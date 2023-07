Przegląd prasy (6.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop na lipiec 2023. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak 6.07.2023”?

📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny lipiec 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 1,5 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

Prasówka 6.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur od marca 2024. Takie są prognozy emerytur dla seniorów netto i brutto Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe emerytur. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku. 📢 W Toruniu gwałtowny wiatr powalił drzewo na samochód! Mamy zdjęcia z akcji strażaków! W Toruniu dzisiaj gwałtownie zerwał się bardzo mocny wiatr. Zaskoczył mieszkańców przebywających na spacerach i w pojazdach. Na ul. Przybyszewskiego powalił drzewo na jezdnię i samochód osobowy. Oto szczegóły!

📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto 5.07.2023 Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki? 📢 Tyle powinienś dostać za pracę w nocy. Ile jest warta nocna zmiana? Pracujesz w porze nocnej? Należy ci się specjalny dodatek! Za pracę w nocy dostaniesz więcej. Ile to jest od 1 lipca 2023 r.? Ile dostaniesz w kolejnych miesiącach? Kto dokładnie może liczyć na wyższą stawkę? Wyjaśniamy! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Te miasta w regionie lubią młodzi ludzie. Będziecie zaskoczeni. Sprawdźcie tę listę Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszkają najmłodsi ludzie. Co ciekawe, wbrew obiegowym opiniom, nie są to największe miasta w regionie. Gdy zobaczycie listę "najmłodszych miast" w województwie, będziecie zaskoczeni. Zdradzimy, że młodym szczególnie dobrze żyje się w powiecie brodnickim. A gdzie dokładnie? Sprawdźcie!

📢 Uwaga! Masz 180 dni na zrobienie tych badań! Zegar już tyka W Polsce przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. To oznacza spore zmiany i nowe obowiązki zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Co się zmienia? O czym mamy pamiętać? Od 1 lipca, kiedy odwołano ten stan zagrożenia epidemicznego, ruszył zegar - na niektóre rzeczy mamy 180 dni... na inne tylko 14! Oto szczegóły! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Najtańsze mieszkania od komornika: licytacje komornicze już od 68 tys. zł (lipiec 2023) 68 tys. zł - od tego poziomu zacznie się w lipcu licytacja kawalerki w Bydgoszczy. Mieszkań wystawionych przez komorników w niskiej cenie w Kujawsko-Pomorskiem jest jednak w tym miesiącu więcej. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 To niezawodne używane samochody. Są najmniej awaryjne według rankingu ADAC. Psują się najrzadziej w swojej klasie Kupno używanego samochodu to zawsze niewiadoma. Można trafić na świetny egzemplarz, który posłuży jeszcze wiele lat. Można tez niestety trafić na awaryjne auto. Wiele osób przed kupnem używanego samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może ranking przygotowywany przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody są najmniej awaryjne po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobacz szczegóły w galerii!

📢 To niewiarygodne. Te samochody mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej osób docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które mają 10 i więcej lat wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one które modele stosunkowo rzadko się psują i dobrze znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Bonusy zamiast podwyżek dla nauczycieli? Od 1 lipca 2023 roku zyskują również mundurowi W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek?

📢 Emerytura po mężu na nowych zasadach! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki? 📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Spodziewaj się kontroli skarbówki. Taka będzie kara W 2023 roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontroli będą poddawani przede wszystkim ci, którzy skorzystali z ulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać!

📢 Lekarze specjaliści przyjmujący bez skierowania. Do kogo dostaniesz się od razu? Pojawienie się jakichkolwiek objawów pokazujących pogorszenie zdrowia powinno być dla nas alarmujące. Przede wszystkim powinniśmy udać się wtedy po poradę do lekarza. Nie zawsze jednak wystarczy lekarz rodzinny. Czasem musimy udać się do specjalisty. W niektórych przypadkach niezbędne jest okazanie skierowania od np. lekarza rodzinnego. Są jednak specjaliści, którzy przyjmują na NFZ bez skierowania. Do kogo możemy się więc udać? Kto zaś wymaga skierowania?

