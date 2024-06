Przegląd prasy 8.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy”?

Prasówka 8.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

Prasówka 8.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto.

📢 Ostrzeżenie GIS 8.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 8.06.2024 Ostrzeżenie GIS 8.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Bezwzględne kontrole bez wyjątków w całej Polsce. Pytają o te rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej. 📢 Gigantyczna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [7.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Trzynasta emerytura co miesiąc? Tak, to możliwe. Zobacz komu się ona należy i gdzie złożyć wniosek! W polskim systemie świadczeń istnieje grupa emerytów, którzy mogą liczyć na trzynastą emeryturę wypłacaną co miesiąc. Sprawdź czy jesteś w tej grupie seniorów, a także, co należy zrobić, aby otrzymywać comiesięczne świadczenie. Czytaj dalej. 📢 Koniec abonamentu RTV! Nadchodzi nowa obowiązkowa opłata. Składka audiowizualna! Wiele mówi się o tym, aby zrezygnować z opłaty abonamentu RTV. Postulat ten znajduje odzwierciedlenie w pracach ekspertów. Ci zaś, wraz z byłym prezesem TVP, Janem Dworakiem opracowali propozycję rozwiązania obecnego problemu. W ich założeniu dobre by było wprowadzenie nowej ustawy o mediach publicznych. Telewizja Publiczna, a także i Polskie Radio, miałyby być finansowane z obowiązkowej opłaty audiowizualnej. Ta byłaby wpisana w podatek dochodowy pobierany przez Urzędy Skarbowe. Wstępnie mówi się o opłacie w wysokości 8-9 złotych miesięcznie.

📢 Dodatek pielęgnacyjny. Ponad 300 złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje świadczenie? Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź!

📢 Niebezpieczne mięso w sprzedaży! GIS ostrzega przed tą wędliną. Zjedzenie grozi chorobą i silnym zatruciem! W najnowszym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w suszonym wyrobie z mięsa wieprzowego. Przy spożyciu tej bakterii grozi nam zatrucie i to bardzo dziwne. Również jesteśmy wtedy zagrożeni listeriozą, groźną chorobą wywoływaną przez tę bakterię! Sprawdźcie, przed czym trzeba się chronić!

📢 Średnie emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Sprawdź wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej energii. Na pewno masz je w domu W lipcu 2024 znacząco wzrosną ceny energii. Więcej będziemy płacić za prąd i za gaz. Warto już teraz zwrócić uwagę na urządzenia elektryczne. Specjaliści z PGNiG określili, które z domowych urządzeń zużywają najwięcej prądu.

📢 Ogromny mur przy ul. św. Katarzyny zyska nowy blask. Rozstrzygnięto konkurs na mural Ogromny mur przy ul. św. Katarzyny 4 zyska nowy blask. Rozstrzygnięto konkurs. Wygrała „Piecza toruńska”, której autorem jest Jakub Brodzik. Umowę na projekt i wykonanie muralu podpisano w piątek, 7 czerwca. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 07.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Będzie druga waloryzacja emerytur 2024 r.? Co czeka seniorów? Seniorzy nie będą zadowoleni z najnowszymi zapowiedziami rządu. Niestety, istnieje coraz większe ryzyko, że jednak w tym roku nie otrzymamy drugiej waloryzacji rent i emerytur. Dlaczego? Głównym "winowajcą" są wolno rosnące ceny, czyli za niska inflacja. Jednak nie jest to całkiem wykluczone, że jednak pojawi się kolejna waloryzacja świadczeń!

📢 Piłkarskie Euro w toruńskim wydaniu. Duże emocje na Stadionie Miejskim [zdjęcia] Około 200 dzieci miało okazję poznać smak wielkiego piłkarskiego turnieju, na razie w toruńskim wydaniu i w swojej kategorii wiekowej. W piątek od godzin porannych na Stadionie Miejskim przy ulicy Bema odbywało się Toruńskie Euro 2024. Emocji z pewnością nie zabrakło, co dobrze pokazują zdjęcia autorstwa naszego fotoreportera. 📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Bezterminowe prawa jazdy do wymiany! Kto i kiedy będzie musiał mieć nowy dokument? Zobacz szczegóły Bezterminowe prawa jazdy odchodzą do lamusa. Osoby je posiadający będą musieli wymienić dokument na taki z określoną datą ważności.

