Przegląd prasy 8.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybierz mądrze spośród sprawdzonych samochodów używanych, korzystając z rankingów ADAC dotyczących niezawodności Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 Które hybrydy są najmniej awaryjne? Zapoznaj się z najświeższym zestawieniem najbardziej niezawodnych silników hybrydowych Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Te SUV-y są piękne i niezawodne. Sprawdź raport ADAC i kup nieawaryjne auto SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

Prasówka 8.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Posiadasz taką aplikację na swoim urządzeniu z systemem Android? Warto ją usunąć, ponieważ może grozić utrata pieniędzy Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Te samochody używane mają 10 i więcej lat, a bardzo rzadko się psują. Sprawdź szczegóły raportu TUV Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź! 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Wszystko muszę robić sam - memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Internauci w formie W czwartym meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy Polska podejmowała Wyspy Owcze. Internauci tradycyjnie komentowali spotkanie za pomocą memów. Wybraliśmy najciekawsze z nich. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 08.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Zarobki w WOT. Mamy stawki według stopnia w Wojskach Obrony Terytorialnej Takie wypłaty mają żołnierze WOT. Rząd zapowiedział podwyżki uposażeń wojskowych od marca 2023. Na lepsze pieniądze mogą też liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie są stawki? Oto wyliczenia najnowszych uposażeń.

📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała swoich kandydatów w okręgu nr 5 toruńsko-włocławskim Koalicja Obywatelska zaprezentowała (niemal) pełną listę swoich kandydatów. Poznaliśmy bliżej m.in. miejscową kandydatkę Agrounii.

📢 Lotto - te liczby padają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Prawdopodobieństwo wygranej w Lotto jest niewielkie. Matematyka i rachunek prawdopodobieństwa nie pozostawia złudzeń, jednak każdego dnia znajduje się szczęśliwiec, który zmienia swoje życie i wygrywa duże pieniądze. Grając w gry Totalizatora Sportowego można nieco pomóc szczęściu i skorzystać ze statystyki, skreślając liczby, które padają najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w grze Lotto w ciągu ostatnich 5 lat. 📢 Toruń. Mord na działkach na Rudaku. Małgorzata konała w mękach. "To nie ja zabiłem!" - twierdzi Wiesław K. 64-letnia pani Małgorzata umierała w mękach - miała zmasakrowaną głowę, odcięte ucho, połamane ręce i nogi. Przed Sądem Okręgowym w Toruniu za zabójstwo odpowiadał Wiesław K. Ofiara była konkubiną jego ojca. Wyrok ogłoszony będzie w przyszłym tygodniu.

📢 W okolicach Torunia dostępne są atrakcyjne działki budowlane w przystępnych cenach. Oto więcej szczegółowych informacji! Na portalu OtoDom.pl możemy znaleźć nie tylko ogłoszenia dotyczące sprzedaży domów czy mieszkań. My postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tanim działkom budowlanym, które dostępne są do kupienia w powiecie toruńskim. Sprawdź szczegóły! 📢 Te samochody są odporne na korozję. Poznajcie TOP 5 aut, które nie rdzewieją. Dlaczego? Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Pomyśl, zanim wyrzucisz te rzeczy! To drogi błąd, a koszt to 5000 złotych mandatu! O mandacie w wysokości 5000 złotych można mówić, jeśli będzie przeprowadzona nieprawidłowa segregacja śmieci. Mandaty są wystawiane w szczególności wtedy, gdy do śmieci zmieszanych są wrzucane elektroodpady. Przepisy prawne jasno wskazują, że nie mogą być one traktowane na równi z innymi śmieciami i konieczne jest odpowiednie ich utylizowanie. Jak powinna przebiegać segregacja śmieci? Elektronika jest tu szczególnie ważnym elementem - oto szczegóły!

📢 Wielka podwyżka emerytur! Emeryci i renciści otrzymają większe świadczenia już wkrótce. Skorzystaj z kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur? 📢 Dostałeś mandat drogowy za granicą? Sprawdź ile punktów karnych złapałeś i co Cię czeka Wakacje już za nami. Wiele osób spędzało je za granicą, jadąc na miejsce wypoczynku własnym samochodem. Teraz część z nich otrzymuje mandaty. Najczęściej za przekroczenie dozwolonej prędkości. Niektórzy mogą zapłacić nawet kilkaset euro. Czy mandaty otrzymane za granicą łączą się z tymi w kraju i tym samym kierowcy doliczane są punkty karne?

