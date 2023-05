Przegląd prasy 9.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te produkty zostały wycofane ze sprzedaży! Uwaga na ostrzeżenia GIS! Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach”?

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te produkty zostały wycofane ze sprzedaży! Uwaga na ostrzeżenia GIS! Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Masz takie auto? Te samochody kradną najczęściej. Które modele cieszą się popularnością wśród złodziei? W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Meble i kryształy z PRL-u! To one są teraz poszukiwane. Za ile są można je kupić na Allegro? [maj 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie?

Prasówka 9.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli - od kiedy? Co z projektem! Te roczniki skorzystają na zmianach. Znamy zasady Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli - od kiedy? Czy wcześniejsze emerytury powrócą? Projekt przywracający emerytury nauczycielskie jest na końcowym etapie prac. Rząd obecnie prowadzi rozmowy ze związkowcami na temat, kogo i na jakich zasadach ma dotyczyć przywrócenie prawa do wcześniejszej emerytury. Projekt ma być gotowy na początku lata. Oto szczegóły!

📢 Najbardziej poszukiwane monety PRL-u i nie tylko! Masz je w domu? Kolekcjonerzy zapłacą za nie krocie Kolekcjonerskie tworzenie bogatych, wyjątkowych kolekcji monet to pasja piękna i mająca już niezwykle długą tradycję. Zależnie od zainteresowań może dotyczyć naprawdę zróżnicowanych linii tematycznych. Wśród nich niezwykle popularny jest PRL... Ale nie tylko! Jakie monety interesują kolekcjonerów. Co warto sprzedawać? Jakie są rekordy monet kolekcjonerskich? Jak monety wybierają kolekcjonerzy? 📢 Emerytury 2023. Nie odbierzesz już emerytury od listonosza! Ważna zmiana w przepisach Poczty Polskiej! Jakie dokumenty należy przygotować? Emerytury 2023. Pieniądze wypłacane przez listonoszy bezpośrednio do ręki, to duże udogodnienie dla starszych osób. Wiele emerytów nadal pobiera w ten sposób swoje świadczenie emerytalne w Polsce. W życie weszły jednak niedawno nowe przepisy Poczty Polskiej, zgodnie z którymi listonosz, aby wypłacić pieniądze musi każdorazowo spisywać dane z dowodu osobistego. Seniorzy pytają o RODO i już chcą zakładać konta w bankach.

📢 Najtańsze mieszkania do kupienia w Toruniu. Tyle trzeba wydać za własne "m"! [9.05.223] Portal OtoDom.pl posiada dużą bazę ogłoszeń, dotyczących sprzedaży mieszkań w Toruniu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie kształtują się ceny najtańszych mieszkań, które dostępne są do kupienia w Toruniu. Zobaczcie, ile trzeba wydać i za co! Więcej w naszej galerii. 📢 Płaca minimalna 2024 - ile wyniesie na rękę?. Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 To prawda. Te 10-letnie samochody są mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Dostaniesz jeszcze wyższą emeryturę. Czeka dodatkowe 500 złotych! Takie pieniądze możesz zdobyć Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Oto stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Oto stawki!

📢 Wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? 📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. W które starsze auta warto inwestować? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Takie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych. 📢 Unikaj tych aut! Te nowe samochody wypadają najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu, także tego który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode?

📢 14. emerytura 2023. Są limity! Te osoby nie otrzymają "czternastki" 14 emerytura. Kogo ominie? Już niedługo na konta wszystkich emerytów trafi zapowiadana "czternastka"" Niektórzy zaplanowali już konkretne wydatki. Niestety. Nie na konto każdego seniora spłynie dodatkowa gotówka. Rząd ustalił limity. Kto nie otrzyma świadczenia? Poznajcie szczegółowe ustalenia. 📢 Gwara toruńska. Tak kiedyś mówiono w Toruniu i okolicach. Czy znasz takie słowa? Gwara toruńska kształtowała się przez lata. Na wiele słów wpływ miał język niemiecki, gdyż Toruń i okolice znajdowały się pod zaborem pruskim. Niektóre ze słów brzmią obecnie śmiesznie. Inne całkiem poważnie. Wszystkie jednak są charakterystyczne dla Torunia i okolic. Używacie tych słów w swoich domach? Znacie ich znaczenie? 📢 Te monety z PRL-u są najrzadsze. Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić ile są warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule

📢 Najlepsza położna w Toruniu. Kogo polecają mamy? Kto ma najwięcej pozytywnych opinii? [LISTA] Którą położną wybrać? - to pytanie zadaje sobie większość młodych mam. Kobiety dzielą się opiniami w internecie. Przejrzeliśmy różne fora, portale i strony internetowe i zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej pojawiające się nazwiska. Położne w Toruniu to naprawdę specjalistki w swoim fachu! Zobaczcie, które z nich są pozytywnie oceniane i gdzie przyjmują.

