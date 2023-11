Przegląd prasy 6.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowa tabela waloryzacji emerytur 2024. Aktualizacja danych po wyborach - wyliczenia brutto i netto [6.11.2023]”?

Prasówka 6.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur 2024. Aktualizacja danych po wyborach - wyliczenia brutto i netto [6.11.2023] Ile pieniędzy dostaną emeryci od 1 marca 2024 roku? Mamy dobre informacje - ponowie będą to rekordowe kwoty, choć wynikające także z wysokiej inflacji w pierwszej połowie obecnego roku. Sprawdź najnowsze prognozy waloryzacji emerytur i rent - prezentujemy wyliczenia i wyjaśniamy sytuację związaną z waloryzacją emerytur po zakończonych wyborach parlamentarnych.

📢 Rasy psów, które mogą zostać same w domu. One sobie radzą z samotnością [6.11.2023] Psy to z reguły miłośnicy towarzystwa człowieka. Kochają obecność swojego właściciela. Niektóre rasy psów jednak zdecydowanie lepiej znoszą nieobecność swojego pana w domu. Zobaczcie, które psy możemy zostawić w domu. To idealne rasy dla singli i osób, które często muszą wyjść z domu. Sprawdźcie koniecznie.

📢 Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała Wynagrodzenie w polskim wojsku dzieli się na kilka części. Zasadnicza płaca zależy od stopnia, jaki posiada dana osoba. Do tego dochodzą różne dodatki i świadczenia, jakie można otrzymać. Zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

Prasówka 6.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy podatek od samochodu od 2024. Znamy zasady i wyliczenia opłaty Zgodnie z unijnymi zasadami już w przyszłym roku ma wejść w Polsce podatek ekologiczny od samochodu zwany podatkiem spalinowym. Zobacz jakie są założenia opłaty – kto musi ją uiścić, jak uniknąć podatku oraz jakie mogą być stawki.

📢 Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [6.11.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [6.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [6.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [6.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Takimi samochodami jeździli nasi ojcowie i dziadkowie w PRL. Zobacz archiwalne zdjęcia Dotarliśmy do unikatowych zdjęć sprzed kilkudziesięciu laty, które pokazują jakimi samochodami jeździli nasi rodzice i dziadkowie. Zobacz w galerii samochody i inne pojazdy z lat 50, 60, 70 i 80. 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 06.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Ruszyło Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji Nauki, Biznesu i Samorządu! Mamy zdjęcia! W Toruniu ruszyło naukowo-technologiczne wydarzenie, czyli Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu. W hotelu Filmar spotkali naukowcy oraz eksperci. Wydarzenie rozpoczęło się w niedzielę 5 listopada, a ma potrwać do wtorku 7 listopada. A jak było dnia pierwszego? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP - już od 58 tysięcy złotych! Oferty w listopadzie (zdjęcia) W listopadzie PKP wystawia na sprzedaż kilkanaście mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem. Ceny są naprawdę niskie: już od 58 tys. zł za trzypokojowy lokal. Do kupienia są "M" w Lipnie, Chełmży, Grudziądzu, Kcyni, Inowrocławiu i innych miastach.

📢 Bardzo ważna informacja od ZUS! Dotyczy emerytur oraz innych świadczeń. Nie przegap! Zagadnienia związane z emeryturami i świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są zawsze na czasie i ważne dla wielu osób. To właśnie tam kształtuje się nasza przyszłość finansowa i stabilność życiowa po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej. Dlatego niezwykle istotne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami i informacjami, które mogą wpłynąć na nasze świadczenia emerytalne oraz inne wsparcie ze strony ZUS.

📢 Specjalny dodatek pieniężny dla emerytów. Kto musi składać wniosek, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Większość emerytów z niecierpliwością co miesiąc oczekuje na pieniądze. Wielu z nich może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Nie wszyscy jednak muszą składać wniosek, by dostać to świadczenie. Kto jest uprawniony do otrzymania wraz z emeryturą dodatkowych pieniędzy?