📢 Tanie mieszkania komornika w Kujawsko-Pomorskiem już dostępne od 48 tysięcy złotych. Stan na wrzesień 2023 116 tys. zł - od tego poziomu zacznie się licytacja 2-pokojowego mieszkania w Brodnicy. Już od 48 tys. zł natomiast - podobnej wielkości "M" w Laskowicach. We wrześniu komornicy wystawią na sprzedaż wiele mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem, także w Toruniu i Bydgoszczy. Zobacz szczegóły.

📢 Starsze samochody okazały się niesamowicie niezawodne według ADAC. Są idealne do jazdy po mieście i warto rozważyć ich zakup Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Twoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów są naprawdę bezterminowe? Oto niezbędne kroki, które musisz podjąć, aby je utrzymać Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Emerytura zwiększona o trzynastkę we wrześniu. Obliczenia netto i kwota do wypłaty w tym miesiącu Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Wielka wyprzedaż sprzętu wojskowego! Dowiedz się, jakie przedmioty są dostępne w sklepie AMW! Zapoznaj się z ofertą Akcesoria, ubrania i ciekawe gadżety wojskowe - to wszystko można kupić obecnie od wojska. To idealna okazja dla wszystkich miłośników militariów i wojskowości. Oto nasz najnowszy przegląd rzeczy ze sklepu online Agencji Mienia Wojskowego, które dostępne są do kupienia.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Dom Adama z Rolnik szuka żony - mamy zdjęcia wnętrz. Rolnik weźmie udział w 10. edycji programu Już 17 września br. rusza 10. edycja programu TVP Rolnik szuka żony. Z Kujawsko-Pomorskiego zobaczymy Adama B., który ma nadzieję, że właśnie dzięki telewizji znajdzie partnerkę na resztę życia. Taki dom na Adam B., rolnik z Kujaw i Pomorza. Zobaczcie niżej. 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w czasach PRL. Teraz jest warta krocie - zdjęcia oraz ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą. 📢 Wille i rezydencje dostępne na rynku nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem. Przegląd cen nieruchomości milionerów Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Sprawdź, ile trzeba wydać! 📢 Odczuwasz te oznaki? Sygnał organizmu o niedoborze kwasów Omega-3 Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało?

📢 Bulletproof coffee, czyli kawa kuloodporna. Jak działa mieszanka zdrowego tłuszczu i kofeiny? W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy. 📢 Przerwy w dostawie prądu na terenie Kujawsko-Pomorskiego we wrześniu 2023: Lokalizacje i daty wyłączeń Znamy najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach prądu w regionie kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, gdzie w ciągu najbliższych dni zabraknie energii elektrycznej.

📢 Tanie domy do remontu do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie konkretnie? Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim.

📢 Poznaj wyrazy, które występują wyłącznie w Kujawsko-Pomorskiem. Ciekawe czy uda Wam się zrozumieć ich znaczenie! W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy. 📢 Wypłaty polskich żołnierzy w 2023 roku. Wojsko Polskie rekrutuje i zachęca wysoką płacą! W Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej — wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. Jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? Zobacz!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 7.09.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 7.09.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 Seniorzy dostaną 1600 zł dodatkowego świadczenia przed emeryturą co miesiąc. Ale jest jeden mały szczegół! Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? 📢 Kramy, targi, sklepiki i stragany. Archiwalne zdjęcia z okresu PRL ze zbiorów NAC Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Jakie auta w Polsce kradną najczęściej? Poznaj listę aut, które często znikają z parkingów Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Abonament RTV. Kto jest zwolniony w 2023 i na jakich zasadach? Sprawdzamy! Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Udostępniamy listę osób zwolnionych z opłaty i podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy krok po kroku.

📢 Będzie spora waloryzacja emerytur. Którzy emeryci mogą spodziewać się dodatkowych środków? Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Emerycie, po waloryzacji otrzymasz tę kwotę na rękę. Emerytura w lipcu 2023 Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii.

📢 Tak żyją milionerzy z Kujawsko-Pomorskiego! Ich luksusowe rezydencje dostępne na rynku Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii. 📢 Propozycja ustawy dotyczącej emerytur dla wdowców: Przewidziany dodatek sięga nawet do 7600 zł po śmierci małżonka Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Oto cenne skarby z przeszłości. Zdobądź znaczne zyski, kolekcjonując stare monety i banknoty z okresu PRL! Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Sekretne kody na Androidzie, o których nie słyszeliście! Je warto poznać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Świeże wzmocnienie emerytur dla par małżeńskich. Oto szczegóły dotyczące przyznawania i wypłacania tych dodatkowych świadczeń! Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Sprawdźcie stawki! 📢 Nowy bonus za długi staż małżeński dla osób starszych! To świadczenie może sięgać nawet do 5 tysięcy złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Kujawsko-Pomorskie: wyjątkowe wille do kupienia w powiecie toruńskim. Tak mieszkają milionerzy! Przeglądając ogłoszenia na portalu OtoDom.pl możemy na trafić na oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Chodzi m.in. o piękne wille i rezydencje z dużymi posiadłościami, które są aktualnie dostępne do kupienia na tym portalu. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszym materiale. 📢 Darmowe leki dla seniorów i dzieci. Dla kogo i na jakich zasadach? Minister Zdrowia wyjaśnia, od kiedy staną się faktem Program darmowych leków dla osób starczych ma być rozszerzony o dzieci oraz osoby 65+. Dotychczas korzystali z niego emeryci po 75. roku życia. Minister Zdrowia wyraźnie jednak mówi o tym, że trwają prace nad powiększeniem puli i zakresu dofinansowania leków. Wstępnie program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ ma obowiązywać od września 2023 roku, najpóźniej jednak wejdzie w życie na początku 2024 roku. Na czym dokładnie będzie polegać program i jakie leki obejmie?

📢 Dwa wypadki z udziałem motocyklistów. Drogi w Lubiczu i Brzozówce zostały zablokowane! W ciągu pół godziny w czwartek 7 września na drodze krajowej nr 10 w okolicy Torunia (w Brzozówce i Lubiczu Górnym) doszło do dwóch wypadków. W każdym została poszkodowana 1 osoba. 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 07.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 UWAGA! Wypadek pod Toruniem. Droga krajowa nr 10 na wysokości Brzozówki w gm. Obrowo była zablokowana Na drodze krajowej nr 10 na trasie Lipno - Toruń są poważne utrudnienia w ruchu

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 7.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 7.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 7.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 7.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 7.09.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Praca dla nauczycieli i psychologów - Toruń i okolica. Gdzie są wakaty? Oto oferty z bazy kuratorium oświaty Dyrektorom publicznych szkół w Toruniu nie bez trudu, ale w większości udało się zapewnić obsadę kadrową w tym roku szkolnym. W mieście i okolicy są jednak wakaty. Oferty pracy dotyczą głównie placówek niepublicznych. 📢 7 kg narkotyków w Wielkiej Nieszawce! Sąd w Toruniu: Maciej Z. zostaje w areszcie Do 12 lat więzienia grozi Maciejowi Z., który wpadł w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem, przewożąc autem 7 kg narkotyków. 1 września jego obrońcy starali się przekonać sąd, by wypuszczono go z aresztu. Bezskutecznie. Prokuratura chce dojść, z kim współpracował podejrzany.

📢 Skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Toruń. Na Rubinkowie grasuje piroman? Płoną samochody i śmietniki W nocy z poniedziałku na wtorek przy bloku przy ul. Łyskowskiego 29/35 paliły się śmietnik i trzy samochody. To już kolejne takie zdarzenie na tym osiedlu w tym roku. Czy to robota piromana? 📢 Groźne zderzenie samochodu osobowego z busem na DK15 w Gronowie pod Toruniem. Dziecko przewiezione do szpitala W środę, 6.09.2023, na odcinku drogi krajowej nr 15 na wysokości Gronowa pod Toruniem doszło do groźnego wypadku samochodowego. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. 📢 Walczy o zdrowie i osiąga każdy swój cel. Historia Sylwii Ciesielskiej, która zaraża motywacją i uśmiechem Pierwszym, co dostrzega się podczas poznania Sylwii Ciesielskiej, jest uśmiech. Mimo swojej niepełnosprawności w życiu widzi same pozytywy, a dzięki stawianiu sobie małych celów osiąga wielkie efekty. W rozmowie z Nowościami podzieliła się swoją historią i opowiedziała o tym, jak to jest być „fittnesiarą o kulach”.