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Oto szczegóły! 📢 Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Oto lista niebezpiecznych połączeń Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne?

📢 Dodatki do emerytury 2023. Na takie finansowe wsparcie dla emerytów możesz liczyć. Jakie dodatkowe pieniądze można dostać? Drożyzna z pewnością nie sprzyja emerytom. Dla nich ważną opcją staje się więc zdobywanie dodatkowych środków pieniężnych tak, aby móc godnie spędzić jesień życia. Tu z pomocą może przyjść dla nich szereg rozwiązań, ulg i dodatków, które znacząco wspomagają ich trudną sytuację. O jakich dodatkach mowa? Jak z nich skorzystać? 📢 Cenne sprzęt z PRL-u. To chciał mieć każdy z nas! Najlepsze urządzenia z czasów PRL-u W czasie PRL-u dopiero zaczęły pojawiać się pierwsze produkty oparte na licencji zachodniej. Nie brakuje jednak sprzętu, który oryginalnie pojawił się właśnie u nas. Najlepsze urządzenia z PRL-u bez wątpienia były też trudno dostępne. Za czym ustawiali się ludzie w kolejkach? Na czym najbardziej im zależało?

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Trwa wielka wyprzedaż Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobaczcie, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW.

📢 Są pilnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz w domu te banknotów i monet z PRL-u? Możesz być bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? 📢 Zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Oto stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji: szczegółowe wyliczenia! Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach!

📢 Toruń. Oto zarobki i majątek prezydenta Michała Zaleskiego! Dochód wyższy niż przed rokiem 256 tys. 955 zł brutto z tytułu bycia prezydentem Torunia i 117 tys. 324 zł brutto z emerytury - taki dochód osiągnął przez miniony rok Michał Zaleski. Właśnie upubliczniono jego najnowsze oświadczenie majątkowe. Praca przyniosła mu więcej pieniędzy niż rok wcześniej. 📢 Waloryzacja emerytur 2023. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Znamy kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Zwrot podatku 2023. Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze. 📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii! 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Oto nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym?

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy należy unikać [9.05.2023 r.] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność [9.05.2023 r.] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy do posesji królowej polskiej piosenki [9.05.2023 r.] Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [9.05.2023 r.] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły! 📢 Najmniej awaryjne auta na świecie. Mają ponad 10 lat i dalej są dobrym stanie. Zobacz szczegółowy raport Auta, które mają 10 lat i więcej wcale nie muszą być w fatalnym stanie. Te samochody często dobrze znoszą upływający czas i wcale nie psują się często. Przynajmniej niektóre. Są modele, które dobrze znoszą upływający czas. Świadczą o tym różne specjalistyczne raporty. Jednym z nich jest raport TUV, czyli niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej. Jakie samochody powyżej 10 lat warto kupić?

📢 Ile trzeźwiejemy po piwie, winie, wódce? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Maj to miesiąc pierwszych ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi na przykład na grillu lub plenerowej imprezie. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Matura z matematyki. Królowa nauk okazała się dla zdających dość łaskawa Poziom trudności zadań umiarkowany, polecenia jasne i logiczne, czasu wystarczająco dużo - tak poniedziałkową maturę z matematyki na poziomie podstawowym podsumowała większość zdających w Toruniu.

📢 Toruń. W uroczystościach z okazji zakończenia II wojny światowej wzięli udział bardzo wyjątkowi goście W poniedziałkowych uroczystościach z okazji 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej wzięli udział m.in. potomkowie alianckich jeńców przetrzymywanych w utworzonym przez Niemców w Toruniu obozie jenieckim. Jeden z tych jeńców, Australijczyk Harvey Frederick Gorrie, w 1943 roku uciekł z obozu i dołączył do partyzantów z Gryfa Pomorskiego.

