Przegląd prasy 9.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 08.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 08.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

KH Energa Toruń - Comarch Cracovia. Ależ emocje na Tor-Torze. Kibice się nie nudzili [zdjęcia] W 10. kolejce Tauron Hokej Ligi KH Energa Toruń podejmował Comarch Cracovię. Gospodarze mieli coś do udowodnienia po piątkowym blamażu. Na Tor-Torze było mnóstwo emocji.

📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Prawo jazdy bez terminu ważności? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 To najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Wyższe świadczenia dla seniorów! Emerytury w 2024 roku wzrosną o co najmniej 178 zł. Sprawdź szczegóły w nowej tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy? 📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Szpital na Bielanach czeka teraz drugi etap rozbudowy. Zacznie się od... burzenia Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu jest w trakcie gruntownego remontu i przebudowy. Niebawem rozpocznie się drugi etap inwestycji. Być może będzie i trzeci... 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [zdjęcia - 9.10.2023 r.] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Mamy listę osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [9.10.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia podwyżek - tak może urosnąć twoja emerytura [9.10.2023 r.] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie bardzo wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać na przykład z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024 roku, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 złotych znajdziesz w naszej galerii. 📢 Kiedy najlepiej będzie przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się szczegółów i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Tyle wynoszą płace nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Jak mieszka "Znachor"? Zobacz jak żyje znany aktor Leszek Lichota. Swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota.

📢 Takie towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Zobacz, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie są tanie domy od komornika w październiku: już od 87 tys. zł W październiku komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą domy m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku, pod Grudziądzem i Inowrocławiem. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wywołania niższą niż 100 tys. zł. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Nowe dodatki finansowe dla tej grupy zawodowej? Pierwsze podwyżki mają być jeszcze przed wyborami O wzroście wynagrodzeń w szkołach mówi się ostatnio coraz częściej. Resort edukacji ostatecznie zmienia niekorzystną interpretację przepisów. O czym w "Dzienniku Gazeta Prawna" mówił Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Natychmiastowo dodatkowe środki mają dostać pedagodzy - ale jest szansa na wyższe podwyżki dla nauczycieli od 2024 roku!

📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Aż trzy wysokie waloryzacje emerytur 2024? Nowa tabela waloryzacji 2024! Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian?

📢 Taka przysługuje Ci emerytura brutto i netto. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Nowe prawo dotyczy waloryzacji emerytur. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Tanie działki można kupić w powiecie toruńskim. Zobacz przegląd ogłoszeń Zobaczcie nasz najnowszy przegląd różnego rodzaju działek, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Szukasz miejsca pod budowę wymarzonego domu jednorodzinnego? Może chcesz mieć ciche miejsce do wypoczynku poza miastem? Ten materiał jest dla Ciebie. Oto, co obecnie dostępne jest na portalu OtoDom.pl.

📢 To tak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim. Te nietuzinkowe wille można kupić! Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach! 📢 Taki znak zodiaku jest najlepszy na męża. Osoby spod tych znaków to najlepsi mężowie Astrologowie uważają, że znak zodiaku, który jest do nas przypisany, określa pewne cechy charakteru i zachowania. Można w to wierzyć lub traktować z przymrużeniem oka, faktem jednak jest, że astrologia rozwija się już od setek lat. Układ gwiazd w naszym znaku zodiaku określa to, jacy jesteśmy. Dlatego można sprawdzić, które znaki zodiaku są najlepszymi mężami. Który znak zodiaku jest wierny i lojalny i dba o rodzinę? A który lubi flirtować? Sprawdź teraz, który znak zodiaku jest najlepszy na męża.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024. 📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury.

📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi. 📢 Aleksander Śliwka - tak mieszka i żyje na co dzień. Siatkarz zakochany jest po uszy w pięknej Joannie Aleksander Śliwka to jeden z najlepszych siatkarzy w reprezentacji Nicoli Grbicia, która walczy we Włoszech o mistrzostwo Europy. Na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźle, a życiowe radości i troski dzieli z piękną siatkarką plażową Jagodą Gruszczyńską. Tak mieszk ai żyje na co dzień siatkarz Aleksander Śliwka.

