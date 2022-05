Przygotujcie taki tor na Motoarenie! Komentarze kibiców po meczu GKM - Apator Piotr Bednarczyk

Żużlowcy For Nature Solutions Apatora Toruń wygrali w Grudziądzu z Zooleszczem GKM-em 46:44 i znacznie przybliżyli się do awansu do fazy play off. Zwycięstwo oczywiście ucieszyło kibiców Aniołów, choć nie zabrakło krytycznych uwag na temat słabej postawy juniorów oraz... przygotowania toru na Motoarenie. Rzeczywiście, ten w Grudziądzu był zupełnie inny i fani z Torunia mieli okazję podziwiać waleczną postawę swoich żużlowców na dystansie, na którym wyprzedzali gospodarzy. Oto przykłady komentarzy po tym spotkaniu (kliknij w przycisk "galeria"): Marcin Orłowski Zobacz galerię (7 zdjęć)

