Oto szczegóły.

📢 Nadciśnienie tętnicze. Objawy, możliwe choroby i sposoby na obniżenie wysokiego ciśnienia krwi Nadciśnienie tętnicze, nazywane często cichym zabójcą, jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych na świecie. Poznajmy, czym jest nadciśnienie, co je powoduje, jakie choroby mogą być z nim związane, oraz jak skutecznie obniżyć zbyt wysokie ciśnienie krwi.

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt! Poznajmy, jakie przedmioty są dostępne w sklepie AMW! Oto szczegóły Akcesoria, ubrania i ciekawe gadżety wojskowe - to wszystko można kupić obecnie od wojska. To idealna okazja dla wszystkich miłośników militariów i wojskowości. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd rzeczy ze sklepu online Agencji Mienia Wojskowego, które dostępne są do kupienia. 📢 Emerytura we wrześniu z czternastym wynagrodzeniem - oto obliczenia netto. Jaką sumę otrzymasz na rękę w tym miesiącu? Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Mało awaryjne używane samochody. Wybieraj mądrze, opierając się na rankingu ADAC Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić. 📢 Wille i rezydencje milionerów dostępne na rynku w Kujawsko-Pomorskiem. Jakie są ich ceny? Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobacz, ile trzeba wydać!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 05.09.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV w 2023 roku. Te osoby spełniają kryteria Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Udostępniamy listę osób zwolnionych z opłaty i podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy krok po kroku. 📢 Które auta hybrydowe warto kupić? Sprawdź ranking najbardziej niezawodnych silników hybrydowych Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Handel w dawnych czasach. Archiwalne zdjęcia targowisk i sklepików z okresu PRL ze zbiorów NAC Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach.

📢 Najlepiej i najmniej awaryjne SUV-y według najnowszego raportu ADAC 2023. Te auta warto kupić! SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Korzystając z Androida, warto usunąć tę aplikację, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami finansowymi Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Tak żyją milionerzy z regionu Kujawsko-Pomorskiego! Ich luksusowe rezydencje są dostępne na rynku Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Sekretne kody na Androidzie, o których być może nie słyszeliście! Oto te, które warto poznać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Propozycja ustawy dotyczącej emerytur dla wdowców: Przewidziany dodatek sięga nawet do 7600 zł po śmierci małżonka Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Policja szuka tych osób za niepłacenie alimentów. Zobacz ich wizerunki! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 2 września 2023 roku. Kilkaset osób z woj. kujawsko-pomorskiego jest poszukiwanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy za uchylanie się od niepłacenia alimentów. Zobaczcie wizerunki tych osób i pomóżcie policji w poszukiwaniach. 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w czasach PRL. Teraz jest warta krocie - oto zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego syn. Jest podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza? Andrzeja Gołoty nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tę legendę polskiego sportu znają wszyscy. Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Były sportowiec mieszka z rodziną w USA, a dzięki aktywności w sieci jego żony, możemy zobaczyć, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty.

📢 Tramwaje na nowej trasie. Czy mają zapewniony sprawny przejazd i nie powodują korków? Usprawniony został przejazd tramwajów nową trasą między centrum Torunia a Jarem, podobnie jak przejazd samochodów ulicami wzdłuż niej biegnącymi i do niej dochodzącymi. Takie są przynajmniej zapewnienia. 📢 Samochód osobowy wypadł z drogi tuż za Gronowem. Były utrudnienia w ruchu Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło dziś po południu na drodze krajowej nr 15 tuz za Gronowem. Samochód osobowy wypadł z drogi.

📢 SUV-y o niezwykle niskiej awaryjności. Które modele warto rozważyć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tak mieszka Ewa Wachowicz. To tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry.

📢 Tak rozpoczęli nowy rok szkolny w SP 24 w Toruniu. Mamy dużo zdjęć! W poniedziałek w szkołach znów zrobiło się tłoczno i gwarno. 4 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/2024. My sprawdziliśmy, jak zainaugurowano go w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Ogrodowej w Toruniu. 📢 Sparta Wrocław osłabiona przed rewanżem z Apatorem Toruń Wszystko na to wskazuje, że Tai Woffinden nie wystąpi w niedzielnym, rewanżowym meczu półfinałów PGE Ekstraligi we Wrocławiu. 📢 Toruń. Nowe zarzuty dla prezesów grupy "Ziarno" z Cichoradza! 501 pokrzywdzonych rolników na 27 mln zł Prokuratura Okręgowa w Toruniu postawiła kolejne zarzuty prezesom Grupy Producentów Rolnych "Ziarno" z Cichoradza. Oszukanych jest 501 rolników, którzy nigdy nie doczekali się zapłaty za oddane zboże i rzepak. Do grona podejrzanych dołączył prokurent spółki Bartosz M.