📢 Wojskowa emerytura bardzo wysoka. Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Nowe meble od skarbówki za pół ceny w Kujawsko-Pomorskiem! Głównie marka "Klose" Urząd Skarbowy wystawił na licytację ponad setkę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose", z salonu spółki KMK Kolekcja Mebli. Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 50 proc. wartości. Jak je kupić? Zobacz szczegóły w naszej galerii. 📢 Wsparcie sąsiedzkie za pieniądze. 1 listopada wszedł w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wszedł w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Co lepsze dla seniora - 13. i 14. czy emerytury bez podatku? Kto straci? Pojawiły się pierwsze powyborcze propozycje Hasłem dotychczasowej opozycji, gdy szła na wybory, było "Nic co dane, nie zostanie zabrane". Wybory są już za nami, zaczęły się pojawiać też konkretne propozycje, które rzucają cień wątpliwości na to hasło. Odpowiada za to jeden z liderów Trzeciej Drogi, przywódca Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekonuje on, że emerytura bez podatku jest lepsza od trzynastki i czternastki? Jak jest faktycznie? Dla kogo byłaby to zmiana korzystna, a kto by na tym stracił?

📢 Urodziłeś się w tych latach? Możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to wiedzieć Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą!

📢 To takie są stawki są w branży budowniczej! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani? 📢 Pieniądze za staż małżeński? Na takie świadczenie będą mogli liczyć seniorzy. Wszystko zależy od decyzji polityków Trwanie w związku małżeńskim przez lata może okazać się opłacalne. Za długoletnie pożycie będzie można otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Tak przynajmniej wynika z pomysłu, którym ma się zająć Senat. Na jak wielkie kwoty będą mogli liczyć małżonkowie?

Kwoty będą się różnić w zależności od stażu. 📢 Uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!

📢 Największe absurdy drogowe w Polsce. Kto to wymyślił? Nie uwierzysz w to co tu zobaczysz! Czy na polskich drogach często widujecie absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Zresztą zobaczcie sami! 📢 Cenna dziesięciogroszówka kosztuje 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Sprawdź szczegóły Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku.

📢 Takie są najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy! 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Wysokie wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Zobacz najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Te towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Oto, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii. 📢 Wiemy, kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024! Poznaj szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy. 📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u [6.11.2023] Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [6.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza. 📢 Przedwojenne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu kiedyś mieszkańcy spędzali czas - zobacz stare zdjęcia [6.11.2023] Gdzie kiedyś czas spędzali mieszkańcy miast w naszym regionie? Dzięki archiwalnym zdjęciom, wiemy które miejscówki były szczególnie popularne w okresie międzywojennym - w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, ale też mniejszych miastach i uzdrowiskach. Zobaczcie stare zdjęcia.

📢 Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok [6.11.2023] Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem. 📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta [6.11.2023] Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie.

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia. Na nich można zarobić [6.11.2023] Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u. 📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [6.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [6.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [6.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [6.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Rekordowe ceny za prąd w 2024 roku? Zapowiedzi są niepokojące. Ile zapłacimy za prąd 2024? Te podwyżki są gigantyczne! Prezes Urzędu Regulacji Energetyki otrzymał już wnioski od sprzedawców energii elektrycznej. To właśnie tam wskazują oni, za ile chcą sprzedawać prąd dla domów. Na bazie wniosków ustalone zostaną ceny prądu dla gospodarstw domowych na 2024 rok. Według wstępnych informacji wiemy, że taryfy mają być wyższe nawet o 100 procent i więcej! Gigantyczny wzrost cen prądu 2024 odczują dotkliwie Polacy. Na co powinniśmy się szykowac?

