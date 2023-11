Przegląd prasy 5.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowa tabela waloryzacji emerytur 2024. Aktualizacja danych po wyborach - wyliczenia brutto i netto [5.11.2023]”?

Prasówka 5.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur 2024. Aktualizacja danych po wyborach - wyliczenia brutto i netto [5.11.2023] Ile pieniędzy dostaną emeryci od 1 marca 2024 roku? Mamy dobre informacje - ponowie będą to rekordowe kwoty, choć wynikające także z wysokiej inflacji w pierwszej połowie obecnego roku. Sprawdź najnowsze prognozy waloryzacji emerytur i rent - prezentujemy wyliczenia i wyjaśniamy sytuację związaną z waloryzacją emerytur po zakończonych wyborach parlamentarnych.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [5.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia. Na nich można zarobić [5.11.2023] Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

Prasówka 5.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta [5.11.2023] Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie.

📢 Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [5.11.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok [5.11.2023] Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem.

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [5.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom". 📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [5.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [5.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u. 📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u [5.11.2023] Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [5.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [5.11.2023] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [5.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [5.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

📢 Skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy wypijemy kawę na pusty żołądek Oto skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Rozpoczynacie dzień od filiżanki małej czarnej? Pewnie wielu z was zastanawiało się, jakie to ma skutki dla organizmu. Czy można pić kawę na czczo? Zobacz, co się z nami dzieje, gdy pijemy kawę na pusty żołądek. 📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 05.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 05.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 05.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 4.11.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto. 📢 Wielka niespodzianka! ZUS obiecuje gigantyczne zwroty dla seniorów! Odkryj, ile rząd ma zamiar oddać emerytom! Czy wiesz, że przez wiele lat czerwiec był najsłabszym miesiącem na przechodzenie na emeryturę? Kto składał wniosek w ZUS w tym okresie, często mógł liczyć na znaczące obniżki w swoim świadczeniu. To była pułapka, z której wielu seniorów nie zdawało sobie sprawy. Ale teraz niespodziewane zmiany stawiają przed nami nową perspektywę.

📢 Bardzo ważna informacja od ZUS! Dotyczy emerytur oraz innych świadczeń. Nie przegap! Zagadnienia związane z emeryturami i świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są zawsze na czasie i ważne dla wielu osób. To właśnie tam kształtuje się nasza przyszłość finansowa i stabilność życiowa po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej. Dlatego niezwykle istotne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami i informacjami, które mogą wpłynąć na nasze świadczenia emerytalne oraz inne wsparcie ze strony ZUS.

📢 Wojskowa emerytura jest bardzo wysoka. Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Nowe meble od skarbówki za pół ceny w Kujawsko-Pomorskiem! Głównie marka "Klose" Urząd Skarbowy wystawił na licytację ponad setkę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose", z salonu spółki KMK Kolekcja Mebli. Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 50 proc. wartości. Jak je kupić? Zobacz szczegóły w naszej galerii. 📢 Wsparcie sąsiedzkie za pieniądze. 1 listopada wszedł w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wszedł w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów. 📢 Urodziłeś się w tych latach? Możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to wiedzieć Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą!

📢 Ta dziesięciogroszówka kosztuje aż 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Sprawdź szczegóły Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku. 📢 Takie stawki są w branży budowniczej! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani?

📢 Pieniądze za staż małżeński? Na takie świadczenie będą mogli liczyć seniorzy. Wszystko zależy od decyzji polityków Trwanie w związku małżeńskim przez lata może okazać się opłacalne. Za długoletnie pożycie będzie można otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Tak przynajmniej wynika z pomysłu, którym ma się zająć Senat. Na jak wielkie kwoty będą mogli liczyć małżonkowie?

Kwoty będą się różnić w zależności od stażu. 📢 Uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!

📢 Największe absurdy drogowe w Polsce. Kto to wymyślił? Nie uwierzysz w to co tu zobaczysz! Czy na polskich drogach często widujecie absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Zresztą zobaczcie sami! 📢 Super dodatki dla emerytów. Na te pieniądze mogą liczyć seniorzy. Tyle dodatkowo można dostać na emeryturze! Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują?