📢 Strażnik miejski z Torunia kolekcjonuje naszywki straży z całej Polski, ma ich ponad 800! Kolekcja Henryka Olkiewicza liczy ponad 800 naszywek. Wśród nich znajdują się prawdziwe białe kruki jak np. plakietka straży miejskiej w Lipnie z herbem... Torunia czy naszywki formacji, które nigdy nie powstały. 📢 Rachunki za prąd we wrześniu 2023 - kalkulator. Tyle zapłacimy według zużycia jeśli przekroczymy limit 3000 kWh Sejm podjął decyzje że już w tym roku skorzystamy z wyższych limitów zamrożenia cen energii elektrycznej. Szacuje się, że przeciętna rodzina dzięki temu limitowi zaoszczędzi nawet 3000 złotych rocznie. Niestety osoby, które nie zmieszczą się w limicie będą musieli płacić wyższe rachunki. Jakie? Sprawdźcie. 📢 Wczesne objawy raka. Takie oznaki nowotworów są najczęstsze - niektóre sygnały raka łatwo zlekceważyć Po czym poznać że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze? Objawy raka mogą być niejasne, łatwo je przeoczyć lub przypisać innym dolegliwościom. Zebraliśmy objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź teraz najczęstsze objawy raka - to powinno zwrócić Twoją uwagę.

📢 Obecne wynagrodzenia polskich żołnierzy w 2023 roku. Wojsko Polskie rozpoczęło rekrutację z atrakcyjnymi ofertami płacowymi Obecnie w Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się również podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co też sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej - wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. A jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową?

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 4.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 4.09.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Co dalej z miejskim koronerem? Władze Torunia podjęły decyzję Po badaniu rynku urzędnicy zdecydowali się na aneksowanie dotychczas obowiązujących umów, w ramach których zgony na terenie Torunia stwierdzają trzy podmioty.

📢 Gorące brazylijskie show w Cubano Club Toruń! Zobacz, co się działo! Działo się ostatnio w Cubano Club Toruń! Wszystko za sprawą wyjątkowego wydarzenia Brasil Show. Było gorąco! Zobaczcie sami 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów - jakie ma znaczenie? Wyjaśniamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje. 📢 Oni dostaną więcej pieniędzy w 2024 roku! W kogo chcą zainwestować w nowym budżecie na kolejny rok? Znany jest już projekt budżetu na 2024 rok. Z jego zapisów można wywnioskować już, które grupy społeczne mają być objęte podwyżkami i różnymi formami wsparcia. Wśród nich można znaleźć zarówno pracowników budżetówki, jak i emerytów i rencistów. Zyskają również rodzice! Ile dokładnie i kto uzyska w 2024 roku?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Studenci pozywają rodziców o alimenty. I wygrywają w sądach! 1200 zł miesięcznie - takie alimenty sąd w Brodnicy przyznał studentowi III roku od ojca, zamożnego emeryta mundurowego. To jedna z wielu podobnych spraw alimentacyjnych, którymi zajmują się teraz sądy rodzinne w regionie. Rośnie świadomość prawna młodych ludzi, a i sądy uczciwie uczącym się są przychylne. 📢 Auto Moto Show 2023. Fani motoryzacji mieli co podziwiać w toruńskim MotoParku Około 250 niezwykłych pojazdów niezwykłych pojazdów zostało zaprezentowanych w niedzielę 3 września podczas Auto Moto Show 2023 w MotoParku w Toruniu. 📢 Jesteście niesamowici! Tak Toruń pomaga schronisku dla zwierząt! Oto fotorelacja z pikniku Torunianie jak zwykle tłumnie stawili się na Pikniku Przyjaciół Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu.

📢 Torunianka w kolejnej edycji programu Ninja Warrior Polska Już 5 września na antenie Polsatu wystartuje kolejna edycja znanego programu Ninja Warrior Polska. W zmaganiach zawodników na ekstremalnym torze zobaczymy toruniankę – Katarzynę Tuniewicz. W rozmowie z Nowościami podzieliła się receptą na sportowe osiągnięcia oraz opowiedziała o tym, czym dla niej jest udział w programie. 📢 Oto kiedy możesz wyrzucić stare dokumenty i rachunki. Jak długo należy przechowywać dokumenty? PIT, faktury, deklaracje, rachunki. Sprawdź! Przechowywanie starych dokumentów może być problematyczne dla osób zorganizowanych i lubiących porządek. Niepotrzebne papiery mogą zajmować zbyt wiele przestrzeni i "zagracać" domowe szuflady. Warto przejrzeć zebraną papierologię i pozbyć się tego, co już straciło swoją aktualność. Sprawdź, po jakim czasie można wyrzucić rachunki, PIT-y, faktury i inne dokumenty.