📢 Ostrzeżenie! Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Ważna podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 Z ostatniej chwili! W jajkach znaleziono Salmonellę! Masz je w domu? Zwróć je do sklepu - ostrzeżenie z 5 lipca! W specjalnym oświadczeniu Kaufland poinformował o tym, że niektóre jajka są zakażone pałeczkami Salmonella Enteritidis. Wciąż poszukiwane jest źródło zakażenia, jeśli chodzi o zakażone hamburgery! Jeszcze wcześniej ostrzeżenie przed konkretnymi jajami konsumpcyjnymi. Okazało się, że na ich skorupce znajduje się Salmonella Enteriridis. GIS dodatkowo ostrzega przed korzystaniem z konkretnych produktów zarówno spożywczych, jak i takich do codziennego użytku. Problemem są toksyczne substancje, szkło i bakterie w produktach. Czego nie należy trzymać w domu? Co robić z wycofanymi produktami? Co nam zagraża? Zobaczcie!

📢 Te 10-letnie samochody mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Ty też możesz je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć.

📢 Od lipca nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie dodatkowe pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły! 📢 Dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie! 📢 Musisz zrzucić zbędne kilogramy? Prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Toruń. Atak maczetą w środku nocy na Mostowej. Krzysztof J. chciał zabić z zazdrości? Proces wrócił na wokandę Te sceny jak z horroru rozegrały się w nocy w mieszkaniu przy ul. Mostowej na starówce w Toruniu. Krzysztof J. wdarł się do lokalu z maczetą i ciężko ranił śpiącego tu mężczyznę. Napastnik uciekł i ukrywał się we Włocławku. Proces mężczyzny w poniedziałek (03.07) wrócił na wokandę sądu.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale! 📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Zobacz, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych.

📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Miriam Aleksandrowicz nie żyje. Legenda polskiego dubbingu miała 65 lat Zmarła Miriam Aleksandrowicz, polska aktorka i reżyserka dubbingowa, znana z podkładania głosu w wielu kultowych filmach i serialach, między innymi w popularnym na początku XXI wieku „Chojraku – tchórzliwym psie”, gdzie wcieliła się w rolę Muriel. O jej śmierci poinformował Andrzej Golimont, prezes Szpitala Praskiego w Warszawie, wieloletni przyjaciel aktorki, a także siostra zmarłej.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Poważne pożary lasu i trawy w Toruniu oraz powiecie! Strażacy mają pełne ręce roboty! Dzisiaj strażacy poinformowali o dwóch akcjach zwalczania pożarów traw oraz lasu. Działali zarówno w toruńskich Kluczykach, jak i w Czarnym Błocie. Oto szczegóły! 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [5.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez :D

📢 "Piękna Lucynda" w Toruniu. W piątek ma premierę w Teatrze Muzycznym W piątek 7 lipca w Teatrze Muzycznym premierę będzie miał spektakl "Piękna Lucynda". To sztuka Mariana Hemara sprzed 60 lat, prezentowana w uwspółcześnionej wersji. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo! 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Prace nad koncepcją trzeciego mostu drogowego w Toruniu. Kiedy będzie budowany? Władze Torunia robią pierwszy krok w kierunku budowy trzeciego mostu drogowego. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg, w którym szuka wykonawcy dokumentacji dla Zachodniej Przeprawy Mostowej. Ma być gotowa w połowie 2025 roku. 📢 Makabryczna kraksa na Motoarenie. Żużlowiec Apatora w szpitalu. Jaki jest stan zdrowia poszkodowanego? Oskar Rumiński i Emil Poertner brali udział w koszmarnej kraksie na Motoarenie. "Najgorszy wypadek, jaki widziałem w tym sezonie" - skomentował jeden z kibiców. Dla Duńczyka to praktycznie koniec sezonu. 📢 Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Zobacz najśmieszniejsze fuszerki polskiego internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Niezawodni elektrycy, bohaterowie naszych gniazdek? Zdecydowanie nie. Tym razem do czynienia mamy z elektrykami wysokich napięć i niskich lotów. Największe buble, wpadki i fuszerki monterów instalacji elektrycznych polskiego internetu rozbawiają do łez. Takich fikołków ze strony "fachowców" jeszcze nie widziałeś. Zobacz, jakie skarby kryje w sobie nasza galeria zdjęć.