📢 Tu są grzyby w Kujawsko-Pomorskiem! W tych miejscach w lasach rosną teraz borowiki Gdzie są teraz grzyby? Październik to najlepszy miesiąc na zbieranie grzybów. W lasach znaleźć można teraz kurki, kanie czy maślaki. Grzybiarze potwierdzają, że wysyp borowików jest w październiku rekordowy! - Borowiki rosną prawie wszędzie - twierdzą zbieracze a potwierdzają to Lasy Państwowe. Gdzie rosną borowiki? W jakich miejscach w lesie najlepiej zbierać grzyby w październiku? Oto lokalizacje, gdzie borowiki można znaleźć najczęściej. Sprawdź je teraz w naszej galerii. 📢 Energa KGS Toruń - Polonia Warszawa. Inauguracja Katarzynek była emocjonująca [zdjęcia] W 1. kolejce Orlen Basket Ligi Kobiet Energa KGS Toruń podejmowała Polonię Warszawa. Inauguracja była bardzo emocjonująca. 📢 Toruń. Orkiestra "samochodówki" świętuje swoje 50-lecie. To jedyna taka grupa w Toruniu Muzycy orkiestry Zespołu Szkół Samochodowych obecnie pilnie się przygotowują do jubileuszowego koncertu. Odwiedziliśmy próbę grupy, której członkowie opowiedzieli nam o swojej pasji, rodzącej się wśród warsztatów samochodowych jedynej toruńskiej szkoły branżowej, w której została orkiestra.

📢 Najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak wygląda prawdziwy luksus Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy! 📢 Emerytura 2024 wzrośnie aż o 400 złotych? Czy ta kwota seniorom wystarczy? Waloryzacja emerytur 2024 - tabela waloryzacji Każdego roku w marcu odbywa się waloryzacja świadczeń emerytalnych. Nie inaczej będzie w przyszłym roku. Marzec 2024 będzie ważny również z tego powodu. Już teraz znany jest planowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, który wynosi 12,3%. Należy przy tym pamiętać, że obecnie najniższe emerytury wynoszą 1588,44 zł, a waloryzacja emerytur w 2024 r. może jeszcze ulec zmianie. Wszystko będzie zależało od tego, jak ostatecznie zostanie ustalony budżet na przyszły rok. Ile wynosił wskaźnik tegorocznej waloryzacji rent i emerytur? Ile wyniosą kwotowe podwyżki emerytur i rent? Czy jest to zaniżona waloryzacja? Ile mogą wynieść trzynastki i czternastki? Tyle wyniosą emerytury!

📢 Zmiana czasu 2023. Kiedy zmiana czasu na zimowy? Czy to ostatnia zmiana czasu? Negatywne konsekwencje, gdy cofniemy wskazówki zegarków Dwukrotnie w ciągu roku odbywa się zmiana czasu. Pierwsza odbywa się w marcu, a druga w październiku. Kiedy przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu? Ma to miejsce właśnie w październiku, czyli już niedługo. Na czym polega zmiana czasu z letniego na zimowy i czym różni się od zmiany marcowej? Jest ona odbierana o wiele lepiej aniżeli zmiana czasu w Polsce na letni. Każdego roku zmiana czasu na zimowy przypada w ostatni weekend października. Czy zmiana czasu 2023 na zimowy zakończy cykl takich zmian? Czy zawsze odbywa się automatyczne zmienianie czasu?

📢 Jest przesunięcie daty wypłaty październikowych emerytur w 2023 roku? Sprawdź czy to nie Twoja sytuacja! Czy wiesz, że w październiku 2023 roku daty wypłaty emerytur mogą ulec przesunięciu w "wyjątkowych sytuacjach"? To istotna informacja, która może dotyczyć również Ciebie! Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o tym temacie i sprawdzić, czy nie dotyczy to Twojej sytuacji.

📢 Które SUV-y cechują się bardzo niską awaryjnością? Te można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Ile można uzyskać za kasety magnetofonowe z lat 90.? Najbardziej wartościowe egzemplarze można sprzedać nawet za kilkaset złotych Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci?

📢 Wcześniejsza emerytura jest zależna od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Jak wysoka jest stawka za pracę w nocy? Przeanalizowaliśmy ustawowe kwoty za nocne zmiany Pracujesz nocy? Należy ci się specjalny dodatek! Za pracę na nocnej zmianie dostaniesz więcej. Ile to jest od 1 lipca 2023 r.? Jak wiele dostaniesz w kolejnych miesiącach? Kto dokładnie może liczyć na wyższą stawkę? Sprawdziliśmy! 📢 Ukryte kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się przydać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 Wyższe świadczenia finansowe dla małżeństw. Szczegóły dotyczące kwalifikacji i procedury wypłaty dodatkowych środków Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Sprawdźcie stawki!

