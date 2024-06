Przyjaciel szkoły w Młyńcu Pierwszym został jej patronem

Dyrektor placówki w Młyńcu Mariola Marcinkowska postanowiła zaprosić tę wyjątkową postać do szkoły. Pan Ryszard po raz pierwszy przyjechał do Młyńca Pierwszego w 2016 r. Świetlica wiejska pękała wówczas w szwach. Opowieści gościa były tak fascynujące, że mimo sędziwego wieku w gminie Lubicz gościł on trzykrotnie.

Ryszard Witkowski zmarł w 2022 roku. W grudniu 2023 r. na wniosek społeczności szkoły, Rada Gminy Lubicz zdecydowała o nadaniu jej imienia zasłużonego pilota , jej przyjaciela.