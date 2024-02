Przegląd prasy 6.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź!”?

Prasówka 6.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdźi zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

Prasówka 6.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w styczniu. Zobacz wybrane zdjęcia Zobaczcie kolejną cześć zdjęć z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Tym razem prezentujemy subiektywny wybór zdjęć pięknych pań, które pojawiły się w Hex Club Toruń w styczniu. 📢 Dorabianie na emeryturze 2024. Ile możesz zarobić dodatkowo? Grozi Ci utrata emerytury? Praca na emeryturze coraz częściej staje się koniecznością, choć nie brakuje przypadków, w których jest to znakomite rozwiązanie dla tych osób, które nie potrafią wyobrazić sobie funkcjonowania bez jakiejś aktywności zawodowej. Co istotne, możliwość ta jest dostępna i w wielu przypadkach jest bardzo korzystna. Są jednak sytuacje, w których dorabianie na emeryturze może doprowadzić do zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego. 📢 Szokujące absurdy na drogach. Nie uwierzysz w to co zobaczysz! Czy na polskich drogach widujecie czasem absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Więcej takich przykładów znajdziecie w naszej galerii.

📢 Duży zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Sprawdź, ile dostaniesz Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Najważniejsze zmiany, jakie czekają na pracowników w 2024. Co się zmienia? Nie tylko płaca minimalna! W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze? Sprawdź!

📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu w akcji! Gdzie zostawiają swoje auta? Oto zdjęcia Mówi się na nich potocznie "mistrzowie parkowania" lub "Janusze parkowania". Takie osoby są także w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim. Zostawiają swoje samochody w miejscach niedozwolonych i utrudniają życie innym uczestnikom ruchu. Zobacz kolejne przykłady takich zachowań! 📢 Emerytura będzie wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Zobacz!

📢 Nie wolno zwolnić pracownika przed emeryturą? Kogo dokładnie obowiązuje wiek ochronny? Do kiedy? W dzisiejszych czasach wielu pracodawców woli zatrudniać młodych pracowników niż tych doświadczonych. Osoby, które przekroczyły 50. rok życia i zostały zwolnione z pracy często mają duży problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z tymi, którzy zbliżają się do emerytury. Tu jednak z pomocą przychodzą przepisy i tak zwany wiek ochronny. Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika przed emeryturą? 📢 W krainie PRL-owskiego handlu. Odkrywamy fascynujące zdjęcia sklepów, marketów i targów ze zbiorów NAC Sklepy w czasach PRL-u kojarzą się nam z wieloma aspektami. Dla niektórych stanie w ciągnących się kolejkach, braki towarów na półkach oraz kartki na produkty to historia, do której nie chcą już wracać. Są też tacy, którzy wspominają czasy PRL-u z lekkim sentymentem, bowiem ówczesna rzeczywistość wiązała się z wieloma wyzwaniami i przygodami. Sprawdźcie sami, jak wtedy wyglądały sklepy, targi oraz markety.

📢 Dostaniesz 500 złotych bonusu finansowego dla seniorów w 2024 roku? Upewnij się, czy spełniasz warunki do przelewu Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Sprawdź informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku. 📢 Milionów emerytów dotkną te zmiany! Co zmienią obietnice rządu koalicyjnego? W trakcie swojego expose premier Donald Tusk obiecał wiele rzeczy - w tym również zmiany istotne z punktu widzenia emerytów i rencistów. Kluczowa obiecana zmiana ma dotyczyć kwestii waloryzacji świadczeń. Co ma się zmienić? Czy czeka nas druga waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych? 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Takich promocji nie było dawno! Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Zobacz szczegóły i zdjęcia! 📢 Dobre wieści dla emerytów. Seniorzy w lutym dostaną zwrot podatku za 13. i 14. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? 📢 Te warunki trzeba spełnić, by dostać "babciowe". Dla kogo 1500 złotych świadczenia? W ustawie budżetowej, którą już znamy, przewidziano 1,5 miliarda złotych na tzw. babciowe. Chodzi o finansowe wsparcie matek, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka. Wysokość świadczenia ma wynosić 1500 złotych. Co trzeba zrobić aby otrzymać te pieniądze. Jakie warunki będą musiały spełnić matki, aby otrzymać świadczenie.