Prawo jazdy bez terminu ważności muszą wymienić osoby, które uzyskały taki dokument przed 18 marca 2013 r. Kiedy to zrobić?

📢 Od kiedy nowa minimalna krajowa? Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wyższa niż zwykle? Będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia! Wymóg nałożony przez UE będzie oznaczać wyższa minimalną pensję? Wiele na to wskazuje - już teraz ministerstwo prowadzi prace w tym zakresie, aby wprowadzić zasady wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej! To oznaczałoby podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o ponad 600 złotych! Jakie miałyby zasady ustalania minimalnej krajowej? 📢 Wille milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i nietuzinkowe nieruchomości Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu! Te piękne rezydencje i wille można kupić! Więcej w naszej galerii. 📢 Zniżka 120 zł na prąd! Zobacz, jak płacić sporo mniej za energię elektryczną [7.06.2024] Nadchodzi nowa metoda rozliczeń za energię elektryczną, której możemy spodziewać się w tym roku. Jak uzyskać zapowiadaną zniżkę 120 złotych na prąd? Zobaczcie dalej!

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu w regionie wkrótce wyłączą prąd! Zobacz, czy to dotyczy Twojej okolicy [miejscowości, daty] Spółka Energa Operator zaprezentowała najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Lepiej nie daj się zaskoczyć i sprawdź, czy będziesz mieć prąd! Więcej szczegółów w galerii. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Ten nabiał jest dobry na odchudzanie. Oto najlepsze produkty mleczne na diecie odchudzającej - zdaniem dietetyków Czy nabiał jest dobry na odchudzanie? Czy produkty mleczne są zdrowe? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem i rozważających rezygnacją z nabiału w swojej diecie. Istnieje powszechna niepewność co do tego, czy nabiał jest dla dobry, szczególnie jeśli chodzi o utratę wagi. Nabiał może pomóc schudnąć i są na to dowody. Dietetycy wymieniają produkty mleczne wspierające odchudzanie. Jaki nabiał jest skuteczny w diecie odchudzającej? Sprawdź!

📢 Niedobór żelaza - takie są objawy. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Tak należy przechowywać truskawki. Skuteczny trik, by truskawki zachowały świeżość i nie gniły Sezon na truskawki w Polsce rozpoczyna się pod koniec maja i na początku czerwca. Truskawki to popularne owoce sezonowe, uwielbiane i chętnie kupowane. Niestety truskawki po przyniesieniu do domu szybko tracą swoją świeżość, psują się, gniją a nawet pojawia się na nich pleść. Jak przechowywać truskawki, aby zachowały świeżość na dłużej? Poznaj skuteczne triki!

📢 Jak mieszka Adam Sztaba? Tak się urządził pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej. Wpadnij do domu Adama Sztaby - galeria zdjęć Adam Sztaba, znany polski kompozytor i dyrygent, mieszka w klimatycznej podwarszawskiej miejscowości. Pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej uwił swoje rodzinne gniazdko w eleganckim domu, który jest odzwierciedleniem jego artystycznej duszy. Tu uwielbia spędzać wolne chwile z żoną Agnieszką i synem Leopoldem z dala od medialnego zgiełku. Ich dom to nie tylko miejsce codziennego życia, ale także przestrzeń, w której Adam Sztaba tworzy swoje muzyczne dzieła. Zobacz, jak pięknie mieszka muzyk nieopodal stolicy. 📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Oni nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 07.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Toruń. Rozpada się zabytkowy dom twórców toruńskiego Wilhelmstadtu Przy Szosie Chełmińskiej 49-51 rozpada się zabytkowy dom twórców toruńskiego Wilhelmstadtu. Władze miasta od lat tłumaczą, że najpierw wykwaterują mieszkańców, a później zdecydują co z nieruchomością zrobić. Czy nie lepiej byłoby koncepcję i fundusze przygotować już teraz? Z takim przeciąganiem spraw w Toruniu mamy bardzo złe doświadczenia.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 7.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Weekend w Toruniu. Mnóstwo atrakcji! Pikniki i festyny, zawody sportowe i wernisaże. Co jeszcze? Sprawdź! Zbliżający się weekend obfituje w naprawdę wiele atrakcji dla całych rodzin, miłośników sportu i historii. Tradycyjnie przygotowaliśmy dla naszych Czytelników rozpiskę, w której umieściliśmy najciekawsze imprezy. Sprawdźcie, co ciekawego dzieje się w mieście od 7 do 9 czerwca!