📢 ZUS daje wsparcie finansowe w przypadku choroby do 2381 złotych. Jak ubiegać się o to świadczenie? Nie tylko zasiłek chorobowy pozwala nam na uzyskanie pieniędzy z ZUS. Już po przejściu choroby (lub np. konsekwencji wypadku) możemy starać się o wypłatę specjalnego świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS. Tu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Co istotne, już od lipca 2023 roku wszyscy korzystający ze świadczenia rehabilitacyjnego otrzymują wyższe kwoty pieniędzy. Kto dokładnie może się o to ubiegać? Ile otrzymamy na świadczeniu rehabilitacyjnym?

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Ile zarabiają polscy Youtuberzy? Poznajcie zarobki, które szokują. Ciężko w to uwierzyć Świat Internetu i mediów społecznościowych przynosi nam wiele niespodzianek, a jednym z nich jest fenomen polskich Youtuberów. Osoby, które tworzą treści na platformie YouTube, zdobywają coraz większą popularność, a co za tym idzie – ogromne dochody. Dziś przyjrzymy się, ile zarabiają polscy Youtuberzy, a te liczby mogą naprawdę szokować. Gotowi na kulisy internetowej kariery i ich wynagrodzenia? Zapraszam do lektury! 📢 Mały udar mózgu. Te objawy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące objawy! Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły!

📢 To oni adoptowali psy ze schroniska. Otoczyli miłością porzucone zwierzęta. Brawo! W toruńskim schronisku dla zwierząt nie brakuje psów. Wszystkie czekają na adopcję. Niektórym to się udaje. Wielka brawa dla osób, które nie boją się wziąć psa ze schroniska, by zapewnić im nowy dom. Zobaczcie, kto ostatnio adoptował psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt.

📢 Horoskop roczny na 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 9.10.2023 Oto pierwszy wielki HOROSKOP na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 9.10.2023. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 08.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Tak było na wyjątkowej wystawie oldtimerów w Muzeum Twierdzy Toruń. Samochody z duszą i historią! GALERIA W niedzielę, 8 października, odbyła się wystawa oldtimerów w Twierdzy Toruń. Zapraszamy do wyjątkowej galerii, gdzie przeniesiemy Was w świat zabytkowych samochodów, które kuszą elegancją, charakterem i historią. To prawdziwe motoryzacyjne arcydzieła. Zobaczcie sami! 📢 Te znaki zodiaku są zazdrosne i zaborcze. Na nich lepiej uważać - takie znaki zodiaku tracą kontrolę nad emocjami Najbardziej zazdrosne znaki zodiaku - niektóre osoby są chorobliwie zazdrosne i zaborcze, często tracą kontrolę nad emocjami. Wysoko na liście zazdrosnych znaków zodiaku jest Byk, Panna, Lew i Skorpion. Zazdrość to uczucie trudne i bardzo złożone. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej zazdrosny? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej zazdrosne znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 To miesiąc urodzenia mówi o życiu seksualnym. Taki wpływ ma na Ciebie miesiąc urodzenia Co miesiąc urodzenia mówi o życiu seksualnym? Okazuje się, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach. Astrologowie wskazują, że istnieje związek między datą urodzin a preferencjami seksualnymi i aktywnością w łóżku. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Na przykład osoby urodzone w styczniu wydają się oziębłe, zaś urodzeni w maju to prawdziwi romantycy. Co miesiąc Twojego urodzenia mówi o Tobie i Twoim o życiu seksualnym? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju". Piękny dom na Mazurach Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Taki pies pasuje do twojego znaku zodiaku - znaki zodiaku a rasa psa. Z tym zwierzakiem stworzysz duet idealny! Znak zodiaku ma wpływ na charakter i osobowość człowieka - czy ktoś jest wesoły i energiczny, cichy i zamknięty w sobie, czy może poważny i ambitny. Znak zodiaku poprzez definiowanie naszego usposobienia, ma wpływ również na to, jakie zwierzę będzie idealnym kompanem dla danego człowieka. Ruchliwy i szczekający pies, który zarazi cię swym entuzjazmem? A może leniwy kanapowiec, który będzie ci towarzyszył w długie wieczory w domu? Zobacz, który pies pasuje do twojego znaku zodiaku! 📢 Usuń je z telefonu! Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store, bo są niebezpieczne. UWAGA! Musisz sam je usunąć z telefonu. SPRAWDŹ! NIEBEZPIECZNE apki z Google Play lub App Store? Dla własnego dobra musisz usunąć je jak najszybciej! Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje.

📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Toruń. Afera z rozbudową "Korczaka". Podwykonawca Jerpol został oszukany? Prokuratura bada sprawę Toruńska spółka Jerpol była podwykonawcą rozbudowy ośrodka im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury. Do dziś nie doczekała się za to zapłaty. Czy doszło tutaj do oszustwa? Sprawę bada prokuratura.

📢 Poznajcie skarby z Pchlego Targu przy Centrum Handlowym Kometa w Toruniu! ZDJĘCIA Jeśli jesteś miłośnikiem zakupów, a przy okazji ciekawych i niezwykłych przedmiotów, to niedzielny Pchli Targ przy Centrum Handlowym Kometa w Toruniu jest miejscem, które musisz odwiedzić! To prawdziwa kopalnia skarbów, gdzie każdy może znaleźć coś wyjątkowego. Zapraszamy do obejrzenia galerii!

📢 Toruń. Czego potrzeba na Jarze? "Nowości" pytają, a mieszkańcy wyliczają: pubu, pizzerii, marketu... Osiedle Jar w Toruniu ciągle rośnie. Na stałe zameldowanych jest tutaj ponad 3,8 tys. osób, ale faktycznych mieszkańców jest zdecydowanie więcej. Czego potrzebują, jeśli chodzi o handel i gastronomię? 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 8.10.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 8.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 8.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Wąbrzeźno pożegnało nietuzinkową nauczycielkę i wspaniałego człowieka Tłum wąbrzeźnian pożegnał w sobotę emerytowaną nauczycielkę matematyki z miejscowej Szkoły Podstawowej nr 2. Metody stosowane przez Irenę Dąbrowską były przedmiotem publikacji naukowych, a ona sama zapisała się dzięki aktywności w wielu dziedzinach 📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Bajce za nami! Mamy najnowsze zdjęcia Co działo się na ostatniej imprezie w toruńskiej Bajce? Zobaczcie sami! Mamy dla Was najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii.

📢 Toruń. Kierownicy sklepów i kasjerzy pilnie poszukiwani! Zarobki jesienią? Oto konkrety (październik 2023) Handel w Toruniu pilnie potrzebuje pracowników i to na różne stanowiska. Tylko sieć Aldi szuka kierowników do czterech sklepów. Wiele ofert pracy mają też jednak Biedronka, Polo Market, Hebe, Rossmann i inni. Ile płacą? Oto oferty z października 2023. 📢 Ogródki działkowe coraz piękniejsze. Takie działki ROD kupisz w Kujawsko-Pomorskiem Zainteresowania działkami rekreacyjnymi nie maleje. Ogrody działkowe pięknieją dzięki działkowcom i grantom z budżetu państwa. Ile kosztują działki w naszym regionie pod koniec sezonu w 2023 roku? Sprawdzamy aktualną ofertę w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Torunianka ma szansę zostać Miss Nastolatek! Mamy zdjęcia finalistek W warszawskim Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek 2023. Z grona 126 półfinalistek, wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu, jury wybrało 36 finalistek, w tym toruniankę Julię Mucharską.

📢 Gratka dla Miłośników Klasycznej Motoryzacji! Tak się kończy Sezon 2023! Zakończenie Sezonu 2023 wraz z Toruńskimi Klasykami i Miłośnikami Klasycznej Motoryzacji w Toruniu odbyło się na przystani AZS! Wspólne biesiadowanie rozpoczęło się dzisiaj (sobota 7 października) o godzinie 14:30. A jak przebiegało? Zobaczcie sami! 📢 Toruń dostanie miliony na przebudowę Grudziądzkiej i budowę alei 700-lecia Toruń dostanie najwyższe możliwe wsparcie na dwie bardzo ważne inwestycje drogowe. Do miasta trafi 30 milionów złotych na ten cel. 📢 Turniej "O Puchar Niepodległości" z udziałem młodych piłkarek i piłkarzy z województwa kujawsko-pomorskiego 12 zespołów dotarło do finału turnieju "O Puchar Niepodległości". Sportowa impreza z małymi piłkarkami i piłkarzami odbyła się w sobotę, 7 października 2023 roku, w Chełmży. Wydarzeniu patronował poseł Prawa i Sprawiedliwości - Mariusz Kałużny.