📢 Te osoby nie mogą mieć prawa jazdy. Oni nie mogą być kierowcami [6.11.2023] Przeciwskazanie do posiadania prawa jazdy stanowią m.in. wszelkie poważne zaburzenia psychiczne wrodzone, a także te spowodowane chorobą. To jednak nie jedyne powody, które stoją na przeszkodzie zostania kierowcą. Zobacz, kto nie może zdawać egzaminu na prawo jazdy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [6.11.2023] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [6.11.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Toruńskie schronisko dla zwierząt od 60 lat pomaga porzuconym czworonogom. Najwięcej jest psów i kotów, choc nie brakuje również innych małych zwierząt. Praktycznie codziennie do schroniska trafiają nowi lokatorzy. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Za każdym zwierzakiem kryje się osobna historia. Może któryś pies szczególnie wam się spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 Morsy w Pieckach. Było dużo śmiechu, radości i zabawy - mamy zdjęcia z kąpieli Tradycyjnie w niedzielne południe morsy z Bydgoszczy i okolic spotkały się w Pieckach. Nad Jeziorem Jezuickim zażywali zimnych kąpieli. 📢 Toruń Open 4. Turniej w Darta w Przepompowni. Tak przebiegły zawody! W pubie Przepompownia zorganizowano 4. Turniej w Darta. Wpisowe wyniosło 20 złotych, a dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody finansowe. Jak wyszło? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Trzeci mini ZLOT skuterów w Toruniu! Tak było przed galerią COPERNICUS! Dzisiaj, w niedzielę 5 listopada odbyły się trzeci mini ZLOT skuterów Vespa. Na parkingu Galerii COPERNICUS stawili się posiadacze skuterów Vespa, aby wspólnie zaprezentować swoje pojazdy. Jak było na wydarzeniu? Zobaczcie sami! Mamy zdjęcia w galerii: 📢 Taką emeryturę dostaniesz w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Pchli targ w Toruniu. Co w listopadzie można tu kupić i sprzedać? Tradycyjnie w niehandlową niedzielę wielu wystawców i odwiedzających pojawiło się na pchlim targu organizowanym na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu.

📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! 5.11.2023 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają na adopcję Właściwie nie ma dnia by do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu nie zawitał nowy lokator. Najczęściej są to psy i koty. Zwierzęta trafiają tam, gdyż albo same uciekły albo zostały porzucone przez dotychczasowych właścicieli lub im odebrane. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Jedne nowego właściciela wypatrują od miesięcy, inne niedawno przyszły na świat. Może któryś wam się szczególnie spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii. To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Takie są skutki picia ciepłej wody. To się dzieje, gdy pijesz ciepłą wodę na czczo - zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy albo od szklanki wody z cytryną. Coraz więcej osób sięga też po ciepłą wodę, zwłaszcza na czczo. Jest to bardzo popularne głównie ze względu na wiele właściwości zdrowotnych. Jakie są zalety i wady tego rytuału? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. Jakie są zalety i wady picia ciepłej wody? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę na czczo? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Znakowanie mieszkań - tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Oto sekretne znaki złodziei Jak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść? Warto to wiedzieć, zwłaszcza że w ostatnich latach w Polsce liczba włamań do do domów i mieszkań stale wzrasta. Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Często zostawiają znaki i zaszyfrowane wiadomości przy nieruchomościach, które planują odwiedzić. Mają również specjalne sposoby, by sprawdzić, czy lokatorzy wyjechali na dłużej. Poznaj teraz sekretne znaki złodziei - tak oznaczają mieszkania, które chcą okraść. 📢 Niedobór żelaza - pierwsze objawy. Tak można rozpoznać niedobór żelaza w organizmie Niedobór żelaza może dawać zaskakujące objawy. Ten składnik odżywczy jest o wiele ważniejszy dla organizmu, niż wiele osób uważa. Niedobór żelaza może wystąpić nawet mimo bogatej i zróżnicowanej diety. Jeśli nie dostarczamy wystarczającej ilości żelaza, pojawia się wiele skutków ubocznych, może także rozwinąć się anemia. Warto wiedzieć, jakie są objawy niedoboru żelaza. Zignorowanie tych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. Poznaj teraz w naszej galerii pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę.

