Przegląd prasy (6.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Ostrzeżenie GIS 5.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 6.06.2024 Ostrzeżenie GIS 5.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

Prasówka 6.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternaste emerytury 2024 w wyjątkowej kwocie! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie!

📢 Gigantyczna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [4.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Bezterminowe prawa jazdy do wymiany! Kto i kiedy będzie musiał mieć nowy dokument? Zobacz szczegóły Bezterminowe prawa jazdy odchodzą do lamusa. Osoby je posiadający będą musieli wymienić dokument na taki z określoną datą ważności.

Prawo jazdy bez terminu ważności muszą wymienić osoby, które uzyskały taki dokument przed 18 marca 2013 r. Kiedy to zrobić? 📢 Od kiedy nowa minimalna krajowa? Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wyższa niż zwykle? Będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia! Wymóg nałożony przez UE będzie oznaczać wyższa minimalną pensję? Wiele na to wskazuje - już teraz ministerstwo prowadzi prace w tym zakresie, aby wprowadzić zasady wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej! To oznaczałoby podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o ponad 600 złotych! Jakie miałyby zasady ustalania minimalnej krajowej?

📢 Wille milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i nietuzinkowe nieruchomości Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu! Te piękne rezydencje i wille można kupić! Więcej w naszej galerii.

📢 Trzynasta emerytura co miesiąc? Tak, to możliwe. Zobacz komu się ona należy i gdzie złożyć wniosek! W polskim systemie świadczeń istnieje grupa emerytów, którzy mogą liczyć na trzynastą emeryturę wypłacaną co miesiąc. Sprawdź czy jesteś w tej grupie seniorów, a także, co należy zrobić, aby otrzymywać comiesięczne świadczenie. Czytaj dalej. 📢 To koniec abonamentu RTV! Nadchodzi nowa obowiązkowa opłata. To składka audiowizualna! Wiele mówi się o tym, aby zrezygnować z opłaty abonamentu RTV. Postulat ten znajduje odzwierciedlenie w pracach ekspertów. Ci zaś, wraz z byłym prezesem TVP, Janem Dworakiem opracowali propozycję rozwiązania obecnego problemu. W ich założeniu dobre by było wprowadzenie nowej ustawy o mediach publicznych. Telewizja Publiczna, a także i Polskie Radio, miałyby być finansowane z obowiązkowej opłaty audiowizualnej. Ta byłaby wpisana w podatek dochodowy pobierany przez Urzędy Skarbowe. Wstępnie mówi się o opłacie w wysokości 8-9 złotych miesięcznie.

📢 Zamontowałeś nową instalację LPG? Bez tej tabliczki twoje auto nie przejdzie przeglądu Nowy obowiązek dla właścicieli aut zasilanych gazem. Samochody, w których zainstalowano instalacje LPG muszą mieć w widocznym miejscu umieszczoną

tabliczkę z informacjami pozwalającymi na identyfikację firmy odpowiedzialnej za montaż instalacji. Bez tego nie przejdą obowiązkowego przeglądu rejestracyjnego. 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej energii. Masz je w domu W lipcu 2024 znacząco wzrosną ceny energii. Więcej będziemy płacić za prąd i za gaz. Warto już teraz zwrócić uwagę na urządzenia elektryczne. Specjaliści z PGNiG określili, które z domowych urządzeń zużywają najwięcej prądu. 📢 Zasiłek pielęgnacyjny. Kto może go otrzymać i jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

