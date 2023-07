Przegląd prasy 7.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki wyciek danych. Tak sprawdzisz czy skradzione Twoje dane!”?

Prasówka 7.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielki wyciek danych. Tak sprawdzisz czy skradzione Twoje dane! Wzięcie kredytu na cudze dane jest możliwe. Podobnie jak poznanie prywatnej, intymnej korespondencji. Wszystko przez gigantyczny wyciek danych, dzięki któremu hakerzy zdobyli dostęp do milionów loginów i haseł. Eksperci CERT pozyskali niemal pół miliona loginów i haseł. Warto sprawdzić, czy nie jesteśmy w gronie osób, których dane zostały narażone!

📢 Za to możesz dostać mandat siedząc w domu? To będzie kara: 500 złotych! Kiedy można dostać mandat za suszenie ubrań? To absurd? Niestety nie. Możesz dostać mandat za suszenie mokrego prania na balkonie. To powoduje nie tylko spory z sąsiadami, ale grozi także wysokimi mandatami. Naturalna wydaje się wojna pomiędzy miłośnikami kwiatów a osobami suszącymi pranie na balkonach. Kiedy możemy to robić bezkarnie? Kiedy grozi nam mandat za pranie na balkonie?

📢 Wzrosły kary za przestępstwa skarbowe. Tyle zapłacisz od lipca 2023! Oto nowe stawki kar - wzrosły o niemal 20 procent! Lipcowy wzrost minimalnego wynagrodzenia to również wzrost rozmaitych kar, jakie mogą być nakładane na nas za rozmaite wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe. Dotyczy to zarówno grzywny, jak i mandatów. Co więcej, od 1 lipca tego roku te kary będą nawet o prawie 20% wyższe niż na początku lipca 2022 roku. Czego dotyczą? Ile wynoszą? Wyjaśniamy.

Prasówka 7.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Najtańsze mieszkania od komornika: licytacje komornicze już od 68 tys. zł (lipiec 2023) 68 tys. zł - od tego poziomu zacznie się w lipcu licytacja kawalerki w Bydgoszczy. Mieszkań wystawionych przez komorników w niskiej cenie w Kujawsko-Pomorskiem jest jednak w tym miesiącu więcej. Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 To niewiarygodne. Te samochody mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej osób docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które mają 10 i więcej lat wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one które modele stosunkowo rzadko się psują i dobrze znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 To niezawodne używane samochody. Są najmniej awaryjne według rankingu ADAC. Psują się najrzadziej w swojej klasie Kupno używanego samochodu to zawsze niewiadoma. Można trafić na świetny egzemplarz, który posłuży jeszcze wiele lat. Można tez niestety trafić na awaryjne auto. Wiele osób przed kupnem używanego samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może ranking przygotowywany przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody są najmniej awaryjne po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobacz szczegóły w galerii!

📢 Masz problem z nadpotliwością? Jest na to dobry sposób! Tak pokonasz nadmiar potu Nadpotliwość jest poważnym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem! 📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Spodziewaj się kontroli skarbówki. Taka będzie kara W 2023 roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontroli będą poddawani przede wszystkim ci, którzy skorzystali z ulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać!

📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Emerytura po mężu na nowych zasadach! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Ty też możesz je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć. 📢 Te 10-letnie samochody mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Ważna podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 W jajkach znaleziono Salmonellę! Masz je w domu? Zwróć je do sklepu - ostrzeżenie z 5 lipca! W specjalnym oświadczeniu Kaufland poinformował o tym, że niektóre jajka są zakażone pałeczkami Salmonella Enteritidis. Wciąż poszukiwane jest źródło zakażenia, jeśli chodzi o zakażone hamburgery! Jeszcze wcześniej ostrzeżenie przed konkretnymi jajami konsumpcyjnymi. Okazało się, że na ich skorupce znajduje się Salmonella Enteriridis. GIS dodatkowo ostrzega przed korzystaniem z konkretnych produktów zarówno spożywczych, jak i takich do codziennego użytku. Problemem są toksyczne substancje, szkło i bakterie w produktach. Czego nie należy trzymać w domu? Co robić z wycofanymi produktami? Co nam zagraża? Zobaczcie!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły!

