Przez kilka lat seksualnie krzywdził dziewczynkę w Toruniu i Brzeźnie. Jest wyrok dla Roberta B.

Koszmar, jaki przeżywała ta dziewczynka przez kilka lat, trudny jest do opisania. W Toruniu i podtoruńskim Brzeźnie (gmina Lubicz) była przez swojego oprawcę seksualnie wykorzystywana przez kilka lat (w okresie od 2017 do 2022 roku, z przerwami).

Mający obecnie 42 lata Robert B. skrzywdził dziewczynkę w sumie kilkadziesiąt razy. Nie tylko doprowadzając ją do tzw. poddawania się innym czynnościom seksualnym, ale i siłą zmuszając do współżycia. - To wyjątkowo drastyczna sprawa - podkreślała w rozmowie z "Nowościami" prokurator Izabela Oliver.

O tej dramacie dziewczynki pisaliśmy, gdy jesienią ubiegłego roku ruszał proces Roberta B. Wówczas ten średniego wzrostu, krępy mężczyzna z tatuażami doprowadzony został przez policjantów na salę rozpraw.