📢 Nowe ceny za gaz i prąd od lipca 2024 - tak wzrosną rachunki! Te osoby dostaną zniżki [6.06.24] Od lipca zapłacimy więcej za prąd i gaz. Rachunki za energię wzrosną o prawie 30 proc., a za błękitne paliwo o ok. 15 procent. Osoby o niższych dochodach mogą liczyć na bony energetyczne. Czytaj więcej. 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [6.06.2024 r.] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok. 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy [6.06.2024 r.] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku [6.06.24] Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [6.06.24] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać [6.06.24] Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [6.06.24] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [6.06.24] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto [6.06.24] Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [6.06.24] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [6.06.24] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [6.06.24] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [6.06.24] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [6.06.24] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Toruń pożegnał Zbigniewa Karolewskiego, kapitana Katarzynki II. Kondukt łodzi popłynął Wisłą [zdjęcia] Rodzina, przyjaciele, toruńscy wodniacy, a także zwykli mieszkańcy miasta pożegnali Zbigniewa Karolewskiego. W środowe popołudnie Wisłą popłynął uroczysty kondukt łodzi żegnających wieloletniego kapitana "Katarzynki II", który zmarł w ostatnią sobotę w wieku 70 lat. 📢 Groźny wypadek na DK10 na trasie Toruń-Bydgoszcz. Duże utrudnienia w ruchu drogowym, ruch wahadłowy W środę 5 czerwca ok. g. 17 doszło do groźnego wypadku samochodowego na drodze krajowej nr 10 na trasie Toruń-Bydgoszcz. 📢 Rewolucyjne zmiany w handlu w niedzielę. Więcej handlu, wyższe zarobki i dni wolne! Co ma się zmienić? Zmiany dotyczące handlowania w niedzielę są coraz częściej poruszanym tematem. Obecnie mówi się o projekcie ustawy, który zakładałby, że możliwe będzie robienie zakupów w każdą pierwszą oraz trzecią niedzielę miesiąca. Kluczowe jest to, że za taką pracę przysługiwałby dzień wolny oraz 200 procent wynagrodzenia za pracę właśnie w niedzielę. Co wiadomo na ten moment o pomyśle zmian?

📢 28. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu. Poruszający happening na starówce. Obejrzyjcie zdjęcia! "Widzialni/Niewidzialni" - tak nazywają się poruszające happeningi prezentowane w ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt na starówce. Mieszkańcy obejrzeć mogli taką artystyczną akcję dziś (05.06), a kolejną okazję będą mieli jeszcze jutro.

📢 Tragedia w Toruniu. Nie żyje 57-letni mężczyna rażony prądem 57-letni mężczyzna zginął rażony prądem w kamienicy przy ul. Lindego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Do zdrzenia doszło w środę, 5 czerwca, po południu. 📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach?

📢 Pod tym względem juniorzy Apatora Toruń wyjątkowi w PGE Ekstralidze, ale nie ma się czym chwalić. Teraz sytuację zmieni 16-latek? Bardzo skuteczni na Motoarenie i najsłabsi w PGE Ekstralidze na wyjazdach. Czy z takimi juniorami Apator Toruń może walczyć o medal? 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Dostaniesz 1000 zł dodatku do pensji. Kto i na jakich zasadach dostanie pieniądze? Zobacz szczegóły Specjalny projekt ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony przez Sejm. Poinformowała o tym ministra resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodatek 1000 złotych do pensji otrzymają m.in. pracownicy pomocy społecznej. Kto jeszcze?