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Nawet tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu. Taki rachunek zapłacimy według kalkulatora zużycia prądu Jeśli nie przekroczyliśmy limitu 2000 kWh nadal płacimy rachunki za prąd po stawkach z 2022 roku. Jeśli jednak przekroczyliśmy limity nasze rachunki za prąd znacznie się zwiększą. Sprawdzamy, jakie są stawki za prąd w 2023 roku, czyli po przekroczeniu limitów pozwalających nam korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka! Tak w Stanclewie odpoczywa Robert Lewandowski Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. - Nasze ukochanie Mazury - nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem - tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź. 📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja na lato 2023 [6.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Toruń. Śmierć Paulinki i dramat pani Karoliny. Szczegóły wypadku na Podgórskiej - nowe fakty z prokuratury 13-letnia Paulinka zmierzała z domu na plac zabaw. 25-letnia pani Karolina jechała autem w kierunku dworca. Losy obu torunianek tragicznie splotły się 3 lipca na ulicy Podgórskiej. Oto nowe fakty z prokuratury.

📢 Tak gorąco było w Cubano Club w Toruniu. Tak bawiliście się nie tylko na parkiecie Cubano Club to jedno z najbardziej roztańczonych miejsc z kubańskim klimatem w samym centrum Torunia. Tak bawiliście się tam po zmroku. Obejrzyjcie naszą fotorelację z ostatniej imprezy. 📢 Pogrzeb Adrianny, Adriana i Bartusia z Włocławka, którzy zginęli w wypadku na Węgrzech Małżeństwo z Włocławka wraz z 4-letnim synkiem zginęło tragicznie 19 czerwca 2023 roku na Węgrzech. Wypadek samochodowy przeżyła jedynie ich 1,5-roczna córeczka Asia. Na początku lipca urny z prochami Adrianny, Adriana i Bartusia wróciły do Polski. Ich pogrzeb odbył się w czwartek, 6 lipca we Włocławku. Zostali pochowani w rodzinnym kolumbarium. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Policja z Torunia szuka sprawców kradzieży roweru. Rozpoznajesz tych mężczyzn? Policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo poszukują sprawców kradzieży roweru. Wizerunek mężczyzn zarejestrowały kamery monitoringu. Funkcjonariusze szukają osób, mogących pomóc w ustaleniu ich personaliów.

📢 Egzamin ósmoklasisty. Toruńscy uczniowie lepsi od rówieśników w kraju i regionie! Wynik ze wszystkich przedmiotów zdawanych podczas majowego egzaminu ósmoklasisty są w Toruniu lepsze niż średnie krajowe oraz regionalne. Wyniki w Toruniu są też wyższe niż w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. 📢 Silny wiatr znów łamał drzewa w Toruniu. Na ul. Plebiscytowej drzewo spadło na auto [zdjęcia] Łącznie do 12 zdarzeń związanych z załamaniem pogody wyjeżdżali w środę (5 lipca) po południu toruńscy strażacy. Silny wiatr łamał konary drzew, jak zapałki. Nie obyło się bez strat materialnych.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 6.07.2023. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan usuwają te artykuły 6.07.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 6.07.2023. Co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży? Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Ważne ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Oto szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 6.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 6.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 6.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 6.07.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku 6.07.2023 Wymiana banknotów 2023. O jakie pieniądze chodzi? Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić? Posiadacz banknotu ma obowiązek wymiany. Masz te banknoty? Szybko je wymień, ponieważ tracą na ważności i wartości. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że do 2024 roku trzeba pozbyć się tych banknotów. Sprawdź szczegóły!

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny lipiec 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 1,5 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur od marca 2024. Takie są prognozy emerytur dla seniorów netto i brutto Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe emerytur. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. 📢 Masz takie pieniądze z PRL-u? Te stare monety i banknoty mogą być warte majątek Monety i banknoty PRL są dziś cenne na numizmatycznym rynku kolekcjonerskim. Niektóre unikaty są warte majątek! Co wpływa na cenę peerelowskich pieniędzy? Jak rozpoznać, że dany pieniądz jest dużo warty? Jakie ceny osiągają stare monety i banknoty? Zobacz szczegóły w artykule i galerię z przykładami ofert z portalu OLX.

📢 Toruń. Okradanie szkoły na Bażyńskich - drugie podejście sądu do ogłoszenia wyroku W poniedziałek (03.07.) Sąd Okręgowy w Toruniu po raz drugi zamknął proces za okradanie szkoły przy ul. Bażyńskich. Ponownie wygłoszono mowy końcowe i ponownie wyznaczono termin ogłoszenia wyroku. Tym razem na 12 lipca. Księgowa i dyrektorka wreszcie zostaną osądzone? 📢 W Toruniu gwałtowny wiatr powalił drzewo na samochód! Mamy zdjęcia z akcji strażaków! W Toruniu dzisiaj gwałtownie zerwał się bardzo mocny wiatr. Zaskoczył mieszkańców przebywających na spacerach i w pojazdach. Na ul. Przybyszewskiego powalił drzewo na jezdnię i samochód osobowy. Oto szczegóły! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Te miasta w regionie lubią młodzi ludzie. Będziecie zaskoczeni. Sprawdźcie tę listę Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszkają najmłodsi ludzie. Co ciekawe, wbrew obiegowym opiniom, nie są to największe miasta w regionie. Gdy zobaczycie listę "najmłodszych miast" w województwie, będziecie zaskoczeni. Zdradzimy, że młodym szczególnie dobrze żyje się w powiecie brodnickim. A gdzie dokładnie? Sprawdźcie!

