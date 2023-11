Przegląd prasy 8.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [8.11.2023]”?

Prasówka 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [8.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur 2024. Aktualizacja danych po wyborach - wyliczenia brutto i netto [8.11.2023] Ile pieniędzy dostaną emeryci od 1 marca 2024 roku? Mamy dobre informacje - ponowie będą to rekordowe kwoty, choć wynikające także z wysokiej inflacji w pierwszej połowie obecnego roku. Sprawdź najnowsze prognozy waloryzacji emerytur i rent - prezentujemy wyliczenia i wyjaśniamy sytuację związaną z waloryzacją emerytur po zakończonych wyborach parlamentarnych.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [8.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia. Na nich można zarobić [8.11.2023] Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta [8.11.2023] Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie. 📢 Rasy psów, które mogą zostać same w domu. One sobie radzą z samotnością [8.11.2023] Psy to z reguły miłośnicy towarzystwa człowieka. Kochają obecność swojego właściciela. Niektóre rasy psów jednak zdecydowanie lepiej znoszą nieobecność swojego pana w domu. Zobaczcie, które psy możemy zostawić w domu. To idealne rasy dla singli i osób, które często muszą wyjść z domu. Sprawdźcie koniecznie.

📢 Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok [8.11.2023] Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem. 📢 Przedwojenne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu kiedyś mieszkańcy spędzali czas - zobacz stare zdjęcia [8.11.2023] Gdzie kiedyś czas spędzali mieszkańcy miast w naszym regionie? Dzięki archiwalnym zdjęciom, wiemy które miejscówki były szczególnie popularne w okresie międzywojennym - w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, ale też mniejszych miastach i uzdrowiskach. Zobaczcie stare zdjęcia.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [8.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [8.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u. 📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u [8.11.2023] Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [8.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [8.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [8.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 W tych firmach w Toruniu i okolicy szukają ludzi do pracy. Tyle możesz zarobić Na rynku pracy w Toruniu i okolicy spory ruch. Firmy cały czas zatrudniają. Pracę można znaleźć w wielu zawodach. Poszukiwani są m.in. inżynier, pracownik biurowy, sprzedawca i wielu innych. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie?

📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Toruńskie schronisko dla zwierząt od 60 lat pomaga porzuconym czworonogom. Najwięcej jest psów i kotów, choc nie brakuje również innych małych zwierząt. Praktycznie codziennie do schroniska trafiają nowi lokatorzy. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Za każdym zwierzakiem kryje się osobna historia. Może któryś pies szczególnie wam się spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 Te objawy wskazują na raka jelita grubego. To jeden z najczęstszych nowotworów - nie lekceważ tych symptomów! Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Bardzo ważne w profilaktyce nowotworu jelita grubego są regularne badania, ponieważ początkowo tego rodzaju rak nie daje wyraźnych objawów. Jakie symptomy muszą być dla nas alarmem? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Oto objawy, które mogą wskazywać na raka jelita grubego.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 07.11.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Mroczne sekrety Torunia. Co kryje się między staromiejskimi uliczkami? Opowiada Paulina Pawlewicz, przewodniczka po Toruniu Mroczne sekrety Torunia – taki tytuł nosił spacer, który zorganizowała toruńska przewodniczka, Paulina Pawlewicz. Spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W rozmowie z Nowościami podzieliła się swoimi refleksjami i zdradziła kilka mrocznych sekretów.

📢 Targi, markety i sklepy z czasów PRL-u. Fascynujący wycinek historii polskiego handlu Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Takie objawy sygnalizują wysoki niedobór kwasów Omega-3 w Twoim organizmie Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało? 📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Korzystanie z tej aplikacji na telefonach z systemem Android może wiązać się z ryzykiem ukrytych kosztów Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Setki nowych butów za grosze! Komornik licytuje sklep w Bydgoszczy Kilkaset nowych par butów i wyposażenie sklepu - to wystawia na licytacje komornik już 8 listopada. Towary kupić można za 2/3 ceny. Elektroniczna licytacja potrwa tydzień. 📢 To będzie zaskoczenie! Wiele emerytów otrzyma zwiększony dodatek w grudniu! Oto szczegółowe informacje Wiele osób może być zaskoczonych tą nieoczekiwaną wiadomością. W grudniu 2023 roku, emeryci mogą spodziewać się wyjątkowego prezentu przed Świętami. To nie jest żart – chodzi o rewelacyjną rewaloryzację emerytur, która stanie się faktem.