📢 Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis" na odważnych zdjęciach. To nowa gwiazda TVP Michalina Olszańska to polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne fotografie aktorki! 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 05.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 5.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Wzrosną ceny nie tylko paliwa! Co jeszcze podrożeje? To produkty, które kupujesz! Rosnące ceny paliw stają się coraz większym problemem. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce paliwo wróci do bardzo wysokich cen, a jednocześnie w parze z nim podwyższone zostaną ceny innych produktów. Wśród nich znajdują się też takie, które niemal każdy z nas na co dzień spożywa w domu. Nie będą to jednak lawinowe wzrosty cen, jak miało to miejsce rok temu.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 5.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Masz te objawy? To może być początek Alzheimera? Jak rozpoznać tę podstępną chorobę? Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która często niezauważona rozwija się latami. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Jakie zmiany są charakterystyczne dla choroby Alzheimera? Na co zwrócić uwagę, by wcześni wykryć chorobę? Sprawdź czy charakteryzuje się choroba Alzheimera. 📢 Tak odróżnić grzyby jadalne od trujących. Niektóre pomyłki mogą być śmiertelne. Zwróć uwagę na te drobne różnice! Najbardziej niebezpieczne grzyby w Polsce. Te gatunki podszywają się pod grzyby jadalne, a pomyłka może kosztować nawet życie. Wybraliśmy kilka gatunków, które bardzo łatwo pomylić. W czasie grzybobrania zwróćcie uwagę na te drobne różnice. Te grzyby można pomylić z trującymi gatunkami.

📢 Skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy wypijemy kawę na pusty żołądek Oto skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Rozpoczynacie dzień od filiżanki małej czarnej? Pewnie wielu z was zastanawiało się, jakie to ma skutki dla organizmu. Czy można pić kawę na czczo? Zobacz, co się z nami dzieje, gdy pijemy kawę na pusty żołądek.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Toruńska porodówka. Jak wypada w oczach kobiet, które tam rodziły? Nasz najnowszy artykuł o toruńskiej porodówce spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Wiele z naszych czytelniczek podzieliło się w komentarzach swoimi odczuciami związanymi z porodem i opieką na oddziale. Opinie są różne – niektóre z pań wspominają ten czas bardzo dobrze, inne niekoniecznie. 📢 Bal Wszystkich Świętych w Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu W sobotę (04.11) w Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Poznańskiej 49 w Toruniu odbył się Bal Wszystkich Świętych, podczas którego obowiązywało przebranie za wybranego świętego lub błogosławionego. Zobaczcie, jak było! 📢 Toruń. W parku na Bydgoskim Przedmieściu trwa wycinka drzew. Zobacz zdjęcia! Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprosił do złożenia oferty cenowej na usunięcie 77 obumarłych drzew w zabytkowym Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.

📢 Za nami Park Run Toruń 373. Pogoda dopisała, humory jeszcze bardziej! Zobaczcie zdjęcia 28 paździenika 2023 roku odbyła się już 372. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. Nie mogło zabraknąć naszego fotoreportera. Poszukajcie na zdjęciach siebie i znajomych!

📢 "Mistrzowie parkowania" z Torunia. Nie do wiary, gdzie zostawiają swoje auta! Zobacz zdjęcia! Są sytuacje, także w Toruniu, gdy brakuje słów na osoby, które zostawiają swoje samochody w sposób, który lekko mówiąc jest niepoprawny. Gdy widzimy auta, które są zaparkowane na chodnikach, trawnikach i w wielu innych niedozwolonych miejscach, wołamy o pomstę do nieba. Zobaczcie kolejne przykłady z Torunia! 📢 Poważny wypadek na Szosie Chełmińskiej w Toruniu. Renault megane uderzyło w drzewo Do groźnego wypadku doszło w nocy na Szosie Chełmińskiej. Renault megane zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu działali ratownicy medyczni, ale - jak wynika z informacji policji - nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

📢 Lotto - te liczby losowano najczęściej przez ostatnie 10 lat. Statystyki losowań Sprawdzamy statystyki losowań Lotto na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Które liczby losowano najczęściej, a które najrzadziej? Od 1 października 2013 roku, do końcówki października 2023 roku odbyło się w sumie 1578 losowań Lotto (nie uwzględniamy losowań Lotto Plus). Sprawdź, jakie numery w tym czasie losowane były najczęściej. 📢 Tak wygląda toruński Kaszczorek z lotu ptaka, zobaczcie niesamowite zdjęcia! Jedna z ładniejszych dzielnic Torunia zachwyca z lotu ptaka jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Malownicze nadwiślańskie pola, osiedle park etnograficzny czy zabytkowy kościół - to wszystko uchwycił nasz fotoreporter na niesamowitych zdjęciach Kaszczorka z drona. 📢 Dramatyczna interwencja na terenie hodowli psów w Odolionie. Zobaczcie zdjęcia! W aleksandrowskiej prokuraturze trwa postępowanie w sprawie zwierząt, które nie miały dobrej opieki w hodowli w Odolionie. Właścicielce zabrano około 30 psów, królika i szynszyla. To jednak nie koniec problemów. Śledczy sprawdzą czy doszło do znęcania nad zwierzętami.