📢 Tyle zarobisz w Toruniu i okolicy. Zobacz, które firmy i instytucje szukają pracowników i ile płacą Pracy można a nawet trzeba szukać przez cały rok. W lutym również ofert nie brakuje. Wśród firm poszukujących ludzi są zarówno duże zakłady jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Okazję na nową pracę mają m.in. nauczyciel przedszkola, fizjoterapeuta, pracownik biurowy i wielu innych. Oprócz oferty prezentujemy również zarobki jakie można uzyskać w danym zakładzie pracy. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 SZOK! Aż 5-6 tysięcy złotych za monety z PRL-u! To słynny rybak i nie tylko. Te monety królują na aukcjach! Licytacje styczeń-luty! Nawet kilka tysięcy złotych jest warta moneta pięciozłotowa z PRL-u. Słynny Rybak w licytacji przekracza 5 tysięcy złotych, a Statek Waryński nawet przebija jego wartość! Po ile chodzą teraz monety z PRL-u?

📢 W marcu podwyżki dla seniorów. Zobacz ile wyniesie najnowsza waloryzacja świadczeń Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Kilkaset złotych dla emerytów już w lutym! Niektórzy dostaną ponad 400 złotych! Już w lutym do części Polaków powrócą pieniądze odebrane im w ramach zaliczki podatku dochodowego ze świadczeń dodatkowych do emerytury, czyli z tzw. 13. i 14. emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął jakiś czas temu wysyłkę deklaracji podatkowych do tych milionów Polaków, którzy otrzymują z ZUS świadczenia. W przypadku niektórych emerytów oraz rencistów zwrot przekroczy nawet 400 złotych!

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Sprawdź, co można tanio kupić ze sklepu AMW Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć w naszej galerii. 📢 Te SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Cieszą się dobrą opinią kierowców! Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Pensje służby zdrowia w Polsce. Tyle zarabia lekarz, pielęgniarka i ratownik! W ochronie zdrowia gwarantowana najwyższa pensja minimalna wynosi 9201,92 zł brutto. Otrzymuje ją lekarz ze specjalizacją. Niższą otrzymują m.in. diagności, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci - wynosi ona 8186,53 zł brutto. Jednak stawki te wkrótce mają wzrosnąć. Wszystko zależy od tego, co wprowadzą nowelizacje sejmowe. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Najtańsze mieszkania od komornika w lutym. Już od 20 tys. zł! Licytacje i zdjęcia 20 tys. zł - z taką ceną na licytację wystawia komornik w lutym mieszkanie pod Brodnicą. Niewiele wyższe są ceny "M" licytowanych w kilku innych miejscach Kujawsko-Pomorskiego. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [6.02.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [6.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Te imiona dla dzieci symbolizują bogactwo i sukces. Królewskie imiona dla chłopców i dziewczynek [6.02.2024] Coraz większą popularnością cieszą się imiona z minionych wieków, które nosili wielcy władcy i królowie. Stanowią one bowiem wróźbę władzy, sukcesu i bogactwa. Oto lista imion dla chłopców i dziewczynek utożsamianych z potęgą i dobrobytem. Te imiona nosili królowie.

📢 Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić [6.02.2024] Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego organizuje w lutym kolejny przetarg. Do kupienia są jak zawsze wycofane z użytku wojskowe auta. Jest również sprzęt medyczny, muzyczny i sportowy. W galerii zamieszczamy ponad dwadzieścia pozycji, których chce się pozbyć wojsko. Ile trzeba zapłacić? 📢 Waloryzacja emerytury wyższa niż zapowiadano? Jest twarda deklaracja resortu! Prognozy waloryzacji Najnowsza zapowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznacza, że podwyżki emerytur będą większe niż jeszcze niedawno uważano. Prognozuje się wysokość co najmniej 12,3% waloryzacji 1 marca 2024 roku - jest to początkowa wartość, którą spekulowano przez większość 2023 roku. Jednak pod koniec zeszłego roku i w styczniu coraz częściej mówiło się o nieco niższej waloryzacji wynoszącej 11,9%. Teraz jednak ma to być "minimalny" wzrost świadczeń. Ile zatem wyniesie minimalna podwyżka świadczeń emerytalnych? Kiedy poznamy dokładne dane?

📢 Ta ulga przysługuje na dziecko. Zwrot prawie 7000 złotych na konto, ale pod jednym warunkiem Początek roku to nie tylko czas podsumowań, ale również okres składania deklaracji PIT 2024. Wśród różnych możliwości rozliczeń podatkowych, jedna ulga przyciąga szczególną uwagę rodziców. Zwrot prawie 7000 złotych na konto może stać się rzeczywistością dla tych, którzy podejmą pewien kluczowy krok. Zanim jednak zaczniesz marzyć o dodatkowej gotówce, sprawdź, czy spełniasz warunki, które otwierają drzwi do tej hojnej ulgi na dziecko.