📢 Można zyskać konkretny dodatek pieniężny, ale do końca listopada trzeba złożyć wniosek. Gdzie? Rozpoczął się nowy miesiąc, a wraz z nim okazja do ubiegania się o wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dla wielu rodzin może to być istotna ulga w budżecie, ale o co dokładnie chodzi? 📢 To może być początek Alzheimera? Jak rozpoznać tę podstępną chorobę? Zwróć uwagę na te objawy Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która często niezauważona rozwija się latami. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Jakie zmiany są charakterystyczne dla choroby Alzheimera? Na co zwrócić uwagę, by wcześni wykryć chorobę? Sprawdź czy charakteryzuje się choroba Alzheimera. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP - już od 58 tysięcy złotych! Oferty w listopadzie (zdjęcia) W listopadzie PKP wystawia na sprzedaż kilkanaście mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem. Ceny są naprawdę niskie: już od 58 tys. zł za trzypokojowy lokal. Do kupienia są "M" w Lipnie, Chełmży, Grudziądzu, Kcyni, Inowrocławiu i innych miastach.

📢 Te roczniki seniorów dostaną 5540 zł! Pod jednym warunkiem. Jakim dokładnie? Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku. 📢 Wyjątkowy dodatek pieniężny dla emerytów. Kto musi składać wniosek, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Większość emerytów z niecierpliwością co miesiąc oczekuje na pieniądze. Wielu z nich może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Nie wszyscy jednak muszą składać wniosek, by dostać to świadczenie. Kto jest uprawniony do otrzymania wraz z emeryturą dodatkowych pieniędzy? 📢 Wojskowa emerytura robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Co lepsze dla seniora - 13. i 14. czy emerytury bez podatku? Kto straci? Pojawiły się pierwsze powyborcze propozycje Hasłem dotychczasowej opozycji, gdy szła na wybory, było "Nic co dane, nie zostanie zabrane". Wybory są już za nami, zaczęły się pojawiać też konkretne propozycje, które rzucają cień wątpliwości na to hasło. Odpowiada za to jeden z liderów Trzeciej Drogi, przywódca Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekonuje on, że emerytura bez podatku jest lepsza od trzynastki i czternastki? Jak jest faktycznie? Dla kogo byłaby to zmiana korzystna, a kto by na tym stracił?

📢 Ta dziesięciogroszówka kosztuje 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Sprawdź szczegóły Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku.

📢 Takie są stawki w branży budowniczej! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani? 📢 Pieniądze za staż małżeński? Na takie świadczenie będą mogli liczyć seniorzy. Wszystko zależy od decyzji polityków Trwanie w związku małżeńskim przez lata może okazać się opłacalne. Za długoletnie pożycie będzie można otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Tak przynajmniej wynika z pomysłu, którym ma się zająć Senat. Na jak wielkie kwoty będą mogli liczyć małżonkowie?

Kwoty będą się różnić w zależności od stażu. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Te towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Oto, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii. 📢 Oto sposób na podwyższenie emerytury. Te dokumenty są niezbędne Każdy kto chce przejść na emeryturę musi dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie dokumenty. Wtedy jest pewność, że świadczenie będzie korzystnie wyliczone. Co jednak zrobić, gdy brakuje dokumentów sprzed lat a zakład, w którym pracował już nie istnieje? Bez tych zaświadczeń emerytura może być niższa. Jak więc ją podwyższyć? 📢 Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [8.11.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [8.11.2023] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [8.11.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Ojciec potwór latami bił dzieci i gwałcił córeczki? W Toruniu rusza proces 43-letniego Andrzeja B. Andrzej B. przez siedem lat znęcał się nad córkami i synem, a przez cztery lata gwałcił dziewczynki - ustaliła prokuratura. Proces 43-latka ruszy w Sądzie Okręgowym w Toruniu w środę (8 listopada). 📢 Wysokie wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Zobacz najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Codziennie jesz jabłka? Zobacz, jak oddziałują na Twój organizm. Dlaczego? Jabłka są jednym z najpopularniejszych owoców na świecie. Dostępne praktycznie pod każdą szerokością geograficzną maja korzystny wpływ na nasz organizm. W Polsce obecnie zarejestrowanych jest 71 odmian jabłoni. Na świecie uprawia się około ośmiu tysięcy różnych odmian jabłek. Wybór jest więc ogromny. Co się dzieje z naszym organizmem, gdy często sięgamy po jabłka? Zobaczcie!