📢 Ratujemy kocią rodzinę ze stodoły w Złotorii. Trwa zbiórka na leczenie matki i kociąt Leczenie, sterylizacja i utrzymanie kociej mamy oraz piątki jej potomstwa to cel zbiórki ogłoszonej przez Patrycję Maciąg, wolontariuszkę, która od lat pomaga zwierzętom w Toruniu i okolicach. 📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Szok! Złamane drzewo uszkodziło kilka pomników na cmentarzu na ulicy Antczaka w Toruniu Złamane drzewo uszkodziło kilka pomników na cmentarzu na ulicy Antczaka w Toruniu. Lipiec jest wyjątkowo pechowy dla tej nekropolii. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Kontrowersje. Grzegorz B. wybrany do rady nadzorczej SM Rubinkowo. 269 głosów "za" Grzegorz B. cieszy się nieustającym zaufaniem członków Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo. Były dyrektor SP nr 8 oskarżony karnie w związku z krzywdą polonistki ponownie wybrany został do rady nadzorczej spółdzielni. I to naprawdę licznymi głosami!

📢 Oto skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? To mówią eksperci! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 05.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 5.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 5.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Wypadają ci włosy i jesteś ciągle zmęczony? To może być niedobór cynku. Sprawdź jakie objawy daje brak tego mikroelementu Cynk jest niezwykle istotnym mikroelementem do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dlatego tak ważne jest. by nie dopuszczać do jego niedoboru. Gdy brakuje cynku w organizmie człowieka dopadają charakterystyczne objawy. Jakie?

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 5.07.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 5.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku 5.07.2023 Wymiana banknotów 2023. O jakie pieniądze chodzi? Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić? Posiadacz banknotu ma obowiązek wymiany. Masz te banknoty? Szybko je wymień, ponieważ tracą na ważności i wartości. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że do 2024 roku trzeba pozbyć się tych banknotów. Sprawdź szczegóły!

📢 Toruń. Niesamowite znalezisko pasjonatów. To prawdopodobnie przedmiot z X wieku! Pasjonaci z grupy "Weles" natknęli się na nietypowe znalezisko w lesie w gminie Wielka Nieszawka pod Toruniem. Prawdopodobnie jest to topór, pochodzący z okresu początków państwa Polskiego. Przedmiot trafił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dokładnie opisze jego historię. 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023. 📢 Tak prywatnie wygląda Małgorzata Opczowska z Pytania na śniadanie. "Jest cudowna" - zachwycają się internauci Małgorzata Opczowska-Łęska jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z "Pytania na śniadanie", które do niedawna prowadziła w parze z Łukaszem Nowickim. Co wiemy o prezenterce? Jak wygląda jej życie prywatne? Sprawdziliśmy, jak gwiazda TVP wygląda na co dzień! Zobacz zdjęcia Małgorzaty Opoczowskiej-Łęskiej!

📢 Zmiany kadrowe w diecezji. Lektorami zostali znany aktor i były wiceprezydent Torunia Sporo decyzji personalnych podjął w ostatnich tygodniach ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Wiesław Śmigiel. Mianowani zostali między innymi nowi wikariusze i kanonicy kapituły katedralnej. 📢 Tak mieszka Ania Bardowska z programu Rolnik szuka żony. Huśtawki i strefa relaksu w ogrodzie [zdjęcia] Anna i Grzegorz Bardowscy niespełna rok temu przeprowadzili się do nowego domu. Uczestnicy 2. edycji programu "Rolnik szuka żony" na bieżąco relacjonują postępy prac przy wykańczaniu swojej wymarzonej nieruchomości. W ostatnich tygodniach skupiają się przede wszystkim na urządzeniu ogrodu. Powstała już strefa odpoczynku, a ich dzieci mogą korzystać z huśtawek i piaskownicy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Toruń. Drugi proces Ślązaka za seksualne wykorzystanie dziewczynki pod Chełmnem Joasia została seksualnie wykorzystana przez krewniaka ze Śląska sześć lat temu, w rodzinnym domu na wsi w powiecie chełmińskim - ustaliła prokuratura. 6 lipca w Toruniu ruszyć ma drugi proces Dominika G. Dlaczego ta sprawa trwa tak długo? Pokrzywdzona ma już 19 lat i jej krzywda kolejny rok jest "przedmiotem postępowania".