📢 Szokujące wyliczenia emerytur. Najnowsza tabela brutto i netto. Będą nowe dodatki? Takie przelewy dostaną emeryci 8.05.2023 Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur. Czy seniorzy mogą liczyć na nowe dodatki? Emeryci dostaną emeryturę wraz z dodatkową 13. emeryturą, nie jest to jednak nowy dodatek. Tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Będą rekordowe podwyżki! Sprawdź również wyliczenia 13. emerytury. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Pamiętasz modne łazienki z PRL-u? Sprawdź, czy kojarzysz sprzęty i kosmetyki z lat 60., 70., i 80. Wnętrza w stylu PRL znowu są na czasie W czasach PRL-u wnętrza łazienek wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u.

📢 Toruń. Eleganci i emigranci. W czym się chodziło i dokąd jeździło do pracy na początku XX wieku? Już 120 lat temu w Europie działały kliniki, w których przeprowadzano operacje plastyczne. Niestety, podczas zabiegów zdarzały się przykre wypadki.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Ksiądz oskarżony o gwałcenie chłopca. "Od tej chwili jesteśmy mężem i żoną" Ksiądz Jacek W. przez cztery lata seksualnie wykorzystywał chłopca, a także znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie - ustaliła chełmińska prokuratura i skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Toruniu. Biskup toruński zawiadomił prokuraturę i zapowiedział sfinansowanie terapii ofiary. 📢 W Toruniu przy trasie prezydenta Raczkiewicza spłonęły garaże [zdjęcia] Na wysokości ulic Kanałowej i Bolesława Chrobrego zapaliły się blaszane garaże. Na miejsce zostali wezwani strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Toruniu.

📢 MZK w Toruniu szuka kontrolerów i kusi 10 tys. zł zarobku! Kto jeszcze kusi takimi sumami? 10 tys. zł brutto miesięcznie - takimi zarobkami w ogłoszeniu kusi MZK w Toruniu kandydatów na kontrolerów biletów. Kwota robi wrażenie, ale szczegóły oferty rozwiewają wątpliwości: to zarobki "uzależnione od efektów pracy". Kto jeszcze w Toruniu wabi do pracy podobnymi sumami i sposobami? 📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 8.05.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy.

📢 Krótkie fryzury na wiosnę 2023. Modne fryzury dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 8.05.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Od nich nie usłyszysz miłego słowa. Sprawdź, kto jest na liście! 8.05.2023 Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Każde imię ma przypisane bowiem cechy charakteru i osobowości. Niektóre imiona mogą wpłynąć na resztę życia człowieka pozytywnie, inne - utrudnić jego relacje z ludźmi. To, jakie imię nosimy, determinuje nasz charakter. Jakie imiona noszą osoby uznawane za najbardziej wredne? Jakie jest znaczenie tych imion? Zobacz, kto jest na liście.

📢 Stare telefony komórkowe - ile są warte? Gdzie sprzedać stary telefon? Jesteś pewien, że wyrzuciłeś swój stary telefon? Lepiej sprawdź, bo może wciąż gdzieś on zalega. Jeśli tak, możesz spróbować go sprzedać. Okazuje się, że wiele klasycznych, dzisiaj wręcz antycznych telefonów komórkowych jest wartościowych dla niektórych ludzi, w tym dla kolekcjonerów. Jakie modele są cenne? Gdzie można próbować je sprzedać? Za ile można je wystawić na aukcję? 📢 Te osoby to leniuchy. Sprawdź listę imion osób, które są największymi leniami 8.05.2023 Jesteś leniuchem? A kto nie lubi czasem poleniuchować?! Każdemu przecież należy się odpoczynek. Ale czy są osoby, które są bardziej leniwe od innych? Oczywiście! Czy leniucha można poznać po tym, jak ma na imię? No cóż... Są osoby, które uważają, że to, jakie nosimy imię decyduje również o tym, jakimi ludźmi jesteśmy, jak się zachowujemy, w jaki sposób idziemy przez życie. Sprawdź listę imion największych leniuchów. Potraktuj ją z przymrużeniem oka.

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 8.05.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 8.05.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem alarmowym Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić Twoje zdrowie i życie. Co powinno Cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.05.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Toruńskie Anioły wygrały pierwszy mecz nowego sezonu. Tak walczyły! [zdjęcia] Zespół Angles Toruń, po zaciętym meczu inaugurującym sezon futbolu amerykańskiego w Toruniu, pokonał drużynę Dukes Ząbki. 📢 Toruń. Wypadek na skrzyżowaniu ul. Andersa i Poznańskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala Tuż po godz. 15 na skrzyżowanie ul. gen. Władysława Andersa i ul. Poznańskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba poszkodowana została zabrana do szpitala. Na miejscu działały dwa zastępy straży pożarnej.