📢 Toruń. Atak maczetą w środku nocy na Mostowej. Krzysztof J. chciał zabić z zazdrości? Proces wrócił na wokandę Te sceny jak z horroru rozegrały się w nocy w mieszkaniu przy ul. Mostowej na starówce w Toruniu. Krzysztof J. wdarł się do lokalu z maczetą i ciężko ranił śpiącego tu mężczyznę. Napastnik uciekł i ukrywał się we Włocławku. Proces mężczyzny w poniedziałek (03.07) wrócił na wokandę sądu. 📢 Koalicyjny klub radnych w Toruniu rozwiązany, Platforma woli być sama. Porozumienie z prezydentem zagrożone? Radni Platformy Obywatelskiej w Toruniu postanowili się usamodzielnić rozwiązując dotychczasowy klub i zapowiadając powołanie mniejszego. Już nie koalicyjnego. 📢 Miriam Aleksandrowicz nie żyje. Legenda polskiego dubbingu miała 65 lat Zmarła Miriam Aleksandrowicz, polska aktorka i reżyserka dubbingowa, znana z podkładania głosu w wielu kultowych filmach i serialach, między innymi w popularnym na początku XXI wieku „Chojraku – tchórzliwym psie”, gdzie wcieliła się w rolę Muriel. O jej śmierci poinformował Andrzej Golimont, prezes Szpitala Praskiego w Warszawie, wieloletni przyjaciel aktorki, a także siostra zmarłej.

📢 Toruń. Gorąca nocna impreza nad Wisłą! Tak się bawicie w LABA. Mamy zdjęcia z trzecich urodzin! Kolejna fantastyczne imprezowa noc za nami. Tak bawiliście się w klubie LABA - Przystań Towarzyska w Toruniu. Jak zwykle - było gorąco nie tylko pod sceną. Obejrzyjcie naszą fotorelację z urodzinowej imprezy. 📢 Byliśmy na budowie największego hotelu w Polsce. Tak prezentuje się hotel Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 "Piękna Lucynda" w Toruniu. W piątek ma premierę w Teatrze Muzycznym W piątek 7 lipca w Teatrze Muzycznym premierę będzie miał spektakl "Piękna Lucynda". To sztuka Mariana Hemara sprzed 60 lat, prezentowana w uwspółcześnionej wersji.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Prace nad koncepcją trzeciego mostu drogowego w Toruniu. Kiedy będzie budowany? Władze Torunia robią pierwszy krok w kierunku budowy trzeciego mostu drogowego. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg, w którym szuka wykonawcy dokumentacji dla Zachodniej Przeprawy Mostowej. Ma być gotowa w połowie 2025 roku. 📢 Makabryczna kraksa na Motoarenie. Żużlowiec Apatora w szpitalu. Jaki jest stan zdrowia poszkodowanego? Oskar Rumiński i Emil Poertner brali udział w koszmarnej kraksie na Motoarenie. "Najgorszy wypadek, jaki widziałem w tym sezonie" - skomentował jeden z kibiców. Dla Duńczyka to praktycznie koniec sezonu.

📢 Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Zobacz najśmieszniejsze fuszerki polskiego internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Niezawodni elektrycy, bohaterowie naszych gniazdek? Zdecydowanie nie. Tym razem do czynienia mamy z elektrykami wysokich napięć i niskich lotów. Największe buble, wpadki i fuszerki monterów instalacji elektrycznych polskiego internetu rozbawiają do łez. Takich fikołków ze strony "fachowców" jeszcze nie widziałeś. Zobacz, jakie skarby kryje w sobie nasza galeria zdjęć.