📢 Waloryzacja emerytur. Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. Sprawdź o ile wrosną świadczenia Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 TikTok oszalał na punkcie tego trendu! W 2024 roku nadeszła era „mob wife” TikTok jako jedna z najpopularniejszych platform społecznych co chwilę wprowadza różne trendy w każdej dziedzinie życia. Nie ominęło to również strefy beauty. Twórcy z całego świata już dzielą się pomysłami na nowy makijaż dzienny. Co będzie modne w pierwszych miesiącach 2024 roku? Zapraszamy do lektury makijażowego miniporadnika.

📢 Renta alkoholowa 2024. O ile procent wzrośnie wskaźnik? Komu przysługuje świadczenie? Powszechnie stosowane określenie tzw. renta alkoholowa jest potoczną nazwą świadczenia przyznawanego osobom, które z powodu naruszenia sprawności organizmu straciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Kiedy dokładnie przysługuje prawo do pobierania świadczenia? Ile wynosi renta alkoholowa w 2024 roku i czy podlega waloryzacji? 📢 Kolejni mistrzowie parkowania z Torunia i regionu w akcji. Zobacz, gdzie zostawili swoje auta! Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Myślisz o hybrydzie? Te samochody hybrydowe są warte polecenia. Sprawdź, które są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 5.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Te pieniądze musisz dostać po śmierci bliskiej osoby. Zobacz ile wynosi zasiłek pogrzebowy i kiedy wzrośnie Śmierć bliskiej osoby oprócz naturalnego smutku po stracie niesie ze sobą również skutki finansowe. Trzeba zorganizować pogrzeb, który często przekracza zasiłek pogrzebowy otrzymywany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wynosi on 4 tysiące, ale zgodnie z zapowiedziami ma zostać podwyższony. O ile wzrośnie zasiłek pogrzebowy i kiedy?

📢 Toruń. Wielki powrót restauracji Sphinx na starówkę! Działała tu 21 lat. Znów będą chętni na shoarmę, burgery i steki? Od lutego restauracja Sphinx znów działa na starówce w Toruniu - w tym samym prestiżowym miejscu, gdzie mieściła się przez 21 lat. To kawałek gastronomicznej historii miasta. Czy dziś także znajdą się amatorzy shoarmy, dań z grilla i burgerów?

📢 Co zrobić, aby wywołać kał? Poznaj 10 sposobów na szybkie zrobienie kupy. Dzięki nim ułatwisz sobie wypróżnianie Powiedzmy to głośno – kupa jest ważna. Choć może wydawać się to błahe, kał (lub jego brak) może determinować nasz cały dzień (a nawet tydzień). Problemy z oddaniem stolca czy zaparcia to nic przyjemnego. Jak sobie z tym radzić? Poznaj 10 prostych sposobów, które ułatwią ci wypróżnianie. Wypróbuj je i poczuj tę lekkość! 📢 Komendant wojewódzki strażaków przekazał władzę dotychczasowemu zastępcy W poniedziałek (5 lutego) w Dworze Artusa w Toruniu odbyła się uroczystość przekazania władzy w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej. 📢 250 złotych dodatku do renty lub emerytury? To możliwe! Dla kogo ryczałt energetyczny? Obniżenie rachunków za gaz, prąd i ciepło są możliwe! Można to zrobić dzięki ryczałtowi energetycznemu. Jak z tego skorzystać? Jak otrzymać dodatkowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach może liczyć na ponad 250 zł dodatku. Co należy zrobić?

📢 Przy jakich zarobkach otrzymasz wakacje kredytowe 2024? Tak obliczysz swój dochód. Sprawdź, o jakich kwotach mowa Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym mogą nie być proste do wyliczenia. Znany już wiele szczegółów, a wsparcie ma być dostępne dla kredytobiorców, u których rata kredytu przekracza 40 proc. dochodu całego gospodarstwa domowego. Jakie zarobki i jaka ratą pozwolą otrzymać wakacje kredytowe 2024? Sprawdź dokładne wyliczenia.

📢 Awanse w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu W poniedziałek, 5 lutego, pięciu toruńskich strażaków odebrało awanse. 📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [02.02.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

📢 Widzisz u siebie te objawy? Takie są skutki wysokiego niedoboru witaminy B6 w organizmie. Nie lekceważ ich Witaminy pełnia kluczowa role dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. są niezbędne. Jedną z nich jest witamina B6. Ma ważną funkcję do spełnienia. Odpowiada m.in. za pracę układu nerwowego. Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i wchłaniana do krwiobiegu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy B6 odbija się na naszym zdrowiu.