📢 Pod Dębową Górą powstanie nowe osiedle. Zobacz wizualizację! Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego już wkrótce ruszy z budową Osiedla Mieszkaniowego Pod Dębową Górą. Zaniedbany dotąd teren w atrakcyjnej części Torunia przestanie straszyć i zyska zupełnie inny wygląd. 📢 Toruńskie Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące ma nowego dyrektora. To dr Beata Trapnell Od 1 września Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu kierować będzie dr Beata Trapnell, która wygrała właśnie konkurs na stanowisko dyrektora tej szkoły. 📢 Toruń. Na starówce ruszyły zdjęcia do nowego filmu. Producent szuka statystów W Toruniu ruszyły zdjęcia do filmu "Sezony" w reżyserii Michała Grzybowskiego. Główną rolę w produkcji zagra Łukasz Simlat. Producenci filmu szukają w Toruniu statystów do roli widzów w teatrze.

📢 Toruń. 13-latka zginęła na ulicy Podgórskiej. Od lat trwa walka o przejście dla pieszych w tym miejscu. Decydenci odmawiali... 13-letnia dziewczynka zginęła w poniedziałek 3 lipca pod kołami volkswagena na ulicy Podgórskiej na Rudaku w Toruniu. Okoliczni mieszkańcy i radni od lat alarmowali władze miasta: tutaj konieczne jest przejście dla pieszych! Decydenci zawsze odmawiali, wskazując m.in. na małe natężenie ruchu.

📢 Proces mordercy z ulicy Chełmińskiej. Jaki wyrok otrzymał zaatakowany nożownik? Handel i transport wiślany były bardzo dochodowe. W walce o klientów właściciele parostatków korzystali z różnych forteli. Opłacało im się na przykład rejestrować statki w Prusach, ponieważ dzięki temu mogli prawie bez przeszkód pracować za granicą. 📢 Lovenda Kujawska w Leszczach niedaleko Inowrocławia kusi kolorami i zapachem lawendy. Zobaczcie zdjęcia i wideo Jesteś miłośnikiem lawendy? Zatem spiesz się! Bo w Leszczach pod Złotnikami Kujawskimi nadchodzą żniwa. Póki co jednak możemy się cieszyć bajecznie fioletowym polem i urzekającym zapachem. 📢 Najlepsze romantyczne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu możesz się umówić na randkę W województwie kujawsko-pomorskim nie brakuje urokliwych krajobrazów i ciekawych obiektów, do których można zabrać drugą połówkę. Szukasz najlepszych miejscówek na Kujawach i Pomorzu, by wybrać się tam ze swoją ukochaną osobą? A może chcesz wykonać ciekawą sesję fotograficzną i pochwalić się oryginalnymi fotkami wśród znajomych? Podpowiadamy, gdzie najlepiej się wybrać. Oto top lista - najpiękniejsze miejsca w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem internautów.

📢 Są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poradzili sobie uczniowie w Toruniu i kraju? Uczniowie z dużych miast lepsi od swoich rówieśników z małych miasteczek, a test z języka angielskiego napisany lepiej niż polski i matematyka. Takie są m.in. wnioski z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat wyników egzaminu ósmoklasisty.

📢 Rozpoczęły się wykopaliska archeologiczne na toruńskim bulwarze W poniedziałek rozpoczęły się wykopaliska archeologiczne na toruńskim bulwarze w miejscu, gdzie jesienią zostały odkryte pozostałości kompleksu klasztoru św. Ducha. Zgodnie z programem archeolodzy rozpoczną od badań nieinwazyjnych, chociaż zanim wytoczą georadar, będą musieli uporządkować wykop. Przez kilka miesięcy nie był on zabezpieczony, co niestety widać. 📢 Toruń. Rodzinne kibicowanie na Motoarenie. Tak dopingujcie Anioły w tym sezonie! [zdjęcia] Nie od dziś torunianie kibicują swojej ulubionej drużynie żużlowej całymi rodzinami. W naszej galerie zebraliśmy najlepsze zdjęcia najmłodszych kibiców Apatora Toruń i ich rodziców z obecnego sezonu. Jeśli kibicujecie w takim gronie na Motoarenie, to na pewno wypatrzycie na nich również siebie.

