Przyszły emerycie, 1 kwietnia czeka cię istotna decyzja! Dotyczy ZUS i OFE - przygotuj się

Ważne okno transferowe dla Polaków otwiera się 1 kwietnia. Jeśli się jeszcze na to nie zdecydowałeś, możesz przenieść część swojej składki do OFE. Jest to znakomita okazja do dokonania ważnej zmiany, aby pieniądze lądowały na koncie ZUS, jeśli chcemy zrezygnować z OFE. O co dokładnie chodzi? Do kiedy mamy czasu na zmianę?

Od kiedy okno transferowe ZUS?

Okno transferowe otworzy się 1 kwietnia 2024 roku. Wtedy też będziemy mogli zdecydować o 2,92% naszej składki emerytalnej. Taką decyzję możemy podjąć co 4 lata od 2016 roku w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca. Jest to opcja dostępna dla członków otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub dla osób, którym ZUS ewidencjonuje składki na subkoncie. Mogą oni złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki bezpośrednio do OFE poczynając od składki za lipiec danego roku. Mogą też zawnioskować o zewidencjonowanie składki na subkoncie ZUS od miesiąca, w którym złożono taki wniosek.

Dlaczego okna nie było w 2020?

Planowano, aby taki transfer był dostępny co cztery lata. Jednak w 2020 roku ten plan nie mógł być zrealizowany ze względu na wybuch pandemii oraz na planowaną wówczas likwidację OFE. Dlatego też obecna zmiana ma być drugą po rozpoczętej w 2016 roku procedurze.

Kto może skorzystać z oświadczenia o przekazaniu składki?

Co istotne, wybór dotyczy wyłącznie nowych składek - stare będą tam, gdzie trafiły wcześniej. Decyzja ta będzie możliwa do podjęta dla osób, które do sierpnia nie ukończą:

50 roku życia w przypadku kobiet (czyli roczniki 74. w górę);

55 roku życia w przypadku mężczyzn (roczniki 69. w górę).

Co zrobić po złożeniu oświadczenia?

Po złożeniu odpowiedniego oświadczenia 2,92 proc. składki emerytalnej zacznie być przekazywane zgodnie z decyzją osoby na rachunek w OFE. Ewentualnie będzie ewidencjonowane na subkoncie ZUS. Osoby, które nie przystąpiły do OFE, mogą to zrobić w terminie 4 miesięcy od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE.

ZUS czy OFE - co się opłaca?

Pytanie tego typu nie jest proste do udzielenia odpowiedzi. Można powiedzieć, że "to zależy". Środki w OFE są inwestowane na giełdzie. Podlega więc większym zmianom - na plus lub na minus. W przypadku ZUS mamy gwarancję waloryzacji środków bez waloryzacji ujemnej. W przypadku osiągnięcia wieku 10 lat przed ukończeniem wieku emerytalnego (czyli w wieku 50 lat kobiety i w wieku 55 lat mężczyźni) otwiera się okienko transferowe środków z OFE do ZUS na zasadzie tzw. suwaka. Pozwala to na uzyskanie pełni środków z OFE w ZUS w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego.

Co z dziedziczeniem ZUS i OFE? Co się bardziej opłaca?

Warto pamiętać o tym, że OFE oraz subkonto ZUS podlegają dziedziczeniu. To oznacza, że do pewnego stopnia wybór między jednym a drugim nie ma większego znaczenia, choć różnica realnie dotyczy metody zarządzania środkami. Na subkoncie mówimy o metodzie repartycyjnej - waloryzacja opiera się o średnioroczny wzrost PKB ostatnich 5 lat. W przypadku OFE stosuje się metodę kapitałową. Wartość uczestnictwa podlega na podstawie wyceny aktywów w funduszu. To sprawia, że stan subkonta nie będzie mniejszy, ale przyrost PKB był w ostatnich latach niższy niż inflacja, co oznaczało realne zyski poniżej inflacji.

Mniejsza popularność OFE

Ceny jednostek w OFE podlegają dynamicznym zmianom. Co prawda od pandemii notowania te wyraźnie się polepszyły, ale OFE wyraźnie ma trend spadkowy, jeśli chodzi o zainteresowanie. Na początku 2022 roku było w OFE ponad 15 mln osób, a obecnie jest to nieco ponad 14,5 mln osób. Wynika to z faktu, że struktura wieku ubezpieczonych jest coraz większa, a wśród osób młodych zainteresowanie OFE nie jest zbyt wysokie.