📢 Małe auta są bezawaryjne i doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Charakteryzują się niezwykle rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Istotne wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Zobacz te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy? 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Halloween Night w toruńskiej Bajce. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy! W toruńskiej Bajce zorganizowano ostatnio imprezę Halloween Night. Zobaczcie, jak było! Oto najnowsza fotorelacja z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Jędrzej Konarski dołączył do grona toruńskich stulatków! Odwiedził go prezydent miasta Swój okrągły jubileusz pan Jędrzej Konarski obchodził 19 października tego roku. 6 listopada odwiedził go prezydent Torunia Michał Zaleski.

📢 Ozdoby choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te bombki z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

📢 Prof. Maria Lewicka z UMK w Toruniu z najważniejszą nagrodą naukową w Polsce Prof. Maria Lewicka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymała Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Toruńska uczona została uhonorowana w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za sformułowanie i weryfikację psychologicznego modelu przywiązania do miejsca i pamięci miejsca. Jest jedną z czterech nagrodzonych osób.

📢 "Serducho pęka. Łzy się cisną do oczu". Grudziądzanie po tragicznej śmierci 17-letniego Oliwiera Znicze w miejscu tragicznego w skutkach wypadku i setki wyrazów współczucia oraz wspomnień na portalach społecznościowych, po tragicznej śmierci Oliwiera, 17-latka z Grudziądza. 📢 Polska królowa na tronie w sombrero. Iga Świątek wróciła na tenisowy szczyt GALERIA z CANCUN Wielki triumf Igi Świątek w Cancun! Raszynianka jest drugą Polką w historii, po krakowiance Agnieszce Radwańskiej (2015), która wygrała turniej WTA Finals. Po meczu z Jessicą Pegulą, którą pokonała 6:1, 6:0, na kort wyszli mariachi, a tenisistkom założono na głowy meksykańskie sombrera. Obejrzyjcie zdjęcia z Cancun w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Jessica Ziółek - tak się zmieniła eks Arkadiusza Milika. Dziś nie przypomina dawnej WAG Jessica Ziółek od rozstania z Arkadiuszem Milikiem przeszła dużą metamorfozę. Wieloletnia partnerka znanego piłkarza, influencerka i projektantka mody dziś jest narzeczoną innego piłkarza. Ostatnio zrobiła się o niej głośno za sprawą wydanej książki „WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy". Zobacz na zdjęciach, jak na przestrzeni 10 lat zmieniła się Jessica Ziółek, dziś partnerka piłkarza Miłosza Mleczko.