📢 Tak się bawiliście nocą na starówce! Mamy najnowsze zdjęcia z Cubano Cubano Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Torunianie, którzy uwielbiają rytmy latynoamerykańskie szczególnie upodobali sobie to miejsce. Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez! 📢 Dino, POLOmarket, Żabka - w północnej części Torunia powstaną nowe sklepy Oferta sieci sklepów w Toruniu wciąż się powiększa. Tym razem przypuściły "ofensywę" w północnej części miasta. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Praca na emeryturze. Którzy emeryci nie dostaną podwyżki świadczenia? To dlatego, że pracowali w tych zawodach Pracujący emeryt może liczyć nie tylko na dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc, ale również na waloryzację swojego dotychczasowego świadczenia emerytalnego. Te zasady nie obowiązują jednak pewnej specyficznej grupy zawodowej, która otrzymuje emerytury z budżetu państwa wypłacane przez zakład emerytalno-rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dlaczego tak jest i które zawody nie dostaną podwyżki świadczenia?

📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Wyliczenia netto płacy minimalnej [2.11.2023 r.] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej! 📢 Najbogatsze źródła potasu. Pomidor daleko za pierwszą dziesiątką, a co jest na szczycie listy? Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Reguluje działanie wielu układów, a także gospodarki wodno-elektrolitowej. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Potas możemy dostarczyć do organizmu poprzez spożywanie bogatych w ten pierwiastek produktów. Jakie produkty są bogatym źródłem potasu? Zobacz top 10.

📢 Toruń. Co dyrektor SP 8 zrobił polonistce? Oto słowa sędziego: "Fałszywie oskarżał". Celem było zwolnienie z pracy Grzegorz B., były już dyrektor SP nr 8 w Toruniu, uporczywie naruszał prawa pracownicze polonistki Doroty Olszewskiej-Siomy i fałszywie zawiadamiał o przestępstwie - uznał sąd. W tle jest głośna lekcja o depresji. "Nowości" poznały uzasadnienie wyroku na piśmie. Szczegóły poruszają... 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i piękne rezydencje od komornika. Każdy może je mieć! Licytacje w listopadzie 2023 Tylko 22 tys. 500 zł - z taką ceną komornik wystawia na licytację cały dom w Kretkach Małych (pow. brodnicki). W listopadzie podobnych okazji będzie w Kujawsko-Pomorskiem. Ale licytowane będą też prawdziwe rezydencje czy kompleksy domów, np. w Bydgoszczy.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota się dogadasz Pers, kot syjamski, sfinks, a może kot norweski leśny... Który najlepiej będzie pasował do cech charakteru danego znaku zodiaku? Poszczególne rasy kotów charakteryzuje odmienna natura. Wróżka Nadya przygotowała specjalne zestawienie ras kotów z dwunastoma znakami zodiaku. Która rasa najlepiej będzie pasować do Wodnika, Strzelca, Ryb, Skorpiona, Wagi, Koziorożca i innych znaków? Sprawdźcie!

📢 Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo] Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły! 📢 Tych miejsc w Toruniu już nie ma. Ile z nich pamiętasz? Tak kiedyś wyglądały! Mamy archiwalne zdjęcia Chcielibyście wyjść do kawiarni, restauracji czy pubu, ale nie możecie? W takim razie usiądźcie wygodnie przed ekranami i ruszajcie z nami na spacer po toruńskich sklepach, lokalach i różnych miejscach, które już co prawda zniknęły z panoramy miasta, ale na pewno żyją jeszcze w Państwa pamięci.