📢 Ojciec potwór latami bił dzieci i gwałcił córeczki. Sąd w Toruniu ogłosił wyrok 44-letni Andrzej B. przez kilka lat znęcał się nad trójką swoich dzieci, a dwie córeczki zmuszał do współżycia - ustalił w bolesnym procesie Sąd Okręgowy w Toruniu. Bił pasem, rzucał butami, a dziewczynki zaciągał do pokoju i wykorzystywał seksualnie. Ogłoszony teraz wyrok od razu wzbudził kontrowersje i spodziewane są apelacje. 📢 Reprezentacja bezdomnych kontra dziennikarze. Wstęp do Święta Województwa Mecz piłkarski reprezentacji Polski Bezdomnych z zespołem dziennikarze Kujaw i Pomorza rozpoczął Przystanek JPII "Wiara, kultura, dobro". Zawodnicy zagrali na boisku w fosie między Zamkiem Krzyżackim a teatrem Baj Pomorski w Toruniu. 📢 Z Cannes i Wenecji do Torunia. Cate Blanchett na czele jury festiwalu EnergaCAMERIMAGE Laureatka dwóch Oscarów, wielka gwiazda światowego kina, aktorka Cate Blanchett będzie przewodniczyć jury konkursu głównego podczas tegorocznej odsłony festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE w Toruniu.

📢 Czas na rewanże. Apator Toruń - Stal Gorzów, zmiana w składzie gospodarzy PGE Ekstraliga rozpoczyna rundę rewanżową. W niedzielę Apator znów powalczy na Motoarenie. 📢 Toruń. Co dalej ze szklanymi barierkami na Bulwarze Filadelfijskim? Czy pojawią się na nich kropki? Jakiś czas temu informowaliśmy Czytelników „Nowości” o zagrożeniu dla ptactwa, jakie stwarzają szklane barierki zamontowane na pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim. Wracamy do sprawy, by dowiedzieć się, czy jest szansa na zamontowanie specjalnych kropek ochronnych.

📢 Tragiczny wypadek w Toruniu. Motocyklista uderzył w uliczną latarnię, zmarł w szpitalu Toruńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w środę (5 czerwca) na ulicy Odległej w Toruniu. Motocyklista wypadł z toru jazdy i uderzył w latarnię uliczną. Niestety, kierowca jednośladu zmarł w szpitalu.

📢 Rewolucyjne zmiany w handlu w niedzielę. Więcej handlu, wyższe zarobki i dni wolne! Co ma się zmienić? Zmiany dotyczące handlowania w niedzielę są coraz częściej poruszanym tematem. Obecnie mówi się o projekcie ustawy, który zakładałby, że możliwe będzie robienie zakupów w każdą pierwszą oraz trzecią niedzielę miesiąca. Kluczowe jest to, że za taką pracę przysługiwałby dzień wolny oraz 200 procent wynagrodzenia za pracę właśnie w niedzielę. Co wiadomo na ten moment o pomyśle zmian?

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Zakończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic nie zwalniają tempa! Dalej parkują gdzie popadnie Mamy dla Was kolejne przykłady niekiedy mocno bulwersujących zachowań tzw. "mistrzów parkowania". Zobaczcie, jak oni zostawiają swoje samochody! Nie liczą się zupełnie z innymi użytkownikami dróg czy chodników. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Firma Reflex w Wąbrzeźnie zwalnia pracowników. Co się dzieje? "Grupowego" brak Firma Reflex z siedzibą w Wąbrzeźnie to znany producent systemów do instalacji grzewczych i chłodzących. Zatrudnia około 600 osób. Niedawno zaczęła zwalniać pracowników. Co się dzieje? Ludzie pełni są niepokoju. 📢 W muzeum przy Łaziennej daj się zabrać w podróż "Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu" My już zwiedziliśmy wystawę poświęconą komunikacji miejskiej, a Państwo jeszcze nie? Warto zaległości nadrobić, bo wystawa jest naprawdę ciekawa i to nie tylko ze względu na tramwaje i autobusy. Będzie ją można zobaczyć w Muzeum Historii Torunia, czyli Domu Eskenów przy ul. Łaziennej do 17 listopada. 📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Obchody Święta Województwa 2024 w Toruniu. W programie są też wielki koncert i festiwal Na trzy dni zaplanowano obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W programie jest oczywiście cieszący się co roku wielkim zainteresowaniem koncert "Pod wspólnym niebem". 📢 Toruńska rakarnia. Gehenna zabytku dobiega końca? Wreszcie udało się rozstrzygnąć przetarg na remont budynków dawnej toruńskiej rakarni. Wygląda na to, że wieloletnia gehenna jednego z najbardziej niesamowitych toruńskich zabytków dobiega końca.