📢 Toruń. "Na produkcję od zaraz" - ogłaszają firmy. TZMO, PAK, SMP i wielu innych. Ile płacą? Widać rosnący głód rąk do pracy w zakładach produkcyjnych w Toruniu i okolicy. "Na produkcję od zaraz" - tak na początku lata zaczyna się już wiele ogłoszeń rekrutacyjnych. Ale czy pracodawcy w potrzebie są w stanie rywalizować o kandydatów finansowo? 📢 Mieszkania i działki inwestycyjne w Toruniu. Co aktualnie jest w ofercie miasta? Tereny inwestycyjne, powierzchnie magazynowe, lokale mieszkalne i użytkowe - miejska propozycja dla biznesu jest szeroka. Sprawdzamy, co obecnie jest w mieście oferowane na sprzedaż. 📢 Waloryzacja emerytury w lipcu 2023. Najważniejsze zmiany dla emerytów od 1 lipca W lipcu dochodzi do ważnych zmian z punktu widzenia emerytów! Ich świadczenia są coraz wyższe, a zmiana w 2023 roku oznaczała konkretną waloryzację emerytur. Od lipca emerytury wyższe o nawet kilkaset złotych to tylko część zmian! Co dostaną emeryci od 1 lipca 2023 roku? Na co mogą liczyć? Jak przebiega waloryzacja?

📢 Tak nocą bawi się Toruń w Bajka Disco Club. Gorące rozpoczęcie wakacji. Zobaczcie, co się działo! [zdjęcia] Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta. Atmosfera w tym miejscu bywa bardzo gorąca. Nie inaczej było na imprezie rozpoczynającej wakacje. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprezy w tym miejscu. Działo się sporo! 📢 Kibice na meczu Apator - Unia. Mamy nowe zdjęcia z trybun! For Nature Solutions Apator Toruń w piątkowy wieczór pokonał Unię Leszno. Kilka tysięcy najwierniejszych fanów oglądało efektowne zwycięstwo swojej drużyny. Tak torunianie kibicują żużlowcom - zobaczcie zdjęcia kibiców!

📢 Te rzeczy można kupić od wojska! Sprzęt na sprzedaż od Agencji Mienia Wojskowego. Militaria, odzież, i akcesoria codziennego użytku. ZDJĘCIA Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt i akcesoria. Niektóre z tych rzeczy można kupić w dobrej jakości, po okazyjnej cenie. Jakie przedmioty konkretnie sprzedaje wojsko? Sprawdź listę rzeczy, które można nabyć od Agencji Mienia Wojskowego!

📢 Od euforii do rozczarowania. Nowe zdjęcia kibiców "Aniołów" na Motoarenie For Nature Solutions Apator w kiepskim stylu przegrał na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa. Było początkowo sporo radości, ale im bliżej końca meczu, tym "Aniołom" wiodło się coraz gorzej. Fani nie mogli uwierzyć, że ten mecz można było przegrać. Mamy nowe zdjęcia kibiców na Motoarenie podczas meczu Apator - Wlókniarz.

📢 Toruń z lat 90. na zdjęciach Alicji Piotrowskiej. Na Jej imieniny i ku pamięci Toruńskie Spacery Fotograficzne zapraszają 21 czerwca do siedziby TNT przy ul. Wysokiej w Toruniu na spotkanie poświęcone zmarłej w marcu członkini TSF a także naszej wieloletniej fotoreporterce, Alicji Piotrowskiej. My również do tych wspominków się dołączamy, publikując na stronie internetowej „Nowości” obszerną galerię zdjęć jakie zrobiła Alicja.

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Toruń. Dramatyczne skutki burzy. Wichura nie ominęła cmentarza przy ul. Antczaka. Zobacz zdjęcia! Burza, która przeszła wczoraj (02.07) przez Toruń powaliła wiele drzew. Wichura nie ominęła cmentarza przy ul. Antczaka. Poważne zniszczenia są na przynajmniej połowie nekropolii. Zobaczcie zdjęcia z tego miejsca!