📢 Takie są średnie emerytury w Polsce. Też tyle dostajesz? [TABELA i WYLICZENIA] Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domu do remontu można tutaj kupić. Co warto kupić? Na portalu OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń, które dotyczą tanich domów do remontu z regionu kujawsko-pomorskiego. Zobacz nasz najnowszy przegląd. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w galerii.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 05.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Toruń. To on włamał się do "Łącznika", delikatesów i restauracji na starówce! Młody recydywista ujęty dzięki sprawnej pracy policji Seryjny włamywacz, który grasował na starówce w Toruniu, ujęty przez policję! To ten 20-letni recydywista okradł Centrum Integracji "Łącznik", delikatesy przy ulicy Chełmińskiej oraz restauracje. 📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Zakończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic nie zwalniają tempa! Dalej parkują gdzie popadnie Mamy dla Was kolejne przykłady niekiedy mocno bulwersujących zachowań tzw. "mistrzów parkowania". Zobaczcie, jak oni zostawiają swoje samochody! Nie liczą się zupełnie z innymi użytkownikami dróg czy chodników. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest! 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu w regionie wkrótce wyłączą prąd! Zobacz, czy to dotyczy Twojej okolicy [miejscowości, daty] Spółka Energa Operator zaprezentowała najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Lepiej nie daj się zaskoczyć i sprawdź, czy będziesz mieć prąd! Więcej szczegółów w galerii. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 5.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Tyle zarobicie już wkrótce! Wzrost minimalnego wynagrodzenia od lipca i stycznia przyszłego roku! Płaca minimalna musi być zatwierdzona przez Radę Ministrów. O ile znamy już stawki na lipiec 2024 - i to od roku - o tyle wszyscy są żywotnie zainteresowani kwotą, jaką Rada Ministrów ustali na 1 stycznia 2025 roku! Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, propozycja minimalnej płacy na 2025 rok ma być przedstawiona do 15 czerwca!

📢 Firma Reflex w Wąbrzeźnie zwalnia pracowników. Co się dzieje? "Grupowego" brak Firma Reflex z siedzibą w Wąbrzeźnie to znany producent systemów do instalacji grzewczych i chłodzących. Zatrudnia około 600 osób. Niedawno zaczęła zwalniać pracowników. Co się dzieje? Ludzie pełni są niepokoju. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 05.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Cholesterol - te 5 zmian w diecie pomoże ci utrzymać zdrowy poziom. Zobacz których produktów musisz unikać Z wysokim poziomem cholesterolu można walczyć. By dieta była jednak skuteczna, warto pozbyć się niektórych "podbijaczy" cholesterolu. Poznaj jakich produktów unikać, by utrzymać swój poziom cholesterolu na dobrym poziomie i cieszyć się zdrowym i długim życiem.

📢 Niedobór żelaza - takie są objawy. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów.

📢 Torunianin trafi do księgi rekordów Guinnessa. Niezwykły wyczyn triathlonisty Takiego triathlonu świat jeszcze nie widział. W ostatni czwartek Adrian Kostera, pochodzący z Torunia triathlonista, zakończył trwające dokładnie rok wyzwanie polegające na pokonaniu najdłuższego dystansu w historii tej dyscypliny sportu. Teraz Kosterę czeka wpis do księgi rekordów Guinnessa. 📢 Wielka woda wokół Motoareny. "W tym miejscu nie ma kanalizacji deszczowej" Olbrzymie kałuże wody stojącej w okolicy Motoareny w niedzielne popołudnie, akurat w trakcie rozgrywanego na stadionie meczu żużlowców Apatora, wzburzyły kibiców. Wiele osób zwraca uwagę na to, że problem braku odpływu w tym miejscu powraca od lat. MZD przyznaje - odpowiedniej kanalizacji w feralnym miejscu... po prostu nie ma. 📢 Cześć i chwała bohaterom "Solidarności"! Toruń uczcił rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku Złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą działaczy "Solidarności" oraz żywą lekcją historii uczczono w Toruniu 35. rocznicę przełomowych wyborów do Sejmu i Senatu.

📢 Pożegnanie zmarłego kapitana drugiej "Katarzynki". Będzie to wielka uroczystość na Wiśle Zmarł Zbigniew Karolewski, który przez kilkanaście lat pływał po Wiśle za sterem drugiej "Katarzynki". Ludzie Wisły z Torunia i okolic pożegnają go z honorami. W środę na Wiśle pojawią się wszystkie pasażerskie jednostki pływające, a wśród nich "Katarzynka" z wieńcem.