📢 Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała Wynagrodzenie w polskim wojsku dzieli się na kilka części. Zasadnicza płaca zależy od stopnia, jaki posiada dana osoba. Do tego dochodzą różne dodatki i świadczenia, jakie można otrzymać. Zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki. 📢 Zielona herbata - takie są skutki picia zielonej herbaty. To się dzieje z organizmem, gdy pijesz ten napój Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Występuje w wielu odmianach. Jedną z nich jest zielona herbata. Zielona herbata jest nie tylko smaczna, ale ma wiele właściwości leczniczych i prozdrowotnych. Zobacz, jakie są skutki picia zielonej herbaty. 📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat.

📢 To oznacza sen o zmarłej osobie według sennika. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Takie są najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te wille można kupić! Sprawdź ogłoszenia Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii.

📢 Te towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Oto, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Jak mieszka i żyje "Znachor"? Zobacz, jak żyje znany aktor Leszek Lichota. Swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota. 📢 Wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Masz taki samochód? Super. Te trzyletnie samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie! 📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024? Poznaj szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Toruńska porodówka. Jak wypada w oczach kobiet, które tam rodziły? Nasz najnowszy artykuł o toruńskiej porodówce spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Wiele z naszych czytelniczek podzieliło się w komentarzach swoimi odczuciami związanymi z porodem i opieką na oddziale. Opinie są różne – niektóre z pań wspominają ten czas bardzo dobrze, inne niekoniecznie. 📢 Bal Wszystkich Świętych w Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu W sobotę (04.11) w Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Poznańskiej 49 w Toruniu odbył się Bal Wszystkich Świętych, podczas którego obowiązywało przebranie za wybranego świętego lub błogosławionego. Zobaczcie, jak było! 📢 Takie są emerytury byłych wojskowych w 2023 r. Oto średnie wyliczenia emerytalne na poszczególnych stopniach. Ile otrzymują byli żołnierze? Stawki emerytalne byłych wojskowych w 2023 r. zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest oczywiście staż służby wojskowej, a także stopień, na jakim dana osoba kończyła swoją służbę w wojsku. Maksymalna emerytura wojskowa może wynieść 75 proc. pensji, jaką wojskowy otrzymywał podczas ostatnich lat swojej służby. Co to oznacza? W przypadku byłych żołnierzy na wysokich stopniach, świadczenie może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych netto. Jak prezentują się stawki emerytur wojskowych na poszczególnych stopniach w 2023 r.? Sprawdź uśrednione stawki!

📢 Taką emeryturę dostaniesz w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP - już od 58 tysięcy złotych! Oferty w listopadzie (zdjęcia) W listopadzie PKP wystawia na sprzedaż kilkanaście mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem. Ceny są naprawdę niskie: już od 58 tys. zł za trzypokojowy lokal. Do kupienia są "M" w Lipnie, Chełmży, Grudziądzu, Kcyni, Inowrocławiu i innych miastach. 📢 Woda zalała wykopaliska na terenie średniowiecznego kompleksu św. Ducha w Toruniu Pozostałości kompleksu św. Ducha w Toruniu zostały zalane w efekcie potężnej ulewy. Na mury lała się też woda wybijająca z kanalizacji deszczowej. Strażacy działali na miejscu w piątkowy wieczór i w sobotę 4 listopada w godzinach porannych.

📢 Te rasy kotów w Polsce są najpopularniejsze. Te koty rasowe kochają Polacy 4.11.2023 Oto najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi. 📢 Za nami Park Run Toruń 373. Pogoda dopisała, humory jeszcze bardziej! Zobaczcie zdjęcia 28 paździenika 2023 roku odbyła się już 372. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. Nie mogło zabraknąć naszego fotoreportera. Poszukajcie na zdjęciach siebie i znajomych!

📢 "Mistrzowie parkowania" z Torunia. Nie do wiary, gdzie zostawiają swoje auta! Zobacz zdjęcia! Są sytuacje, także w Toruniu, gdy brakuje słów na osoby, które zostawiają swoje samochody w sposób, który lekko mówiąc jest niepoprawny. Gdy widzimy auta, które są zaparkowane na chodnikach, trawnikach i w wielu innych niedozwolonych miejscach, wołamy o pomstę do nieba. Zobaczcie kolejne przykłady z Torunia!

📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! 4.11.23 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Poważny wypadek na Szosie Chełmińskiej w Toruniu. Renault megane uderzyło w drzewo Do groźnego wypadku doszło w nocy na Szosie Chełmińskiej. Renault megane zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu działali ratownicy medyczni, ale - jak wynika z informacji policji - nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 4.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 4.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Tak wygląda toruński Kaszczorek z lotu ptaka, zobaczcie niesamowite zdjęcia! Jedna z ładniejszych dzielnic Torunia zachwyca z lotu ptaka jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Malownicze nadwiślańskie pola, osiedle park etnograficzny czy zabytkowy kościół - to wszystko uchwycił nasz fotoreporter na niesamowitych zdjęciach Kaszczorka z drona. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 4.11.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 4.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Dramatyczna interwencja na terenie hodowli psów w Odolionie. Zobaczcie zdjęcia! W aleksandrowskiej prokuraturze trwa postępowanie w sprawie zwierząt, które nie miały dobrej opieki w hodowli w Odolionie. Właścicielce zabrano około 30 psów, królika i szynszyla. To jednak nie koniec problemów. Śledczy sprawdzą czy doszło do znęcania nad zwierzętami. 📢 Jak oszczędzać paliwo w okresie jesienno-zimowym? Poznaj sposoby, o których nie wiedziałeś! Obalamy mity Nadchodząca nieuchronnie zima to czas, kiedy wiele osób odczuwa wzrost kosztów związanych z eksploatacją samochodu. Mróz, śnieg i lodowate temperatury mogą znacząco wpłynąć na zużycie paliwa, co z kolei odbija się na naszym portfelu. Czy jednak istnieją skuteczne sposoby, które pomagają zaoszczędzić na paliwie zimą? Odpowiadamy na to pytanie i jednocześnie obalamy niektóre popularne mity na ten temat. Przygotuj się na zimową podróż z oszczędnością!

📢 Skoda Superb IV. Kombi i liftback z mocnym Dieslem i hybrydą plug-in Czwarta generacja flagowego modelu Škody będzie dostępna zarówno w wersji Liftback, jak i Combi. Pojazd zapewni wybór sześciu jednostek napędowych, w tym hybrydę typu plug-in i hybrydę miękką. 📢 Nikt nie chce Basi, Kuby i Antka. Czy znajdzie się w końcu rodzina zastępcza dla dzieci z Torunia? Nie pomogły apele w prasie, radiu i telewizji. Nikt nie chce się zająć trójką rodzeństwa z Torunia, które potrzebuje normalnego domu i kochających opiekunów. Czy Basia, Kuba i Antek nie mają szans na rodzinę zastępczą?

📢 Te samochody możesz bez obaw kupować. Są najmniej awaryjne w swojej klasie. Sprawdź Jak kupić używany samochód i rzadko odwiedzać mechanika? To marzenie kierowców, którzy mają zamiar nabyć auto z tzw. drugiej ręki. Jak zatem znaleźć najmniej awaryjne samochody? Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie!

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale. 📢 Nawet 7600 zł po zmarłym małżonku. Projekt nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają na adopcję Właściwie nie ma dnia by do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu nie zawitał nowy lokator. Najczęściej są to psy i koty. Zwierzęta trafiają tam, gdyż albo same uciekły albo zostały porzucone przez dotychczasowych właścicieli lub im odebrane. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Jedne nowego właściciela wypatrują od miesięcy, inne niedawno przyszły na świat. Może któryś wam się szczególnie spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 UWAGA! Parują Ci szyby w samochodzie? Sprawdź, bo to może być ta przyczyna Zima to nie tylko czas śnieżnych krajobrazów i świątecznych przygotowań, ale również okres, w którym kierowcy muszą zmierzyć się z uciążliwym problemem – parującymi szybami w samochodzie. To zjawisko ogranicza kierującemu widoczność, dlatego jest niebezpieczne. W tym artykule dowiemy się, dlaczego szyby w samochodzie gwałtownie parują, jakie są możliwe przyczyny tego problemu, oraz skuteczne sposoby jego rozwiązania. 📢 Rekordowy zasiłek chorobowy w Kujawsko-Pomorskiem to prawie 78 tys. zł! Wiemy, kto go dostał Rekordowy zasiłek chorobowy wynoszący 77 811,30 zł w tym roku wypłacił toruński Oddział ZUS. W bydgoskim Oddziale ZUS najwyższa kwota chorobowego wyniosła 28 128,16 zł. 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Budowa szkoły w lewobrzeżnym Toruniu na półmetku. Tak wygląda z góry W ponad połowie zbudowana jest już szkoła podstawowa wznoszona w lewobrzeżnym Toruniu. Lekcje mają się tu zacząć we wrześniu przyszłego roku. 📢 Praca na emeryturze. Którzy emeryci nie dostaną podwyżki świadczenia? To dlatego, że pracowali w tych zawodach Pracujący emeryt może liczyć nie tylko na dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc, ale również na waloryzację swojego dotychczasowego świadczenia emerytalnego. Te zasady nie obowiązują jednak pewnej specyficznej grupy zawodowej, która otrzymuje emerytury z budżetu państwa wypłacane przez zakład emerytalno-rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dlaczego tak jest i które zawody nie dostaną podwyżki świadczenia? 📢 Przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu powstanie nowy budynek mieszkalny Miasto sprzedało działkę przy Szosie Bydgoskiej 28. Inwestor zapowiada budowę obiektu z 16 mieszkaniami.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 2.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Najbogatsze źródła potasu. Pomidor daleko za pierwszą dziesiątką, a co jest na szczycie listy? Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Reguluje działanie wielu układów, a także gospodarki wodno-elektrolitowej. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Potas możemy dostarczyć do organizmu poprzez spożywanie bogatych w ten pierwiastek produktów. Jakie produkty są bogatym źródłem potasu? Zobacz top 10.