📢 Masz taki samochód? Super. Te samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Sprawdźcie!

📢 Babcia która zawstydza aparycją! Yazemeenah Rossi to najpiękniejsza babcia na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Sprawdź szczegóły Zobaczcie najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym prezentujemy informacje o tanich domach do remontu, które zlokalizowane są w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów, cen i zdjęć znajdziesz w galerii. 📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Jak wysoka będzie kwota emerytury po waloryzacji w 2024 roku? Zobacz wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd. 📢 Stare, ale bezawaryjne. Te samochody robią po kilkaset tysięcy i ciągle są sprawne! Samochody, które mają ponad 10 lat wciąż sobie dobrze radzą na drogach. Niektóre modele komfortem nie ustępują dzisiejszym egzemplarzom. Starsze auta nie zawsze są jeżdżącymi złomami. Dlatego kupno takie samochodu nie zawsze wiąże się z późniejszymi kłopotami. Są modele, które dobrze znoszą upływ czasu i świetnie służą nowym właścicielom. Są dobrze wyposażone także pod względem bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że dość rzadko ulegają awariom, a koszty ich naprawy nie zrujnują właściciela. Oto starsze modele, które dobrze wypadły w raporcie niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Sprawdź!

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Adopcja psów w Toruniu. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom. Zobacz i adoptuj [ZDJĘCIA] Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 5.02.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 5.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Wysypiskiem na toruńskiej Winnicy, które powstało w w miejscu przyszłej budowy wieżowca, ma się zająć prokuratura Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadomił toruńską prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa na toruńskiej Winnicy, gdzie ktoś wysypał ogromne ilości ziemi niwelując teren, na którym ma powstać 80-metrowy wieżowiec. Nadal nie wiadomo, skąd te tony urobku się tam wzięły. Zmierzające na Winnicę ciężarówki musiały jednak zarejestrować kamery miejskiego monitoringu. 📢 Tak mieszka i żyje Julia Wieniawa. Jurorka "Mam Talent" pławi się w luksusie Julia Wieniawa mimo młodego wieku osiągnęła już wielki sukces. Jest znana aktorką. Spełnia się również jako piosenkarka. O jej popularności świadczy fakt, że w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 2 miliony osób. Właśnie rozpoczęły się nagrania programu "Mam Talent", w którym Julia Wieniawa będzie jurorką. Zobacz, jak żyje młoda polska gwiazda.

📢 Dostrzegasz te objawy? Tak zachowuje się organizm, gdy ma pasożyty. Jak się ich pozbyć? Sprawdź Coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że przyczyną złego samopoczucie mogą być pasożyty. Jak trafiają do ludzkiego organizmu i kiedy możemy się nimi zarazić? Sprawdź jakie są charakterystyczne objawy obecności pasożytów w naszym organizmie. 📢 Nikt tego nie przewidywał. 500 plus także dla emerytów! Zobacz, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska. 📢 Najlepsze stylizacje paznokci w sezonie zimowym 2023/2024. Co króluje wśród topowych stylizacji? Zobacz! I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Oto wyliczenia brutto i netto Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Pchli targ w Toruniu. Wrócił na parking przy ulicy Grudziądzkiej po krótkiej przerwie Na parkingu centrum handlowego "Kometa" w Toruniu odbyła się kolejna odsłona pchlego targu. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i do ogrodu. W ofercie ciekawe zestawy sprzętu Od początku roku Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła wiele przetargów na niepotrzebny sprzęt w armii. Jak zwykle jest duży wybór sprzętu warsztatowego, a także do ogrodu. Przedstawiamy ceny oraz zdjęcia sprzętu, którego pozbywa się Agencja Mienia Wojskowego 📢 Archeologiczny skarb na budowie Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu Na oczach dziennikarzy odbyło się otwieranie naczynia z pierwszej połowy XIV wieku, które znaleziono podczas budowy Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE na Jordankach w Toruniu. 📢 Postacie z Dragon Ball Z od SI wyglądają jak ekranizacja anime - są znakomite i szalenie realistyczne. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realistycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami.

📢 Toruń. Kina: "Orzeł", "Kopernik", "Echo", "Bałtyk", "Grunwald", "Flisak" na archiwalnych zdjęciach! [dużo zdjęć] Drzwi do kina mogły być nieszczelne, mogły skrzypieć, zawsze jednak były bramą do innego, wspaniałego świata. Z naszego archiwum fotograficznego staraliśmy się więc wybrać zdjęcia kinowych wnętrz. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 1.02.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

