Przytłaczają Cię wysokie rachunki za prąd? Zobacz, jak oszczędzać energię w domu! Praktyczne rozwiązania

Chcesz mieć pewność, że twoje rachunki będą niższe. Są konkretne rozwiązania, które będą nie tylko oszczędne, ale i ekologiczne. Bardzo często to nasze złe nawyki przyczyniają się do znacznego wzrostu opłat. Co warto robić, aby temu zaradzić? Jakie sposoby pomogą nam na zaoszczędzenie energii? SPRAWDŹCIE! >>>>

Chcesz mieć pewność, że twoje rachunki będą niższe. Są konkretne rozwiązania, które będą nie tylko oszczędne, ale i ekologiczne. Bardzo często to nasze złe nawyki przyczyniają się do znacznego wzrostu opłat. Co warto robić, aby temu zaradzić? Jakie sposoby pomogą nam na zaoszczędzenie energii?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Budowanie nawyku oszczędności

Nie powinniśmy zakładać, że od razu wszystkie działania wprowadzimy w życie. Zbudowanie nowych, pozytywnych nawyków trwa często kilka tygodni, jednak jeśli zdołamy "wyuczyć się" pewnego rytmu działania, naturalne stanie się dla nas oszczędne, ekologiczne dbanie o mniejsze wydatki. Jak powinniśmy działać? Oto praktyczne rozwiązania!

Pamiętaj o świetle dziennym!

Absolutną podstawą oszczędnego trybu życia jest korzystanie z tego, co nic nas nie kosztuje. W przypadku energii śmiało możemy mówić tu o świetle dziennym. Choć wraz z postępującą jesienią i skróceniem czasu, kiedy jest widno, może być to problematyczne, wciąż możemy lepiej zorganizować przestrzeń w domu. Przemeblowanie mieszkania tak, aby dłużej było jasno będzie również sprzyjać ogólnemu odbieraniu przestrzeni w domostwie. Warto m.in. postawić biurko koło okna. Co więcej, jeśli jakieś prace wymagają światła i możemy je odpowiednio zaplanować, powinniśmy ustawić je na czas, w którym jest jasno. Korzystając z naturalnego światła, z pewnością mniej zapłacimy za rachunki.

Te żarówki zaoszczędzą energię

Kolejnym skutecznym rozwiązaniem jest korzystanie z żarówek energooszczędnych. Nie da się bowiem całkowicie zaprzestać palenia światła w domu, warto jednak stosować rozwiązania, które zagwarantują mniejsze dobowe zużycie energii. Polecane żarówki energooszczędne, choć są nieco droższe, w praktyce pozwalają nam na realne zaoszczędzenie pieniędzy. Przede wszystkim warto wymienić te żarówki, które są przez nas najczęściej używane.

Wyszedłeś z pokoju? Zgaś w nim światło!

Niektórzy z nas mogą mieć tendencję do tego, aby przy wychodzeniu z pokoju zapominać o wyłączeniu światła. To zaś sprzyja nabijaniu pustego zużycia energii, ponieważ w praktyce nikt z wytwarzanego światła nie korzysta. Dlatego też warto zwracać szczególną uwagę na to, aby światło było wyłączane.

Jak gotować potrawy?

Już nawet gotowanie potraw może wiązać się z realnym zaoszczędzeniem energii. Przede wszystkim powinniśmy postawić na stosowanie przykryć. Zakrywając garnek lub patelnię, zapobiegamy ucieczce ciepła poza naczynie. W efekcie potrawa szybciej się gotuje lub smaży, więc o wiele szybciej skończymy gotować. Szacuje się, że w ten sposób możemy zaoszczędzić nawet 30% energii. Dodatkowym atutem z pewnością jest również zaoszczędzenie na myciu okolicy garnka lub patelni - zwłaszcza wtedy, gdy nasze potrawy mają tendencję do pryskania.

Nie korzystasz z tego urządzenia? Odłącz go od prądu!

Urządzenia elektryczne podłączone do prądu są w trybie "stand by". Wciąż jednak mogą one zużywać prąd. Jeśli zależy ci na oszczędzaniu, pamiętaj o odłączaniu listy lub konkretnych wtyczek od prądu.

Nie przegrzewaj domu!

Wraz z nadejściem późnej jesieni oraz zimy mamy tendencję do wyraźnego podwyższania temperatury w mieszkaniu. Nieraz oznacza to wręcz przegrzewanie domu, co powoduje znaczne straty i zmarnowanie energii, a jednocześnie oznacza dla nas niekorzystne warunki funkcjonowania. Zamiast nadmiernie grzać w mieszkaniu, lepiej ubierzmy coś ciepłego i wypijmy gorącą herbatę.

Pranie i zmywanie - tak oszczędzisz!

Każdy z nas ma pralkę i z niej korzysta. Jednak ta pobiera nie tylko znaczne ilości wody, ale również i prądu. Dlatego też powinniśmy dbać o to, aby nie uruchamiać jej praktycznie pustej. Zawsze powinna być maksymalnie pełna, aby w ten sposób ograniczyć liczbę faktycznych użyć w ciągu miesiąca. Podobnie powinniśmy robić w przypadku zmywarki, choć ta jest zdecydowanie rzadziej pojawiającym się elementem domowego wyposażenia. Jeśli jednak ją mamy, koniecznie powinniśmy uruchamiać ją wtedy, gdy jest wypełniona naczyniami. Tzw. puste przebiegi mogą wyłącznie kumulować opłaty za prąd, a przy okazji również za wodę.

Pieczenie ciast z ograniczeniem dodatkowego zużycia prądu

Podczas przygotowania słodkich wypieków lub też innych potraw obiadowych w piekarniku mamy tendencję do tego, aby otwierać drzwiczki piekarnika. Jest to jednak błąd, który w dłuższej perspektywie może nas sporo kosztować. Podczas otwierania drzwiczek piekarnika wypuszczamy gorące powietrze ze środka, a piekarnik musi pobrać więcej energii, aby ponownie ogrzać środek do odpowiedniej temperatury. Zamiast tego powinniśmy przyglądać się wypiekom przez oszklone drzwiczki, które właśnie w tym celu zostały zamontowane.