📢 Ceny na Bulwarze w Toruniu: Seks na barce tańszy niż ryba z frytkami. A ile kosztują rejsy po Wiśle? Sprawdziliśmy! Bulwar Filadelfijski w Toruniu przeżywa oblężenie. Sprawdziliśmy, ile kosztują tutaj dania obiadowe, lody, napoje, a także - rejsy po Wiśle i noclegi na barce. Wnioski? Na pewno taniej niż np. w Krakowie - to wskazują sami turyści.

📢 Tak się bawią torunianie w Labie! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Znowu działo się w toruńskiej Labie! Mamy dla Was najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce! Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Zwłoki w Drwęcy. Czy to zaginiona Katarzyna Wojnarowska? Prokurator rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu odpowiada Prokuratura realnie bierze pod uwagę, że wyłowione 30 maja br. zwłoki z Drwęcy w Elgiszewie (pow. golubsko-dobrzyński) to ciało zaginionej tutaj w styczniu Katarzyny Wojnarowskiej. Będą badania porównawcze materiału DNA. Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. 📢 Najprostsze ciasto ucierane z truskawkami. Zawsze się udaje i pięknie wyrasta. Pachnie i smakuje obłędnie Mam dla ciebie przepis na doskonałe ciasto z truskawkami. Jest tak proste do zrobienia, że poradzi z nim sobie nawet dziecko. To ciasto ucierane zawsze wychodzi puszyste, a podczas pieczenia wspaniale pachnie. Zrób je na deser i zachwyć całą rodzinę.

📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Mamy nowe zdjęcia! Ponad dziesięć tysięcy kibiców w niedzielę kibicowało "Aniołom" w meczu z Falubazem Zielona Góra. Wspieraliście Apator na Motoarenie? Poszukajcie się na zdjęciach kibiców. 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Wielkie "ufff!!!" na Motoarenie po ostatnim wyścigu meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Aż takich emocji to się chyba nie spodziewaliśmy. Tak kibicowaliście swojej drużynie w tym trudnym meczu - zobaczcie zdjęcia z trybun!

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Marszałek Piotr Całbecki zaprasza na koncerty z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jak co roku czeka na nas moc atrakcji. Okolicznościowe koncerty odbędą się w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu oraz Włocławku. Zobacz razem z nami, kto na nich wystąpi! 📢 Przedstawiamy niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Wyjątkowe niezawodne auta! ADAC ocenił je jako najmniej awaryjne samochody używane dostępne na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii!

📢 Takie auta to skarb. Mają ponad10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Pamiętacie? 25 lata temu papież Jan Paweł II odwiedził Toruń. Zobaczcie zdjęcia z tej wizyty! To był pamiętny dzień. 7 czerwca 1999 roku Toruń odwiedził papież Jan Paweł II. Sześć lat później tłumy mieszkańców żegnały Ojca Świętego. W 2014 roku Toruń świętował jego kanonizację.

📢 CBŚP rozbiło agencję towarzyską w Toruniu. Ukrainiec "Sławek" zatrzymany! [ZDJĘCIA] W ubiegłą sobotę wieczorem funkcjonariusze CBŚP wkroczyli do agencji towarzyskiej przy ul. Chrobrego w Toruniu. Zatrzymali m.in. Ukraińca o pseudonimie "Sławek", podejrzewanego o kierowanie zorganizowana grupą przestępczą i czerpanie korzyści z nierządu.