Przegląd prasy (8.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja na lato 2023 [7.07] ”?

Prasówka 8.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja na lato 2023 [7.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 8.07.23

📢 "Niech szyją!". W Toruniu otwarto ciekawą wystawę współczesnej polskiej rzeźby uszytej Do 3 września w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu można obejrzeć wystawę "Niech szyją! Współczesna polska rzeźba uszyta".

📢 Ceny na rynku? Wszystko zależy od pogody. Brakuje cytryn Sprawdziliśmy ceny na toruńskim Targowisku Miejskim przy Szosie Chełmińskiej. Jakie są obecne trendy?

Prasówka 8.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te dni będą wolne w nowym roku szkolnym 2023/24. Aż tyle wolnego będą mieć uczniowie Choć dopiero zaczęły się wakacje warto zobaczyć jak wygląda nowy rok szkolny. W nadchodzącym roku szkolnym będzie blisko 180 wolnych dni. Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wiemy, jakie dni będą wolne w nowy roku szkolnym. Zobaczcie, ile wolnego będą mieli uczniowie.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka! Tak w Stanclewie odpoczywa Robert Lewandowski Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. - Nasze ukochanie Mazury - nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem - tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Nawet tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu. Taki rachunek zapłacimy według kalkulatora zużycia prądu Jeśli nie przekroczyliśmy limitu 2000 kWh nadal płacimy rachunki za prąd po stawkach z 2022 roku. Jeśli jednak przekroczyliśmy limity nasze rachunki za prąd znacznie się zwiększą. Sprawdzamy, jakie są stawki za prąd w 2023 roku, czyli po przekroczeniu limitów pozwalających nam korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy. 📢 Co z emeryturami dla wdowców? Aż 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka! Jest projekt w sejmie Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka. Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Jeszcze w lipcu ma być przedmiotem obrad. Na jakich zasadach miałaby ona obowiązywać? Kto mógłby liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy założenia ustawy... I to, czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Wielki wyciek danych. Tak sprawdzisz czy skradzione Twoje dane! Wzięcie kredytu na cudze dane jest możliwe. Podobnie jak poznanie prywatnej, intymnej korespondencji. Wszystko przez gigantyczny wyciek danych, dzięki któremu hakerzy zdobyli dostęp do milionów loginów i haseł. Eksperci CERT pozyskali niemal pół miliona loginów i haseł. Warto sprawdzić, czy nie jesteśmy w gronie osób, których dane zostały narażone!

📢 To niewiarygodne. Te samochody mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej osób docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które mają 10 i więcej lat wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one które modele stosunkowo rzadko się psują i dobrze znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 To niezawodne używane samochody. Są najmniej awaryjne według rankingu ADAC. Psują się najrzadziej w swojej klasie Kupno używanego samochodu to zawsze niewiadoma. Można trafić na świetny egzemplarz, który posłuży jeszcze wiele lat. Można tez niestety trafić na awaryjne auto. Wiele osób przed kupnem używanego samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może ranking przygotowywany przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody są najmniej awaryjne po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobacz szczegóły w galerii! 📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Spodziewaj się kontroli skarbówki. Taka będzie kara W 2023 roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontroli będą poddawani przede wszystkim ci, którzy skorzystali z ulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać!

📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Emerytura po mężu na nowych zasadach! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Bonusy zamiast podwyżek dla nauczycieli? Od 1 lipca 2023 roku zyskują również mundurowi W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek? 📢 Kasety magnetofonowe z lat 90. Ile kosztują? Najdroższe sprzedasz za kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci? 📢 Lekarze specjaliści przyjmujący bez skierowania. Do kogo dostaniesz się od razu? Pojawienie się jakichkolwiek objawów pokazujących pogorszenie zdrowia powinno być dla nas alarmujące. Przede wszystkim powinniśmy udać się wtedy po poradę do lekarza. Nie zawsze jednak wystarczy lekarz rodzinny. Czasem musimy udać się do specjalisty. W niektórych przypadkach niezbędne jest okazanie skierowania od np. lekarza rodzinnego. Są jednak specjaliści, którzy przyjmują na NFZ bez skierowania. Do kogo możemy się więc udać? Kto zaś wymaga skierowania?