📢 Tak wyglądają pupile naszych Czytelników! Wybraliśmy największe słodziaki! Zwierzęta to wierni towarzysze człowieka. Ostatnio obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji poprosiliśmy naszych Czytelników o przysłanie zdjęć swoich pupili. Otrzymaliśmy bardzo dużo fotografii psów, kotów i innych zwierząt, które na co dzień towarzyszą Czytelnikom "Nowości". Przedstawiamy je w naszej galerii. 📢 Toruń. Jak bankowiec nie chciał płacić na synów i mijał się z prawdą w sądzie. Wyrok: obniżenia alimentów nie będzie Chory, zadłużony po uszy, pracujący za grosze i doradzający inwestycyjnie klientom... za darmo - tak przedstawiał swoją sytuację pan Roman w sądzie rodzinnym w Toruniu, by obniżyć mu alimenty na synów. Sąd bankowcowi nie uwierzył.

📢 Toruń. Trwają prace na cmentarzu przy ul. Antczaka. Będzie nowe ogrodzenie i alejki Prace na cmentarzu na Jakubskim Przedmieściu są realizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Wokół nekropolii powstaje nowe ogrodzenie, a alejki będą utwardzone kostką.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Ruch na drogach po rozpoczęciu remontu Szosy Okrężnej. Jest pierwsza poprawka! 2 października rozpoczęła się rozbudowa Szosy Okrężnej. Jak utrudnienia wpłynęły na płynność ruchu drogowego w zachodniej części Torunia? 📢 Toruń. Otwarto nowy oddział chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim, kosztował ponad 17 milionów Oddział chorób wewnętrznych jest jednym najbardziej obleganych w szpitalu przy ul. Batorego - rocznie przyjmuje ponad 1800 chorych. Teraz jest przenoszony do nowego budynku, gdzie znajdzie się miejsce dla 38 pacjentów i nowoczesnej aparatury.

📢 Najlepsi fryzjerzy w Toruniu. Mają najwięcej opinii. Sprawdź, gdzie warto ściąć włosy Fryzjerów w Toruniu jest bardzo dużo. Jak wybrać tego najlepszego? Nie jest to proste, gdyż fryzjer jest tak dobry jak jego ostatnia fryzura. A z tym bywa różnie. Są jednak salony, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców Torunia i mają wiele opinii, w tym sporo pozytywnych.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Te zdjęcia miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Tak się bawiła polska mafia Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka.

📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Toruńska rakarnia uratowana! Co powstanie na terenie dawnej katowni? Drugie rozdanie w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków okazało się dla Torunia korzystniejsze niż pierwsze. Dofinansowania doczekały się dwa wnioski, w tym ten dotyczący remontu i zagospodarowania dawnej rakarni przy Szosie Chełmińskiej. Zdemolowane budynki będą jednak musiały jeszcze przetrwać zimę. 📢 Znane firmy szukają w Toruniu pracowników. I nieźle płacą! Forbox, Jabil, TZMO, "Płatki". Oto oferty, zarobki i bonusy (jesień 2023) Na toruńskim rynku pracy dominują oferty firm produkcyjnych z zarobkami niewiele wyższymi od minimalnej krajowej. Są jednak i oferty perełki. Znane marki szukają na stałe pracowników - niższego i wyższego szczebla - oferując naprawdę godziwe zarobki. Oto aktualne w październiku rekrutacje.

📢 Sen o zmarłej osobie - co oznacza w senniku? Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Postarzające fryzury damskie - zdjęcia. Takie uczesania dodają lat Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Niestety zasada ta działa również w drugą stronę. Złe cięcie czy koloryzacja może sprawić, że będziesz wyglądać na zmęczoną i o wiele lat starszą niż w rzeczywistości. Przygotowaliśmy zestawienie najbardziej postarzających damskich fryzur.

📢 Tak się bawi Toruń w Cubano Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Cubano Club Toruń. Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek dla seniorów - jak go zdobyć? Jest nowy pomysł PiS Niektórzy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 200 zł do emerytury. Ten dodatek przyznawany jest dożywotnio! Okazuje się, że posłowie PiS chcą rozszerzyć ten dodatek na inną grupę społeczną! O jakie osoby chodzi? Jak zdobyć dodatkowe 200 złotych do emerytury?