📢 Tych parówek nie powinieneś kupować ani jeść. Sprawdź ich skład. Nie dawaj tych parówek dzieciom. Wyrzuć je ze swojej lodówki Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Skarby na pchlim targu w Toruniu. To można było dziś kupić koło CH "Kometa" Pchli Targ przy CH "Kometa" od­by­wa się w każ­dą nie­han­dlo­wą nie­dzie­lę w godz. 6 – 14. To praw­dzi­wa gratka dla miłośników starych przedmiotów z duszą. To miejsce, gdzie można zarówno sprzedać, jak i zakupić wiele takich skarbów.

📢 Te kryształy z PRL są warte fortunę! Oto jakie szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! 03.09.2023 W okresie PRL kryształowe wyroby były w Polsce bardzo popularne. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości. Dziś mają już nie tylko wartość użytkową, ale przede wszystkim kolekcjonerską. Mogą kosztować naprawdę duże pieniądze. Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Często, za wyroby te są oni w stanie zapłacić bardzo dużo. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL! 📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Płaski brzuch - to warto pić na płaski brzuch. Oto napoje, które pomogą schudnąć z brzucha Co pić, żeby schudnąć i mieć płaski brzuch? Jak skutecznie zwalczać tłuszcz brzuszny, znany również jako tłuszcz trzewny? Na brzuchu najszybciej odkłada się tkanka tłuszczowa, zwłaszcza u kobiet, a jego spalanie jest najbardziej uciążliwe. Zebraliśmy napoje, które pomagają spalić tłuszcz z brzuch. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to skuteczny sposób by przyspieszyć odchudzanie i i najszybciej utracić tłuszczu z brzucha. Zobacz teraz w naszej galerii, co warto pić, by mieć płaski brzuch. 📢 Nowe kawiarnie w Toruniu. "Lenkiewicz" na osiedlu Jar, "Swawolna" na Legionów i nie tylko! Amatorzy kawy i słodkości w Toruniu nie mogą narzekać. Na osiedlu JAR niedługo swoje podwoje otworzy kawiarnia "Lenkiewicz", a przy ul. Legionów już kusi bezglutenowymi wypiekami "Swawolna". To zresztą nie koniec nowości na kawiarnianej mapie miasta.

📢 Henryk Gołębiewski, aktor z kultowych seriali, poznaje Toruń. Wkrótce zagra w kręconym tu filmie. Co mówi o swojej roli? Gwiazda seriali młodzieżowych z lat 70 i słynny Edi, czyli Henryk Gołębiewski, w weekend w Toruniu przygotowywał się do głównej roli w filmie "Taksówkarz". Co powiedział o nowym wyzwaniu "Nowościom?" 📢 Problem pseudohodowli w Polsce. Po czym poznać, że zwierzę jest właśnie stamtąd? Pseudohodowle wciąż wzbudzają wiele emocji. Osoby chcące kupić rasowego psa lub kota, najczęściej przeglądają internet. Ceny zwierząt w tym przypadku potrafią być równie kuszące, co zdjęcia uroczych zwierzaków. Jak sprawdzić, czy ma się do czynienia z pseudohodowlą i na co zwracać uwagę podczas zakupu? Poradziliśmy się Hortensji Saj, miłośniczki czworonogów z toruńskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

📢 Tak naprawdę wygląda praca Polaków. Najlepsze memy o wyzysku, kiepskich pensjach i złośliwych szefach 3.09.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 3.09.2023.

📢 Będzie duża waloryzacja emerytur. Którzy emeryci mogą spodziewać się dodatkowych środków? Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci rożnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek?

📢 Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych - mamy zdjęcia i wideo. Impreza także w niedzielę 3 września Wspaniała pogoda towarzyszy XXIII edycji Święta Śliwki w Strzelcach Dolnych. Można zaopatrzyć domową spiżarnię, spróbować lokalnych specjałów i miło spędzić czas. 📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Bajce za nami! Zobacz zdjęcia Działo się ostatnio w toruńskiej Bajce! Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Może znajdziecie na zdjęciach kogoś znajomego!