📢 Powódź tysiąclecia. 7 lipca 1997 roku wielka woda zaatakowała Dolny Śląsk, później zniszczyła Wrocław 6 lipca 1997 roku trwały ulewne deszcze, 7 lipca zalane zostały okolice Kłodzka. Kolejne godziny oznaczała kolejne wsie i miasteczka pod wodą. Do Wrocławia wielka woda dotarła 12 lipca. Zobaczcie jak wówczas opisywaliśmy to co działo się w południowo-zachodniej Polsce. 📢 Aż 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Które z nich są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 Cichy zawał serca i późniejsze powikłania. Tych objawów zdrowotnych nie możesz przegapić Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Ty też możesz je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć. 📢 Te 10-letnie samochody mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Ważna podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Oto 15 najpiękniejszych plaż i jezior w województwie kujawsko-pomorskim. Poznajcie ranking, zobaczcie zdjęcia Trwają wakacje 2022. Gdzie wypocząć? Tak wygląda TOP 15 najpiękniejszych plaż i jezior w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem naszych Czytelników. Sprawdź, na którym miejscu uplasowała się plaża, na której wypoczywasz najczęściej. Czy w naszym TOP 15 znalazła się plaża z Twojej okolicy? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Śmierć Halita w serialu "Zakazany Owoc". Co jeszcze się zdarzy w tym i kolejnych sezonach? [10.07.2023] "Zakazany owoc" to jeden z tureckich seriali, które gromadzą widownię w każdym kraju, w którym jest emitowany. Niedawno w Hiszpanii wyemitowano pierwszy odcinek telenoweli, który zgromadził przed ekranami ponad 1,6 mln widzów! W Polsce obecnie emitowany jest czwarty sezon serialu. Sprawdzamy, jakie zwroty akcji przyszykowali twórcy serialu w tym sezonie i co wydarzy się w kolejnych. Jedno jest pewne - emocji i zaskakujących zwrotów akcji będzie sporo! W serialu zginie jeden z głównych bohaterów - Halit.

📢 Są wyniki tegorocznych matur. Jak poradzili sobie uczniowie w Toruniu i kraju? Na tę chwilę młodzi ludzie czekali od maja. W piątek, 7 lipca wreszcie poznali wyniki swoich matur. Mogli je sprawdzić w elektronicznym systemie, a potem w szkołach odebrać zaświadczenia z OKE. My towarzyszyliśmy im w toruńskim III LO.

📢 Ważne emerytalne dodatki przysługują seniorom z ZUS. Nikt o tym głośno nie mówi! Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Zobacz szczegóły!

📢 Dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie! 📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Renta wdowia 2023 w Polsce? Można dostać aż 7600 złotych. Jakie są zasady? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły! 📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły. 📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły!

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW.

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły! 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Zobacz, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych.

📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Ważne ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły! 📢 Tony tytoniu, tysiące papierosów i broń. Spektakularna akcja toruńskiej policji Prawie sześć ton tytoniu i niemal 30 tysięcy papierosów o wartości ponad 5,5 miliona złotych nie trafiło na czarny rynek dzięki akcji toruńskiej policji. Poza tym funkcjonariusze zatrzymali pięciu mężczyzn. Jeden z nich miał w domu broń i amunicję oraz sporo gotówki. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Właściciel broni i amunicji bez zezwolenia trafił na trzy miesiące do aresztu.

📢 Fenomen "Serca Torunia". Jak społecznicy ruszają świat do przodu Zaledwie przez 1,5 roku społecznicy pomagający bezdomnym ruszyli świat do przodu, jak mówią. To już nie tylko setki wydanych posiłków i darów, patroli zimowych, dyżurów medycznych, usług fryzjerskich. Nie tylko pierwsze w kraju igloo dla bezdomnych. Teraz Serce Torunia zaczyna nowy rozdział działalności, bo ma siedzibę. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 7.07.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 7.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 7.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 7.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 7.07.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Nowe rady nadzorcze w spółdzielniach mieszkaniowych w Toruniu. Kto się w nich znalazł? W czterech największych spółdzielniach mieszkaniowych w Toruniu zakończyły się walne zgromadzenia. W ich trakcie wybierano rady nadzorcze na nowe kadencje. W niektórych nie brakuje znanych w mieście postaci.

📢 Toruń na weekend. Spektakl o Mikołaju Koperniku, alpaki i bieg terenowy dla dzieci Przed nami drugi lipcowy weekend. Lato rozkręca się na dobre, ale ci, którzy zostaną w mieście, też nie powinni narzekać. W najbliższych dniach nie zabraknie m.in. spektaklu "5 dni z życia Mikołaja Kopernika", licznych wernisaży, a nawet terenowego biegu dla najmłodszych reklamowanego hasłem "Zmieszaj swoje dziecko z błotem".

