"Przygrywka" już od środy w Toruniu. Co przygotowali młodzi artyści?

Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych „Przygrywka” organizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Festiwal skierowany jest do studentów wyższych szkół artystycznych, którzy prezentują swoje spektakle muzyczne – dyplomy bądź egzaminy. Przegląd od początku swojego istnienia zyskał już renomę i na stałe wpisał się w kalendarz imprez teatralnych. Kolejne edycje zyskują coraz większe zainteresowanie – zarówno wśród uczestników, jak i widzów.

Dłużej i więcej na scenie

Z tego powodu obecna, ósma edycja „Przygrywki” została wydłużona do pięciu dni i odbędzie się w dniach 15-19 maja. W tym czasie widzowie będą mogli obejrzeć aż 13 spektakli przygotowanych przez 10 uczelni artystycznych z 8 miast. W tym czasie Toruń odwiedzi niemal 180 uczestników festiwalu – studentów i twórców, którzy będą mogli zaprezentować swoje przedstawienia. Dla wielu z nich to pierwsza okazja, by wystąpić przed tak dużą publicznością i doświadczonymi ekspertami związanymi ze sztuką teatralną.