📢 Tak mieszka Caroline Derpienski. Zobacz, jak żyje w Miami białostoczanka. Luksusowe wnętrza i przepych – to kocha gwiazda internetu Caroline Derpieński to białostoczanka, która na co dzień mieszka na Florydzie. Wzbudzającą liczne kontrowersje influencerkę śledzi na Instagramie aż 7,7 miliona folowersów. Celebrytka bez skrupułów wykorzystuje swoje „pięć minut" w Polsce i chętnie komentuje w sieci tematy związane z polskim show-biznesem. Zobacz, jakie wnętrza kocha Caroline Derpienski. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Usuń je z telefonu! Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store, bo są niebezpieczne. UWAGA! Musisz sam je usunąć z telefonu. SPRAWDŹ! NIEBEZPIECZNE apki z Google Play lub App Store? Dla własnego dobra musisz usunąć je jak najszybciej! Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje. 📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale. 📢 Toruń. Kto zamieszka na nowym osiedlu Pod Dębową Góra? Nie tylko najemcy TTBS, ale i komunalni - z list mieszkaniowych Za 3 lata gotowe ma być nowe osiedle Pod Dębową Górą. Bloki z 228 mieszkaniami postawi Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Ale aż 94 "M" będą tutaj komunalne - dla ludzi oczekujących na miejskich listach mieszkaniowych.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 7.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Ta popularna ulga PKP wkrótce zniknie. Można z niej skorzystać tylko do 30 grudnia 2023 roku! Tylko do 30 grudnia 2023 roku włącznie honorowi dawcy krwi mogą skorzystać z 33-proc. ulgi na przejazdy PKP. Warunek - muszą mieć ważne zaświadczenie poświadczającego uprawnienie do tej ulgi.

📢 Nowe meble od skarbówki za pół ceny w Kujawsko-Pomorskiem! Głównie marka "Klose" Urząd Skarbowy wystawił na licytację ponad setkę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose", z salonu spółki KMK Kolekcja Mebli. Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 50 proc. wartości. Jak je kupić? Zobacz szczegóły w naszej galerii.

📢 Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu domu podczas zimy. Poznaj skuteczne sposoby, aby nie wydać fortuny na ciepło Zima to okres, który wiąże się z koniecznością utrzymania ciepła w naszych domach. Niemniej jednak, może to być wyzwaniem finansowym, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy odpowiednio przygotowani. W tym artykule podpowiemy, jak zaoszczędzić na ogrzewaniu podczas zimy, dzięki czemu Twój dom będzie przyjemnie ciepły, a portfel nieco grubszy. Oto kilka skutecznych sposobów na efektywne zarządzanie ogrzewaniem zimowym. 📢 Tak się bawią torunianie w Hex Clubie. Mamy kolejne zdjęcia z imprez na starówce Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 „Bieg Dla Jaj”. Setki chętnych pobiegło w bydgoskim Myślęcinku. Zdjęcia! Cz. II W niedzielę, 5 listopada, „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski” i „Nowości - Dziennik Toruński” zorganizowały w Myślęcinku bieg na dystansie 5 kilometrów oraz marszobieg na 2,5 kilometra. Nie zabrakło także dawki ruchu dla najmłodszych.

📢 Uwaga na tramwaje! Jesienią w Toruniu mają poważne problemy z podjazdem i hamowaniem Tak zwana mada, czyli śliska maź wpływa na zmniejszenie przyczepności i wydłużenie drogi hamowania tramwajów jesienią. Przez „czarną szynę” w poniedziałek 6 listopada były w Toruniu poważne problemy z ich kursami.

📢 Ten wirus jest cztery razy bardziej groźny niż grypa i atakuje głównie dzieci. Skąd się wziął i jak unikać zakażenia? Jesień to czas, kiedy wszyscy zaczynamy myśleć o zbliżającej się grypie. Choroba ta jest powszechnie znana i nieco zbagatelizowana, mimo że może być bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Jednak jest wirus, który może być jeszcze bardziej groźny, przede wszystkim dla najmłodszych. Co to za patogen? Skąd się wziął i jak groźne ma konsekwencje?

📢 Nowa siedziba PIP w Toruniu otwarta! Zastępca Głównego Inspektora Pracy z nożyczkami W poniedziałek (6 listopada) uroczyście otwarta została nowa siedziba PIP w Toruniu. Symboliczną wstęgę przecinała Małgorzata Dziemińskia, zastępca Głównego Inspektora Pracy. 📢 Kujawsko-pomorskie: w ramach protestu zablokowali drogę krajową nr 80 w Czarnowie 6 listopada w Czarnowie (powiat toruński) od godz. 16:00, przez dwie godziny, mieszkańcy blokowali drogę krajową nr 80. Był to protest po tragicznym wypadku, do którego doszło w październiku. Zginął w nim, potrącony przez samochód, 15-letni Kuba. 📢 Podatek od balkonu. Kto go zapłaci i ile wynosi? Sprawdź Mieszkanie z dużym balkonem to marzenie wielu osób. Za chwilę jednak takie nieruchomości mogą okazać się dużym problemem. Wszystko przez podatki, jakie kolejne miasta nakładają na właścicieli mieszkań z balkonami. Wprowadzanie nowej opłaty wynika m.in. ze zmian stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Kogo mogą dotknąć wyższe opłaty i ile wyniosą?