📢 Trwają wyprzedaże! Za kilka złotych Agencja Mienia Wojskowego oferuję sprzęt i akcesoria wojskowe Lubisz militaria? Może szukasz pomysłu na prezent dla kogoś bliskiego? Warto zobaczyć, co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu online Agencji Mienia Wojskowego. Tutaj możesz kupić ciekawe rzeczy, związane z wojskiem. Sprawdź szczegóły i zdjęcia w naszej galerii. Tak tanio już dawno nie było. 📢 Toruń. Niezwykłe kolaże starych i nowych fotografii. Zdjęcia młodych archiwistów zrobiły furorę Już od kilku miesięcy w sieci są dostępne zdjęcia stworzone przez studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją w ramach zajęć "Edukacja i popularyzacja". Połączenie nowych i starych fotografii dało zaskakujący efekt. 📢 Zlot Food Trucków w Toruniu. Tak było przy Galerii Copernicus [zdjęcia] Amerykańskie burgery, belgijskie frytki, grecki souvlaki, hiszpańskie churros, a nawet molekularna lemoniada! To tylko namiastka tego, co można było posmakować podczas weekendowego Zlotu Food Trucków w Toruniu. Obejrzyjcie naszą fotorelację z tego wydarzenia.

📢 Toruń. Wielkie wyzwania i emocje podczas wyścigów małych samochodów [Zdjęcia] W niedzielę nasz fotoreporter odwiedził "Modelmania Park" - tor wyścigowy przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu, gdzie rywalizowali ze sobą uczestnicy II rundy Rajdowego "Mickey Mouse", czyli zawodów dla debiutantów w świecie motorsportu RC. Oto fotograficzna relacja z tych modelowych wyścigów, czy raczej wyścigów modeli.

📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Czeka na Ciebie 500 złotych ekstra! Jak zdobyć te dodatkowe pieniądze? Emeryci, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać wyższe świadczenie emerytalne. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać jeszcze więcej. Co więcej, również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły! 📢 Brawo! To oni adoptowali psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. Gratulacje Brawo! Osób, którym dobro zwierząt leży na sercu jest w Toruniu całkiem sporo. To one ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Pomimo niskiej ceny są naprawdę piękne Rodzinne Ogródki Działkowe wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Można na nich sadzić owoce, warzywa, kwiaty, a przede wszystkim wypoczywać! Choć wiele z nich kosztują naprawdę dużo, to można znaleźć też takie za znacznie mniejsze pieniądze. Jak wyglądają i gdzie się znajdują? Przedstawiamy najtańsze działki rekreacyjne na terenie całego województwa kujawsko-pomorskim wystawione na sprzedaż! Niektóre naprawdę robią wrażenie! 📢 Parada amerykańskich samochodów przejechała ulicami Grudziądza. Zobaczcie zdjęcia! Trwa Zlot Samochodów Amerykańskich w Mega Parku w Grudziądzu. Parada ulicami Grudziądza odbyła się w sobotę, 7 maja. Amerykańskie i zabytkowe perełki zaparkowały na dłuższą chwilę na Błoniach Nadwiślańskich gdzie można było je podziwiać. 📢 66. Runda IDF Drift Open w Toruniu. Moto Park stał się areną zmagań dla najlepszych drifterów [zdjęcia] Od soboty (06.05) do niedzieli (07.05) Moto Park Toruń gościł najlepszych drifterów z całej Polski i nie tylko. Wszystko za sprawą 66. Rundy IDF Drift Open. My też tam byliśmy! Zobaczcie fotorelację!

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy kolejne zdjęcia z imprez Co działo się na ostatnich imprezach w Hex Club Toruń? Było jak zwykle ciekawie a atmosfera była gorąca. Zobaczcie sami! Oto fotorelacja z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby nie płacą alimentów - poszukuje ich policja! Zobaczcie wizerunki! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 6 maja 2023 roku. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poszukuje kilkuset osób z woj. kujawsko-pomorskiego, które uporczywie uchylają się od płacenia alimentów. Prezentujemy wizerunki kilkudziesięciu osób. Zobaczcie ich zdjęcia i pomóżcie policji w poszukiwaniach.

📢 "Zobacz więcej" 2023. Wyjątkowa sesja fotograficzna w centrum Toruniu W sobotę w Toruniu odbyła się wyjątkowa sesja fotograficzna - osoby przewlekle chore pozowały do zdjęć w ramach drugiej edycji projektu "Zobacz więcej".