📢 Jessica Ziółek - tak się zmieniła eks Arkadiusza Milika. Dziś nie przypomina dawnej WAG Jessica Ziółek od rozstania z Arkadiuszem Milikiem przeszła dużą metamorfozę. Wieloletnia partnerka znanego piłkarza, influencerka i projektantka mody dziś jest narzeczoną innego piłkarza. Ostatnio zrobiła się o niej głośno za sprawą wydanej książki „WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy". Zobacz na zdjęciach, jak na przestrzeni 10 lat zmieniła się Jessica Ziółek, dziś partnerka piłkarza Miłosza Mleczko.

📢 Okolice Aqua Toruń. Nowoczesne budynki, a za nim chaszcze W samym centrum Torunia, przy ulicy Bażyńskich, na terenie MOSiR-u powstaje nowoczesny budynek. Będzie się w nim mieściła normobaria. Niestety, teren obok, którym zarządza prywatny właściciel, wygląda okropnie. 📢 Siatka dilerów z Torunia rozbita. 200 funkcjonariuszy, 26 zatrzymanych, zabezpieczone narkotyki warte milion złotych Policjanci z komendy miejskiej w Toruniu i komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, przy wsparciu kontrterrorystów, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizowała się w handlu narkotykami. Zatrzymali 26 osób. 12 osób trafiło do aresztu. Część zatrzymanych to czynni pseudokibice piłkarskiego klubu z Torunia.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez na starówce Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Wszystko za sprawą "Kosmicznych otrzęsin UMK"! Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Gotyckie mury odkryte na toruńskim bulwarze? Zasypie się, albo je zaleje... Podczas czwartkowej sesji Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia przekonywał radnych, że odkryte na bulwarze relikty średniowiecznego kompleksu szpitalno-klasztornego św. Ducha należy zasypać i przykryć drogą, ponieważ w przeciwnym razie zostaną one zalane. Prezydent Michał Zaleski tłumaczył natomiast, co się wydarzyło na Glinkach. 📢 Poranna kawa - kiedy najlepiej wypić pierwszą kawę? O tej godzinie lepiej nie pić kawy Kiedy najlepiej pić kawę? W jakich godzinach w ciągu dnia wypić pierwszą i ostatnią kawę? Badania wykazały, że kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Stwierdzono, że picie kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty, zmniejsza ryzyko niewydolności serca a nawet zmniejsza ryzyko utraty słuchu. Picie kawy może także pomóc w odchudzaniu. Eksperci uważają jednak, że kawy lepiej nie pić w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć ona wówczas więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania. Sprawdź teraz, o jakiej godzinie najlepiej pić kawę.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Tych miejsc w Toruniu już nie ma. Ile z nich pamiętasz? Tak kiedyś wyglądały! Mamy archiwalne zdjęcia Chcielibyście wyjść do kawiarni, restauracji czy pubu, ale nie możecie? W takim razie usiądźcie wygodnie przed ekranami i ruszajcie z nami na spacer po toruńskich sklepach, lokalach i różnych miejscach, które już co prawda zniknęły z panoramy miasta, ale na pewno żyją jeszcze w Państwa pamięci.