📢 Toruń. Śmierć Paulinki i dramat pani Karoliny. Szczegóły wypadku na Podgórskiej - nowe fakty z prokuratury 13-letnia Paulinka zmierzała z domu na plac zabaw. 25-letnia pani Karolina jechała autem w kierunku dworca. Losy obu torunianek tragicznie splotły się 3 lipca na ulicy Podgórskiej. Oto nowe fakty z prokuratury. 📢 Tak gorąco było w Cubano Club w Toruniu. Tak bawiliście się nie tylko na parkiecie Cubano Club to jedno z najbardziej roztańczonych miejsc z kubańskim klimatem w samym centrum Torunia. Tak bawiliście się tam po zmroku. Obejrzyjcie naszą fotorelację z ostatniej imprezy. 📢 Pogrzeb Adrianny, Adriana i Bartusia z Włocławka, którzy zginęli w wypadku na Węgrzech Małżeństwo z Włocławka wraz z 4-letnim synkiem zginęło tragicznie 19 czerwca 2023 roku na Węgrzech. Wypadek samochodowy przeżyła jedynie ich 1,5-roczna córeczka Asia. Na początku lipca urny z prochami Adrianny, Adriana i Bartusia wróciły do Polski. Ich pogrzeb odbył się w czwartek, 6 lipca we Włocławku. Zostali pochowani w rodzinnym kolumbarium.

📢 Policja z Torunia szuka sprawców kradzieży roweru. Rozpoznajesz tych mężczyzn? Policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo poszukują sprawców kradzieży roweru. Wizerunek mężczyzn zarejestrowały kamery monitoringu. Funkcjonariusze szukają osób, mogących pomóc w ustaleniu ich personaliów.

📢 Egzamin ósmoklasisty. Toruńscy uczniowie lepsi od rówieśników w kraju i regionie! Wynik ze wszystkich przedmiotów zdawanych podczas majowego egzaminu ósmoklasisty są w Toruniu lepsze niż średnie krajowe oraz regionalne. Wyniki w Toruniu są też wyższe niż w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. 📢 Toruń. Tak studenci szukają pracy w mieście. "Bez znajomości jest ciężko" - przyznają Początek wakacji w szkołach oznacza pracowity czas dla studentów. - Właśnie teraz studenci najchętniej szukają dodatkowych zajęć - przyznaje Ewa Banaszak, kierownik Biura Karier UMK. Jak uczącym się na toruńskiej uczelni idzie szukanie pracy w Toruniu? - Schody się robią, gdy chcesz rozwijać swoje doświadczenie powiązane z studiami - nie ukrywa Mateusz, student piątego roku.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny lipiec 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 1,5 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur od marca 2024. Takie są prognozy emerytur dla seniorów netto i brutto Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe emerytur. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Masz takie pieniądze z PRL-u? Te stare monety i banknoty mogą być warte majątek Monety i banknoty PRL są dziś cenne na numizmatycznym rynku kolekcjonerskim. Niektóre unikaty są warte majątek! Co wpływa na cenę peerelowskich pieniędzy? Jak rozpoznać, że dany pieniądz jest dużo warty? Jakie ceny osiągają stare monety i banknoty? Zobacz szczegóły w artykule i galerię z przykładami ofert z portalu OLX. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Te miasta w regionie lubią młodzi ludzie. Będziecie zaskoczeni. Sprawdźcie tę listę Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszkają najmłodsi ludzie. Co ciekawe, wbrew obiegowym opiniom, nie są to największe miasta w regionie. Gdy zobaczycie listę "najmłodszych miast" w województwie, będziecie zaskoczeni. Zdradzimy, że młodym szczególnie dobrze żyje się w powiecie brodnickim. A gdzie dokładnie? Sprawdźcie!

📢 Toruń. Atak maczetą w środku nocy na Mostowej. Krzysztof J. chciał zabić z zazdrości? Proces wrócił na wokandę Te sceny jak z horroru rozegrały się w nocy w mieszkaniu przy ul. Mostowej na starówce w Toruniu. Krzysztof J. wdarł się do lokalu z maczetą i ciężko ranił śpiącego tu mężczyznę. Napastnik uciekł i ukrywał się we Włocławku. Proces mężczyzny w poniedziałek (03.07) wrócił na wokandę sądu.