📢 Duże inwestycje przy jednej z najważniejszych ulic Torunia. Kiedy skończą się związane z nimi utrudnienia? Trzy spore inwestycje mieszkaniowe są realizowane przy jednej z najważniejszych ulic Torunia. Ich realizacja wiąże się z utrudnieniami drogowymi, na szczęście chwilowymi.

📢 Kulinarne hity PRL - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy. 📢 Kamila Cudnik, autorka, która Toruń w swoich powieściach ukazuje od innej strony Z Toruniem związana od dziecka – to tu chodziła do szkoły, studiowała i mieszkała. Kamila Cudnik zadebiutowała w 2019 roku książką „Historie miłosne”. Teraz promuje ostatnią część trylogii toruńskiej, czyli książek, których akcja odgrywa się w Toruniu i okolicznych miejscowościach.

📢 Tak się bawią torunianie w Labie. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Co ciekawego działo się ostatnio w toruńskiej Labie? Całkiem sporo! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie Torunia. 📢 Emerytura pomostowa 2024 na nowych zasadach. Co się zmieni? Przygotujcie się na zmiany To już pewne! Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy poświęconej emeryturze pomostowej. W efekcie uchylono jej wygasający charakter. Tym samym już od nowego roku będzie ona obowiązywać na nowych zasadach. Jakich dokładnie? Kto zyska na nowych rozwiązaniach emerytur pomostowych? 📢 Linia na Jar we wtorek zdawała egzamin. Sprawdziliśmy, jak wypadła Wtorek - pierwszy dzień "normalnej" szkoły, a do tego dzień targowy był idealnym momentem do sprawdzenia, czy przyjmie się nowa linia tramwajowa na Jar.

📢 Tak się zachowuje Polak za granicą. Śmieszne memy i obrazki o wyjazdach all inclusive 6.09.2023 Trwa sezon urlopowy. Polacy wypoczywają w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabierają swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 6.09.2023. 📢 Nowa pętla na Rubinkowie. Autobusy ruszają z parkingu Autobusy MZK kursy na Rubinkowie II w Toruniu znów rozpoczynają z ulicy Dziewulskiego - już nie z dawnej pętli, a z powstałego w tym samym miejscu parkingu park&ride. 📢 Toruń. Praca szuka człowieka. Zobacz najciekawsze oferty z Torunia i okolic. Zdziwisz się ile można zarobić Okres wakacyjny już za nami. Pora więc wziąć się do pracy. Tym bardziej że w Toruniu i okolicy nie brakuje ofert pracy. Zatrudnienie mogą znaleźć przedstawiciele wielu zawodów. Poszukiwani są m.in. psycholog, elektromonter, magazynier i wielu innych. Zobaczcie wybrane najnowsze oferty pracy z Torunia i okolic. Sprawdźcie ile można zarobić.

📢 Jajka - z tym warto jeść jajka, aby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do jajek na odchudzanie Jajka same w sobie są wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączone z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawiają, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które w połączeniu z jajkami prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych - mamy zdjęcia i wideo. Impreza także w niedzielę 3 września Wspaniała pogoda towarzyszy XXIII edycji Święta Śliwki w Strzelcach Dolnych. Można zaopatrzyć domową spiżarnię, spróbować lokalnych specjałów i miło spędzić czas.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy od komornika można nabyć od 38 tysięcy złotych. Oto licytacje komornicze we wrześniu 2023 Już od 38 tysięcy zł zacznie się licytacja domu w Zakrzewie (gm. Stolno). W okazyjnych cenach licytowane będą też przez komorników domy w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku i innych miejscowościach regionu. Oto szczegóły licytacji we wrześniu i październiku oraz zdjęcia. 📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa. 📢 Co da ZUS? Dodatki do emerytury 2023. Na takie finansowe wsparcie dla emerytów można liczyć. Jakie pieniądze można dostać? Drożyzna z pewnością nie sprzyja emerytom. Dla nich ważną opcją staje się więc zdobywanie dodatkowych środków pieniężnych tak, aby móc godnie spędzić jesień życia. Tu z pomocą może przyjść dla nich szereg rozwiązań, ulg i dodatków, które znacząco wspomagają ich trudną sytuację. O jakich dodatkach mowa? Jak z nich skorzystać? Zobacz!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