📢 Tomasz Iwan był na hicie okręgówki: GLKS Dobrcz Wudzyn - Mustang Ostaszewo. Zdjęcia Mecz na szczycie w I grupie klasy okręgowej GLKS Dobrcz Wudzyn - Mustang Ostaszewo miał wyjątkowego gościa. Był nim Tomasz Iwan, były reprezentant Polski i kierownik kadry. 📢 W muzeum przy Łaziennej daj się zabrać w podróż "Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu" My już zwiedziliśmy wystawę poświęconą komunikacji miejskiej, a Państwo jeszcze nie? Warto zaległości nadrobić, bo wystawa jest naprawdę ciekawa i to nie tylko ze względu na tramwaje i autobusy. Będzie ją można zobaczyć w Muzeum Historii Torunia, czyli Domu Eskenów przy ul. Łaziennej do 17 listopada.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Obchody Święta Województwa 2024 w Toruniu. W programie są też wielki koncert i festiwal Na trzy dni zaplanowano obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W programie jest oczywiście cieszący się co roku wielkim zainteresowaniem koncert "Pod wspólnym niebem".

📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Toruń. Jan Ząbik spotkał się z fanami żużla w Hard Rock Pubie Pamela [zdjęcia] Opowieści o żużlu z lat sześćdziesiątych i o Marianie Rose, ale także refleksje na temat tego, co w świecie speedwaya dzieje się dziś - to wszystko czekało na uczestników spotkania z Janem Ząbikiem, wieloletnim zawodnikiem i trenerem Apatora Toruń, które odbyło się w Hard Rock Pub Pamela. Dla tych, którzy nie byli na nim obecni, mamy dobrą wiadomość - następne już we wtorek o godzinie 20:00.

📢 To ostatni rok 13. i 14. emerytury? Koalicjant chce zastąpić te świadczenia! Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru. 📢 Potop przy Motoarenie w Toruniu. Tak to wyglądało! Mamy wideo i zdjęcia! Zamiast ulic jeziora, zamiast bezpiecznej drogi jazda z duszą na ramieniu i obawami, czy auto przetrwa przymusową kąpiel. Kibice, którzy w niedzielne popołudnie wybrali się na mecz żużlowców Apatora na Motoarenię, nie mieli łatwego zadania, jeśli chcieli dostać się samochodem na parkingi przy stadionie. Po deszczu ulica Łukasiewicza zniknęła pod wodą.

📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Wielkie "ufff!!!" na Motoarenie po ostatnim wyścigu meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Aż takich emocji to się chyba nie spodziewaliśmy. Tak kibicowaliście swojej drużynie w tym trudnym meczu - zobaczcie zdjęcia z trybun! 📢 Zwiedzanie oczyszczonego Fortu XII i rajd rowerowy! Tak wyglądało Święto Twierdzy Toruń! Międzynarodowy Dzień Fortów jest hucznie obchodzony w Toruniu! Miłośnicy fortyfikacji mogli skorzystać z wyjątkowego wydarzenia, jakim było II Święto Twierdzy Toruń. Zaplanowano zwiedzanie oczyszczonego fortu XII i nie tylko!

📢 Ulewa na pchlim targu w Toruniu. Nie wszyscy odpuścili w taki deszcz Pchlemu targowi przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu tym razem towarzyszyła zła pogoda. Wpłynęła oczywiście na frekwencję.

📢 Takie auta to skarb. Mają ponad10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było na ostatnim w maju handlowaniu na parkingu CH Kometa. Są tu niezwykłe pamiątki Tradycyjnie tłumy odwiedzających pojawiły się w niedzielę na pchlim targu przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu - tym razem tę ostatnią majową. Znaleźć tu można ciekawe rzeczy, pamiątki. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 20 lat od zaginięcia dziennikarki "Nowości" Aleksandry Walczak. Gdzie jesteś, Olu? Mamy nowe archiwalne zdjęcia W nocy z 12 na 13 marca minęło 20 lat od zaginięcia Aleksandry Walczak, naszej redakcyjnej koleżanki. Dziennikarka rozpłynęła się jak we mgle i dotąd nic nie wiadomo o jej losach. Czy tę tajemnicę kiedykolwiek uda się rozwikłać? Szanse maleją z każdym rokiem. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.