📢 Ratujemy kocią rodzinę ze stodoły w Złotorii. Trwa zbiórka na leczenie matki i kociąt Leczenie, sterylizacja i utrzymanie kociej mamy oraz piątki jej potomstwa to cel zbiórki ogłoszonej przez Patrycję Maciąg, wolontariuszkę, która od lat pomaga zwierzętom w Toruniu i okolicach. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Toruń. Niesamowite znalezisko pasjonatów. To prawdopodobnie przedmiot z X wieku! Pasjonaci z grupy "Weles" natknęli się na nietypowe znalezisko w lesie w gminie Wielka Nieszawka pod Toruniem. Prawdopodobnie jest to topór, pochodzący z okresu początków państwa Polskiego. Przedmiot trafił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dokładnie opisze jego historię.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tak mieszka Ania Bardowska z programu Rolnik szuka żony. Huśtawki i strefa relaksu w ogrodzie [zdjęcia] Anna i Grzegorz Bardowscy niespełna rok temu przeprowadzili się do nowego domu. Uczestnicy 2. edycji programu "Rolnik szuka żony" na bieżąco relacjonują postępy prac przy wykańczaniu swojej wymarzonej nieruchomości. W ostatnich tygodniach skupiają się przede wszystkim na urządzeniu ogrodu. Powstała już strefa odpoczynku, a ich dzieci mogą korzystać z huśtawek i piaskownicy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Pod Dębową Górą powstanie nowe osiedle. Zobacz wizualizację! Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego już wkrótce ruszy z budową Osiedla Mieszkaniowego Pod Dębową Górą. Zaniedbany dotąd teren w atrakcyjnej części Torunia przestanie straszyć i zyska zupełnie inny wygląd. 📢 Toruń. Na starówce ruszyły zdjęcia do nowego filmu. Producent szuka statystów W Toruniu ruszyły zdjęcia do filmu "Sezony" w reżyserii Michała Grzybowskiego. Główną rolę w produkcji zagra Łukasz Simlat. Producenci filmu szukają w Toruniu statystów do roli widzów w teatrze.

📢 Toruń. 13-latka zginęła na ulicy Podgórskiej. Od lat trwa walka o przejście dla pieszych w tym miejscu. Decydenci odmawiali... 13-letnia dziewczynka zginęła w poniedziałek 3 lipca pod kołami volkswagena na ulicy Podgórskiej na Rudaku w Toruniu. Okoliczni mieszkańcy i radni od lat alarmowali władze miasta: tutaj konieczne jest przejście dla pieszych! Decydenci zawsze odmawiali, wskazując m.in. na małe natężenie ruchu.

📢 Zioła na wysoki cukier we krwi. Naturalne napary dla osób z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym oraz insulinoopornością Wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2, miażdżycy czy neuropatii. Jak obniżyć cukier we krwi? Podstawą są: dieta z niskim indeksem glikemicznym, umiarkowana aktywność fizyczna oraz unikanie nadwagi i otyłości. Zdrowy tryb życia warto uzupełnić o lecznicze, ziołowe napary, które w łagodny sposób pomagają obniżyć poziom glukozy. Podpowiadamy, co pić przy cukrzycy i insulinooporności.

📢 Najlepsze romantyczne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu możesz się umówić na randkę W województwie kujawsko-pomorskim nie brakuje urokliwych krajobrazów i ciekawych obiektów, do których można zabrać drugą połówkę. Szukasz najlepszych miejscówek na Kujawach i Pomorzu, by wybrać się tam ze swoją ukochaną osobą? A może chcesz wykonać ciekawą sesję fotograficzną i pochwalić się oryginalnymi fotkami wśród znajomych? Podpowiadamy, gdzie najlepiej się wybrać. Oto top lista - najpiękniejsze miejsca w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem internautów. 📢 Toruń. Rodzinne kibicowanie na Motoarenie. Tak dopingujcie Anioły w tym sezonie! [zdjęcia] Nie od dziś torunianie kibicują swojej ulubionej drużynie żużlowej całymi rodzinami. W naszej galerie zebraliśmy najlepsze zdjęcia najmłodszych kibiców Apatora Toruń i ich rodziców z obecnego sezonu. Jeśli kibicujecie w takim gronie na Motoarenie, to na pewno wypatrzycie na nich również siebie.

📢 Waloryzacja emerytury w lipcu 2023. Najważniejsze zmiany dla emerytów od 1 lipca W lipcu dochodzi do ważnych zmian z punktu widzenia emerytów! Ich świadczenia są coraz wyższe, a zmiana w 2023 roku oznaczała konkretną waloryzację emerytur. Od lipca emerytury wyższe o nawet kilkaset złotych to tylko część zmian! Co dostaną emeryci od 1 lipca 2023 roku? Na co mogą liczyć? Jak przebiega waloryzacja?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w lipcu: licytacje komornicze już od 56 tys. zł! W lipcu 2023 roku komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na licytację aż kilkadziesiąt domów. Najtańsze licytowane będą od poziomu 56 tys. zł i 65 tys. zł. Na sprzedaż wystawione są też droższe, atrakcyjne domy w Toruniu, Ciechocinku, Świeciu czy Brzozie pod Bydgoszczą. Oto szczegóły.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!