📢 Tak kibicowaliście na derbach Pomorza Apator - GKM. Mamy nowe zdjęcia z trybun! Kibice na derbach Pomorza For Nature Solutions Apator Toruń - ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Około dziesięciu tysięcy kibiców w piątkowy wieczór dopingowało żużlowców na Motoarenie. Mamy dla Was dużo zdjęć trybun toruńskiego stadionu. Tak kibicowaliście "Aniołom", są też ujęcia z sektora gości. 📢 Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny bardzo atrakcyjne! Oto licytacje komornicze maj 2023 Tanie domy z ogrodem, mieszkania - takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - zebraliśmy oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Brodnicy, Świecia i wielu innych miast i wsi! Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze licytacje domów w regionie.

📢 Kibice na derbach Apator Toruń - GKM Grudziądz. Poszukajcie się na zdjęciach! For Nature Solutions Apator - ZOOleszcz GKM Grudziądz 52:38 w derbach Pomorza. Na trybunach nie brakowało wsparcia dla "Aniołów". Tak kibicowaliście na Motoarenie, poszukajcie na zdjęciach siebie i znajomych! 📢 "Mistrzowie parkowania" w Toruniu i regionie. Nie uwierzysz, gdzie zostawiają swoje auta! Zobacz zdjęcia! Mówią na nich potocznie "mistrzowie parkowania", "Janusze parkowania" lub "święte krowy". Chodzi o kierowców, którzy często parkują swoje auta w miejscach niedozwolonych. Blokują w ten sposób ruch, zmniejszają dostępność parkingów i utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Zresztą, zobaczcie sami! Czasem brak słów na takie zachowanie.

📢 Takie poważne choroby mogą powodować swędzenie skóry. Te objawy mogą świadczyć o nowotworze Ciało wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak z organizmem. Wygląd nóg, stóp, dłoni, palców, oczu, języka czy skóry może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Okazuje się, że również swędzenie skóry może być objawem poważnej choroby, a nawet nowotworu. Jakie choroby może oznaczać utrzymujący się świąd? Jakie nowotwory mogą powodować swędzenie? Jeśli masz podobne odczucia, lepiej skonsultuj się z lekarzem. Sprawdź teraz najważniejsze znaki ostrzegawcze w naszej galerii.

📢 Koniec majówki. Najlepsze memy o długim weekendzie. Tak wypoczywali Polacy Pierwszy długi majowy weekend już za nami. Polacy wyciągnęli ruszty z piwnic i garaży. My zebraliśmy w jednym miejscu najśmieszniejsze żarty o "święcie grilla". 📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto go może dostać? Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać. 📢 Tych leków nie wolno ze sobą łączyć - to możesz skończyć się tragedią. Wyjaśniamy niebezpieczne połączenia Mogą być niebezpieczne, zagrażać naszemu życiu, a nawet zdrowiu. Jak alarmują lekarze - istnieje lista leków, których nie należy ze sobą łączyć. Połączenie tych leków może przynieść tragiczne skutki. Substancje zawarte w różnych preparatach mogą wchodzić ze sobą w interakcje, a co za tym idzie nie tylko zakłócać swoje działanie, ale i wywołać niepożądane skutki uboczne dla życia i zdrowia. Oto lista leków, których nie wolno ze sobą łączyć.

📢 Jak się ubierać, aby zamaskować wystający brzuch? Zobacz stylizacje, które Ci w tym pomogą! Będziesz czuła się w nich komfortowo i pięknie Wystający brzuch i tzw. oponka może być powodem kompleksów wielu kobiet. Jeśli i Ciebie krępują fałdki tłuszczu i chciałabyś je jakoś ukryć, to mamy kilka propozycji stylizacji. Zobacz, jakie ubrania nosić wiosną i latem, aby zatuszować dodatkowe kilogramy i wyglądać szczuplej. 📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz.

📢 Nowy obowiązek w ZUS! Termin mija w maju - lepiej nie przegapcie tego rozliczenia ZUS w komunikacie prasowym przypomina o rozliczeniu składki zdrowotnej. Termin na to mija już 22 maja, a co więcej, w rozliczeniu trzeba opierać się na dokumencie za kwiecień 2023. Należy przy tym pamiętać, że jest to pierwsze takie rozliczenie. Lepiej nie przegapić powyższego terminu. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