📢 Gang sutenerów rozbity. Jedna osoba aresztowana w Toruniu! Policjanci z rzeszowskiego Centralnego Biura Śledczego zatrzymali trzy osoby czerpiące korzyści z cudzego nierządu na terenie Warszawy. Wśród członków gangu jest jedna osoba z województwa kujawsko - pomorskiego. Aresztowano ją na terenie Torunia.

📢 "Mnie już nie ma. Do zobaczenia tam!" - opublikowano pożegnanie zmarłego naukowca z UMK Prof. Jarosław Centek, historyk z UMK zmarł 29 października. Po jego śmierci do sieci trafiło pożegnalne video, w którym w pełni świadomy nadchodzących wydarzeń naukowiec pożegnał się z widzami. 📢 Takie jedzenie syci, ale nie tuczy! Poznaj najbardziej sycące pokarmy. Włącz je do diety, a nie pożałujesz! Zobacz listę Doskwiera ci ciągłe poczucie głodu, podjadasz i przybywa ci kilogramów? Włącz do swojej diety pokarmy, które zapewnią uczucie sytości, jednocześnie zawierając mało kalorii. Dzięki nim przez dłuższy czas będziesz najedzony. Są też smaczne i zdrowe!

📢 Książnica to ludzie. Zaprezentowano sylwetki tych, których najczęściej na co dzień nie widać Z okazji 100-lecia istnienia Książnica Kopernikańska w Toruniu zorganizowała kampanię promocyjną „Książnica to ludzie”. Tym sposobem chciano pokazać, że za procesem dostarczania książek do czytelników stoi praca dziesiątek osób. Wyróżniono dziewięciu pracowników, których zwykle nie widać na co dzień.

📢 Ruszyło Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji Nauki, Biznesu i Samorządu! Mamy zdjęcia! W Toruniu ruszyło naukowo-technologiczne wydarzenie, czyli Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu. W hotelu Filmar spotkali naukowcy oraz eksperci. Wydarzenie rozpoczęło się w niedzielę 5 listopada, a ma potrwać do wtorku 7 listopada. A jak było dnia pierwszego? 📢 Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce. Najpiękniejsze koty rasowe. Te koty rasowe kochają Polacy! 5.11.2023 Oto najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi.

📢 Toruń Open 4. Turniej w Darta w Przepompowni. Tak przebiegły zawody! W pubie Przepompownia zorganizowano 4. Turniej w Darta. Wpisowe wyniosło 20 złotych, a dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody finansowe. Jak wyszło? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii! 📢 Pchli targ w Toruniu. Co w listopadzie można tu kupić i sprzedać? Tradycyjnie w niehandlową niedzielę wielu wystawców i odwiedzających pojawiło się na pchlim targu organizowanym na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. 📢 Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii. To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Modne krótkie fryzury na lato 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 05.11.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i piękne rezydencje od komornika. Każdy może je mieć! Licytacje w listopadzie 2023 Tylko 22 tys. 500 zł - z taką ceną komornik wystawia na licytację cały dom w Kretkach Małych (pow. brodnicki). W listopadzie podobnych okazji będzie w Kujawsko-Pomorskiem. Ale licytowane będą też prawdziwe rezydencje czy kompleksy domów, np. w Bydgoszczy. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Takie produkty świetnie działają na nasz mózg. Dieta na dobrą pamięć [lista] Nie możesz się skupić? Ciągle o czymś zapominasz? Zła dieta może skutkować problemami z pamięcią. Te produkty świetnie wpływają na pracę mózgu. Włączenie ich do codziennej diety może zapobiec wielu chorobom. Sprawdź w naszej galerii produkty, których spożywanie poprawia pracę mózgu.