📢 Tak było na zlocie samochodów amerykańskich i militariów na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia Około 130 amerykańskich samochodów, pasjonaci z całej Polski, a także z zagranicy, ciekawe wystawy militariów – to tylko część atrakcji czekających w sobotę 2 września na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. 📢 II Baśniowe Spotkanie na Zamku Bierzgłowskim. Zobacz, jak było! [zdjęcia] W sobotę (02.09) obyła się już druga edycja pikniku familijnego o nazwie "Baśniowe Spotkanie na Zamku Bierzgłowskim". My też tam byliśmy! Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia. 📢 Pan Jarosław z Torunia seryjnie występuje w znanych produkcjach, choć na plan trafił przypadkiem Pasja pana Jarosława zrodziła dzięki namowie znajomego. Praca na planach filmowych szybko stała się dla torunianina całkiem ważną częścią jego życia, i to nie ze względu na pieniądze. Udział w produkcji filmów to okazja do poznania wielkich postaci kina, ale także do uczestnictwa w czymś wyjątkowym - podkreśla.

📢 Posłowie, wiceprezydent i inni. PiS przedstawiło kandydatów do Sejmu i Senatu w okręgach z Toruniem i okolicą Krzysztof Szczucki oraz posłowie Joanna Borowiak i Zbigniew Girzyński otwierają listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim. Znani są też kandydaci tego ugrupowania do Senatu.

📢 Toruń. To oni adoptowali psy ze schroniska dla zwierząt. Brawo! Zobacz zdjęcia! Toruńskie schronisko ma pod opieką kilkaset zwierząt. Przeważają psy i koty, ale nie brakuje również innych gatunków. Do placówki trafiają zwierzęta z różnych miejscowości całego powiatu. Na szczęście nie brakuje osób, które chcą zabrać psa do domu. Ostatnio zwierzęta trafiły w dobre ręce. Oto zdjęcia. 📢 Histeria pod sceną na koncercie Dawida Kwiatkowskiego w Toruniu! Tak się bawiliście przy CH Bielawy Jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, Dawid Kwiatkowski dał w Toruniu darmowy koncert na koniec wakacji. To prezent z okazji zakończenia rozbudowy Centrum Handlowego "Nowe Bielawy".

📢 Tak się bawi Toruń w Cubano! Mamy gorące zdjęcia z imprez Co działo się na parkiecie w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Oto najnowsze zdjęcia z Cubano Club Toruń. 📢 Znaczenie imion - ludzie o tych imionach są najbardziej złośliwi. Sprawdź znaczenie popularnych imion Wybór imienia dla młodego człowieka to wielka odpowiedzialność. Choć oficjalnie imię można zmienić to jednak często zostajemy przy wyborze naszych najbliższych. Imiona jak się okazuje niosą za sobą także pewną moc, w którą wierzono już od dawna. Do każdego imienia przyporządkowane są cechy charakteru jakie dostaje dziecko wraz z nim. Zobaczcie do których imion przyporządkowana jest złośliwość. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy od komornika można nabyć od 38 tysięcy złotych. Oto licytacje komornicze we wrześniu 2023 Już od 38 tysięcy zł zacznie się licytacja domu w Zakrzewie (gm. Stolno). W okazyjnych cenach licytowane będą też przez komorników domy w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku i innych miejscowościach regionu. Oto szczegóły licytacji we wrześniu i październiku oraz zdjęcia.

📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu! Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu. Są podłączone? Wyciągnij wtyczkę z gniazdka Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa. 📢 Dzięki tej zmianie ZUS zwraca pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu Zwrot podatku za 2022 rok dla wielu Polaków był dużo wyższy niż w poprzednich latach. To efekt zmian podatkowych, które miały miejsce w ubiegłym roku. Przypomnijmy, od 1 lipca 2022 r. podatek PIT został obniżony z 17 do 12 proc. Niższa stawka w zaliczkach była stosowana od lipca, natomiast w rozliczeniu już od 1 stycznia. W związku z tym, Urząd Skarbowy musiał zwrócić nadpłacony podatek milionom Polaków.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Toruń. Niedługo minie 10 lat od zamknięcia Uniwersamu. Co tam się teraz dzieje? Za miesiąc minie 41 lat od otwarcia toruńskiego Uniwersamu, zaś 31 stycznia przyszłego roku minie 10 lat od momentu, gdy dom towarowy został zamknięty. Czy Uniwersam jeszcze kiedyś wróci na handlową mapę miasta?