📢 Toruń. Gorąca nocna impreza nad Wisłą! Tak się bawicie w LABA. Mamy zdjęcia z trzecich urodzin! Kolejna fantastyczne imprezowa noc za nami. Tak bawiliście się w klubie LABA - Przystań Towarzyska w Toruniu. Jak zwykle - było gorąco nie tylko pod sceną. Obejrzyjcie naszą fotorelację z urodzinowej imprezy. 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Prace nad koncepcją trzeciego mostu drogowego w Toruniu. Kiedy będzie budowany? Władze Torunia robią pierwszy krok w kierunku budowy trzeciego mostu drogowego. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg, w którym szuka wykonawcy dokumentacji dla Zachodniej Przeprawy Mostowej. Ma być gotowa w połowie 2025 roku. 📢 Makabryczna kraksa na Motoarenie. Żużlowiec Apatora w szpitalu. Jaki jest stan zdrowia poszkodowanego? Oskar Rumiński i Emil Poertner brali udział w koszmarnej kraksie na Motoarenie. "Najgorszy wypadek, jaki widziałem w tym sezonie" - skomentował jeden z kibiców. Dla Duńczyka to praktycznie koniec sezonu.

📢 Toruń. Niesamowite znalezisko pasjonatów. To prawdopodobnie przedmiot z X wieku! Pasjonaci z grupy "Weles" natknęli się na nietypowe znalezisko w lesie w gminie Wielka Nieszawka pod Toruniem. Prawdopodobnie jest to topór, pochodzący z okresu początków państwa polskiego. Przedmiot trafił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dokładnie opisze jego historię.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Toruń. Na starówce ruszyły zdjęcia do nowego filmu. Producent szuka statystów W Toruniu ruszyły zdjęcia do filmu "Sezony" w reżyserii Michała Grzybowskiego. Główną rolę w produkcji zagra Łukasz Simlat. Producenci filmu szukają w Toruniu statystów do roli widzów w teatrze.

📢 Najlepsze romantyczne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu możesz się umówić na randkę W województwie kujawsko-pomorskim nie brakuje urokliwych krajobrazów i ciekawych obiektów, do których można zabrać drugą połówkę. Szukasz najlepszych miejscówek na Kujawach i Pomorzu, by wybrać się tam ze swoją ukochaną osobą? A może chcesz wykonać ciekawą sesję fotograficzną i pochwalić się oryginalnymi fotkami wśród znajomych? Podpowiadamy, gdzie najlepiej się wybrać. Oto top lista - najpiękniejsze miejsca w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem internautów.

📢 Finansowy horoskop na lipiec 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Co z pracą? Finansowy horoskop na lipiec 2023 roku pokaże, czy lato okaże się dla nas finansową odskocznią. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby - zaczną zarabiać więcej? Dwa znaki będą musiały zmierzyć się z problemami z gotówką. Jeden z nich na pewno założy nowy biznes; ludziom spod trzech znaków zodiaku grozi utrata pracy. Gdzie najlepiej inwestować, a jakiego ryzyka w biznesie unikać?

📢 Ptasia grypa u kotów. Jak ustrzec swojego pupila przed wirusem H5N1? Krótki poradnik weterynarzy Tajemnicza choroba, na którą od ponad tygodnia chorują i umierają koty w Polsce, to ptasia grypa. Główny Lekarz Weterynarii wydał oświadczenie, w którym wyniki badań potwierdziły zgony spowodowane wirusem grypy ptaków H5N1. Co można zrobić, żeby ochronić swoje koty przed zakażeniem się wirusem ptasiej grypy? Zebraliśmy porady dotyczące bezpieczeństwa naszych pupili, które zalecają weterynarze.

📢 Tak się bawi Toruń w Cubano Club! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Cubano Club to bez wątpienia najpopularniejszy klub na toruńskiej starówce, w którym królują rytmy latynoamerykańskie. Zobaczcie, co działo się na ostatnich imprezach w tym miejscu. Oto fotorelacja! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Tak się bawicie nocą w Cubano Club Toruń! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Cubano Club Toruń to bez wątpienia najpopularniejszy klub w mieście, w którym panuje niesamowity klimat latynoamerykański. Każdy, kto chce pobawić się w rytm muzyki kubańskiej i nie tylko, powinien odwiedzić to miejsce. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach! Oto fotorelacja. 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć